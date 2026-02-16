РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
1 360 6

Россия открыла "сезон охоты" на американский бизнес в Украине, — сенатор США Блюменталь

блюменталь,ричард

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что Россия открыла "охоту" на компании США в Украине, атакуя ракетами и дронами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Целенаправленные атаки РФ

Блюменталь заявил, что узнал во время визита в Киев о целенаправленных российских атаках на американский бизнес в Украине.

"В Украине открыт "сезон охоты" на американские компании. Путин целенаправленно обстреливает американские заводы и штаб-квартиры в Украине ракетами и дронами", - отметил он.

Читайте также: Зеленский обсудил с сенаторами США Блюменталем и Вайтгаузом использование активов РФ для закупки ракет к Patriot

Бизнес США

В то же время американский сенатор заверил в том, что США будут продолжать вести бизнес в Украине.

"Не сомневайтесь: Америка продолжит вести бизнес в Украине. Мы будем такими же стойкими, как и народ Украины. Но американцы должны понимать, что компании здесь – в том числе известные бренды американского бизнеса – стали объектами преднамеренных, повторяющихся и безжалостных атак со стороны России. И такие действия должны вызывать еще большее возмущение, чем мы видим сейчас", - подчеркнул он.

Блюменталь также добавил, что российский диктатор не заинтересован в окончании войны, из-за чего Вашингтон должен поставлять Киеву оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук обсудил с сенаторами США новые инструменты давления на РФ

  • Стоит отметить, что 21 августа 2025 года Россия нанесла удар по Закарпатью – впервые за время полномасштабной войны область подверглась значительным разрушениям. Тогда два "Калибра" уничтожили американское предприятие по производству электроники Flex в окрестностях Мукачево.

Автор: 

бизнес (133) США (4582) Блюменталь Ричард (22) война в Украине (5465)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так Трамп же казав, що найкращі гарантії безпеки для України це як раз американський бізнес. Що росія не наважиться атакувати американські компанії, копалини там всілякі тощо. Чи то не Трамп казав, а якийсь TACO?
показать весь комментарий
16.02.2026 20:46 Ответить
Всерівно будуть лупити а ви йому доріжку до трапу так само будете стелити.Бо Америка з ідейної в шкурну перейшла
показать весь комментарий
16.02.2026 20:47 Ответить
Так війна на дворі - бізнес США прикритий трамповським кумполом?
показать весь комментарий
16.02.2026 20:47 Ответить
Тю на тебе! Ти що, не чув, що московія і всі московити, як один, вже 15 років воюють з НАТО в Україні? Те, що НАТО не прийшло на цю війну (і, судячи з заяв, не збирається приходити), то таке - московитів навпаки заохочує вести війну далі.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:50 Ответить
Ну,то розкорковуйте шампанське)І бажано французьке,бо рудий покидьог грозився французьке не купляти)
показать весь комментарий
16.02.2026 20:59 Ответить
Конкурентів друга Трампушки прибирає Путлер, чи що?
показать весь комментарий
16.02.2026 21:33 Ответить
 
 