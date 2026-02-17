Законопроект о санкциях против РФ могут вынести на голосование, - Блюменталь

Сенатор Ричард Блюменталь сообщил об обещании руководства Сената США вынести санкционный законопроект против России на голосование в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Надеюсь, законопроект вот-вот будет вынесен на голосование. У нас есть четкое обещание от лидера Сената обеспечить голосование до конца текущей сессии. Я очень, очень надеюсь на успех. Работая в Сенате США, я никогда не употребляю слово "уверен", но я знаю, что этот вопрос чрезвычайно беспокоит людей здесь", – отметил Блюменталь.

По его словам, продвижение инициативы зависело от позиции президента США Дональда Трампа, и после встречи американского и российского президентов на Аляске были надежды, что лидер США поддержит этот документ.

"Мы ждали "зеленый свет" от Дональда Трампа. И каждый зритель или слушатель знает, что Дональд Трамп колебался. Это такое многосложное слово, которое означает, что он метался из стороны в сторону. У каждого, кто сейчас за ним наблюдает, наверное, уже кружится голова. Мы надеялись, что после встречи на Аляске он решительно поддержит законопроект о санкциях. Нам пришлось ждать, пока он даст добро. Мы надеемся – и я подчеркиваю слово "надеемся" – что обещание сенатора Туна означает, что мы будем двигаться вперед", – сказал он, имея в виду лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна.

Сенатор также резко раскритиковал действия России и ее президента.

"И мне надоело, что Путин играет с Соединенными Штатами Америки и издевается над ними – а он именно это и делает, затягивая процесс и блокируя решения. Будем откровенны: американский народ должен быть возмущен и посрамлен тем, что мы терпели подобные издевательства со стороны России на протяжении всех этих последних месяцев", – добавил сенатор Блюменталь.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

