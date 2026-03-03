РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11725 посетителей онлайн
Новости Трамп угрожает Кубе
1 184 22

Сенатор Грэм после ударов США по Ирану: "Куба - следующая"

Грэм заявил, что после Ирана США возьмутся за Кубу

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал удары США по Ирану и заявил, что "Куба - следующая".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Следующая - Куба. За этой коммунистической диктатурой на Кубе придут. Их дни сочтены", - отметил он.

Также он заявил, что "иранский режим, материнский корабль международного терроризма, вот-вот потерпит крах".

"Капитан корабля, аятолла, мертв, как камень", - добавил Грэм.

Читайте: В Европе боятся потери интереса США к Украине из-за операции Трампа против Ирана, - Politico

The Hill пишет, что Куба испытывает все большее давление со стороны администрации Трампа с момента падения режима Николаса Мадуро, бывшего лидера Венесуэлы. Топливное эмбарго США обострило экономический кризис в стране, одновременно усиливая дефицит продуктов питания и лекарств.

В связи с политической неопределенностью в регионе кубинское правительство подвергается давлению со стороны администрации Трампа, которая требует разорвать отношения с "враждебными странами" и террористическими группировками, включая "Хезболлу" и "Хамас".

Читайте: Законопроект о санкциях против РФ могут вынести на голосование, - Блюменталь

Что предшествовало?

Напомним, ранее Трамп допустил "дружественный захват" Кубы.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Зеленский обсудил с лидером ОАЭ помощь в защите от иранских ударов: Команды будут работать над этим

Автор: 

Иран (852) Куба (18) США (7144) Линдси Грэм (112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А чому не рашка наступна?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:40 Ответить
+4
бо ЯЗ і Трамп вважає Путіна рівним собі а навіть трошки йому заздрить бо той може робити що хоче не думаючи про "холопів"
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
+4
А кому тоді червоні доріжки американські офіцери стелитимуть?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому не рашка наступна?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:40 Ответить
бо ЯЗ і Трамп вважає Путіна рівним собі а навіть трошки йому заздрить бо той може робити що хоче не думаючи про "холопів"
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
"...навіть трошки йому заздрить..."
показать весь комментарий
03.03.2026 14:08 Ответить
А кому тоді червоні доріжки американські офіцери стелитимуть?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Тому що яйки не залізні, а від схибленого бункерного діда можна будь-якого безумства очікувати.
І оточення ху#ло має таке саме ***нуте, тому й боязно ситим американським сенаторам.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:47 Ответить
Навіть по Кіму сцикотно, а ви про ***** кажете.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:52 Ответить
👍
показать весь комментарий
03.03.2026 14:09 Ответить
Вони тільки з "папуасами" мастаки воювать,точно як і кацапія шукає меншого і слабшого 😡
показать весь комментарий
03.03.2026 14:07 Ответить
Куба норм вариант, но лучше по Северной Корее. Убрать перископ!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:40 Ответить
там крыша серьезная...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Після Куби я думаю буде Північна Корея але він я думаю зустрінеться з кимом типо бачите ?! Він мене поважає і ми на рівних і трохи подраконить південну корею типа "бачите у яких я хороших відносинах з ним? Якщо щось мені не подобаюється то зоставлю вас з ним на єдині" якось так
показать весь комментарий
03.03.2026 13:45 Ответить
та ви спочатку в Ірані закінчіть, а то вже почались інформ-пропальпація щодо того, що Трамп війну в Ірані не починав... то всьо папєрєднікі
показать весь комментарий
03.03.2026 13:44 Ответить
Так дійсно ж, війну розпочав "дурак Байден"! А якби Трамп був би президентом, то замість війни була б оборудка!
показать весь комментарий
03.03.2026 14:12 Ответить
У вас нет ядерного оружия? - Тогда мы идем к вам!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:44 Ответить
Ждём, наконец в белом домике проснулись от переговорного сна и начали создавать условия для переговоров
показать весь комментарий
03.03.2026 13:44 Ответить
а можно ми з вами поміняємось - ми Кубу, а ви рф?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:45 Ответить
Что вам сделала Куба. Не становитесь мерзавцами и убийцами как Грэм и Трамп.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:17 Ответить
Мені здається, цей сенатор і Трамп, вважають, що на Кубі досі керує Фідель Кастро...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:46 Ответить
Аятола мертвіший мертвого - тепер візьмемо Кубу за яблучко - Грем
показать весь комментарий
03.03.2026 13:52 Ответить
******** їх після файлів Епштейна *******.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:55 Ответить
Головне в Ірані не забуксуйте і Бісмарка не забувайте.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:58 Ответить
У Кубы намного больше доводов стать 51-м штатом по сравнению с Канадой. Да и Рубио будет где на пенсии погубернаторствовать.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:59 Ответить
ви ще з Іраном не закінчили
показать весь комментарий
03.03.2026 14:15 Ответить
 
 