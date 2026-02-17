РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9706 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 163 10

Законопроект о санкциях против РФ могут вынести на голосование, - Блюменталь

Законопроект о санкциях против РФ могут вынести на голосование

Сенатор Ричард Блюменталь сообщил об обещании руководства Сената США вынести санкционный законопроект против России на голосование в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Надеюсь, законопроект вот-вот будет вынесен на голосование. У нас есть четкое обещание от лидера Сената обеспечить голосование до конца текущей сессии. Я очень, очень надеюсь на успех. Работая в Сенате США, я никогда не употребляю слово "уверен", но я знаю, что этот вопрос чрезвычайно беспокоит людей здесь", – отметил Блюменталь.

По его словам, продвижение инициативы зависело от позиции президента США Дональда Трампа, и после встречи американского и российского президентов на Аляске были надежды, что лидер США поддержит этот документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не заинтересован в мире, поэтому Украине нужно предоставить ракеты Tomahawk и больше F-16, - Блюменталь

"Мы ждали "зеленый свет" от Дональда Трампа. И каждый зритель или слушатель знает, что Дональд Трамп колебался. Это такое многосложное слово, которое означает, что он метался из стороны в сторону. У каждого, кто сейчас за ним наблюдает, наверное, уже кружится голова. Мы надеялись, что после встречи на Аляске он решительно поддержит законопроект о санкциях. Нам пришлось ждать, пока он даст добро. Мы надеемся – и я подчеркиваю слово "надеемся" – что обещание сенатора Туна означает, что мы будем двигаться вперед", – сказал он, имея в виду лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна.

Сенатор также резко раскритиковал действия России и ее президента.

"И мне надоело, что Путин играет с Соединенными Штатами Америки и издевается над ними – а он именно это и делает, затягивая процесс и блокируя решения. Будем откровенны: американский народ должен быть возмущен и посрамлен тем, что мы терпели подобные издевательства со стороны России на протяжении всех этих последних месяцев", – добавил сенатор Блюменталь.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

  • замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
  • предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
  • введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
  • запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США: Пора повысить стоимость войны для России

Автор: 

путин владимир (14534) Трамп Дональд (4573) Блюменталь Ричард (22) Линдси Грэм (91)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
можуть винести, а можуть і НЕ винести

в залежності від настрою
показать весь комментарий
17.02.2026 07:36 Ответить
+1
це цирк, поки у Конгресі є республіканська більшість, жодного рішення, яке йшло б помітно на користь жертві найнахабнішої агресії від 1945 року, не ухвалять, Рудий чорт повністю загіпнотизував, якщо не весь політикум США, то республіканців однозначно, двопартійна підтримка України в США виявилася химерою
показать весь комментарий
17.02.2026 07:51 Ответить
+1
Ні. Якщо загнати наросію в економічний колапс її поглине Китай з усіма її ресурсами. Це для США невигідно і навіть небезпечно. Сьогоднішній стан справ всіх влаштовуж, крім українського народу
показать весь комментарий
17.02.2026 07:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можуть винести, а можуть і НЕ винести

в залежності від настрою
показать весь комментарий
17.02.2026 07:36 Ответить
Все залежитеме від того, чи дадуть зранку заспокійливу пігулку рудому дегенерату!
показать весь комментарий
17.02.2026 08:22 Ответить
це цирк, поки у Конгресі є республіканська більшість, жодного рішення, яке йшло б помітно на користь жертві найнахабнішої агресії від 1945 року, не ухвалять, Рудий чорт повністю загіпнотизував, якщо не весь політикум США, то республіканців однозначно, двопартійна підтримка України в США виявилася химерою
показать весь комментарий
17.02.2026 07:51 Ответить
Ні. Якщо загнати наросію в економічний колапс її поглине Китай з усіма її ресурсами. Це для США невигідно і навіть небезпечно. Сьогоднішній стан справ всіх влаштовуж, крім українського народу
показать весь комментарий
17.02.2026 07:51 Ответить
Та ну! Та на нафіга? Куди спішити? Та яійна лишень 12 років триває, а інтенсивна фаза - взагалі лише 4 роки. То тре ще почекати, ще кількадесят раундів перемовин провести, і подивитися, дочого це нас приведе. Тим паче, що у Трампа ше цілих три роки президентства. (Це сарказм, яащо щось)
показать весь комментарий
17.02.2026 08:00 Ответить
Не пи₴ди,Блюменталь.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:00 Ответить
Законопроєкт про санкції проти РФ можуть винести на голосування, - сенатор Річард Блюменталь повідомив про обіцянку керівництва Сенату США

Можуть винести... Отакі "гаранти" по Будапешту... Замість допомоги відверте ЗАОХОЧЕННЯ Путіна продовжувати...
показать весь комментарий
17.02.2026 08:05 Ответить
@ (у вільному перекладі):
"Після перемоги України на пітьмі розпочнеться розвал та парад суверенітетів. У цей момент, як завжди, Америка повисне на руках і заважатиме розвалити остаточно це "несуразное образование".
Потрібно жорстко послати її на-фак і незважаючи ні на що добити звіра у його лігві."
показать весь комментарий
17.02.2026 08:08 Ответить
виносьте ..заносьте... поносьте... результат один і той... Бо це Іммітація по Трампу, дії якого одобрені і демократами і республіканцями.. разє...аї..будапешттські
показать весь комментарий
17.02.2026 08:15 Ответить
Ви вже 9 місяців носитеся з ним, виродіть вже його нарешті!
показать весь комментарий
17.02.2026 09:14 Ответить
 
 