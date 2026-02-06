Информация о снижении брачного возраста до 14 лет не соответствует действительности, - Стефанчук

Снижения брачного возраста до 14 лет, о чем ранее сообщали в сети, не будет.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В сети распространяется критика положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет.

Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА может быть разрешено заключение брака", - подчеркнул Стефанчук.

По словам спикера, эта норма точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет.

"Она является защитной - чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений. 

Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или ее беременность.

Второе — наличие решения суда.

Именно это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить то, что в мире называют учетом НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которые он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь однозначны", — пояснил Стефанчук.

Норму исключат

Спикер ВР отметил, что рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно.

"Поэтому мы приняли решение - по результатам дискуссий - исключить эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас.

Подводя итог. Этой нормы в проекте не будет. Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или невосприятия положений одной статьи", - резюмировал Стефанчук.

Топ комментарии
+9
"...Заміж у 15 - це нормально..." Стоіте на обліку?
06.02.2026 13:56 Ответить
+6
Не відповідає дійсності лише інформація що стефанчук похудав.
06.02.2026 13:42 Ответить
+6
Це,скорше,була лазівка для педофілів аніж "найвищі інтереси дитини"!
06.02.2026 13:45 Ответить
Женись на бабушці. Гераньофіл.
14 то уже молодь а не діти. Особливо дівки.

Вороги борються проти нашої країни по-різному. В тому числі пропагандою childfree і "она же маленькая она же девочка". Розрахунок на те що дівчина не народить у молодому віці А у старшому не дозволить здоров'я, і таким чином зменшення кількості людей з якої у нас і так катастрофа.
Заміж у 15 - це нормально. Мої пра бабушки так і виходили...
06.02.2026 13:50 Ответить
"...Заміж у 15 - це нормально..." Стоіте на обліку?
06.02.2026 13:56 Ответить
Потенційний ...філ.
06.02.2026 13:58 Ответить
Ну,Ви ж бачите результат того "нормально"!
06.02.2026 14:09 Ответить
06.02.2026 14:29 Ответить
Статтю 156 УК не змінювали.
06.02.2026 14:05 Ответить
це вже готується скасування "Сімейного кодексу"?
в мене з 2019-ого року таке враження, що законодавство змінюється/переписується чи не з однією метою: аби зеленський міг милуватися написом "президент України в.зеленський" на якнайбільшій кількості нормативно-правових актів.
06.02.2026 13:48 Ответить
Так в тому кодексі і було 14 потім Янукович підняв до 16.
06.02.2026 13:51 Ответить
От якби самому Стефанчуку зараз було 14, тоді да, тоді ж зовсім інша річ! 😂
06.02.2026 14:10 Ответить
Хто цей блдський зеленепштейн, який додав цю статтю? Уроди скажені, педофіли мразотні!!!
06.02.2026 14:31 Ответить
Я думаю що ці питання повине визначати лікар-гінеколог післімед.огляду для молодих дівчат.
В південних країнах молодь достигає скоріше, нар. ці що навкруг Середземного. І чим дальше на північ, титм пізніше. В молодих діти народжуються здоровіші, в старших розумніші. Люди не вчора почали народжуватись, були дослідження і є статистика. І ще - молодим народжували легше.
06.02.2026 14:37 Ответить
Плебс повинен розмножатись і воювати...
06.02.2026 14:38 Ответить
Ця історія до "розмноження" не має жодного стосунку. Зелені підофіли таким чином захотіли у законний спосіб гвалтувати малолітніх дітей.
06.02.2026 15:23 Ответить
Жирний зелений підофіл почав відмазуватись. Почнемо з того, якщо копнути, я не здивуюсь, що в судовій системі половинна суддів такі самі кончені збоченці та підофіли як і вся зелена п...здота. Другий момент, з такою судовою системою ви підофіли зелені можете сходити виключно н...х...й (ну як ви любите, бо ж для вас анал "нє табу"). Третій момент, це тільки ви зелені кончені мразі могли уявити, як умовно, 60 дядько, який гвалтував (або згвалтував) 13 річну дитину за рішенням наших супер-пупер створить із жертвою "щасливу сім'ю". І взагалі, наскільки треба бути штопаними г....ндонами, щоб пропіхати таку х.....йню під соусом "НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ". Після такої спроби легалізації гвалтувань малолітніх дітей, ви с...ки зелені маєте не строчити недолугі відмазки в соцмережах, а бути розвішані на київських каштанах.
06.02.2026 15:20 Ответить
По селах "виходять заміж" в 15-16 років і нічого ви з цим не зробите, бо зельоні зацікавлені щоб населення було тупим забитим бидлом.
06.02.2026 15:27 Ответить
 
 