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Новини Захист прав ЛГТБ-спільноти
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Україна має врегулювати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна повинна врегулювати одностатеві партнерства в межах євроінтеграції та надати ЛГБТК-спільноті повний правовий захист.

Про це він повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я прийняв українських ветеранів ЛГБТК-спільноти та RFSL у Sagerska. Ризикуючи своїм життям на передовій та беручи участь в опорі іншими способами, ці українці допомагають захищати Україну. Але вони також є живим втіленням тих свободних цінностей, за які бореться Україна", - наголосив Крістерссон.

Міністр Швеції нагадав, що сьогодні одностатеві пари не можуть укласти шлюб або зареєструвати партнерство в Україні.

"Повний правовий захист прав усіх меншин, включаючи ЛГБТК-спільноту, є для нас важливою частиною наближення України до ЄС, і ми це підтримуємо. Як сильний прихильник України, Швеція буде ретельно стежити за виконанням цього", - додав Крістерссон.

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Автор: 

членство в ЄС (1348) ЛГБТ-спільнота (271) Крістерссон Ульф (14)


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Топ коментарі
+23
Вже влвднали: єрмак - зеленський!
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01.08.2025 19:50 Відповісти
+13
С этим точно проблем не будет
У нас в бункере на Банковой - СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
Ждет не дождется официально оформить отношения
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01.08.2025 19:50 Відповісти
+11
Пішов він нахер зі своєю гей європою і журавлем в небі. Ви нас спочатку візьміть в ЄС, долучіть до НАТО , а тоді ми подумаєм !!! А не так як ядерну зброю , віддали за туалетний папір!!! Вартість якої сотнями мільярдів доларів оцінювалась . А тепер кидаєте нам кістки зі столу і вказуєте , що робити.
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01.08.2025 19:52 Відповісти
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Вже влвднали: єрмак - зеленський!
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01.08.2025 19:50 Відповісти
А ми, бажаємо нашим молодятам, довгих років спільного життя!
Хай оминають вас незгоди, а кашель і діарея, завжди тримають вас в тонусі!
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01.08.2025 20:09 Відповісти
С этим точно проблем не будет
У нас в бункере на Банковой - СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
Ждет не дождется официально оформить отношения
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01.08.2025 19:50 Відповісти
Пішов він нахер зі своєю гей європою і журавлем в небі. Ви нас спочатку візьміть в ЄС, долучіть до НАТО , а тоді ми подумаєм !!! А не так як ядерну зброю , віддали за туалетний папір!!! Вартість якої сотнями мільярдів доларів оцінювалась . А тепер кидаєте нам кістки зі столу і вказуєте , що робити.
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01.08.2025 19:52 Відповісти
Я не підтримую одностатеві відносини, вважаю, що українське суспільство цього не сприймає, але ж ми хочемо вступити в ