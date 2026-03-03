РУС
910 7

Мелони связала ситуацию в Иране и войну в Украине: Было неизбежно, что это приведет к хаосу

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о своей обеспокоенности текущей ситуацией вокруг Ирана на Ближнем Востоке, которая возникла в период кризиса, порожденного войной России против Украины.

Заявление главы правительства Италии приводит ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Заявление правительства Италии

Мелони призвала Иран прекратить свои "необоснованные" атаки в Персидском заливе и заявила, что кризис не должен распространяться.

"Меня беспокоит общий контекст: кризис в международном праве, который неизбежно стал результатом войны в Украине. Когда член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намеренно напал на своего соседа, было неизбежно, что это приведет к периоду хаоса", - подчеркнула итальянская премьер.

По ее словам, правительство Италии стремится оказать помощь тысячам итальянцев, оказавшихся в затруднительном положении, особенно в странах Персидского залива.

Итальянская сторона поддерживает контакты со странами региона и европейскими партнерами, добавила глава правительства Италии.

"Цель, очевидно, заключается в том, чтобы не допустить распространения кризиса, но я думаю, что ситуация не улучшится, если Иран не прекратит свои абсолютно неоправданные атаки на страны Персидского залива", - резюмировала Мелони.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Автор: 

Иран (852) Джорджа Мелони (142) война в Украине (7425)
Там где расийская фидирация,там всегда будет война
03.03.2026 16:10 Ответить
Націй навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до періоду хаосу", - наголосила італійська прем'єрка. Джерело: https://censor.net/ua/n3603364
Нє ну такі "глибокі" аналізи я думав тільки Зеленський може робити....
03.03.2026 16:10 Ответить
Іран великий і сильний чорт - прийдеться рук докласти - Трамп
03.03.2026 16:12 Ответить
Вас попереджали, якщо що.
А тепер - ой.
03.03.2026 16:14 Ответить
Цікаво бомби вже почали робити, що там 11 штук мали б виготовити з майже полутони урану
03.03.2026 16:14 Ответить
Тьотя прокинься, напали на Іран. Якийсь кафкіанський абсурд.
03.03.2026 16:41 Ответить
"член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй навмисно напав на свого сусіда" - ну хоч не "криза в Україні", і на тому дякуємо.
03.03.2026 17:03 Ответить
 
 