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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль вдарив по раді, де планували обрати нового верховного лідера Ірану, - ЗМІ

Ізраїль вдарив по раді, що обирала нового главу Ірану

Військово-повітряні сили Ізраїлю 3 березня завдали удару по будівлі, де розташована Рада експертів Ірану, яка мала обрати наступного верховного лідера (аятолу) іранського режиму.

Про це пише медіа Axios із посиланням на неназваного ізраїльського посадовця зі сфери оборони, а також повідомляє The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами посадовця, ВПС Ізраїлю вдарили по будівлі, у якій розташована рада експертів Ірану у місті Кум, намагаючись перешкодити процесу призначення нового аятоли. Це місто є священним для мусульман-шиїтів, які становлять абсолютну більшість населення Ірану.

Рада експертів є органом режиму, який має повноваження призначити нового керівника Ісламської республіки. Клірики, що входять до складу ради, голосують за кандидатів із короткого списку, котрий становить менший секретний комітет.

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За словами офіційного представника, удару завдали під час підрахунку голосів. Рада експертів налічує 88 членів, хоча невідомо, скільки з них перебувало в будівлі на момент ізраїльскої атаки.

"Ми хотіли завадити їм обрати нового верховного лідера", - додав посадовець.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
  • Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.

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Ізраїль (1991) Іран (3474) атака (1617)
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Топ коментарі
+24
нормально так вдарив
забаранили певно всіх, хто був у споруді

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03.03.2026 18:12 Відповісти
+23
тепер мабуть треба вдарити по раді на якій обиратимуть нових кліриків для цієї ради 🤔
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03.03.2026 18:10 Відповісти
+23
в них там тих атол як на собаці блох
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03.03.2026 18:10 Відповісти
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03.03.2026 18:05 Відповісти
красівоє
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03.03.2026 20:03 Відповісти
Щось американсько-ізраїльська агресія все менше нагадує спробу допомогти народу Ірана позбутись клірікального режиму аятол, а все більше нагадує спробу привести до влади в Ірані черговий Талібан.
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03.03.2026 20:05 Відповісти
давай слідуючих!
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03.03.2026 18:07 Відповісти
в них там тих атол як на собаці блох
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03.03.2026 18:10 Відповісти
а ****** у кремлі не менше блох ))
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03.03.2026 18:24 Відповісти
+++
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03.03.2026 18:24 Відповісти
тепер мабуть треба вдарити по раді на якій обиратимуть нових кліриків для цієї ради 🤔
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03.03.2026 18:10 Відповісти
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03.03.2026 18:11 Відповісти
огласите весь список, пжалуста! (с)
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03.03.2026 18:11 Відповісти
Новим верховним лідером Ірану буде Трамп!
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03.03.2026 18:12 Відповісти
Ми живемо в час, коли навіть такі жарти, можуть стати реальністю
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03.03.2026 18:27 Відповісти
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03.03.2026 18:54 Відповісти
нормально так вдарив
забаранили певно всіх, хто був у споруді

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03.03.2026 18:12 Відповісти
це вже колишня будівля "асамблеї релігійних експертів" ірану, тобто найвищого органу релігійного управління ірану, у якій на момент удару голосували за нового верховного аятолу - верховного духовного лідера ісламської революції
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03.03.2026 18:18 Відповісти
Незрозуміло був дим чи ні. Встигли обрати чи ні?
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03.03.2026 21:25 Відповісти
а рядом ждуть вже тєгєранці, коли ж остинуть кірпічі ))
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03.03.2026 18:25 Відповісти
Відео подивись...саме з цього місця..дійсно чекають і радіють
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03.03.2026 18:43 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/884893844373715 тут
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03.03.2026 18:46 Відповісти
"Ріжуть під корінь" - а не верхівці збирають...
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03.03.2026 18:13 Відповісти
Ще б так по моцкві вдарити коли весь шабаш фашистський там збереться щоб всіх оптом до кобзона
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03.03.2026 18:13 Відповісти
Голос ракети на раді виявився блокуючим 😂
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03.03.2026 18:14 Відповісти
Просто в неї вбивчі аргументи !
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03.03.2026 18:23 Відповісти
Обезголовили гідру, далі буде
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03.03.2026 18:14 Відповісти
Ще б по кремлю та совфедерації!! Молодці ізраїлові діти!
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03.03.2026 18:15 Відповісти
Ізраїлю відомо де збираються - хто збирається - може Ірану перестати надувати щоки
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03.03.2026 18:15 Відповісти
Нехай у москві обирають. Туди не прилетить
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03.03.2026 18:15 Відповісти
Бити бити покі назакінчаться про-терористичні експерти
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03.03.2026 18:17 Відповісти
???
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03.03.2026 18:33 Відповісти
Малаца
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03.03.2026 18:17 Відповісти
Красави.Євреї вміють воювати
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03.03.2026 18:21 Відповісти
Руками америанців
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03.03.2026 18:55 Відповісти
Воювати чужими руками-найвища майстерність.
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03.03.2026 19:01 Відповісти
о Харону карта по крупному пішла на новій гілці, "до кабзона" ))))
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03.03.2026 18:22 Відповісти
Прийдеться кабзону вчити пісні на фарсі.
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03.03.2026 21:27 Відповісти
які вони тупі, не вже не зрозуміло що США та Ізраїль слідкують за кожним кроком і усі зібрання будуть ліквідовано
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03.03.2026 18:30 Відповісти
Іран, країну персів перетворили у якесь дебілізоване середньовіччя. Ні ісламу ! Це релігія вбивсь і збоченців
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03.03.2026 18:31 Відповісти
Придурки тормозніт, одине х...ло вже почав і не знає чим це закінчиться для НЬОГО.
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03.03.2026 18:32 Відповісти
Люди з країни яку безкарно ******** як сучку, радіють що ******** іншу сучку.
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03.03.2026 18:44 Відповісти
а ти чого там зашкерився , приїжджай і ти побудиш в нашій шкурі
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03.03.2026 18:53 Відповісти
Яка зневага до бєлгородской народной рєспублікі
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03.03.2026 21:26 Відповісти
Так встигли обрати чи нi?
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03.03.2026 18:56 Відповісти
З пеклом зв'язок не такий швидкий.
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03.03.2026 19:07 Відповісти
Підрахуй живий? Інтригуюче цікаво кого таки вибрали.
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03.03.2026 19:21 Відповісти
Чалма полетіла
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03.03.2026 20:18 Відповісти
 
 