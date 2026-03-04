Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль.

Президент США Дональд Трамп незадоволений ваганням прем'єра Великої Британії Кіра Стармера підтримати операцію проти Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

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Подробиці

Лідер США прокоментував рішення Великої Британії, яка не дозволила Штатам використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для завдання ударів по Ірану.

"І я, до речі, не задоволений Великою Британією також. ... Нам знадобилося три-чотири дні, щоб з’ясувати, де ми можемо там приземлитися; було б набагато зручніше приземлитися там, аніж летіти багато додаткових годин. Тож ми дуже здивовані. Це не Вінстон Черчилль, з яким ми маємо справу", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що відмова прем’єра дозволити використання баз на островах Чагос не відповідає традиційному рівню співпраці між двома державами.

Згодом Лондон погодився надати США доступ до Дієго-Гарсія, але лише для конкретних і обмежених оборонних цілей.

За словами Стармера, Велика Британія зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.

Стармер наголосив, що Лондон свідомо не приєднався до перших ударів США та Ізраїлю по Ірану. За його словами, Велика Британія вважає пріоритетом дипломатичне врегулювання та відмову Тегерану від ядерних амбіцій.

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