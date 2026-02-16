Зеленский обсудил с сенаторами США Блюменталем и Вайтгаузом использование активов РФ для закупки ракет к Patriot
Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Вайтгаузом.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил американских законодателей за прочную двухпартийную поддержку и работу во имя мира.
Возвращение похищенных Россией детей
"Перед нашей встречей сенаторы встретились с детьми, которых Украина смогла вернуть из России. Спасибо, это действительно важно", - подчеркнул глава государства.
Давление на РФ
Одной из ключевых тем встречи стало дальнейшее давление на РФ.
"Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления. Сейчас в Сенате есть важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает", - сказал Зеленский.
Защита от российских ударов
Также Зеленский проинформировал сенаторов США "о постоянных российских ударах по нашим людям и, в частности, по американскому бизнесу".
"Совершенно справедливо, чтобы российские деньги работали на защиту от этого террора, и мы обсудили перспективы использования замороженных российских активов на закупку ракет для "патриотов"", - рассказал Зеленский.
Напоследок президент поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа, а также Конгресс и народ Соединенных Штатов за поддержку.
