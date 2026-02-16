Россия открыла "сезон охоты" на американский бизнес в Украине, — сенатор США Блюменталь
Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что Россия открыла "охоту" на компании США в Украине, атакуя ракетами и дронами.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Целенаправленные атаки РФ
Блюменталь заявил, что узнал во время визита в Киев о целенаправленных российских атаках на американский бизнес в Украине.
"В Украине открыт "сезон охоты" на американские компании. Путин целенаправленно обстреливает американские заводы и штаб-квартиры в Украине ракетами и дронами", - отметил он.
Бизнес США
В то же время американский сенатор заверил в том, что США будут продолжать вести бизнес в Украине.
"Не сомневайтесь: Америка продолжит вести бизнес в Украине. Мы будем такими же стойкими, как и народ Украины. Но американцы должны понимать, что компании здесь – в том числе известные бренды американского бизнеса – стали объектами преднамеренных, повторяющихся и безжалостных атак со стороны России. И такие действия должны вызывать еще большее возмущение, чем мы видим сейчас", - подчеркнул он.
Блюменталь также добавил, что российский диктатор не заинтересован в окончании войны, из-за чего Вашингтон должен поставлять Киеву оружие.
- Стоит отметить, что 21 августа 2025 года Россия нанесла удар по Закарпатью – впервые за время полномасштабной войны область подверглась значительным разрушениям. Тогда два "Калибра" уничтожили американское предприятие по производству электроники Flex в окрестностях Мукачево.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль