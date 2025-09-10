РУС
Новости Защита прав ЛГБТ-общества
2 141 92

Апелляционный суд впервые в Украине подтвердил брачные отношения между двумя мужчинами

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Деснянского райсуда о признании факта совместного проживания и брачных отношений между двумя мужчинами - первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила общественная организация "Инсайт".

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые в истории Украины признал однополую пару семьей в Украине, установив факт совместного проживания и фактических брачных отношений.

Решение суда стало важным прецедентом, поскольку в Украине пока отсутствуют законодательно закрепленные институты для признания однополых партнерств, и судебное установление факта семейных отношений стало единственным инструментом защиты прав таких пар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна урегулировать однополые браки для вступления в ЕС, - премьер Швеции Кристерссон

Однако дело не завершилось на уровне первой инстанции. После решения Деснянского районного суда, общественная организация "Всі разом!" подала апелляцию, заявляя о нарушении своих прав и интересов в сфере защиты традиционных семейных ценностей.

Сегодня, 10 сентября, состоялось рассмотрение апелляции по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука.

Дело Кися и Левчука: апелляционный суд Киева впервые признал брак

"Киевский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение Деснянского районного суда, который впервые в истории Украины установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними. Мы очень рады этому решению. Это шаг вперед для всего ЛГБТИ+ сообщества", - отметили в ОО.

Пара сообщила, что живет вместе с 2013 года, в 2017 провела гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 заключила официальный брак в США (штат Юта) и имеет свидетельство о браке американского образца.

Кись и Левченко предоставили доказательства того, что уже более 10 лет находятся в отношениях, ведут совместный быт, делят расходы, вместе отдыхают и заботятся друг о друге. Суд получил фотоподтверждения, авиабилеты из совместных путешествий, а также опросил соседей и знакомых мужчин, которые подтвердили, что дипломат и его партнер вместе в течение многих лет и строят семейные отношения.

Читайте также: Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект об однополых партнерствах

Деснянский суд, принимая решение, сослался на Конституцию Украины и решение Конституционного Суда 1999 года о расширенном определении членов семьи, а также на практику Европейского суда по правам человека относительно права на семейную жизнь.

Во время рассмотрения дела активисты поддерживали пару. Они вышли под зданием суда с плакатами: "Моя семья существует, но государство ее не признает", "Семья - выше стереотипов", "ЛБТК+ люди не забирают ваших прав, они просто хотят такие же".

Дело Кися и Левчука: апелляционный суд Киева впервые признал брак

Ранее сообщалось, что Деснянский районный суд города Киева в июне 2025 года признал наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами - гражданами Украины.

Киев (26107) мужчины (152) ЛГБТ-сообщество (338) Апелляционный суд (424) шлюб (14)
Топ комментарии
+8
Та невже? А як же Лєнка?

