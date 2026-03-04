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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Заворушення в Ірані зараз не такі сильні, щоб це призвело до зміни режиму, - МЗС Туреччини

У Туреччині прокоментували удари по Ірану

Атаки на Іран мають на меті знищення військового потенціалу республіки, а як максимум - зміну режиму.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю Hürriyet, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Наразі немає жодних ознак хвилі заворушень серед іранського народу, що призвело б до зміни режиму", - зазначив він.

Фідан вважає, що атаки на Іран мають на меті знищення військового потенціалу країни, а як максимум - зміну режиму.

"За нинішніх обставин найгірший сценарій такий: конфлікт загострюється та виникає нестабільність, яка охоплює Іран та весь регіон", - додав міністр.

Читайте: Іран пропонує "всім охочим" в Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Також читайте: Мелоні пов’язала ситуацію в Ірані та війну в Україні: Було неминуче, що це призведе до хаосу

Автор: 

Іран (3478) Туреччина (3722) Фідан Хакан (81)
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Топ коментарі
+6
Іранці місяць назад виходили проти режиму - їх повбивали - з голими руками не сильно й навоюєш
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04.03.2026 13:33 Відповісти
+3
тридцять тисяч вбитих у Тегерані - це був основний протестний прошарок. Звісно тепер вже заворушення не набудуть такого масштабу, щоби скинути владу аятол і КВІРу, та і кількість басіджів не зменшилась. А заклик "дєржітєсь, помащь ужє в путі" вже не проканає.
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04.03.2026 13:52 Відповісти
+2
так само як у розвалі ссср американці "згуртували" його мешканців.

після 47 років бєспрєдєла аятол без будь якого світла в тунелі, окрім всесвітньої ісламської революції з ядерною війною, змусять полюбити не тільки сионістів, але й "світового Шайтана США".

іранська молодь викидає іслам на помийку і перехрещується в ісконно персидську релігію - зороастризм

.
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04.03.2026 13:46 Відповісти
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Іранці місяць назад виходили проти режиму - їх повбивали - з голими руками не сильно й навоюєш
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04.03.2026 13:33 Відповісти
Фідан колишній голова розвідки Туреччини, його прогноз вірний - Іран охопить нестабільність і громадянська війна, як в Сирії.
Але ж це, погодьтесь, набагато краще ніж цементований режим ісламських фанатиків з ядерною бомбою.

отже, Іншаллах !

.
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04.03.2026 13:35 Відповісти
сша вже зброїть курдів..
але сам
курдістан не в планах туреччини..
це говорить, що плану у трумпа немає..
чи і не було..
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04.03.2026 13:48 Відповісти
ото й воно !

курди.... !

.
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04.03.2026 13:57 Відповісти
А тим часом почалася ще одна війна: в Африці Ефіопія вдарила дронами по Судану.
"Миротворець" Трамп має шанс завершити ще одну війну.
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04.03.2026 13:35 Відповісти
в османів свій фітіль в ср..ці - курди.

вони не хотять їх посилення американцями і створення курдської держави, будь де, чи то в Сирії, Іраку чи Ірані.

.
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04.03.2026 13:39 Відповісти
те, що в цьому задіяний Ізраєль,
скоріше згуртує іранців,
ніж розчепить..
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04.03.2026 13:37 Відповісти
Згуртує навколо чого? До приходу аятол, Ізраїль був найбільшим партнером Ірану.
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04.03.2026 13:40 Відповісти
люта ненависть до ізраєльців їх і гуртує..
хіба не через те Ізраєль на них «превентивно» напав?

якби їх щось не гуртовало.
то вже все пішло б по «плану» трумпа..
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04.03.2026 13:53 Відповісти
Кого їх? Прихільників аятол? Так. Противників аятол? Так. Але це не одні й ті ж самі Іранці.
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04.03.2026 13:59 Відповісти
аятоли, це не народні вибранці..
їхнім знищенням
іранців не заставиш «любити» ізраєльців..

цей конфлікт має біблійські розміри..
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04.03.2026 14:08 Відповісти
Так це зрозуміло, і мета ізраїлтян не примусити іранців любити їх, а просто забути про них. Так само як мета українців змусити росіянців забути про Україну.
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04.03.2026 15:17 Відповісти
було б добре щоб забули..
тільки іранці мало робили, щоб про них забули...
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05.03.2026 16:01 Відповісти
так само як у розвалі ссср американці "згуртували" його мешканців.

після 47 років бєспрєдєла аятол без будь якого світла в тунелі, окрім всесвітньої ісламської революції з ядерною війною, змусять полюбити не тільки сионістів, але й "світового Шайтана США".

іранська молодь викидає іслам на помийку і перехрещується в ісконно персидську релігію - зороастризм

.
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04.03.2026 13:46 Відповісти
все залежить від народу,
які у нього пріорітети:
зовнішній «ворог», ..
чи внутрішній..
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04.03.2026 13:56 Відповісти
молодь завжди вибирає Пепси-колу !

