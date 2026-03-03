Трамп і Мерц обговорили військову операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, зробленій під час спільного спілкування лідерів із журналістами у Вашингтоні.

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Переговори розпочалися з обговорення військової операції проти Ірану. За словами американського президента, Сполучені Штати завдали масштабних ударів по військовій інфраструктурі цієї країни.

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Трамп про результати операції

Говорячи про наслідки атак, Трамп заявив, що військові можливості Ірану суттєво ослаблені.

"У них немає військово-морського флоту — його знищили, у них немає повітряних сил — їх знищили, у них немає системи ППО — її знищили. Майже все знищено. У нас усе дуже добре, у нас чудова армія, і вони виконують фантастичну роботу".

Президент США також пояснив, як ухвалював рішення про початок операції. За його словами, американська сторона вела перемовини з Тегераном, однак мала інформацію про підготовку можливого удару з боку Ірану.

"Ми вели перемовини з цими божевільними. Вони збиралися напасти першими, я був у цьому впевнений. Я не хотів, щоб це сталося", — зазначив Трамп.

Він додав, що після спільних американських та ізраїльських атак у суботу Іран завдав ударів по країнах, які не мають прямого стосунку до конфлікту. За словами президента, атаки були спрямовані переважно по цивільних об’єктах, зокрема готелях і житлових будинках.

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Позиція Німеччини щодо майбутнього Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін перебуває "на одній хвилі" зі США у питанні необхідності змін в Ірані. Він наголосив, що під час зустрічі сторони обговорили можливі сценарії розвитку подій після потенційного повалення чинного режиму.

Трамп своєю чергою зауважив, що найгіршим варіантом може стати прихід до влади сили, яка буде "такою ж поганою, як попередники".

Сторони підтвердили намір продовжити координацію дій щодо ситуації навколо Ірану та обмін інформацією про подальші кроки.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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