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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Туреччина закликала повернутися до дипломатії на Близькому Сході

президент Туреччини Ердоган закликав до дипломатії на Близькому Сході

Туреччина закликала сторони конфлікту на Близькому Сході повернутися до дипломатичного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

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Координація з ЄС у питанні безпеки

Зазначається, що Ердоган провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час бесіди президент Туреччини наголосив на необхідності повернення до переговорів і заявив про готовність Анкари сприяти мирному процесу.

Ердоган також підкреслив важливість тісної координації між Туреччиною та Європейським Союзом у період загострення. За його словами, спільні зусилля можуть сприяти стабілізації ситуації та зниженню напруження.

У канцелярії турецького лідера зазначили, що дипломатія залишається ключовим інструментом для врегулювання конфлікту та запобігання подальшій ескалації.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

Автор: 

Туреччина (3720) Ердоган Реджеп Таїп (1009) Близький Схід (346)
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Топ коментарі
+10
Ердоган тут мені нагадує пана Сі-- потираючи руки зі злою посмішкою : "ми за мір!!!"
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02.03.2026 01:17 Відповісти
+6
"Ваша думка дуже важлива для нас!"
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02.03.2026 01:29 Відповісти
+5
Ще один засланий казачок у НАТО.
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02.03.2026 01:33 Відповісти
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Дуже нахабна людина.
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02.03.2026 01:12 Відповісти
Ердоган тут мені нагадує пана Сі-- потираючи руки зі злою посмішкою : "ми за мір!!!"
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02.03.2026 01:17 Відповісти
Хороше слово в дипломатії дуже цінується; особливо, коли воно підкріплене кольтом.
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02.03.2026 01:20 Відповісти
"Ваша думка дуже важлива для нас!"
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02.03.2026 01:29 Відповісти
Ще один засланий казачок у НАТО.
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02.03.2026 01:33 Відповісти
Військові експерти, які спілкувалися з Wall Street Journal, зазначили, що США та Ізраїль прагнуть якнайшвидше досягти своїх цілей через побоювання вичерпання запасів ***********.
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02.03.2026 01:44 Відповісти
Центральне командування США (Centcom) повідомило, що за перші 24 години операції «Епічний гнів» було знищено понад 1000 іранських цілей.

У зведенні Centcom перераховані американські військові засоби, задіяні під час операції, включаючи стелс-бомбардувальники, безпілотники, винищувачі та протиракетні комплекси.

У заяві також перераховані цілі ударів по Ірану, серед яких - командно-контрольні центри, локації балістичних ракет та об'єднаний штаб Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Це перегукується із заявою Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про те, що перший день операції приніс «доволі значні досягнення».
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02.03.2026 01:46 Відповісти
Ердоган! Піди краще ззіж помідорів. І не втручайся.
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02.03.2026 02:05 Відповісти
Йди на хер,старий поц.
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02.03.2026 02:51 Відповісти
У телефонній розмові з Урсулою закликав Трампа повернутися до дипломатії на Близькому сході… Або шизофренія, або деменція. Якщо не два в одному.
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02.03.2026 03:31 Відповісти
Значить колі сірію шпандьорив ,то так треба ,а тут мироносиць оказався, двулічна гнида
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02.03.2026 05:47 Відповісти
А Ердоган навів як приклад ефективність дипломатії у припиненні російсько-української війни?
Ні? А чому?
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02.03.2026 09:16 Відповісти
Що я хочу сказати товаришу Єрдогану, закликати треба весь світ сісти за стіл переговорів і негайно припинити війну і вівести всі окупаційні війська параші з України, і звідусіль де ця погань є. Більше жодна вибірковість в цьому питанні не працюватиме!!!! Бо якщо можна ***** нападати безкарно на їх держави, і це Єрдогану і не тільки, здається нормально, то це МОЖНА ВСІМ ІНШИМ!
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02.03.2026 09:53 Відповісти
 
 