Законопроєкт про санкції проти РФ можуть винести на голосування, - Блюменталь

Сенатор Річард Блюменталь повідомив про обіцянку керівництва Сенату США винести санкційний законопроєкт проти Росії на голосування найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Сподіваюся, законопроєкт ось-ось буде винесений на голосування. Ми маємо чітку обіцянку від лідера Сенату забезпечити голосування до кінця поточної сесії. Я дуже, дуже сподіваюся на успіх. Працюючи в Сенаті США, я ніколи не вживаю слово "впевнений", але я знаю, що це питання надзвичайно турбує людей тут", – зазначив Блюменталь.

За його словами, просування ініціативи залежало від позиції президента США Дональда Трампа, і після зустрічі американського й російського президентів на Алясці, були сподівання, що лідер США підтримає цей документ.

"Ми чекали на "зелене світло" від Дональда Трампа. І кожен глядач чи слухач знає, що Дональд Трамп вагався. Це таке багатоскладове слово, яке означає, що він кидався з боку в бік. У кожного, хто зараз за ним спостерігає, напевно, вже паморочиться в голові. Ми сподівалися, що після зустрічі на Алясці він рішуче підтримає законопроєкт про санкції. Нам довелося чекати, поки він дасть добро. Ми сподіваємося – і я підкреслюю слово "сподіваємося" – що обіцянка сенатора Туна означає, що ми рухатимемося вперед", – сказав він, маючи на увазі лідера республіканської більшості в Сенаті Джона Туна.

Сенатор також різко розкритикував дії Росії та її президента.

"І мені набридло, що Путін грається зі Сполученими Штатами Америки й глузує з них – а він саме це й робить, затягуючи процес і блокуючи рішення. Будьмо відверті: американський народ має бути обурений і присоромлений тим, що ми терпіли подібні знущання з боку Росії протягом усіх цих останніх місяців", –додав сенатор Блюменталь.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;

пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;

запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;

забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

