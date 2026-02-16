Зеленський обговорив із сенаторами США Блюменталем і Вайтгаузом використання активів РФ для закупівлі ракет до Patriot

Підсумки зустрічі Зеленського із сенаторами Блюменталем і Вайтгаузом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. 

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував американським законодавцям за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.

Повернення викрадених Росією дітей 

"Перед нашою зустріччю сенатори зустрілися з дітьми, яких Україна змогла повернути з Росії. Дякую, це справді важливо", - наголосив очільник держави.

Тиск на РФ

Однією з ключових тем зустрічі став подальший тиск на РФ.

"Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює", - сказав Зеленський. 

Захист від російських ударів 

Також Зеленський поінформував сенаторів США "про постійні російські удари по наших людях і, зокрема, й американському бізнесу".

"Абсолютно справедливо, щоб російські гроші працювали на захист від цього терору, і ми обговорили перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до "петріотів"", - розповів Зеленський.

Наостанок президент подякував своєму американському колезі Дональду Трампу, а також Конгресу й народу Сполучених Штатів за підтримку.

Зеленський Володимир (27836) США (26600) Сенат США (645) Блюменталь Річард (31) Patriot (487)
А в новинах буде Мосейчук говорити що то рожеві хламінги - так трамп просить не злити хйла, а вовка радісно виконує.
16.02.2026 17:48 Відповісти
Може, вона обкурюється разом з зеленським і їм ввижаються рожеві фламінго?
16.02.2026 17:56 Відповісти
Дивна історія. Я довіряю Чалому Валерію, й не тільки він - ракети США ERAM вже в Україні .

Трам ще влітку нахвалявся котнтрактами з Європою на продаж для України , для амерканців робота та заробітки.

А ту видають на ТБ МАРАФЕТІ що всі далекобійні успіхи то досягнення хламінгів ... Димов, Омельченко кажуть про НЕПТУНИ, а влада типу гонить рожеву пургу ...
16.02.2026 18:33 Відповісти
Вполне возможно ,что фламинги это название для прикрытия ЕRAM американских
16.02.2026 19:43 Відповісти
а шо вони забули в Києві
16.02.2026 17:53 Відповісти
Это знак солидарности и заметь оба демократы ,что Вайтхаус,что Блюменталь.И еще это знак того ,кто будет будущей властью через пару месяцев в сша и возможно не только в палате но и в сенате.Видимо эти сенаторы советовали нелоху ни в коем случае не идти на поводу у хромой утки трампа и не подписывать никаких невыгодных соглашений под его давлением ,а подождать до следующих промежуточных выборов,которые не за горами
16.02.2026 18:23 Відповісти
Если долго мучится, - кто-нибудь получится!
16.02.2026 18:52 Відповісти
Який турботливий президент! Як же він переживає за українців! Тільки не зрозуміло, що то за чмо на плівках НАБУ голосом Потужного говорило, що всіх українців він в рот тим предметом, що грав на роялі. І не соромно після міндічів і цукерманів, яких тут створив і разом з ними мародерив американську допомогу звертатися до сенаторів США про допомогу?
16.02.2026 18:49 Відповісти
 
 