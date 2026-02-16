Росія відкрила "сезон полювання" на американський бізнес в Україні, - сенатор США Блюменталь
Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні, атакуючи ракетами та дронами.
Про це він сказав під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Цілеспрямовані атаки РФ
Блюменталь заявив, що дізнався під час візиту до Києва про цілеспрямовані російські атаки на американський бізнес в Україні.
"В Україні відкрито "сезон полювання" на американські компанії. Путін цілеспрямовано обстрілює американські заводи та штаб-квартири в Україні ракетами й дронами", - зазначив він.
Бізнес США
Водночас американський сенатор запевнив у тому, що США продовжуватимуть вести бізнес в Україні.
"Не сумнівайтеся: Америка продовжить вести бізнес в Україні. Ми будемо такими ж стійкими, як і народ України. Але американці мають розуміти, що компанії тут – у тому числі відомі бренди американського бізнесу – стали об’єктами навмисних, повторюваних і безжальних атак з боку Росії. І такі дії мають викликати ще більше обурення, ніж ми бачимо зараз", - наголосив він.
Блюменталь також додав, що російський диктатор не зацікавлений у закінченні війни, через що Вашингтон має постачати Києву зброю.
- Варто зауважити, що 21 серпня 2025 року Росія вдарила по Закарпаттю – уперше за час повномасштабної війни область зазнала значних руйнувань. Тоді два "Калібри" знищили американське підприємство з виробництва електроніки Flex на околицях Мукачева.
