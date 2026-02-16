Росія відкрила "сезон полювання" на американський бізнес в Україні, - сенатор США Блюменталь

Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні, атакуючи ракетами та дронами.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Цілеспрямовані атаки РФ

Блюменталь заявив, що дізнався під час візиту до Києва про цілеспрямовані російські атаки на американський бізнес в Україні.

"В Україні відкрито "сезон полювання" на американські компанії. Путін цілеспрямовано обстрілює американські заводи та штаб-квартири в Україні ракетами й дронами", - зазначив він.

Бізнес США

Водночас американський сенатор запевнив у тому, що США продовжуватимуть вести бізнес в Україні.

"Не сумнівайтеся: Америка продовжить вести бізнес в Україні. Ми будемо такими ж стійкими, як і народ України. Але американці мають розуміти, що компанії тут – у тому числі відомі бренди американського бізнесу – стали об’єктами навмисних, повторюваних і безжальних атак з боку Росії. І такі дії мають викликати ще більше обурення, ніж ми бачимо зараз", - наголосив він.

Блюменталь також додав, що російський диктатор не зацікавлений у закінченні війни, через що Вашингтон має постачати Києву зброю.

  • Варто зауважити, що 21 серпня 2025 року Росія вдарила по Закарпаттю – уперше за час повномасштабної війни область зазнала значних руйнувань. Тоді два "Калібри" знищили американське підприємство з виробництва електроніки Flex на околицях Мукачева.

Так Трамп же казав, що найкращі гарантії безпеки для України це як раз американський бізнес. Що росія не наважиться атакувати американські компанії, копалини там всілякі тощо. Чи то не Трамп казав, а якийсь TACO?
16.02.2026 20:46 Відповісти
Всерівно будуть лупити а ви йому доріжку до трапу так само будете стелити.Бо Америка з ідейної в шкурну перейшла
16.02.2026 20:47 Відповісти
Так війна на дворі - бізнес США прикритий трамповським кумполом?
16.02.2026 20:47 Відповісти
Тю на тебе! Ти що, не чув, що московія і всі московити, як один, вже 15 років воюють з НАТО в Україні? Те, що НАТО не прийшло на цю війну (і, судячи з заяв, не збирається приходити), то таке - московитів навпаки заохочує вести війну далі.
16.02.2026 20:50 Відповісти
Ну,то розкорковуйте шампанське)І бажано французьке,бо рудий покидьог грозився французьке не купляти)
16.02.2026 20:59 Відповісти
Конкурентів друга Трампушки прибирає Путлер, чи що?
16.02.2026 21:33 Відповісти
Триндіти язиком, не Томагавки по рашкі пуляти.
16.02.2026 21:49 Відповісти
От чужих узнаём что и куда конкретно кацапы попали .
16.02.2026 22:08 Відповісти
 
 