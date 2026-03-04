Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни: Угоди щодо України без участі Європи не буде

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні закликав до посилення тиску на Росію для припинення війни проти України.

За словами Мерца, Москва свідомо затягує переговорний процес і діє всупереч очікуванням американської сторони. Він наголосив, що така тактика свідчить про слабкість Кремля, пише Цензор.НЕТ.

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Заклик до посилення санкційного та політичного тиску

Канцлер підкреслив, що під час перемовин у Вашингтоні звернувся до Дональда Трампа із закликом активізувати вплив на Москву та її керівництво.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", – заявив Мерц.

На його переконання, лише жорсткіші кроки з боку США можуть змусити російське керівництво піти на поступки та наблизити завершення війни.

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Необхідність участі Європи у переговорах

Окремо Мерц наголосив на важливості розширення формату переговорів. Він виступив за залучення до процесу європейських держав разом зі США, Україною та Росією.

Канцлер зазначив, що без активної ролі Європейського Союзу та близьких партнерів, зокрема Великої Британії, досягти стійкої мирної угоди буде складно.

За його словами, консолідована позиція Заходу є ключовою умовою для реального прогресу в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.

Напередодні президент України Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами.

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