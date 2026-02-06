Інформація про зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності, - Стефанчук

Зниження шлюбного віку до 14 років, про що раніше повідомляли у мережі, не буде.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років.

Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, ВИКЛЮЧНО ЗА РІШЕННЯМ СУДУ може бути дозволено укладення шлюбу", - наголосив Стефанчук.

За словами спікера, ця норма точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років.

"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень.

Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність.

Друге — наявність рішення суду.

Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут - однозначні", - пояснив Стефанчук.

Норму вилучать

Спікер ВР зазначив, що робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно.

"Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині.

Підсумовуючи. Цієї норми у проекті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті", - резюмував Стефанчук.