показать весь комментарий
10.09.2025 22:05 Ответить
+6
в штатах теж з геїв починалось, нещодавно відмітилось звірячим вбивством нашої дівчини у трамваї, в якому пасажири поруч зробили вигляд що на них її кров не потрапила і вони нічого такого не бачили і не чули
у дивні часи живемо...
показать весь комментарий
10.09.2025 21:45 Ответить
+6
Хто двоє із цих трьох молоді?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щастя молодим )
показать весь комментарий
10.09.2025 21:41 Ответить
Хто двоє із цих трьох молоді?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:48 Ответить
Ті, що пукають частіше )
показать весь комментарий
10.09.2025 21:50 Ответить
Просто отой мужик в жилетці, то точно член пари. А оті два які виглядають сурово, то мабуть, той шо по-переду то адвокат. Хоча можливо це пара сурових лісорубів, а мужик в жилетці - це адвокат
показать весь комментарий
10.09.2025 21:53 Ответить
Ховайся, мужик в жилетці, то не мужик, а жінка
показать весь комментарий
10.09.2025 21:55 Ответить
от мені цікаво, після кожного акту кохання всі простині у каках чи як ?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:54 Ответить
В трояндових пелюстках )
показать весь комментарий
10.09.2025 21:57 Ответить
В шоколаді !
показать весь комментарий
10.09.2025 21:58 Ответить
да да, швейцарський шоколад
показать весь комментарий
10.09.2025 22:01 Ответить
+++
Имянно.
Раньше ели редьку с квасом, и попёрдывали басом. А сейчас торты едят, и не бздят, а лишь шипят
показать весь комментарий
10.09.2025 22:11 Ответить
Мужик в жилетці то любовнік когось з двох перших
показать весь комментарий
10.09.2025 22:39 Ответить
І діточок побільше?!?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:00 Ответить
в штатах теж з геїв починалось, нещодавно відмітилось звірячим вбивством нашої дівчини у трамваї, в якому пасажири поруч зробили вигляд що на них її кров не потрапила і вони нічого такого не бачили і не чули
у дивні часи живемо...
показать весь комментарий
10.09.2025 21:45 Ответить
Шо ты несешь?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:49 Ответить
Привіт , голуба !
показать весь комментарий
10.09.2025 21:50 Ответить
Так, бачив відео. Там явно расистська тема. Добре що трагедія набула резонансу, дуже сподіваюсь що того нігера знайдуть і воно здохне на ел стільці.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:53 Ответить
він арештований
трамп написав що вимагатимуть смертної кари
що цікаво у них бармен може отримати строк якщо продасть напої вже випившому і той вчинить аварію, але судді які 14 разів випускали злочинця не відповідають за свої рішення
а ще виявляється судді навіть не мають юридичної освіти, ніколи не працювали у судах, просто обрані
показать весь комментарий
10.09.2025 21:56 Ответить
"Сєгодня ти іграєш джаз, а завтра родіну продашь" (С)

