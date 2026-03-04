РУС
1 990 20

Турция заявила о сбивании иранской баллистики, летевшей в ее сторону

Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции: что известно?

В Турции сообщили, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону страны. Ее обезвредила ПВО.

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что запущенная из Ирана баллистическая ракета была обнаружена при пересечении воздушного пространства Ирака и Сирии. Цель двигалась в направлении воздушного пространства Турции.

Ракета была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

"Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультации с НАТО и другими нашими союзниками", - подчеркнули в Минобороны Турции.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

Иран (876) Турция (646) баллистические ракеты (381)
https://t.me/voinasordoy/5658 Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Feb 28 at 13:25
Саудиты и Эмираты заявляют о присоединении к боевым действиям против Ирана из-за обстрелов их территорий.
Иранцы - красавчики, умеют себе друзей создавать. Давайте еще по туркам засадите. Там недалеко.
04.03.2026 13:55 Ответить
Заявили!,але не приступили.
04.03.2026 14:14 Ответить
Треба відповісти як ви кацапський гавнолітак приземлили.
04.03.2026 13:58 Ответить
Пішли в рознос. От що означає, згоріла хата то гори ще й сарай
04.03.2026 13:59 Ответить
як буде на фарсі
"весь мир в труху ?"

так і буде - в труху

.
04.03.2026 14:09 Ответить
Іранці просто ідіоти. Турки спостерігали, заступалися за них, але можуть і вдарити. А якщо це зроблять, то будуть просто красавчики. Другу ракету вони просто не стерплять.
04.03.2026 14:01 Ответить
Не факт що ту ракету запустили іранці! "Дивись кому вигідно"!
04.03.2026 14:04 Ответить
балістичну ракету запустили єврєї з Тегерану - вони відомі провокатори

.
04.03.2026 14:07 Ответить
- Погода паршива!
- Це через Гольфстрім.
- Він єврей?
- Ні. Течія.
- Масонська?
- Океанічна.
- Із Ізраїлю?
- Ні. З Америки.
- Так я й знав. У них, у євреїв, мабуть сонечко світить, а ми тут гнити повинні.
- Та ні. Там зараз ніч.
- А ти звідки все знаєш? Ти що, єврей?!
04.03.2026 14:17 Ответить
Вам видніше!
04.03.2026 14:50 Ответить
це щоб турки під ногами не крутилися і не перебивали клієнтуру.
самий крутий гашиш - персидський !

.
04.03.2026 14:05 Ответить
У Туреччини одна з найсильніших армій у світі. Якщо вони підключаться, Ірану точно кранти!
04.03.2026 14:47 Ответить
Ракету було своєчасно нейтралізовано елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.

А чого так? Може треба було хоч раз спробувати оті с-400, що турки у кацапні придбали? От була б хохма, якби вони ніфіга не перехопили б
04.03.2026 14:13 Ответить
Тому навіть і не пробували.
04.03.2026 14:16 Ответить
Давай Іран, ще по Китаю влупи. Гуляти, так гуляти.
04.03.2026 14:18 Ответить
Ось цікаво-чим вони там зловживають?-алкоголь чи курять щось?-а з Каспію по рашці могли б.
04.03.2026 14:28 Ответить
Османи з персами завжди ворогували.
04.03.2026 14:24 Ответить
Не здивуюсь якщо ці барани лупануть по москальщині .
04.03.2026 14:31 Ответить
Ердогану потрібно було сісти за стіл переговорів і урегулювати іранську кризу і віддати Ірану території
04.03.2026 14:39 Ответить
Доречі, Іран вже обстріляв багато країн НАТО. Щось не бачу великого виконання 5-ї статті НАТО. Навпаки, половина країн нато відмовилась даже надавати свої бази для розміщення літаків НАТО
04.03.2026 14:42 Ответить
 
 