Туреччина закликала повернутися до дипломатії на Близькому Сході
Туреччина закликала сторони конфлікту на Близькому Сході повернутися до дипломатичного врегулювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
Координація з ЄС у питанні безпеки
Зазначається, що Ердоган провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час бесіди президент Туреччини наголосив на необхідності повернення до переговорів і заявив про готовність Анкари сприяти мирному процесу.
Ердоган також підкреслив важливість тісної координації між Туреччиною та Європейським Союзом у період загострення. За його словами, спільні зусилля можуть сприяти стабілізації ситуації та зниженню напруження.
У канцелярії турецького лідера зазначили, що дипломатія залишається ключовим інструментом для врегулювання конфлікту та запобігання подальшій ескалації.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У зведенні Centcom перераховані американські військові засоби, задіяні під час операції, включаючи стелс-бомбардувальники, безпілотники, винищувачі та протиракетні комплекси.
У заяві також перераховані цілі ударів по Ірану, серед яких - командно-контрольні центри, локації балістичних ракет та об'єднаний штаб Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
Це перегукується із заявою Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про те, що перший день операції приніс «доволі значні досягнення».
Ні? А чому?