показать весь комментарий
10.09.2025 22:09 Ответить
Сегодня ты при бороде. А завтра где? В НКВД
показать весь комментарий
10.09.2025 22:14 Ответить
Це критика чи я не так зрозуміла ?
Чому я взагалі так написала.
Бо побачила сьогодні думку активісток блек лайвз меттерз - чорні мають право на насильство і вона підтримує що час коли мавпа вбивала Ірину вибраний правильно
А саму організацію блек лайвс меттерз створили лесбійки.
Тому вони відповідають за цей злочин. Борці за права довбані.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:15 Ответить
Ви так просто звʼязали в один ланцюжок геїв і вбивство українки всратим негром . Дивно шо євреїв не додали
показать весь комментарий
10.09.2025 22:22 Ответить
Бо це пов'язано. Вони боролись разом за свої права творити бєспрєдєл.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:25 Ответить
Який бєспрєдєл? Ви такі хочете в кожній спальні тримати свічку?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:28 Ответить
та хай човпуться , геморой довго лікувати і дорого, але прав ніяких не надавати, у них уже є всі права, як у всіх інших
показать весь комментарий
10.09.2025 22:31 Ответить
А чому прав не давати? Окрім вашої звіриної гомофобії можете навести якісь зважені логічні причини?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:33 Ответить
Ніякої гомофобії. Лише факти. Може ви не дуже орієнтуєтесь у них.
Та і не живуть мужики у двох довго.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:35 Ответить
Давайте факти. Де вони?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:36 Ответить
Я спати. А вам нехай насниться прекрасний гей на ліжку з трояндою в зубах . Солодких снів і шоколадного фонтану !
показать весь комментарий
10.09.2025 22:39 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 22:45 Ответить
Ну ось. Обіцяних фактів нема. Шо і треа було довести.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:48 Ответить
Кідораси зовсім розпоясались! Треба зачиняти цю тему в Україні. В ЄС нас всерівно не беруть то чого дупу рвати. Паради конференції гей клуби саміти и інш. Ось коли візьмуть в ЄС тоді подумаємо що з цим кідорастизмом робити.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:49 Ответить
в Європі і у штатах свобода всім- трансам, геям, нонбанерям, муслімам, нігерам, захисникам природи борцям за права тарганів, кацапам, ВСІМ, окрім адекватних людей
показать весь комментарий
10.09.2025 21:52 Ответить
У нас теж для пацанів 18-22 свобода, при чому повна! Майже за В.Висоцьким - «Это Вова Зеленский и Ермак наш Андрюша подарили свободу и их помнит народ!».
показать весь комментарий
10.09.2025 22:17 Ответить
а нічого було клоунам владу давати
показать весь комментарий
10.09.2025 22:19 Ответить
А на що ж ви за нього голосували «по пріколу»??? Мій кандидат нажаль програв… в нього стали бабла як у слуг каломийського не було.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:34 Ответить
Позорище, та й ще жахливіше - це виклик Богу під час війни.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:49 Ответить
заспокойтеся. і в біблійні часи вони були.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:50 Ответить
Це типу відмазки для кідорасів? Так у біблійні часи багато чого було…
показать весь комментарий
10.09.2025 22:11 Ответить
пілораси в рашці. у нас іншої орієнтації і в армії служать.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:40 Ответить
Це вже ПЕРЕМОГА ,чи як кава в Ялті ?!
показать весь комментарий
10.09.2025 21:49 Ответить
Виникає питання: а судді хто?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:51 Ответить
Нарешті. 300 спартанців, непереможні леґіони Риму, цє банда підорасів чи ґероі? Дайте ім спокій, ок.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:54 Ответить
Дуже важлива і потужна новина. Саме за це кожного дня вмирають та калічаться на нулі сотні чоловіків.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:56 Ответить
_ Всегда приметные,
- Всю жизнь бездетные,
- И на аборты эти дяди не идут.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:56 Ответить
Головне, що заброньовані
показать весь комментарий
10.09.2025 21:57 Ответить
Якщо, якись з них у декреті, то до ТЦК, може сміло йти інший!!
Стефанішина, чи не свахою їм була??
показать весь комментарий
10.09.2025 22:02 Ответить
Сподіваюсь , ви не про ОчкО мали на увазі ?!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:13 Ответить
Шлюбні стосунки стають шлюбними тільки після народження дітей та їх спільного виховання та забезпечення. Все інше це партнерство. Знаю, наприклад, двох одиноких чоловіків, які мають по квартирі. Вирішили одну квартиру здавати і жити в іншій бо на пенсію не проживеш. Вони точно не геї.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:57 Ответить
А після реєстрації в зашсі стосунки шлюбними не стають? Таке шось напишете...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:07 Ответить
Ні, не стають. Формальний шлюб нічого не вартий. Це те ж саме партнерство без зобовязань. Зобовязання виникають тільки після народження спільних дітей. Сімя без дітей це партнерство. Таке собі спільне проживання в одному приміщенні.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:43 Ответить
Це так за законом? Я не буду сперечатися, я не експерт в цій темі. А як щодо всиновлення? Не думаю, шо юридично є різниця - всиновлена дитина чи народжена.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:50 Ответить
Одне втішає, що хоч не українці.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:03 Ответить
в Німеччині як і у всій Європі ,це нормально ,але можливо це моя суб'єтивна думка ,пора захищати натуралів , тому шо як шо ти не один із них , кар'єри тобі не зробити , суспільство в якому навмисно популірязують такі відношення , хворе,таких легше контролювати , вони слабкі і істеричні ,їм дають" хліб і зреліща" і вони як і інваліди захищені законом ... але як шо ти нормальна людина ,тобі захисту і місця нема ...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:03 Ответить
В Україні роботодавці ********, що геїв, що підерасів, що нормальних людей однаково. Так шо все ок
показать весь комментарий
10.09.2025 22:05 Ответить
Згодна за Україну ... часи такі ,так наші орігінали ,хоч зі зброєю на передку , поважні Воїни ...а работадавцям треба я* ця упорядкувати ,шоб визначилися ,на якому вони боці ...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:13 Ответить
Ну, якщо вони при цьому ще й налаштовані "медовий місяць" на фронті провести, я в принципі не маю нічого проти таких відносин.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:04 Ответить
Та невже? А як же Лєнка?

