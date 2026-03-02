Турция призвала вернуться к дипломатии на Ближнем Востоке
Турция призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к дипломатическому урегулированию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Координация с ЕС в вопросе безопасности
Отмечается, что Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы президент Турции подчеркнул необходимость возвращения к переговорам и заявил о готовности Анкары содействовать мирному процессу.
Эрдоган также подчеркнул важность тесной координации между Турцией и Европейским Союзом в период обострения. По его словам, совместные усилия могут способствовать стабилизации ситуации и снижению напряженности.
В канцелярии турецкого лидера отметили, что дипломатия остается ключевым инструментом для урегулирования конфликта и предотвращения дальнейшей эскалации.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
У зведенні Centcom перераховані американські військові засоби, задіяні під час операції, включаючи стелс-бомбардувальники, безпілотники, винищувачі та протиракетні комплекси.
У заяві також перераховані цілі ударів по Ірану, серед яких - командно-контрольні центри, локації балістичних ракет та об'єднаний штаб Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
Це перегукується із заявою Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про те, що перший день операції приніс «доволі значні досягнення».