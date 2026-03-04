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Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль

Трамп критикує Стармера за відмову у допомозі проти Ірану

Президент США Дональд Трамп незадоволений ваганням прем'єра Великої Британії Кіра Стармера підтримати операцію проти Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

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Подробиці

Лідер США прокоментував рішення Великої Британії, яка не дозволила Штатам використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для завдання ударів по Ірану.

"І я, до речі, не задоволений Великою Британією також. ... Нам знадобилося три-чотири дні, щоб з’ясувати, де ми можемо там приземлитися; було б набагато зручніше приземлитися там, аніж летіти багато додаткових годин. Тож ми дуже здивовані. Це не Вінстон Черчилль, з яким ми маємо справу", - зазначив він.

Читайте: Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни: Угоди щодо України без участі Європи не буде

Що передувало?

  • Раніше Трамп заявив, що відмова прем’єра дозволити використання баз на островах Чагос не відповідає традиційному рівню співпраці між двома державами.
  • Згодом Лондон погодився надати США доступ до Дієго-Гарсія, але лише для конкретних і обмежених оборонних цілей.
  • За словами Стармера, Велика Британія зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.
  • Стармер наголосив, що Лондон свідомо не приєднався до перших ударів США та Ізраїлю по Ірану. За його словами, Велика Британія вважає пріоритетом дипломатичне врегулювання та відмову Тегерану від ядерних амбіцій.

Читайте: Ціни на нафта продовжують зростати попри обіцянки Трампа охороняти танкери в Ормузькій протоці

Автор: 

Велика Британія (5972) США (26710) Трамп Дональд (8918) Стармер Кір (373)
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Топ коментарі
+33
Як Трамп відноситься до своїх союзників, так і союзники до Трампа.
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04.03.2026 09:07 Відповісти
+28
А трампон мабуть вважає себе Рузвельтом?
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04.03.2026 09:01 Відповісти
+23
Трамп - нарцис з комплексом Бога
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04.03.2026 09:03 Відповісти
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А трампон мабуть вважає себе Рузвельтом?
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04.03.2026 09:01 Відповісти
Трамп - нарцис з комплексом Бога
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04.03.2026 09:03 Відповісти
Трамп альцгеймер з комплексом дбла
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04.03.2026 09:15 Відповісти
трамп - скарабей ))
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04.03.2026 09:19 Відповісти
Рузвельт был демократом).
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04.03.2026 09:12 Відповісти
Майже, тільки інвалідної коляски не вистачає
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04.03.2026 09:21 Відповісти
" Це не Вінстон Черчилль" Правильно, бо "Вінстон Черчилль" тільки-но почав з'являтися в медійному просторі після відпочинку і за моїми прогнозами буде знов наступним прем'єром Великобританії.
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04.03.2026 09:22 Відповісти
менше Вашингтона (замість Нобеля) рудому нє прєдлагать !