показать весь комментарий
10.09.2025 22:05 Ответить
Ведуть спільний побут, ділять витрати, разом відпочивають та піклуються одне про одного. Суд отримав фотопідтвердження, авіаквитки зі спільних подорожей, а також опитав сусідів та знайомих чоловіків, які підтвердили, що дипломат та його партнер разом протягом багатьох років Джерело: https://censor.net/ua/n3573440

Хіба все вищеперераховане не можна застосувати до солодкої парочки на фото???
показать весь комментарий
10.09.2025 22:22 Ответить
як би ці орігінали мали повагу до натуралів ,то не було би проблем ...а то воно губки дме ,я як йому кажеш, шо ти з п* зди народилося ,то воно у транс впадає ...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:08 Ответить
Пох..це їхня особиста справа.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:09 Ответить
Це вкрай опортуністична заява! Як вони могли реєструвати шлюб, не отримавши дозвіл на форумі Цензора?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:30 Ответить
та да.. якщо тут розробляються і візуються стратегічні битви, отчення , захоплення моцкви і військові призначення то шо вже казати про питання шлюбу і сім"ї)
показать весь комментарий
10.09.2025 22:52 Ответить
а я вже вирішив що Шевченко з Ребровим одружились. після того що вони зробили зі збірною вони повинні це зробити
показать весь комментарий
10.09.2025 22:10 Ответить
А я з початку думав що це Зорян і Шкиряк !
показать весь комментарий
10.09.2025 22:20 Ответить
Мені зажди було якось абсолютно пофігу, хочуть нехай женяться, хай хоч на головах ходять, це їх особиста справа.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:16 Ответить
якби особиста то не було би фоточок і статті у пресі.
наступний крок це перевдягнуті у проституток розфарбовані мужики будуть ходити по школах і вчити дітей ідіотизму, почнуть збивати незрілі уми з толку, нав'язувати їм свої проблеми і комплекси.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:22 Ответить
Ви би таке до своїх дітей пустили , щоб життю їх повчило
показать весь комментарий
10.09.2025 22:29 Ответить
А ви знаєте шо Алан Тьюрінг, дякуючи якому ви зараз можете строчити свої пасквілі в інтернетиках, теж був "такий". І такі як ви його вбили. Просто тупо нізащо.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:32 Ответить
Колись і ви зрозумієте що оці всі борці за свої права банально вбивають спільне майбутнє націй.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:37 Ответить
Ви борців за права ніколи в житті в очі не бачили, а тим не менш шось про це розмірковуєте...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:39 Ответить
А що тут такого поганого?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:54 Ответить
Чому у вас таки радикалізм, що хтось буде ходити розфарбований по школах і вчити дітей дурному, де ви такої хєрні начиталися?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:58 Ответить
а ще ж почнуть вимагати пускати трансів в жіночі туалети та роздягальні
заборонять називати жінок матерями та годуючими жінками
будуть морочити голову - то звертайся до мене він, то я вже вона, то воно, або нас багато
показать весь комментарий
10.09.2025 22:23 Ответить
Гей парад це теж особиста справа? Але страждають всі навкруги. Проїхати неможна, навкруги менти, галас, крики, візги свинячи та інше. Я прочитав у французів (СМі) що якщо національне лгбт суспільство не проводить хоча б раз на рік широкого заходу типу параду, то воно не получає грант від їх міжнародного лгбт фонду ILGA (штаб квартира Женева). Мабуть бабла там багато бо кідари не зря дупу рвуть за свої правди.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:26 Ответить
Знаєте, для мене хресна хода нічим не відрізняється від гей параду. Те саме, люди виряджаються у якісь дивні костюми і кудись йдуть, щось собі роблять, це їх справа і я не маю нічого проти.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:56 Ответить
