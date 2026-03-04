Беспорядки в Иране сейчас не настолько сильны, чтобы это привело к смене режима, - МИД Турции
Атаки на Иран имеют целью уничтожение военного потенциала республики, а в максимальном варианте – смену режима.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hürriyet, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"На данный момент нет никаких признаков волны беспорядков среди иранского народа, которые привели бы к смене режима", - отметил он.
Фидан считает, что атаки на Иран имеют целью уничтожение военного потенциала страны, а в крайнем случае - смену режима.
"В нынешних обстоятельствах худший сценарий таков: конфликт обостряется и возникает нестабильность, охватывающая Иран и весь регион", - добавил министр.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.
Топ комментарии
Але ж це, погодьтесь, набагато краще ніж цементований режим ісламських фанатиків з ядерною бомбою.
отже, Іншаллах !
.
але сам
курдістан не в планах туреччини..
це говорить, що плану у трумпа немає..
чи і не було..
курди.... !
.
"Миротворець" Трамп має шанс завершити ще одну війну.
вони не хотять їх посилення американцями і створення курдської держави, будь де, чи то в Сирії, Іраку чи Ірані.
.
скоріше згуртує іранців,
ніж розчепить..
хіба не через те Ізраєль на них «превентивно» напав?
якби їх щось не гуртовало.
то вже все пішло б по «плану» трумпа..
їхнім знищенням
іранців не заставиш «любити» ізраєльців..
цей конфлікт має біблійські розміри..
після 47 років бєспрєдєла аятол без будь якого світла в тунелі, окрім всесвітньої ісламської революції з ядерною війною, змусять полюбити не тільки сионістів, але й "світового Шайтана США".
іранська молодь викидає іслам на помийку і перехрещується в ісконно персидську релігію - зороастризм
.
які у нього пріорітети:
зовнішній «ворог», ..
чи внутрішній..
можете й не сумніватись, якщо ви були колись молодими, звісно, а не одразу "народженим в СССР"
.
що пепсі кола швидко переможе кока колу..
.
а ще й ці кляті курди...
і звідки тільки вони взялись в тих краях?
треба спитати у Саладина.
.
30 тисяч вбитих на весь 100 міліонний Іран то "основний прошарок" ?
той основний протестний прошарок генерується щоденно катастрофічним іранським життям, якщо що.
.
але ж "протестам" проти окупації рашки не видно й кінця
чи не так?
.