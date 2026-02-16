РУС
Путин не заинтересован в мире, поэтому Украине нужно предоставить ракеты Tomahawk и больше F-16, - Блюменталь

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку кремлевский диктатор Путин не заинтересован в завершении жестокой войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По мнению Блюменталя, единственный путь к миру – это давление на Россию через силу.

"Лично я считаю, что Путин не заинтересован в мире. Поэтому мы должны оказывать военную помощь: ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot, больше F-16, производство дронов и целый спектр необходимого вооружения", - подчеркнул американский сенатор.

Также он напомнил о необходимости принятия санкционного законопроекта, который "создаст для Путина сокрушительное экономическое давление, чтобы заставить его сесть за стол переговоров".

Читайте также: Россия открыла "сезон охоты" на американский бизнес в Украине, - сенатор США Блюменталь

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

  • 6 октября 2025 года Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
  • Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.
  • 8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
  • 13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставок ракет не понравилась Путину.
  • 17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
  • 31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.
  • Однако уже в начале ноября 2025 года Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

Читайте также: Зеленский обсудил с сенаторами США Блюменталем и Вайтгаузом использование активов РФ для закупки ракет к Patriot

Тихо, тихо, бо Трамп в Білому Домі знову в штани насере.
16.02.2026 22:39 Ответить
16.02.2026 22:39 Ответить
Вже рік однірозмови, а дій нуль. Якщо хтось вважає, що ці розмови нас можуть надихати, то мабуть він правий, вони надихають на відразу і недовіру до ппомовцев. Набридло. Проголосуйте і дайте томагавки, і накінець роскажіть про це як те що відбулось.
16.02.2026 22:40 Ответить
16.02.2026 22:40 Ответить
Жаль, що за свого головування демократів більше цікавила доля секс-меншин. Саме через це вони всуху просрали Трампу.
16.02.2026 22:41 Ответить
16.02.2026 22:41 Ответить
100 %
********* на прожектах для збоченців та вирожденців.. це зовсім погано..
16.02.2026 22:43 Ответить
16.02.2026 22:43 Ответить
Та пофіг на відношення до геїв та лесбі. Головне, що це точно не є самим важливим для американців.
17.02.2026 00:44 Ответить
17.02.2026 00:44 Ответить
Можно и не давать, только запустите куда скажут).
16.02.2026 22:42 Ответить
16.02.2026 22:42 Ответить
Є ще патріоти серед сенаторів.
16.02.2026 22:43 Ответить
16.02.2026 22:43 Ответить
Річард Блюменталь повинен вияснити - куди США діли списані в 2024 -2025 76 F-16.
16.02.2026 22:47 Ответить
16.02.2026 22:47 Ответить
Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь Джерело: https://censor.net/ua/n3600914

А на початку, точніше з 2014 року де був сенатор демократ?
16.02.2026 22:49 Ответить
16.02.2026 22:49 Ответить
‼️‼️‼️
Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас заявила, що за останні 100 років росія здійснила агресію щонайменше проти 19 держав, і жодна з них не нападала на неї першою. За її словами, ці війни мали схожі сценарії початку й рідко завершувалися справедливим і сталим миром
16.02.2026 22:55 Ответить
16.02.2026 22:55 Ответить
Сподіваюся, що демократи виграють довибори і проголосують обома палатами за це. Бо Трампонька навпаки пишається, що не надає нам нічого.
16.02.2026 22:58 Ответить
16.02.2026 22:58 Ответить
https://oboronka.mezha.ua/v-ukrajini-stvorili-mizhnarodnu-eskadrilyu-f-16-308625
16.02.2026 23:09 Ответить
16.02.2026 23:09 Ответить
«Томагавки» нічого не зроблять, щоб змінити ситуацію. Найважливішим компонентом є досягнення переваги в повітрі, але це неможливе, доки союзники казатимуть: «Ми не можемо встигати за виробництвом Росії» та обмежуватимуть тип зброї, яку Україна може використовувати проти агресора.
17.02.2026 01:26 Ответить
17.02.2026 01:26 Ответить
 
 