Ну хоч один пункт вимог майдану здійснився. Вони у Європі.)
показать весь комментарий
10.09.2025 22:19 Ответить
Одне питання: їх в окоп теж мобілізують?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:21 Ответить
А чого вас це так хвилює?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:24 Ответить
Читаю сьогодні в новинах, що продається дитячий табір біля моря в Одесі. Я виросла в таких таборах, в т.ч. і в ньому.
Нас чудово годували, нами займалися вожаті, нас вчили жити правильно!!!!!!!!
Про педофілію і сексуальне рабство 11-річних як у епштейна це я почула вже зараз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вмикаю американський фільм для підлітків і там одні збочення: то оргії, то лгбт, то і те і те, то ще наркотики!!!!!!!!! І так всі фільми для підлітків!!!!!!
Потім трамп каже, що це Венесуела з Мексикою і Канадою винні!!!!!!!!!!
ЩО нам пропонує захід?!
Бородаті прайди в рожевих спідничках в день жалоби чи день пам'яті жертв голодомору!!!!!!!
І пенсії в 2,9 тисяч гривень!!!!!!!!!
На ютубі 20-річні "доктори" наук розповідають про радянський союз, при тому, що їх ще в проекті не було, коли союз розпався!!!! Що вони можуть знати про радянський союз?!
Зато в 20 років вже докторську дисертацію "захистили"!
Питання - сша впевнені, що українці воюють за прайди в рожевих спідничках?!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:24 Ответить
Сталіна на них нема!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:29 Ответить
Правильно, традіціонніє ценності треба виховувати. І оті геї з їх інтернетами то все сатана!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:36 Ответить
По обличчах відразу все видно що то за "чоловіки"
показать весь комментарий
10.09.2025 22:28 Ответить
Коментарі жах) Негайно усіх до газової камери!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:34 Ответить
🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 22:46 Ответить
Камера вже їде до вас!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:48 Ответить
Судовий прецедент - це коли верховний суд так скаже. І це ще не точно!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОМУ що верховний суд має думку, але він з нею НЕ згоден!!!!!!!!!!!
Ось коли Конституційний Суд України визнає неконституційними положення Конституції України і Сімейного кодексу України про те, що шлюб - це союз чоловіка і жінки, ось тоді це буде прецедентом!!!!!!!!!!!!!!
В поки що чергове корупційне діяння наших корупційних суддів!!!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:34 Ответить
а такие как размножаются? или популяция пусть выдыхает?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:35 Ответить
популяція виздихає якшо всі будуть егегеї. А так просто невеликий відсоток перестає конкурувати з вами за самок. Хоча вашу гендерну приналежність складно визначити за вашим ніком. Тож якшо ви - самка, то тоді ваше незадоволення зрозуміло. Бо егегеї тіпа конкурують з вами за самців.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:44 Ответить
Що за ....уйня!!!???
показать весь комментарий
10.09.2025 22:37 Ответить
Ну знайшли про шо говорить..Й шо?..я нелюблю гейпаради й тих хто їх розгоняе..Однаково..ну росписались й шо тепер?..Тепер срач тут буде великий...під нього добре мародерить країну..
показать весь комментарий
10.09.2025 22:47 Ответить
Живуть у шлюбі і хай собі живуть. Це не має нікого хвилювати. Якшо ти не психічно хворий, який любить пхати своє рило у чужі справи.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:52 Ответить
Якщо коротко, то Деснянського райсуду клав на Сімейний кодекс України. За ним Київський апеляційний суд зробив теж саме. Дуже дивне рішення двох судових інстанцій. Наче в цих судах судді у зговорі із цими двома чоловіками
показать весь комментарий
10.09.2025 22:53 Ответить
 
 