Путін не зацікавлений у мирі, тому Україні треба надати ракети Tomahawk та більше F-16, - Блюменталь

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки кремлівський диктатор Путін не зацікавлений у завершенні жорстокої війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На думку Блюменталя, єдиний шлях до миру –– це тиск на Росію через силу.

"Особисто я вважаю, що Путін не зацікавлений у мирі. Тому ми повинні надавати військову допомогу: ракети Tomahawk, перехоплювачі для Patriot, більше F-16, виробництво дронів та цілий спектр необхідного озброєння", - наголосив американський сенатор.

Також він нагадав про необхідність ухвалення санкційного законопроєкту, який "створить для Путіна нищівний економічний тиск, щоб змусити його сісти за стіл переговорів".

Читайте також: Росія відкрила "сезон полювання" на американський бізнес в Україні, - сенатор США Блюменталь

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

  • 6 жовтня 2025 року Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.
  • Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.
  • 8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.
  • 13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.
  • 17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.
  • 31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.
  • Проте вже на початку листопада 2025 року Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Також читайте: Зеленський обговорив із сенаторами США Блюменталем і Вайтгаузом використання активів РФ для закупівлі ракет до Patriot

Топ коментарі
+8
Жаль, що за свого головування демократів більше цікавила доля секс-меншин. Саме через це вони всуху просрали Трампу.
16.02.2026 22:41 Відповісти
+7
Вже рік однірозмови, а дій нуль. Якщо хтось вважає, що ці розмови нас можуть надихати, то мабуть він правий, вони надихають на відразу і недовіру до ппомовцев. Набридло. Проголосуйте і дайте томагавки, і накінець роскажіть про це як те що відбулось.
16.02.2026 22:40 Відповісти
+2
Тихо, тихо, бо Трамп в Білому Домі знову в штани насере.
16.02.2026 22:39 Відповісти
16.02.2026 22:39 Відповісти
Вже рік однірозмови, а дій нуль. Якщо хтось вважає, що ці розмови нас можуть надихати, то мабуть він правий, вони надихають на відразу і недовіру до ппомовцев. Набридло. Проголосуйте і дайте томагавки, і накінець роскажіть про це як те що відбулось.
16.02.2026 22:40 Відповісти
16.02.2026 22:40 Відповісти
Жаль, що за свого головування демократів більше цікавила доля секс-меншин. Саме через це вони всуху просрали Трампу.
16.02.2026 22:41 Відповісти
16.02.2026 22:41 Відповісти
100 %
********* на прожектах для збоченців та вирожденців.. це зовсім погано..
16.02.2026 22:43 Відповісти
Та пофіг на відношення до геїв та лесбі. Головне, що це точно не є самим важливим для американців.
17.02.2026 00:44 Відповісти
Можно и не давать, только запустите куда скажут).
16.02.2026 22:42 Відповісти
Є ще патріоти серед сенаторів.
16.02.2026 22:43 Відповісти
Річард Блюменталь повинен вияснити - куди США діли списані в 2024 -2025 76 F-16.
16.02.2026 22:47 Відповісти
А на початку, точніше з 2014 року де був сенатор демократ?
16.02.2026 22:49 Відповісти
Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас заявила, що за останні 100 років росія здійснила агресію щонайменше проти 19 держав, і жодна з них не нападала на неї першою. За її словами, ці війни мали схожі сценарії початку й рідко завершувалися справедливим і сталим миром
16.02.2026 22:55 Відповісти
Сподіваюся, що демократи виграють довибори і проголосують обома палатами за це. Бо Трампонька навпаки пишається, що не надає нам нічого.
16.02.2026 22:58 Відповісти
https://oboronka.mezha.ua/v-ukrajini-stvorili-mizhnarodnu-eskadrilyu-f-16-308625
16.02.2026 23:09 Відповісти
«Томагавки» нічого не зроблять, щоб змінити ситуацію. Найважливішим компонентом є досягнення переваги в повітрі, але це неможливе, доки союзники казатимуть: «Ми не можемо встигати за виробництвом Росії» та обмежуватимуть тип зброї, яку Україна може використовувати проти агресора.
17.02.2026 01:26 Відповісти
Ф-16 та інші подібні літаки з тою зброєю,яка у них є-це авіамотлох з пробігом,які на фоні переозброєння треба кудись дівати. Здамо їх Україні. Покажемо,як ми її підтримуємо та позбавимось головної болі зберігання та розбірки цього старого хламу. А що ці Ф-16 з таким озброєнням є легкою мішенню для кацапських літаків та ППО,то вже проблеми індіанців,а не шерифа.
17.02.2026 09:29 Відповісти
Три года до Трампа времени не нашлось? А точно, в деэскалацию игрались.
17.02.2026 10:27 Відповісти
 
 