РУС
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
1 012 31

Беспорядки в Иране сейчас не настолько сильны, чтобы это привело к смене режима, - МИД Турции

В Турции прокомментировали удары по Ирану

Атаки на Иран имеют целью уничтожение военного потенциала республики, а в максимальном варианте – смену режима.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hürriyet, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"На данный момент нет никаких признаков волны беспорядков среди иранского народа, которые привели бы к смене режима", - отметил он.

Фидан считает, что атаки на Иран имеют целью уничтожение военного потенциала страны, а в крайнем случае - смену режима.

"В нынешних обстоятельствах худший сценарий таков: конфликт обостряется и возникает нестабильность, охватывающая Иран и весь регион", - добавил министр.

Читайте: Иран предлагает "всем желающим" в Украине выразить скорбь по ликвидированному Хаменеи

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

Читайте также: Мелони связала ситуацию в Иране и войну в Украине: Было неизбежно, что это приведет к хаосу

Автор: 

Иран (876) Турция (646) Фидан Хакан (65)
Топ комментарии
+4
Іранці місяць назад виходили проти режиму - їх повбивали - з голими руками не сильно й навоюєш
показать весь комментарий
04.03.2026 13:33 Ответить
+2
тридцять тисяч вбитих у Тегерані - це був основний протестний прошарок. Звісно тепер вже заворушення не набудуть такого масштабу, щоби скинути владу аятол і КВІРу, та і кількість басіджів не зменшилась. А заклик "дєржітєсь, помащь ужє в путі" вже не проканає.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:52 Ответить
+1
Згуртує навколо чого? До приходу аятол, Ізраїль був найбільшим партнером Ірану.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Іранці місяць назад виходили проти режиму - їх повбивали - з голими руками не сильно й навоюєш
показать весь комментарий
04.03.2026 13:33 Ответить
Фідан колишній голова розвідки Туреччини, його прогноз вірний - Іран охопить нестабільність і громадянська війна, як в Сирії.
Але ж це, погодьтесь, набагато краще ніж цементований режим ісламських фанатиків з ядерною бомбою.

отже, Іншаллах !

.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:35 Ответить
сша вже зброїть курдів..
але сам
курдістан не в планах туреччини..
це говорить, що плану у трумпа немає..
чи і не було..
показать весь комментарий
04.03.2026 13:48 Ответить
ото й воно !

курди.... !

.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:57 Ответить
А тим часом почалася ще одна війна: в Африці Ефіопія вдарила дронами по Судану.
"Миротворець" Трамп має шанс завершити ще одну війну.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:35 Ответить
в османів свій фітіль в ср..ці - курди.

вони не хотять їх посилення американцями і створення курдської держави, будь де, чи то в Сирії, Іраку чи Ірані.

.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:39 Ответить
те, що в цьому задіяний Ізраєль,
скоріше згуртує іранців,
ніж розчепить..
показать весь комментарий
04.03.2026 13:37 Ответить
Згуртує навколо чого? До приходу аятол, Ізраїль був найбільшим партнером Ірану.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:40 Ответить
люта ненависть до ізраєльців їх і гуртує..
хіба не через те Ізраєль на них «превентивно» напав?

якби їх щось не гуртовало.
то вже все пішло б по «плану» трумпа..
показать весь комментарий
04.03.2026 13:53 Ответить
Кого їх? Прихільників аятол? Так. Противників аятол? Так. Але це не одні й ті ж самі Іранці.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:59 Ответить
аятоли, це не народні вибранці..
їхнім знищенням
іранців не заставиш «любити» ізраєльців..

цей конфлікт має біблійські розміри..
показать весь комментарий
04.03.2026 14:08 Ответить
так само як у розвалі ссср американці "згуртували" його мешканців.

після 47 років бєспрєдєла аятол без будь якого світла в тунелі, окрім всесвітньої ісламської революції з ядерною війною, змусять полюбити не тільки сионістів, але й "світового Шайтана США".

