Трамп раскритиковал Стармера: Это не Уинстон Черчилль
Президент США Дональд Трамп недоволен колебаниями премьера Великобритании Кира Стармера поддержать операцию против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Подробности
Лидер США прокомментировал решение Великобритании, которая не разрешила Штатам использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану.
"И я, кстати, не доволен Великобританией тоже. ... Нам понадобилось три-четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем там приземлиться; было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много дополнительных часов. Поэтому мы очень удивлены. Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.
- Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.
- По словам Стармера, Великобритания сделала выводы из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.
- Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.
Стармер і Макрон не винні що вумний нарід Штатів вибрав керувати країною старого дібіла.
А Трамп нікуя не Рейган.
Тому рахунок 1:1.