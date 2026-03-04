Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни: Угоди щодо України без участі Європи не буде
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні закликав до посилення тиску на Росію для припинення війни проти України.
За словами Мерца, Москва свідомо затягує переговорний процес і діє всупереч очікуванням американської сторони. Він наголосив, що така тактика свідчить про слабкість Кремля, пише Цензор.НЕТ.
Заклик до посилення санкційного та політичного тиску
Канцлер підкреслив, що під час перемовин у Вашингтоні звернувся до Дональда Трампа із закликом активізувати вплив на Москву та її керівництво.
"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", – заявив Мерц.
На його переконання, лише жорсткіші кроки з боку США можуть змусити російське керівництво піти на поступки та наблизити завершення війни.
Необхідність участі Європи у переговорах
Окремо Мерц наголосив на важливості розширення формату переговорів. Він виступив за залучення до процесу європейських держав разом зі США, Україною та Росією.
Канцлер зазначив, що без активної ролі Європейського Союзу та близьких партнерів, зокрема Великої Британії, досягти стійкої мирної угоди буде складно.
За його словами, консолідована позиція Заходу є ключовою умовою для реального прогресу в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.
- Напередодні президент України Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами.
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Безпорадні слюнтяї... Добре, що хоч грошовиті.
Збірна Німеччини приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 після https://zn.ua/ukr/SPORT/rosijskikh-sportsmeniv-pid-praporom-rf-dopustili-do-paralimpijskikh-ihor-.html рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під їхніми національними прапорами.
04 березня, 2026, 01:15
Канцлер Німеччини назвав нинішні американські мита «непропорційним тягарем» та дав зрозуміти, що Європа більше не готова мовчати.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у вівторок повторні двосторонні https://zn.ua/ukr/WORLD/kantsler-nimechchini-planuje-obhovoriti-iz-trampom-pidvishchennja-mit-.html переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Після зустрічі він заявив, що Євросоюз не прийме торгову угоду зі Сполученими Штатами на умовах, гірших за поточні, повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/merz-says-eu-won-t-accept-us-trade-deal-on-worse-tariff-terms Bloomberg.
дуже дуже, як на мене глибокий аналіз війн усіх на сьогодні від Сергія Грабського - воїна СБУ учасника війни в Іраку.
Ігор Айзенберг - Імпульсивне рішення розпочати війну завжди веде до багатьох непердбачуваних наслідків
І шо ???
І ... !