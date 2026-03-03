Израиль нанес удар по совету, где планировали избрать нового верховного лидера Ирана, — СМИ

Военно-воздушные силы Израиля 3 марта нанесли удар по зданию, где расположен Совет экспертов Ирана, который должен был выбрать следующего верховного лидера (аятоллу) иранского режима.

Об этом пишет медиа Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника из сферы обороны, а также сообщаетThe Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам чиновника, ВВС Израиля нанесли удар по зданию, в котором расположенСсовет экспертов Ирана в городе Кум, пытаясь помешать процессу назначения нового аятоллы. Этот город является священным для мусульман-шиитов, которые составляют абсолютное большинство населения Ирана.

Совет экспертов является органом режима, который имеет полномочия назначить нового руководителя Исламской республики. Клирики, входящие в состав совета, голосуют за кандидатов из короткого списка, который составляет меньший секретный комитет.

По словам официального представителя, удар был нанесен во время подсчета голосов. Совет экспертов насчитывает 88 членов, хотя неизвестно, сколько из них находилось в здании на момент израильской атаки.

"Мы хотели помешать им избрать нового верховного лидера", - добавил чиновник.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Временным главой режима избрали высокопоставленного священнослужителя Алирезу Арафи.