.
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04.03.2026 09:45 Відповісти
Всі країни, де велика арабська діаспора, очкують, бояться терактів.
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04.03.2026 09:02 Відповісти
причому ця загроза на роки
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04.03.2026 10:27 Відповісти
Британия уже не Британия,она пала под натиском пакистано-индусских переселенцев,все.
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04.03.2026 09:04 Відповісти
Allah save the King
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04.03.2026 09:06 Відповісти
Як Трамп відноситься до своїх союзників, так і союзники до Трампа.
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04.03.2026 09:07 Відповісти
Воно і трампон не Ейзенхауер.
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04.03.2026 09:09 Відповісти
Стармер має запропонувати Трампу купувати зброю для Ізраїлю . це ж чудова угода !
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04.03.2026 09:09 Відповісти
Чомусь свого друга владіміра )(уйла воно не критикує, а заохочує. Чомусь вартість ЯЗ, відібраної в Україні в замін на потужні гарантії США відшкодувати не квапиться. Рудий кондом яким вилупився, таким і подохне.
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04.03.2026 09:09 Відповісти
А Трамп - це пацієнт психіатра.
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04.03.2026 09:13 Відповісти
Ми ж не знаємо, може там вже в білому будиночку замість радників президента сидять психіатри. Як було з батьком трампа, коли він впав у старечій маразм, то мати трампа замість співробітників завела йому санітарів та лікарів, щоб він ходив на роботу, як у лікарню.
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04.03.2026 09:25 Відповісти
Дід намагається затягти всіх в свої авантюри. Тим самим легітимізувавши свої дії.
Стармер і Макрон не винні що вумний нарід Штатів вибрав керувати країною старого дібіла.
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04.03.2026 09:17 Відповісти
абіділсо! що той не може прочитати що в донні в глазу написано ))
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04.03.2026 09:18 Відповісти
Авжеж! Стармер не Черчиль! Доні мабуть не знає, що наш всеосяжний є Черчиль ХХІ сторіччя! Да зеленіє його ім'я у вічності!!!
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04.03.2026 09:19 Відповісти
Дали старому мудаку скляний члін, то він і члін розбив, і руки порізав.
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04.03.2026 09:21 Відповісти
Нащо Доні"члін", тим більше скляний, він же не меркель і не кабаєва!
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04.03.2026 09:28 Відповісти
Це метафора! Члін - це влада.
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04.03.2026 09:30 Відповісти
ги-ги епштейн себе за Рузвельта має??? Рузвельт з Гітлером танго в Анкоріджі не танцював...
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04.03.2026 09:22 Відповісти
Всі вже не ті - тільки США віддуваються на Близькому сході і Ізраїль - шоб Іран не задавив його - тай всякі Хамази і Хезболи попадуть під роздачу
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04.03.2026 09:26 Відповісти
Стармер поводив по губам нарцису,щоб трохи приспустився.
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04.03.2026 09:27 Відповісти
Трумп вважає себе ******.
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04.03.2026 09:32 Відповісти
Але і Трамп, з Рузвельта, як "з *** - відбійний молоток...".
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04.03.2026 09:32 Відповісти
Ганьба !! До Черчегавєла ніхто не доріс
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04.03.2026 09:33 Відповісти
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04.03.2026 09:38 Відповісти
Казкові лабіринти логіки найвеличнішого.
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04.03.2026 10:58 Відповісти
шалені ігри ЗЄльоного разума

.
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04.03.2026 14:45 Відповісти
Та й ти, Доні, не Рузвельт. А просто стара руда мавпа.
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04.03.2026 09:42 Відповісти
Трамп,схоже,зрозумів як його,а у його особі й всю Америку,"поюзали" ізраїльські "друзі" й намагається розділити відповідальність ще хоч з кимось аби можна було заявити "це не я -це ми"!
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04.03.2026 09:50 Відповісти
"з яким ми маємо справу"______чи розуміє цей дід, ЩО вилазить з його рота???
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04.03.2026 09:51 Відповісти
Cтармер.подібний до ЧЕРЧІЛЯ У ВІЙНІ УКРАЇНИ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ ,АЛЕ ОСЬ АМЕРИКАНСЬКИЙ "ТРАМБОН" ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ.КОТРИЙ ЗОВСІМ НЕ ПОДІБНИЙ ДО РУЗВЕЛЬТА, ЦЕ НЕПОРІВНЯНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ НЕГІДНИК , І ПОСІБНИК РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА ,ТА СПІВУЧАСНИК РАШИСТСЬКОГО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,ТА РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
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04.03.2026 09:54 Відповісти
Він Калігула
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04.03.2026 09:57 Відповісти
Помаранчевий Геліогабал))
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04.03.2026 10:13 Відповісти
Так і ти, тварюка помаранчева, не Рейган
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04.03.2026 09:59 Відповісти
"Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы примут правильное решение, после того как перепробуют все не правильные варианты" - Уинстон Черчилль
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04.03.2026 09:59 Відповісти
Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль.

А Трамп нікуя не Рейган.

Тому рахунок 1:1.
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04.03.2026 10:03 Відповісти
А штатний дуполиз тампона - лінсі грем - так не вважає:

Бібі та Трамп це ******* поєднання Рузвельта та Черчилля. Бібі та президент Трамп це Рузвельт та Черчілль. Двоє лідерів часів війни, які разом працюють над поваленням зла.

https://streamable.com/96gnc7
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04.03.2026 10:23 Відповісти
Це не Вінстон Черчилль, з яким ми маємо справу
Я знав,що Черчіль живий,та мені ніхто не вірив.
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04.03.2026 11:15 Відповісти
Перш за все - Трамп не державник, не Ейзенхауер, не Рейган. Він - проходимець на посаді. Тому нехай засуне свої дорікання собі в жопу. Бачили ми вже таких, та й на власному прикладі спостерігаємо.
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04.03.2026 13:18 Відповісти
 
 