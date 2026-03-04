Заворушення в Ірані зараз не такі сильні, щоб це призвело до зміни режиму, - МЗС Туреччини
Атаки на Іран мають на меті знищення військового потенціалу республіки, а як максимум - зміну режиму.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю Hürriyet, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Наразі немає жодних ознак хвилі заворушень серед іранського народу, що призвело б до зміни режиму", - зазначив він.
Фідан вважає, що атаки на Іран мають на меті знищення військового потенціалу країни, а як максимум - зміну режиму.
"За нинішніх обставин найгірший сценарій такий: конфлікт загострюється та виникає нестабільність, яка охоплює Іран та весь регіон", - додав міністр.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
Топ коментарі
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.03.2026 13:33 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар04.03.2026 13:52 Відповісти Посилання
+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.03.2026 13:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж це, погодьтесь, набагато краще ніж цементований режим ісламських фанатиків з ядерною бомбою.
отже, Іншаллах !
.
але сам
курдістан не в планах туреччини..
це говорить, що плану у трумпа немає..
чи і не було..
курди.... !
.
"Миротворець" Трамп має шанс завершити ще одну війну.
вони не хотять їх посилення американцями і створення курдської держави, будь де, чи то в Сирії, Іраку чи Ірані.
.
скоріше згуртує іранців,
ніж розчепить..
хіба не через те Ізраєль на них «превентивно» напав?
якби їх щось не гуртовало.
то вже все пішло б по «плану» трумпа..
їхнім знищенням
іранців не заставиш «любити» ізраєльців..
цей конфлікт має біблійські розміри..
тільки іранці мало робили, щоб про них забули...
після 47 років бєспрєдєла аятол без будь якого світла в тунелі, окрім всесвітньої ісламської революції з ядерною війною, змусять полюбити не тільки сионістів, але й "світового Шайтана США".
іранська молодь викидає іслам на помийку і перехрещується в ісконно персидську релігію - зороастризм
.
які у нього пріорітети:
зовнішній «ворог», ..
чи внутрішній..
можете й не сумніватись, якщо ви були колись молодими, звісно, а не одразу "народженим в СССР"
.
що пепсі кола швидко переможе кока колу..
.
а ще й ці кляті курди...
і звідки тільки вони взялись в тих краях?
треба спитати у Саладина.
.
Турки домовляються з курдами і усіх переселяють (депортують) до курдів Ірану. При цьому озброюють їх, надають військову підтримку. Створюється Курдистан на заході Ірану, скільки завоюють - стільки і буде. Азербайджан відповідно відвоює Азербайджан.
30 тисяч вбитих на весь 100 міліонний Іран то "основний прошарок" ?
той основний протестний прошарок генерується щоденно катастрофічним іранським життям, якщо що.
.
але ж "протестам" проти окупації рашки не видно й кінця
чи не так?
.
.
а тепер вже нема віри *********
щоб потім прийшов Месія,
а він попав в Рай...
так говорить його секта прислуговачів..