2 589 34

Израиль нанес удар по совету, где планировали избрать нового верховного лидера Ирана, — СМИ

Израиль нанес удар по совету, выбиравшему нового главу Ирана

Военно-воздушные силы Израиля 3 марта нанесли удар по зданию, где расположен Совет экспертов Ирана, который должен был выбрать следующего верховного лидера (аятоллу) иранского режима.

Об этом пишет медиа Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника из сферы обороны, а также сообщаетThe Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам чиновника, ВВС Израиля нанесли удар по зданию, в котором расположенСсовет экспертов Ирана в городе Кум, пытаясь помешать процессу назначения нового аятоллы. Этот город является священным для мусульман-шиитов, которые составляют абсолютное большинство населения Ирана.

Совет экспертов является органом режима, который имеет полномочия назначить нового руководителя Исламской республики. Клирики, входящие в состав совета, голосуют за кандидатов из короткого списка, который составляет меньший секретный комитет.

По словам официального представителя, удар был нанесен во время подсчета голосов. Совет экспертов насчитывает 88 членов, хотя неизвестно, сколько из них находилось в здании на момент израильской атаки.

"Мы хотели помешать им избрать нового верховного лидера", - добавил чиновник.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.
  • Временным главой режима избрали высокопоставленного священнослужителя Алирезу Арафи.

+9
тепер мабуть треба вдарити по раді на якій обиратимуть нових кліриків для цієї ради 🤔
03.03.2026 18:10
+9
Новим верховним лідером Ірану буде Трамп!
03.03.2026 18:12
+8
в них там тих атол як на собаці блох
03.03.2026 18:10
давай слідуючих!
03.03.2026 18:07
в них там тих атол як на собаці блох
03.03.2026 18:10
а ****** у кремлі не менше блох ))
03.03.2026 18:24
+++
03.03.2026 18:24
тепер мабуть треба вдарити по раді на якій обиратимуть нових кліриків для цієї ради 🤔
03.03.2026 18:10
03.03.2026 18:11
огласите весь список, пжалуста! (с)
03.03.2026 18:11
Новим верховним лідером Ірану буде Трамп!
03.03.2026 18:12
Ми живемо в час, коли навіть такі жарти, можуть стати реальністю
03.03.2026 18:27
03.03.2026 18:54
нормально так вдарив
забаранили певно всіх, хто був у споруді

03.03.2026 18:12
це вже колишня будівля "асамблеї релігійних експертів" ірану, тобто найвищого органу релігійного управління ірану, у якій на момент удару голосували за нового верховного аятолу - верховного духовного лідера ісламської революції
03.03.2026 18:18
а рядом ждуть вже тєгєранці, коли ж остинуть кірпічі ))
03.03.2026 18:25
Відео подивись...саме з цього місця..дійсно чекають і радіють
03.03.2026 18:43
https://www.facebook.com/reel/884893844373715 тут
03.03.2026 18:46
"Ріжуть під корінь" - а не верхівці збирають...
03.03.2026 18:13
Ще б так по моцкві вдарити коли весь шабаш фашистський там збереться щоб всіх оптом до кобзона
03.03.2026 18:13
Голос ракети на раді виявився блокуючим 😂
03.03.2026 18:14
Просто в неї вбивчі аргументи !
03.03.2026 18:23
Обезголовили гідру, далі буде
03.03.2026 18:14
Ще б по кремлю та совфедерації!! Молодці ізраїлові діти!
03.03.2026 18:15
Ізраїлю відомо де збираються - хто збирається - може Ірану перестати надувати щоки
03.03.2026 18:15
Нехай у москві обирають. Туди не прилетить
03.03.2026 18:15
Бити бити покі назакінчаться про-терористичні експерти
03.03.2026 18:17
???
03.03.2026 18:33
Малаца
03.03.2026 18:17
Красави.Євреї вміють воювати
03.03.2026 18:21
о Харону карта по крупному пішла на новій гілці, "до кабзона" ))))
03.03.2026 18:22
які вони тупі, не вже не зрозуміло що США та Ізраїль слідкують за кожним кроком і усі зібрання будуть ліквідовано
03.03.2026 18:30
Іран, країну персів перетворили у якесь дебілізоване середньовіччя. Ні ісламу ! Це релігія вбивсь і збоченців
03.03.2026 18:31
Придурки тормозніт, одине х...ло вже почав і не знає чим це закінчиться для НЬОГО.
03.03.2026 18:32
Люди з країни яку безкарно ******** як сучку, радіють що ******** іншу сучку.
03.03.2026 18:44
а ти чого там зашкерився , приїжджай і ти побудиш в нашій шкурі
03.03.2026 18:53
 
 