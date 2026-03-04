РУС
Новости
2 954 39

Трамп раскритиковал Стармера: Это не Уинстон Черчилль

Трамп критикует Стармера за отказ в помощи против Ирана

Президент США Дональд Трамп недоволен колебаниями премьера Великобритании Кира Стармера поддержать операцию против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Подробности

Лидер США прокомментировал решение Великобритании, которая не разрешила Штатам использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану.

"И я, кстати, не доволен Великобританией тоже. ... Нам понадобилось три-четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем там приземлиться; было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много дополнительных часов. Поэтому мы очень удивлены. Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело", - отметил он.

Читайте: Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию для завершения войны: Соглашения по Украине без участия Европы не будет

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.
  • Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.
  • По словам Стармера, Великобритания сделала выводы из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.
  • Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.

Читайте: Цены на нефть продолжают расти, несмотря на обещания Трампа охранять танкеры в Ормузском проливе

Автор: 

Великобритания (1412) США (7161) Трамп Дональд (4700) Стармер Кир (309)
Топ комментарии
+20
Як Трамп відноситься до своїх союзників, так і союзники до Трампа.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:07 Ответить
+12
А трампон мабуть вважає себе Рузвельтом?
показать весь комментарий
04.03.2026 09:01 Ответить
+12
Трамп - нарцис з комплексом Бога
показать весь комментарий
04.03.2026 09:03 Ответить
Трамп альцгеймер з комплексом дбла
показать весь комментарий
04.03.2026 09:15 Ответить
трамп - скарабей ))
показать весь комментарий
04.03.2026 09:19 Ответить
Рузвельт был демократом).
показать весь комментарий
04.03.2026 09:12 Ответить
Майже, тільки інвалідної коляски не вистачає
показать весь комментарий
04.03.2026 09:21 Ответить
" Це не Вінстон Черчилль" Правильно, бо "Вінстон Черчилль" тільки-но почав з'являтися в медійному просторі після відпочинку і за моїми прогнозами буде знов наступним прем'єром Великобританії.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:22 Ответить
менше Вашингтона (замість Нобеля) рудому нє прєдлагать !

.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:45 Ответить
Всі країни, де велика арабська діаспора, очкують, бояться терактів.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:02 Ответить
Британия уже не Британия,она пала под натиском пакистано-индусских переселенцев,все.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:04 Ответить
Allah save the King
показать весь комментарий
04.03.2026 09:06 Ответить
Воно і трампон не Ейзенхауер.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:09 Ответить
Стармер має запропонувати Трампу купувати зброю для Ізраїлю . це ж чудова угода !
показать весь комментарий
04.03.2026 09:09 Ответить
Чомусь свого друга владіміра )(уйла воно не критикує, а заохочує. Чомусь вартість ЯЗ, відібраної в Україні в замін на потужні гарантії США відшкодувати не квапиться. Рудий кондом яким вилупився, таким і подохне.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:09 Ответить
А Трамп - це пацієнт психіатра.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:13 Ответить
Ми ж не знаємо, може там вже в білому будиночку замість радників президента сидять психіатри. Як було з батьком трампа, коли він впав у старечій маразм, то мати трампа замість співробітників завела йому санітарів та лікарів, щоб він ходив на роботу, як у лікарню.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:25 Ответить
Дід намагається затягти всіх в свої авантюри. Тим самим легітимізувавши свої дії.
Стармер і Макрон не винні що вумний нарід Штатів вибрав керувати країною старого дібіла.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:17 Ответить
абіділсо! що той не може прочитати що в донні в глазу написано ))
показать весь комментарий
04.03.2026 09:18 Ответить
Авжеж! Стармер не Черчиль! Доні мабуть не знає, що наш всеосяжний є Черчиль ХХІ сторіччя! Да зеленіє його ім'я у вічності!!!
показать весь комментарий
04.03.2026 09:19 Ответить
Дали старому мудаку скляний члін, то він і члін розбив, і руки порізав.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:21 Ответить
Нащо Доні"члін", тим більше скляний, він же не меркель і не кабаєва!
показать весь комментарий
04.03.2026 09:28 Ответить
Це метафора! Члін - це влада.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:30 Ответить
ги-ги епштейн себе за Рузвельта має??? Рузвельт з Гітлером танго в Анкоріджі не танцював...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:22 Ответить
Всі вже не ті - тільки США віддуваються на Близькому сході і Ізраїль - шоб Іран не задавив його - тай всякі Хамази і Хезболи попадуть під роздачу
показать весь комментарий
04.03.2026 09:26 Ответить
Стармер поводив по губам нарцису,щоб трохи приспустився.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:27 Ответить
Трумп вважає себе ******.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:32 Ответить
Але і Трамп, з Рузвельта, як "з *** - відбійний молоток...".
показать весь комментарий
04.03.2026 09:32 Ответить
Ганьба !! До Черчегавєла ніхто не доріс
показать весь комментарий
04.03.2026 09:33 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 09:38 Ответить
Та й ти, Доні, не Рузвельт. А просто стара руда мавпа.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:42 Ответить
Трамп,схоже,зрозумів як його,а у його особі й всю Америку,"поюзали" ізраїльські "друзі" й намагається розділити відповідальність ще хоч з кимось аби можна було заявити "це не я -це ми"!
показать весь комментарий
04.03.2026 09:50 Ответить
"з яким ми маємо справу"______чи розуміє цей дід, ЩО вилазить з його рота???
показать весь комментарий
04.03.2026 09:51 Ответить
Cтармер.подібний до ЧЕРЧІЛЯ У ВІЙНІ УКРАЇНИ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ ,АЛЕ ОСЬ АМЕРИКАНСЬКИЙ "ТРАМБОН" ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ.КОТРИЙ ЗОВСІМ НЕ ПОДІБНИЙ ДО РУЗВЕЛЬТА, ЦЕ НЕПОРІВНЯНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ НЕГІДНИК , І ПОСІБНИК РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА ,ТА СПІВУЧАСНИК РАШИСТСЬКОГО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,ТА РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:54 Ответить
Він Калігула
показать весь комментарий
04.03.2026 09:57 Ответить
Помаранчевий Геліогабал))
показать весь комментарий
04.03.2026 10:13 Ответить
Так і ти, тварюка помаранчева, не Рейган
показать весь комментарий
04.03.2026 09:59 Ответить
"Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы примут правильное решение, после того как перепробуют все не правильные варианты" - Уинстон Черчилль
показать весь комментарий
04.03.2026 09:59 Ответить
Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль.

А Трамп нікуя не Рейган.

Тому рахунок 1:1.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:03 Ответить
 
 