іранська молодь викидає іслам на помийку і перехрещується в ісконно персидську релігію - зороастризм

.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:46 Ответить
все залежить від народу,
які у нього пріорітети:
зовнішній «ворог», ..
чи внутрішній..
показать весь комментарий
04.03.2026 13:56 Ответить
молодь завжди вибирає Пепси-колу !

можете й не сумніватись, якщо ви були колись молодими, звісно, а не одразу "народженим в СССР"

.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:00 Ответить
будемо надіятись,
що пепсі кола швидко переможе кока колу..
показать весь комментарий
04.03.2026 14:11 Ответить
навіть не сумнівайтесь, бо кока-кола продалась москалям

.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:22 Ответить
Так допоможи!Тупой "ссу-ссу--султан" Туреччини.Чи "гроші не пахнуть"?Чи бабло і влада зовсім атрофіровала мозок?
показать весь комментарий
04.03.2026 13:42 Ответить
ти бачив курс ліри? йому не до цього
показать весь комментарий
04.03.2026 13:43 Ответить
демократія в Ірані це загроза "султану" !
а ще й ці кляті курди...
і звідки тільки вони взялись в тих краях?
треба спитати у Саладина.

.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:49 Ответить
Ну без "ЯО" Курдів легче вбивати ніж релігіозних фанатіків,для яких ідол не пророк Мухамед,а купюра з портретом амеріканського президента?
показать весь комментарий
04.03.2026 13:47 Ответить
Треба було таку операцію проводити коли були в Ірані протести. Але рудий чорт про**ав і тепер зальєтьс кров'ю весь регіон та влуплять ціни на нафту, що дуже на руку *****. Тоді на кого працює трампон? Від думав, що буде як з Венесуелою? Хер там! Афганістан це добре американцям показав.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:48 Ответить
американці й так не системно працюють проти своїх ворогів, а з куклою гавайською Тутсі Габарт в спецслужбах зовсім біда
показать весь комментарий
04.03.2026 13:52 Ответить
тридцять тисяч вбитих у Тегерані - це був основний протестний прошарок. Звісно тепер вже заворушення не набудуть такого масштабу, щоби скинути владу аятол і КВІРу, та і кількість басіджів не зменшилась. А заклик "дєржітєсь, помащь ужє в путі" вже не проканає.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:52 Ответить
ви серьозно ?
30 тисяч вбитих на весь 100 міліонний Іран то "основний прошарок" ?

той основний протестний прошарок генерується щоденно катастрофічним іранським життям, якщо що.

.
показать весь комментарий
04.03.2026 13:56 Ответить
уявіть собі, якщо би восени 2014 року на 30-тимільйонну Україну було вбито 5-7 тисяч на київському Майдані. Якими би були надалі протести? Крім того не забувайте, що у Ірані дуже високий рівень етнічного сепаратизму у різних регіонах країни, що зовсім не добавляє єдності. Тому бєлуджам якосб похєр на іранський Курдістан а курдам - на іранський Бєлуджистан, а Хузєстану похєр на них обох разом з Тєгєраном.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:06 Ответить
зараз на 20-ти міліонну Україну вже щонайменше 200 тисяч загиблих Українських Героїв.

але ж "протестам" проти окупації рашки не видно й кінця

чи не так?

.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:27 Ответить
не порівнюйте червоне з квадратним. Внутрішні протести - це не гуртування під прапором проти зовнішньої загрози. Це я вам кажу як учасник подій 14-го року. Тоді переважна кількість киян жила звичайним життям, я вже не кажу про периферійні райони країни.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:52 Ответить
Якби не дурний язик та тупа голова Трампа..."поміч іде"...2 місяці!! Скільки народу Ірану постріляли...
показать весь комментарий
04.03.2026 14:06 Ответить
Не треба було влучати ракетою по школі. Це все зіпсувало. Дебіли.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:10 Ответить
Треба було просто чекати. Протести були через економічний стан у країні. Посилюй економічний тиск і чекай. Режим сам би наїбнувся. Але ж вам з жидами бомба ядерна ввижалась. Тепер весь світ у лайні, окрім москалів. Їм ця возня економіку врятує.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:48 Ответить
 
 