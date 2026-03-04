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Новини Війна Зустріч Мерца і Трампа
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Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни: Угоди щодо України без участі Європи не буде

мерц,трамп

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні закликав до посилення тиску на Росію для припинення війни проти України.

За словами Мерца, Москва свідомо затягує переговорний процес і діє всупереч очікуванням американської сторони. Він наголосив, що така тактика свідчить про слабкість Кремля, пише Цензор.НЕТ.

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Заклик до посилення санкційного та політичного тиску

Канцлер підкреслив, що під час перемовин у Вашингтоні звернувся до Дональда Трампа із закликом активізувати вплив на Москву та її керівництво.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", – заявив Мерц.

На його переконання, лише жорсткіші кроки з боку США можуть змусити російське керівництво піти на поступки та наблизити завершення війни.

Також читайте: Трамп і Мерц обговорили військову операцію проти Ірану

Необхідність участі Європи у переговорах

Окремо Мерц наголосив на важливості розширення формату переговорів. Він виступив за залучення до процесу європейських держав разом зі США, Україною та Росією.

Канцлер зазначив, що без активної ролі Європейського Союзу та близьких партнерів, зокрема Великої Британії, досягти стійкої мирної угоди буде складно.

За його словами, консолідована позиція Заходу є ключовою умовою для реального прогресу в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.

  • Напередодні президент України Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами.

Читайте: США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Автор: 

росія (70371) Трамп Дональд (8914) війна в Україні (8494) Мерц Фрідріх (451)
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Топ коментарі
+12
Німецьких спортсменів не буде на параді націй.

Збірна Німеччини приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 після https://zn.ua/ukr/SPORT/rosijskikh-sportsmeniv-pid-praporom-rf-dopustili-do-paralimpijskikh-ihor-.html рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під їхніми національними прапорами.
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04.03.2026 02:06 Відповісти
+6
УЛЬТИМАТУМ МЕРЦА: ЄС ВІДКИНЕ БУДЬ-ЯКУ ТОРГОВУ УГОДУ З США НА ГІРШИХ УМОВАХ - BLOOMBERG

04 березня, 2026, 01:15

Канцлер Німеччини назвав нинішні американські мита «непропорційним тягарем» та дав зрозуміти, що Європа більше не готова мовчати.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у вівторок повторні двосторонні https://zn.ua/ukr/WORLD/kantsler-nimechchini-planuje-obhovoriti-iz-trampom-pidvishchennja-mit-.html переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Після зустрічі він заявив, що Євросоюз не прийме торгову угоду зі Сполученими Штатами на умовах, гірших за поточні, повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/merz-says-eu-won-t-accept-us-trade-deal-on-worse-tariff-terms Bloomberg.
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04.03.2026 02:09 Відповісти
+6
Який ідиотизм сподіватися що тиском можна з диктатором і терористом домовитися припинити війну. З хаменеї і іншими диктаторами багато надомовлялись? Тільки фізичне знищення Х'уйла, всієї верхівки зможе вирішити цю проблему.
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04.03.2026 02:23 Відповісти
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Если цены на нефть не упадут плюс потери в оружии, которое теперь не зайдет в Украину, а уйдет на другие войны, то Путину только лучше.
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04.03.2026 01:20 Відповісти
Двое из ларца одинаковы с лица.
Хто ж на нього тиснутиме?
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04.03.2026 01:21 Відповісти
І чому б Сі під шумок із тим острівком не парашать па пацанскі ?!
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04.03.2026 12:23 Відповісти
Сі потрібна промисловість на цьому острівку, а сам острівок ойму і нахер не здався.
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04.03.2026 12:34 Відповісти
І хто ж йому її віддасть ??? Нідерланди ?
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04.03.2026 12:41 Відповісти
Сі мріє, що настане і його час.
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04.03.2026 12:43 Відповісти
Почитайте чіє обладнання там стоїть (ну щоб клепать чіпи) і хто може його обслуговувати
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04.03.2026 13:38 Відповісти
Відмовити у допомозі з Іраном і тут же попросити допомоги з Росією - це так по-європейські.

Безпорадні слюнтяї... Добре, що хоч грошовиті.
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04.03.2026 01:36 Відповісти
Германия с Францией и Великобританией как раз таки помогают .Это Испания отказывает сша в использовании своих военных для ударов по Ирану
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04.03.2026 02:21 Відповісти
Як саме допомагають?
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04.03.2026 03:00 Відповісти
Базы свои предоставляют,логистику обеспечивают и вроде помогают сбивать оакеты ,летящие на Израиль
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04.03.2026 03:11 Відповісти
Точно, а давай хай затягне войнушку хочаб до глибокої осені ?
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04.03.2026 12:25 Відповісти
Невже "мудрий американський нарід" хоче гнить в окопах ?
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05.03.2026 08:18 Відповісти
Німецьких спортсменів не буде на параді націй.

