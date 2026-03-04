Трамп раскритиковал Стармера: Это не Уинстон Черчилль

Президент США Дональд Трамп недоволен колебаниями премьера Великобритании Кира Стармера поддержать операцию против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Лидер США прокомментировал решение Великобритании, которая не разрешила Штатам использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану.

"И я, кстати, не доволен Великобританией тоже. ... Нам понадобилось три-четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем там приземлиться; было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много дополнительных часов. Поэтому мы очень удивлены. Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело", - отметил он.

Читайте: Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию для завершения войны: Соглашения по Украине без участия Европы не будет

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.

Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.

По словам Стармера, Великобритания сделала выводы из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.

Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.

Читайте: Цены на нефть продолжают расти, несмотря на обещания Трампа охранять танкеры в Ормузском проливе