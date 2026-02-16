Путин не заинтересован в мире, поэтому Украине нужно предоставить ракеты Tomahawk и больше F-16, - Блюменталь

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку кремлевский диктатор Путин не заинтересован в завершении жестокой войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Помощь Украине

По мнению Блюменталя, единственный путь к миру – это давление на Россию через силу.

"Лично я считаю, что Путин не заинтересован в мире. Поэтому мы должны оказывать военную помощь: ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot, больше F-16, производство дронов и целый спектр необходимого вооружения", - подчеркнул американский сенатор.

Также он напомнил о необходимости принятия санкционного законопроекта, который "создаст для Путина сокрушительное экономическое давление, чтобы заставить его сесть за стол переговоров".

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября 2025 года Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставок ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.

Однако уже в начале ноября 2025 года Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