Збірна Німеччини приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 після https://zn.ua/ukr/SPORT/rosijskikh-sportsmeniv-pid-praporom-rf-dopustili-do-paralimpijskikh-ihor-.html рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під їхніми національними прапорами.
показати весь коментар
04.03.2026 02:06 Відповісти
УЛЬТИМАТУМ МЕРЦА: ЄС ВІДКИНЕ БУДЬ-ЯКУ ТОРГОВУ УГОДУ З США НА ГІРШИХ УМОВАХ - BLOOMBERG

04 березня, 2026, 01:15

Канцлер Німеччини назвав нинішні американські мита «непропорційним тягарем» та дав зрозуміти, що Європа більше не готова мовчати.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у вівторок повторні двосторонні https://zn.ua/ukr/WORLD/kantsler-nimechchini-planuje-obhovoriti-iz-trampom-pidvishchennja-mit-.html переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Після зустрічі він заявив, що Євросоюз не прийме торгову угоду зі Сполученими Штатами на умовах, гірших за поточні, повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/merz-says-eu-won-t-accept-us-trade-deal-on-worse-tariff-terms Bloomberg.
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04.03.2026 02:09 Відповісти
Який ідиотизм сподіватися що тиском можна з диктатором і терористом домовитися припинити війну. З хаменеї і іншими диктаторами багато надомовлялись? Тільки фізичне знищення Х'уйла, всієї верхівки зможе вирішити цю проблему.
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04.03.2026 02:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nCqj3ngvvWU

дуже дуже, як на мене глибокий аналіз війн усіх на сьогодні від Сергія Грабського - воїна СБУ учасника війни в Іраку.
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04.03.2026 04:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=02nqauGeVRo

Ігор Айзенберг - Імпульсивне рішення розпочати війну завжди веде до багатьох непердбачуваних наслідків
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04.03.2026 04:50 Відповісти
Пан Мерц , Політик з великої літери !!! Дякуємо Вам !!! ❤️🇩🇪 ...
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04.03.2026 09:15 Відповісти
Ріспект і глибока подяка Бундесканцлеру Мерцу за послідовність і мужність називати речи своїми іменами, за реальні дії.
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04.03.2026 09:30 Відповісти
"Біженці" за те щоб війна не скінчилася, а то випхають назад , чи перестануть платити
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04.03.2026 09:55 Відповісти
Мерц за то,,чтобы беженцев мужского пола обратно в Украину выдворить на защиту родины и война в любом случае не окончится пока кто нибудь из воюющих не рухнет :либо раша убьется об украинскую оборону,либо Украина не сдасться .Ты к чему призываешь?
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04.03.2026 15:30 Відповісти
До чого призиваю ? Шоб потужники йшли воюваии особисто .
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04.03.2026 16:53 Відповісти
Читається, угоди не буде, бо Європа боїться, що, як закінчиться війна, то буде наступною. а воювати там ніхто не готовий від слова зовсім.
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04.03.2026 09:43 Відповісти
Тому хочуть нас якомога довше живим щитом. Не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, а не навпаки, і на те, що ультиматум путлер висунув до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
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04.03.2026 09:45 Відповісти
А у нас и выбора особого нету:если сегодня не будем щитом на и для защиты Европы,а это как ни крути благородное дело то завтра станем копьем , которое раша воткнет в тело этой самой Европы. Война не закончится в любом случае даже если Украина капитулирует просто в таком случае разрастется еще больше.Так что на всякие миры эфемерные можешь зря не надеятся
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04.03.2026 15:35 Відповісти
Благородне діло має бути добровільним, а не коли на нього силою тягнуть, та ще й нездатних воювати і хворих.
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04.03.2026 21:15 Відповісти
Без освобождения Украины от оккупации России, никакого мира не будет! Нужно остановить всю торговлю России. И тогда Россия истощиться и проиграет. Все другое - это бред!
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04.03.2026 11:49 Відповісти
Та ти шо ! ! !

І шо ???

І ... !
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04.03.2026 12:21 Відповісти
https://www.facebook.com/share/v/1QaBKBumzQ/
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04.03.2026 17:48 Відповісти
 
 