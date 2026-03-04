Заворушення в Ірані зараз не такі сильні, щоб це призвело до зміни режиму, - МЗС Туреччини

Атаки на Іран мають на меті знищення військового потенціалу республіки, а як максимум - зміну режиму.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю Hürriyet, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Наразі немає жодних ознак хвилі заворушень серед іранського народу, що призвело б до зміни режиму", - зазначив він.

Фідан вважає, що атаки на Іран мають на меті знищення військового потенціалу країни, а як максимум - зміну режиму.

"За нинішніх обставин найгірший сценарій такий: конфлікт загострюється та виникає нестабільність, яка охоплює Іран та весь регіон", - додав міністр.

Читайте: Іран пропонує "всім охочим" в Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Також читайте: Мелоні пов’язала ситуацію в Ірані та війну в Україні: Було неминуче, що це призведе до хаосу