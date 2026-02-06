Стефанчук обговорив з сенаторами США нові інструменти тиску на РФ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із американськими сенаторами щодо посилення санкцій проти Росії.
Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться на сторінці Стефанчука у Фейсбуці, де він детально описав переговори у Вашингтоні.
Посилення санкцій як ключовий інструмент
Під час зустрічі обговорювали пекельні санкції, які можуть примусити Росію до миру. Стефанчук зустрівся з головою бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем.
"Сьогодні говорили про дієві інструменти, які можуть змінити хід війни", – зазначив Стефанчук.
Вони детально розглянули зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження та часові рамки.
Захист України та двопартійна підтримка
Спікер повідомив сенаторів про атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що є терором проти цивільних. Сторони також обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту людей.
Стефанчук подякував Ліндсі Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk.
Під час зустрічі були присутні посол України у США Ольга Стефанишина та заступниця керівника ОП Ірина Мудра. Спікер підкреслив, що підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною, що робить її стабільною.
- Раніше Європейська Комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює сфери енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Негайно дави їх , блд!!
Мені зараз вовка нагадує Віцина посерелдині між Єрмаком та Кабанчуком у "РИГОПЛЄННІЦЕ БАНКОВОЙ"
Козир з одного боку компромат а Кабанчук з другого боку коснтітуційний спадкоємець ну тіпа ВЕНС