Мелони связала ситуацию в Иране и войну в Украине: Было неизбежно, что это приведет к хаосу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о своей обеспокоенности текущей ситуацией вокруг Ирана на Ближнем Востоке, которая возникла в период кризиса, порожденного войной России против Украины.

Заявление правительства Италии

Мелони призвала Иран прекратить свои "необоснованные" атаки в Персидском заливе и заявила, что кризис не должен распространяться.

"Меня беспокоит общий контекст: кризис в международном праве, который неизбежно стал результатом войны в Украине. Когда член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намеренно напал на своего соседа, было неизбежно, что это приведет к периоду хаоса", - подчеркнула итальянская премьер.

По ее словам, правительство Италии стремится оказать помощь тысячам итальянцев, оказавшихся в затруднительном положении, особенно в странах Персидского залива.

Итальянская сторона поддерживает контакты со странами региона и европейскими партнерами, добавила глава правительства Италии.

"Цель, очевидно, заключается в том, чтобы не допустить распространения кризиса, но я думаю, что ситуация не улучшится, если Иран не прекратит свои абсолютно неоправданные атаки на страны Персидского залива", - резюмировала Мелони.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