можете й не сумніватись, якщо ви були колись молодими, звісно, а не одразу "народженим в СССР"

.
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04.03.2026 14:00 Відповісти
будемо надіятись,
що пепсі кола швидко переможе кока колу..
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04.03.2026 14:11 Відповісти
навіть не сумнівайтесь, бо кока-кола продалась москалям

.
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04.03.2026 14:22 Відповісти
і не тільки кока-кола..
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05.03.2026 16:03 Відповісти
Так допоможи!Тупой "ссу-ссу--султан" Туреччини.Чи "гроші не пахнуть"?Чи бабло і влада зовсім атрофіровала мозок?
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04.03.2026 13:42 Відповісти
ти бачив курс ліри? йому не до цього
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04.03.2026 13:43 Відповісти
демократія в Ірані це загроза "султану" !
а ще й ці кляті курди...
і звідки тільки вони взялись в тих краях?
треба спитати у Саладина.

.
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04.03.2026 13:49 Відповісти
Є рішення. Негуманне. Несправедливе. Не по статуту ООН. Але зараз воно можливе (*****, трамп і інші божевільні клали на все і всіх - а значить і іншим можна). Так от.
Турки домовляються з курдами і усіх переселяють (депортують) до курдів Ірану. При цьому озброюють їх, надають військову підтримку. Створюється Курдистан на заході Ірану, скільки завоюють - стільки і буде. Азербайджан відповідно відвоює Азербайджан.
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04.03.2026 15:31 Відповісти
Ну без "ЯО" Курдів легче вбивати ніж релігіозних фанатіків,для яких ідол не пророк Мухамед,а купюра з портретом амеріканського президента?
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04.03.2026 13:47 Відповісти
Треба було таку операцію проводити коли були в Ірані протести. Але рудий чорт про**ав і тепер зальєтьс кров'ю весь регіон та влуплять ціни на нафту, що дуже на руку *****. Тоді на кого працює трампон? Від думав, що буде як з Венесуелою? Хер там! Афганістан це добре американцям показав.
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04.03.2026 13:48 Відповісти
американці й так не системно працюють проти своїх ворогів, а з куклою гавайською Тутсі Габарт в спецслужбах зовсім біда
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04.03.2026 13:52 Відповісти
тридцять тисяч вбитих у Тегерані - це був основний протестний прошарок. Звісно тепер вже заворушення не набудуть такого масштабу, щоби скинути владу аятол і КВІРу, та і кількість басіджів не зменшилась. А заклик "дєржітєсь, помащь ужє в путі" вже не проканає.
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04.03.2026 13:52 Відповісти
ви серьозно ?
30 тисяч вбитих на весь 100 міліонний Іран то "основний прошарок" ?

той основний протестний прошарок генерується щоденно катастрофічним іранським життям, якщо що.

.
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04.03.2026 13:56 Відповісти
уявіть собі, якщо би восени 2014 року на 30-тимільйонну Україну було вбито 5-7 тисяч на київському Майдані. Якими би були надалі протести? Крім того не забувайте, що у Ірані дуже високий рівень етнічного сепаратизму у різних регіонах країни, що зовсім не добавляє єдності. Тому бєлуджам якосб похєр на іранський Курдістан а курдам - на іранський Бєлуджистан, а Хузєстану похєр на них обох разом з Тєгєраном.
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04.03.2026 14:06 Відповісти
зараз на 20-ти міліонну Україну вже щонайменше 200 тисяч загиблих Українських Героїв.

але ж "протестам" проти окупації рашки не видно й кінця

чи не так?

.
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04.03.2026 14:27 Відповісти
не порівнюйте червоне з квадратним. Внутрішні протести - це не гуртування під прапором проти зовнішньої загрози. Це я вам кажу як учасник подій 14-го року. Тоді переважна кількість киян жила звичайним життям, я вже не кажу про периферійні райони країни.
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04.03.2026 14:52 Відповісти
звиняйте, я тоді на Майдані не помітив, що разом з Небесною сотнею проти манкуртів яника бились 300 спартанців, а не Українці, насамперед кияни, бо вони тут живуть.

.
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04.03.2026 15:01 Відповісти
держави і суспільства так влаштовані, що революції робляться у столицях, а не в умовному Хмельницькому чи там в умовному Ширазі.
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04.03.2026 15:21 Відповісти
Якби не дурний язик та тупа голова Трампа..."поміч іде"...2 місяці!! Скільки народу Ірану постріляли...
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04.03.2026 14:06 Відповісти
Не треба було влучати ракетою по школі. Це все зіпсувало. Дебіли.
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04.03.2026 14:10 Відповісти
Треба було просто чекати. Протести були через економічний стан у країні. Посилюй економічний тиск і чекай. Режим сам би наїбнувся. Але ж вам з жидами бомба ядерна ввижалась. Тепер весь світ у лайні, окрім москалів. Їм ця возня економіку врятує.
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04.03.2026 14:48 Відповісти
тому що рудий бовдур казав що він вже в дорозі, і не прийшов.
а тепер вже нема віри *********
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04.03.2026 15:07 Відповісти
ціль трумпа - зробити в світі бардак біблійських розмірів,
щоб потім прийшов Месія,
а він попав в Рай...
так говорить його секта прислуговачів..
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05.03.2026 16:08 Відповісти
 
 