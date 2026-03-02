Турция призвала вернуться к дипломатии на Ближнем Востоке

Турция призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к дипломатическому урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Координация с ЕС в вопросе безопасности

Отмечается, что Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы президент Турции подчеркнул необходимость возвращения к переговорам и заявил о готовности Анкары содействовать мирному процессу.

Эрдоган также подчеркнул важность тесной координации между Турцией и Европейским Союзом в период обострения. По его словам, совместные усилия могут способствовать стабилизации ситуации и снижению напряженности.

В канцелярии турецкого лидера отметили, что дипломатия остается ключевым инструментом для урегулирования конфликта и предотвращения дальнейшей эскалации.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

