Туреччина закликала повернутися до дипломатії на Близькому Сході

Туреччина закликала сторони конфлікту на Близькому Сході повернутися до дипломатичного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

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Координація з ЄС у питанні безпеки

Зазначається, що Ердоган провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час бесіди президент Туреччини наголосив на необхідності повернення до переговорів і заявив про готовність Анкари сприяти мирному процесу.

Ердоган також підкреслив важливість тісної координації між Туреччиною та Європейським Союзом у період загострення. За його словами, спільні зусилля можуть сприяти стабілізації ситуації та зниженню напруження.

У канцелярії турецького лідера зазначили, що дипломатія залишається ключовим інструментом для врегулювання конфлікту та запобігання подальшій ескалації.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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