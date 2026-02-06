Информация о снижении брачного возраста до 14 лет не соответствует действительности, - Стефанчук
Снижения брачного возраста до 14 лет, о чем ранее сообщали в сети, не будет.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"В сети распространяется критика положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет.
Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА может быть разрешено заключение брака", - подчеркнул Стефанчук.
По словам спикера, эта норма точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет.
"Она является защитной - чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений.
Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или ее беременность.
Второе — наличие решения суда.
Именно это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить то, что в мире называют учетом НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которые он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь однозначны", — пояснил Стефанчук.
Норму исключат
Спикер ВР отметил, что рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно.
"Поэтому мы приняли решение - по результатам дискуссий - исключить эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас.
Подводя итог. Этой нормы в проекте не будет. Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или невосприятия положений одной статьи", - резюмировал Стефанчук.
14 то уже молодь а не діти. Особливо дівки.
Вороги борються проти нашої країни по-різному. В тому числі пропагандою childfree і "она же маленькая она же девочка". Розрахунок на те що дівчина не народить у молодому віці А у старшому не дозволить здоров'я, і таким чином зменшення кількості людей з якої у нас і так катастрофа.
Заміж у 15 - це нормально. Мої пра бабушки так і виходили...
в мене з 2019-ого року таке враження, що законодавство змінюється/переписується чи не з однією метою: аби зеленський міг милуватися написом "президент України в.зеленський" на якнайбільшій кількості нормативно-правових актів.
В південних країнах молодь достигає скоріше, нар. ці що навкруг Середземного. І чим дальше на північ, титм пізніше. В молодих діти народжуються здоровіші, в старших розумніші. Люди не вчора почали народжуватись, були дослідження і є статистика. І ще - молодим народжували легше.