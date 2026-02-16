Зеленський обговорив із сенаторами США Блюменталем і Вайтгаузом використання активів РФ для закупівлі ракет до Patriot
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував американським законодавцям за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.
Повернення викрадених Росією дітей
"Перед нашою зустріччю сенатори зустрілися з дітьми, яких Україна змогла повернути з Росії. Дякую, це справді важливо", - наголосив очільник держави.
Тиск на РФ
Однією з ключових тем зустрічі став подальший тиск на РФ.
"Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює", - сказав Зеленський.
Захист від російських ударів
Також Зеленський поінформував сенаторів США "про постійні російські удари по наших людях і, зокрема, й американському бізнесу".
"Абсолютно справедливо, щоб російські гроші працювали на захист від цього терору, і ми обговорили перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до "петріотів"", - розповів Зеленський.
Наостанок президент подякував своєму американському колезі Дональду Трампу, а також Конгресу й народу Сполучених Штатів за підтримку.
Трам ще влітку нахвалявся котнтрактами з Європою на продаж для України , для амерканців робота та заробітки.
А ту видають на ТБ МАРАФЕТІ що всі далекобійні успіхи то досягнення хламінгів ... Димов, Омельченко кажуть про НЕПТУНИ, а влада типу гонить рожеву пургу ...