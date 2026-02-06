Інформація про зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності, - Стефанчук
Зниження шлюбного віку до 14 років, про що раніше повідомляли у мережі, не буде.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років.
Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, ВИКЛЮЧНО ЗА РІШЕННЯМ СУДУ може бути дозволено укладення шлюбу", - наголосив Стефанчук.
За словами спікера, ця норма точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років.
"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень.
Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність.
Друге — наявність рішення суду.
Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут - однозначні", - пояснив Стефанчук.
Норму вилучать
Спікер ВР зазначив, що робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно.
"Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині.
Підсумовуючи. Цієї норми у проекті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті", - резюмував Стефанчук.
14 то уже молодь а не діти. Особливо дівки.
Вороги борються проти нашої країни по-різному. В тому числі пропагандою childfree і "она же маленькая она же девочка". Розрахунок на те що дівчина не народить у молодому віці А у старшому не дозволить здоров'я, і таким чином зменшення кількості людей з якої у нас і так катастрофа.
Заміж у 15 - це нормально. Мої пра бабушки так і виходили...
в мене з 2019-ого року таке враження, що законодавство змінюється/переписується чи не з однією метою: аби зеленський міг милуватися написом "президент України в.зеленський" на якнайбільшій кількості нормативно-правових актів.
В південних країнах молодь достигає скоріше, нар. ці що навкруг Середземного. І чим дальше на північ, титм пізніше. В молодих діти народжуються здоровіші, в старших розумніші. Люди не вчора почали народжуватись, були дослідження і є статистика. І ще - молодим народжували легше.