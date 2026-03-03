Сенатор Грэм после ударов США по Ирану: "Куба - следующая"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал удары США по Ирану и заявил, что "Куба - следующая".

"Следующая - Куба. За этой коммунистической диктатурой на Кубе придут. Их дни сочтены", - отметил он.

Также он заявил, что "иранский режим, материнский корабль международного терроризма, вот-вот потерпит крах".

"Капитан корабля, аятолла, мертв, как камень", - добавил Грэм.

The Hill пишет, что Куба испытывает все большее давление со стороны администрации Трампа с момента падения режима Николаса Мадуро, бывшего лидера Венесуэлы. Топливное эмбарго США обострило экономический кризис в стране, одновременно усиливая дефицит продуктов питания и лекарств.

В связи с политической неопределенностью в регионе кубинское правительство подвергается давлению со стороны администрации Трампа, которая требует разорвать отношения с "враждебными странами" и террористическими группировками, включая "Хезболлу" и "Хамас".

Что предшествовало?

Напомним, ранее Трамп допустил "дружественный захват" Кубы.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

