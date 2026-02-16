РУС
Зеленский обсудил с сенаторами США Блюменталем и Вайтгаузом использование активов РФ для закупки ракет к Patriot

Итоги встречи Зеленского с сенаторами Блюменталем и Вайтгаузом

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Вайтгаузом. 

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил американских законодателей за прочную двухпартийную поддержку и работу во имя мира.

Возвращение похищенных Россией детей 

"Перед нашей встречей сенаторы встретились с детьми, которых Украина смогла вернуть из России. Спасибо, это действительно важно", - подчеркнул глава государства.

Давление на РФ

Одной из ключевых тем встречи стало дальнейшее давление на РФ.

"Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления. Сейчас в Сенате есть важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает", - сказал Зеленский. 

Защита от российских ударов 

Также Зеленский проинформировал сенаторов США "о постоянных российских ударах по нашим людям и, в частности, по американскому бизнесу".

"Совершенно справедливо, чтобы российские деньги работали на защиту от этого террора, и мы обсудили перспективы использования замороженных российских активов на закупку ракет для "патриотов"", - рассказал Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа, а также Конгресс и народ Соединенных Штатов за поддержку.

А в новинах буде Мосейчук говорити що то рожеві хламінги - так трамп просить не злити хйла, а вовка радісно виконує.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:48 Ответить
Може, вона обкурюється разом з зеленським і їм ввижаються рожеві фламінго?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:56 Ответить
Дивна історія. Я довіряю Чалому Валерію, й не тільки він - ракети США ERAM вже в Україні .

Трам ще влітку нахвалявся котнтрактами з Європою на продаж для України , для амерканців робота та заробітки.

А ту видають на ТБ МАРАФЕТІ що всі далекобійні успіхи то досягнення хламінгів ... Димов, Омельченко кажуть про НЕПТУНИ, а влада типу гонить рожеву пургу ...
показать весь комментарий
16.02.2026 18:33 Ответить
Вполне возможно ,что фламинги это название для прикрытия ЕRAM американских
показать весь комментарий
16.02.2026 19:43 Ответить
а шо вони забули в Києві
показать весь комментарий
16.02.2026 17:53 Ответить
Это знак солидарности и заметь оба демократы ,что Вайтхаус,что Блюменталь.И еще это знак того ,кто будет будущей властью через пару месяцев в сша и возможно не только в палате но и в сенате.Видимо эти сенаторы советовали нелоху ни в коем случае не идти на поводу у хромой утки трампа и не подписывать никаких невыгодных соглашений под его давлением ,а подождать до следующих промежуточных выборов,которые не за горами
показать весь комментарий
16.02.2026 18:23 Ответить
Если долго мучится, - кто-нибудь получится!
показать весь комментарий
16.02.2026 18:52 Ответить
Який турботливий президент! Як же він переживає за українців! Тільки не зрозуміло, що то за чмо на плівках НАБУ голосом Потужного говорило, що всіх українців він в рот тим предметом, що грав на роялі. І не соромно після міндічів і цукерманів, яких тут створив і разом з ними мародерив американську допомогу звертатися до сенаторів США про допомогу?
показать весь комментарий
16.02.2026 18:49 Ответить
 
 