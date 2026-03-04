Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль
Президент США Дональд Трамп незадоволений ваганням прем'єра Великої Британії Кіра Стармера підтримати операцію проти Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.
Подробиці
Лідер США прокоментував рішення Великої Британії, яка не дозволила Штатам використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для завдання ударів по Ірану.
"І я, до речі, не задоволений Великою Британією також. ... Нам знадобилося три-чотири дні, щоб з’ясувати, де ми можемо там приземлитися; було б набагато зручніше приземлитися там, аніж летіти багато додаткових годин. Тож ми дуже здивовані. Це не Вінстон Черчилль, з яким ми маємо справу", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що відмова прем’єра дозволити використання баз на островах Чагос не відповідає традиційному рівню співпраці між двома державами.
- Згодом Лондон погодився надати США доступ до Дієго-Гарсія, але лише для конкретних і обмежених оборонних цілей.
- За словами Стармера, Велика Британія зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.
- Стармер наголосив, що Лондон свідомо не приєднався до перших ударів США та Ізраїлю по Ірану. За його словами, Велика Британія вважає пріоритетом дипломатичне врегулювання та відмову Тегерану від ядерних амбіцій.
Топ коментарі
+33 Николай Нестор Нагорняк #550941
показати весь коментар04.03.2026 09:07 Відповісти Посилання
+28 Грицько Злий
показати весь коментар04.03.2026 09:01 Відповісти Посилання
+23 Sсhool Bus
показати весь коментар04.03.2026 09:03 Відповісти Посилання
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Стармер і Макрон не винні що вумний нарід Штатів вибрав керувати країною старого дібіла.
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А Трамп нікуя не Рейган.
Тому рахунок 1:1.
Бібі та Трамп це ******* поєднання Рузвельта та Черчилля. Бібі та президент Трамп це Рузвельт та Черчілль. Двоє лідерів часів війни, які разом працюють над поваленням зла.
https://streamable.com/96gnc7
Я знав,що Черчіль живий,та мені ніхто не вірив.