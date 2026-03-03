Ізраїль може відкрити авіапростір уже цього тижня, - ЗМІ

Ізраїльська сторона вивчає можливість поступового відкриття повітряного простору країни вже цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Times of Israel.

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Спочатку планувалося, що авіасполучення відновлять наступного тижня. Водночас строки можуть переглянути з урахуванням поточної ситуації.

У Міністерстві транспорту Ізраїлю зазначають, що перший етап передбачає виконання рейсів місцевими авіакомпаніями. Йдеться насамперед про повернення громадян Ізраїлю, які залишаються за кордоном.

"Початковий етап відкриття авіапростору має дозволити місцевим авіакомпаніям привезти додому ізраїльтян, які перебувають в інших країнах", — зазначається у повідомленні.

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Остаточне рішення ще не ухвалене

Станом на вівторок остаточного рішення щодо повного відновлення польотів немає. За наявною інформацією, аеропорт імені Бен-Гуріона залишатиметься закритим щонайменше до п’ятниці.

Ізраїльська влада продовжує оцінювати безпекову ситуацію. Після цього буде визначено подальші кроки щодо відновлення авіасполучення.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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