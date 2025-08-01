Украина должна урегулировать однополые браки для вступления в ЕС, - премьер Швеции Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина должна урегулировать однополые партнерства в рамках евроинтеграции и предоставить ЛГБТК-сообществу полную правовую защиту.
Об этом он сообщил в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я принял украинских ветеранов ЛГБТК-сообщества и RFSL в Sagerska. Рискуя своей жизнью на передовой и участвуя в сопротивлении другими способами, эти украинцы помогают защищать Украину. Но они также являются живым воплощением тех свободных ценностей, за которые борется Украина", - подчеркнул Кристерссон.
Министр Швеции напомнил, что сегодня однополые пары не могут заключить брак или зарегистрировать партнерство в Украине.
"Полная правовая защита прав всех меньшинств, включая ЛГБТК-сообщество, является для нас важной частью приближения Украины к ЕС, и мы это поддерживаем. Как сильный сторонник Украины, Швеция будет тщательно следить за выполнением этого", - добавил Кристерссон.
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