Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Стефанчук обговорив з сенаторами США нові інструменти тиску на РФ

Стефанчук про нові санкції проти РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із американськими сенаторами щодо посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться на сторінці Стефанчука у Фейсбуці, де він детально описав переговори у Вашингтоні.

Посилення санкцій як ключовий інструмент

Під час зустрічі обговорювали пекельні санкції, які можуть примусити Росію до миру. Стефанчук зустрівся з головою бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем.

"Сьогодні говорили про дієві інструменти, які можуть змінити хід війни", – зазначив Стефанчук.

Вони детально розглянули зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження та часові рамки.

Захист України та двопартійна підтримка

Спікер повідомив сенаторів про атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що є терором проти цивільних. Сторони також обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту людей.

Стефанчук подякував Ліндсі Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk.

Під час зустрічі були присутні посол України у США Ольга Стефанишина та заступниця керівника ОП Ірина Мудра. Спікер підкреслив, що підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною, що робить її стабільною.

США Стефанчук Руслан Блюменталь Річард Грем Ліндсі
Пузом тиснути!! Харею і подборіддям !!
Негайно дави їх , блд!!
06.02.2026 22:55 Відповісти
Дивно що сенатори не прийняли його за pork meats і не влаштували собі барбекю с пивом.
06.02.2026 23:07 Відповісти
Як повʼязана написана тобою кухня з моїм коментарем? А ботяра?
Реєстрація: 06.02.2026
06.02.2026 23:43 Відповісти
Ім було цікаво побачити кнура який розмовляє та арендує кут у тещі.
07.02.2026 08:16 Відповісти
Ему в кино про дебилов сниматься.
06.02.2026 22:59 Відповісти
до виборів 2019 го він в якому серіалі Кврталу знімався і коли ?
06.02.2026 22:59 Відповісти
в серіалах не знімався; а копіював Юзіка в хмельницькій команді
06.02.2026 23:42 Відповісти
Які можуть бути тиски на Фашистську Московію крім поставок Україні далекобійної зброї і ударів по моцкві, енергетиці і промисловості? Хіба ще Стефанчук може сісти своєю свиною жопою Х'уйлу на морду і тиснути на нього
06.02.2026 22:59 Відповісти
нічого особистого, але з таким йбальніком не можна назначати на відповідальні посади.
06.02.2026 23:03 Відповісти
Кабанчука випустили, як майбутнього голову держави , коли вовка буде не слухняним?

Мені зараз вовка нагадує Віцина посерелдині між Єрмаком та Кабанчуком у "РИГОПЛЄННІЦЕ БАНКОВОЙ"
Козир з одного боку компромат а Кабанчук з другого боку коснтітуційний спадкоємець ну тіпа ВЕНС
06.02.2026 23:07 Відповісти
"Інструменти тиску"? 🤔 Плоскогубці? Лещата? А може навіть праску і паяльник?
06.02.2026 23:09 Відповісти
Такий квест: кнур Стефа на молитовному сніданку; на столі для інших щось залишилось?
06.02.2026 23:40 Відповісти
Гарантійний фізичний тиск на росію, буде тоді коли це 200 кілограмове тіло скинуть на москву.
06.02.2026 23:42 Відповісти
Нова українська дипломатія: Замість міністра закордонних справ - начальник монобільшості ВРУ, голова бувшої адміністрації президента - діректор ОПи, начальник Генерального Штабу ЗСУ і нарешті повний пі-ць- Голова верховної ради. Результат на табло.
07.02.2026 00:20 Відповісти
ну всім же друзякам гравця на піаніно потрібно поїздити по закордонах за наші гроші. Можливо їм потрібно щось прикупити для сім'ї.
07.02.2026 09:04 Відповісти
какое оно гнусно- неприятное
07.02.2026 08:18 Відповісти
 
 