Зеленський обговорив із сенаторами США Блюменталем і Вайтгаузом використання активів РФ для закупівлі ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував американським законодавцям за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.

Повернення викрадених Росією дітей

"Перед нашою зустріччю сенатори зустрілися з дітьми, яких Україна змогла повернути з Росії. Дякую, це справді важливо", - наголосив очільник держави.

Тиск на РФ

Однією з ключових тем зустрічі став подальший тиск на РФ.

"Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює", - сказав Зеленський.

Захист від російських ударів

Також Зеленський поінформував сенаторів США "про постійні російські удари по наших людях і, зокрема, й американському бізнесу".

"Абсолютно справедливо, щоб російські гроші працювали на захист від цього терору, і ми обговорили перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до "петріотів"", - розповів Зеленський.

Наостанок президент подякував своєму американському колезі Дональду Трампу, а також Конгресу й народу Сполучених Штатів за підтримку.

