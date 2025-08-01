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Новости Защита прав ЛГБТ-общества
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Украина должна урегулировать однополые браки для вступления в ЕС, - премьер Швеции Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина должна урегулировать однополые партнерства в рамках евроинтеграции и предоставить ЛГБТК-сообществу полную правовую защиту.

Об этом он сообщил в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я принял украинских ветеранов ЛГБТК-сообщества и RFSL в Sagerska. Рискуя своей жизнью на передовой и участвуя в сопротивлении другими способами, эти украинцы помогают защищать Украину. Но они также являются живым воплощением тех свободных ценностей, за которые борется Украина", - подчеркнул Кристерссон.

Министр Швеции напомнил, что сегодня однополые пары не могут заключить брак или зарегистрировать партнерство в Украине.

"Полная правовая защита прав всех меньшинств, включая ЛГБТК-сообщество, является для нас важной частью приближения Украины к ЕС, и мы это поддерживаем. Как сильный сторонник Украины, Швеция будет тщательно следить за выполнением этого", - добавил Кристерссон.

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Автор: 

членство в ЕС (1108) ЛГБТ-сообщество (337) Ульф Кристерссон (14)


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Топ комментарии
+17
Вже влвднали: єрмак - зеленський!
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01.08.2025 19:50 Ответить
+9
С этим точно проблем не будет
У нас в бункере на Банковой - СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
Ждет не дождется официально оформить отношения
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01.08.2025 19:50 Ответить
+5
Спят рядом в бункере, играют в ПЕНИС теннис: FT раскрыло секреты отношений Зеленского и Ермака
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01.08.2025 19:52 Ответить
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Вже влвднали: єрмак - зеленський!
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01.08.2025 19:50 Ответить
А ми, бажаємо нашим молодятам, довгих років спільного життя!
Хай оминають вас незгоди, а кашель і діарея, завжди тримають вас в тонусі!
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01.08.2025 20:09 Ответить
С этим точно проблем не будет
У нас в бункере на Банковой - СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
Ждет не дождется официально оформить отношения
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01.08.2025 19:50 Ответить
Пішов він нахер зі своєю гей європою і журавлем в небі. Ви нас спочатку візьміть в ЄС, долучіть до НАТО , а тоді ми подумаєм !!! А не так як ядерну зброю , віддали за туалетний папір!!! Вартість якої сотнями мільярдів доларів оцінювалась . А тепер кидаєте нам кістки зі столу і вказуєте , що робити.
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01.08.2025 19:52 Ответить
Я не підтримую одностатеві відносини, вважаю, що українське суспільство цього не сприймає, але ж ми хочемо вступити в ЄС, а не вони просять нас приєднатися. От в цьому і є проблема...
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01.08.2025 20:01 Ответить
Спят рядом в бункере, играют в ПЕНИС теннис: FT раскрыло секреты отношений Зеленского и Ермака
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01.08.2025 19:52 Ответить
Це зробити Зеленському на раз але не це відрізняє нас від громадян ЄС.
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01.08.2025 19:53 Ответить
як казав воєнрук в школі "є юнаки, а є підростки"
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01.08.2025 19:56 Ответить
А у Польщі легалізовані одностатеві браки? Що це треба визнати?
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01.08.2025 19:58 Ответить
Україна має врегулювати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - прем'єр Швеції Крістерссон!

Список продовжують доповнювати... Ніби з т. Путіним радяться...
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01.08.2025 20:00 Ответить
це основна проблема, чому державу Україну в ЄС не беруть?
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01.08.2025 20:02 Ответить
Та хер там
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01.08.2025 20:03 Ответить
Не хочеш заміж?

Тебе це яким чином непокоїть?
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01.08.2025 20:06 Ответить
Можна і фільм відзняти ( тим паче режисер є комедіант) "Вовик або інші пригоди в бункері "
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01.08.2025 20:03 Ответить
НУ НАРЕШТІ!
Единне залищается питання - яке призвище тоді собі візьме Вальодья, спадкову чи дЕрмак?
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01.08.2025 20:04 Ответить
От це ЗЄ легко. 😁 Тим більше, що вже не секрет, що він спить з Єрмаком.

Це вам не Голову БЕБ призначити.
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01.08.2025 20:05 Ответить
Хотів написати але тут уже куча коментів про Ермака+ЗЕ.....тому. Але вони не геї, вони п...ри
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01.08.2025 20:08 Ответить
Справді на часі. Нарешті Бубочка зможе розлучитися з скумбрією і поєднати свою долю зі справжнім коханим.
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01.08.2025 20:09 Ответить
Відсутність законодавчої можливості одружитися не заважає чоловікам гатити один одного в сраку.
Якщо українці відмовляться від ЄС лише заради того, щоб не дозволити одностатеві шлюби - їм місце в тайожному союзі з рашкою.
Нехай гатять один одного, куди хочуть - нам більше жінок залишиться
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01.08.2025 20:10 Ответить
Та нас тоді давно треба в єс-держава нас має всі 30років
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01.08.2025 20:14 Ответить
Скумбрія буде проти ,непройде.
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01.08.2025 20:15 Ответить
Таким чином вони нас ще більше підставляють у війні з кремлем. Для чого так спішити? Хіба такі питання вирішуються під час війни, однією з причин якої і є ця політика?
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01.08.2025 20:17 Ответить
у нас згідно Конституції України всі мають рівні права, а чому якимось лигибитишним мають бути якісь додаткові? а нормальні люди, тоді, що?
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01.08.2025 20:18 Ответить
 
 