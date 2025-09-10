Апелляционный суд впервые в Украине подтвердил брачные отношения между двумя мужчинами

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Деснянского райсуда о признании факта совместного проживания и брачных отношений между двумя мужчинами - первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые в истории Украины признал однополую пару семьей в Украине, установив факт совместного проживания и фактических брачных отношений.

Решение суда стало важным прецедентом, поскольку в Украине пока отсутствуют законодательно закрепленные институты для признания однополых партнерств, и судебное установление факта семейных отношений стало единственным инструментом защиты прав таких пар.

Однако дело не завершилось на уровне первой инстанции. После решения Деснянского районного суда, общественная организация "Всі разом!" подала апелляцию, заявляя о нарушении своих прав и интересов в сфере защиты традиционных семейных ценностей.

Сегодня, 10 сентября, состоялось рассмотрение апелляции по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука.

"Киевский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение Деснянского районного суда, который впервые в истории Украины установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними. Мы очень рады этому решению. Это шаг вперед для всего ЛГБТИ+ сообщества", - отметили в ОО.

Пара сообщила, что живет вместе с 2013 года, в 2017 провела гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 заключила официальный брак в США (штат Юта) и имеет свидетельство о браке американского образца.

Кись и Левченко предоставили доказательства того, что уже более 10 лет находятся в отношениях, ведут совместный быт, делят расходы, вместе отдыхают и заботятся друг о друге. Суд получил фотоподтверждения, авиабилеты из совместных путешествий, а также опросил соседей и знакомых мужчин, которые подтвердили, что дипломат и его партнер вместе в течение многих лет и строят семейные отношения.

Деснянский суд, принимая решение, сослался на Конституцию Украины и решение Конституционного Суда 1999 года о расширенном определении членов семьи, а также на практику Европейского суда по правам человека относительно права на семейную жизнь.

Во время рассмотрения дела активисты поддерживали пару. Они вышли под зданием суда с плакатами: "Моя семья существует, но государство ее не признает", "Семья - выше стереотипов", "ЛБТК+ люди не забирают ваших прав, они просто хотят такие же".

