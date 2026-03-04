Турция заявила о сбивании иранской баллистики, летевшей в ее сторону

В Турции сообщили, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону страны. Ее обезвредила ПВО.

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что запущенная из Ирана баллистическая ракета была обнаружена при пересечении воздушного пространства Ирака и Сирии. Цель двигалась в направлении воздушного пространства Турции.

Ракета была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

"Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультации с НАТО и другими нашими союзниками", - подчеркнули в Минобороны Турции.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

