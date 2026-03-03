Мелоні пов’язала ситуацію в Ірані та війну в Україні: Було неминуче, що це призведе до хаосу

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила про свою занепокоєність через поточну ситуацію довкола Ірану на Близькому Сході, яка виникла в період кризи, породженої війною Росії проти України.

Заяву очільниці уряду Італії наводить ANSA, передає Цензор.НЕТ.

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Заява уряду Італії

Мелоні закликала Іран припинити свої "необґрунтовані" атаки в Перській затоці й заявила, що криза не повинна поширюватися.

"Мене турбує загальний контекст: криза в міжнародному праві, яка неминуче стала результатом війни в Україні. Коли член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до періоду хаосу", - наголосила італійська прем’єрка.

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За її словами, уряд Італії прагне надати допомогу тисячам італійців, які опинилися у скрутному становищі, особливо в країнах Перської затоки.

Італійська сторона підтримує контакти з країнами регіону та європейськими партнерами, додала очільниця уряду Італії.

"Мета, очевидно, полягає в тому, щоб не допустити поширення кризи, але я думаю, що ситуація не покращиться, якщо Іран не припинить свої абсолютно невиправдані атаки на країни Перської затоки", - резюмувала Мелоні.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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