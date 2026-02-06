Інформація про зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності, - Стефанчук

Зниження шлюбного віку до 14 років не буде

Зниження шлюбного віку до 14 років, про що раніше повідомляли у мережі, не буде.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років.

Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, ВИКЛЮЧНО ЗА РІШЕННЯМ СУДУ може бути дозволено укладення шлюбу", - наголосив Стефанчук.

За словами спікера, ця норма точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років.

"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень. 

Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність.

Друге — наявність рішення суду.

Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут - однозначні", - пояснив Стефанчук.

Норму вилучать

Спікер ВР зазначив, що робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно.

"Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині.

Підсумовуючи. Цієї норми у проекті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті", - резюмував Стефанчук.

Не відповідає дійсності лише інформація що стефанчук похудав.
06.02.2026 13:42 Відповісти
Це,скорше,була лазівка для педофілів аніж "найвищі інтереси дитини"!
06.02.2026 13:45 Відповісти
Женись на бабушці. Гераньофіл.
14 то уже молодь а не діти. Особливо дівки.

Вороги борються проти нашої країни по-різному. В тому числі пропагандою childfree і "она же маленькая она же девочка". Розрахунок на те що дівчина не народить у молодому віці А у старшому не дозволить здоров'я, і таким чином зменшення кількості людей з якої у нас і так катастрофа.
Заміж у 15 - це нормально. Мої пра бабушки так і виходили...
06.02.2026 13:50 Відповісти
"...Заміж у 15 - це нормально..." Стоіте на обліку?
06.02.2026 13:56 Відповісти
Потенційний ...філ.
06.02.2026 13:58 Відповісти
Ну,Ви ж бачите результат того "нормально"!
06.02.2026 14:09 Відповісти
06.02.2026 14:29 Відповісти
Статтю 156 УК не змінювали.
06.02.2026 14:05 Відповісти
це вже готується скасування "Сімейного кодексу"?
в мене з 2019-ого року таке враження, що законодавство змінюється/переписується чи не з однією метою: аби зеленський міг милуватися написом "президент України в.зеленський" на якнайбільшій кількості нормативно-правових актів.
06.02.2026 13:48 Відповісти
Так в тому кодексі і було 14 потім Янукович підняв до 16.
06.02.2026 13:51 Відповісти
От якби самому Стефанчуку зараз було 14, тоді да, тоді ж зовсім інша річ! 😂
06.02.2026 14:10 Відповісти
Хто цей блдський зеленепштейн, який додав цю статтю? Уроди скажені, педофіли мразотні!!!
06.02.2026 14:31 Відповісти
Я думаю що ці питання повине визначати лікар-гінеколог післімед.огляду для молодих дівчат.
В південних країнах молодь достигає скоріше, нар. ці що навкруг Середземного. І чим дальше на північ, титм пізніше. В молодих діти народжуються здоровіші, в старших розумніші. Люди не вчора почали народжуватись, були дослідження і є статистика. І ще - молодим народжували легше.
06.02.2026 14:37 Відповісти
Плебс повинен розмножатись і воювати...
06.02.2026 14:38 Відповісти
Ця історія до "розмноження" не має жодного стосунку. Зелені підофіли таким чином захотіли у законний спосіб гвалтувати малолітніх дітей.
06.02.2026 15:23 Відповісти
Жирний зелений підофіл почав відмазуватись. Почнемо з того, якщо копнути, я не здивуюсь, що в судовій системі половинна суддів такі самі кончені збоченці та підофіли як і вся зелена п...здота. Другий момент, з такою судовою системою ви підофіли зелені можете сходити виключно н...х...й (ну як ви любите, бо ж для вас анал "нє табу"). Третій момент, це тільки ви зелені кончені мразі могли уявити, як умовно, 60 дядько, який гвалтував (або згвалтував) 13 річну дитину за рішенням наших супер-пупер створить із жертвою "щасливу сім'ю". І взагалі, наскільки треба бути штопаними г....ндонами, щоб пропіхати таку х.....йню під соусом "НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ". Після такої спроби легалізації гвалтувань малолітніх дітей, ви с...ки зелені маєте не строчити недолугі відмазки в соцмережах, а бути розвішані на київських каштанах.
06.02.2026 15:20 Відповісти
По селах "виходять заміж" в 15-16 років і нічого ви з цим не зробите, бо зельоні зацікавлені щоб населення було тупим забитим бидлом.
06.02.2026 15:27 Відповісти
 
 