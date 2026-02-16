Путін не зацікавлений у мирі, тому Україні треба надати ракети Tomahawk та більше F-16, - Блюменталь

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки кремлівський диктатор Путін не зацікавлений у завершенні жорстокої війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Допомога Україні

На думку Блюменталя, єдиний шлях до миру –– це тиск на Росію через силу.

"Особисто я вважаю, що Путін не зацікавлений у мирі. Тому ми повинні надавати військову допомогу: ракети Tomahawk, перехоплювачі для Patriot, більше F-16, виробництво дронів та цілий спектр необхідного озброєння", - наголосив американський сенатор.

Також він нагадав про необхідність ухвалення санкційного законопроєкту, який "створить для Путіна нищівний економічний тиск, щоб змусити його сісти за стіл переговорів".

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня 2025 року Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.

Проте вже на початку листопада 2025 року Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

