Информация о снижении брачного возраста до 14 лет не соответствует действительности, - Стефанчук

Снижения брачного возраста до 14 лет, о чем ранее сообщали в сети, не будет.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В сети распространяется критика положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет.

Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА может быть разрешено заключение брака", - подчеркнул Стефанчук.

Читайте: Услугу брака онлайн возобновили в "Дії"

По словам спикера, эта норма точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет.

"Она является защитной - чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений.

Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или ее беременность.

Второе — наличие решения суда.

Именно это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить то, что в мире называют учетом НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которые он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь однозначны", — пояснил Стефанчук.

Читайте также: Военные смогут заключать брак через "Дію" вне очереди

Норму исключат

Спикер ВР отметил, что рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно.

"Поэтому мы приняли решение - по результатам дискуссий - исключить эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас.

Подводя итог. Этой нормы в проекте не будет. Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или невосприятия положений одной статьи", - резюмировал Стефанчук.

Читайте: Апелляционный суд впервые в Украине подтвердил брачные отношения между двумя мужчинами