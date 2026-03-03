Ізраїль вдарив по раді, де планували обрати нового верховного лідера Ірану, - ЗМІ

Військово-повітряні сили Ізраїлю 3 березня завдали удару по будівлі, де розташована Рада експертів Ірану, яка мала обрати наступного верховного лідера (аятолу) іранського режиму.

Про це пише медіа Axios із посиланням на неназваного ізраїльського посадовця зі сфери оборони, а також повідомляє The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами посадовця, ВПС Ізраїлю вдарили по будівлі, у якій розташована рада експертів Ірану у місті Кум, намагаючись перешкодити процесу призначення нового аятоли. Це місто є священним для мусульман-шиїтів, які становлять абсолютну більшість населення Ірану.

Рада експертів є органом режиму, який має повноваження призначити нового керівника Ісламської республіки. Клірики, що входять до складу ради, голосують за кандидатів із короткого списку, котрий становить менший секретний комітет.

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За словами офіційного представника, удару завдали під час підрахунку голосів. Рада експертів налічує 88 членів, хоча невідомо, скільки з них перебувало в будівлі на момент ізраїльскої атаки.

"Ми хотіли завадити їм обрати нового верховного лідера", - додав посадовець.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.

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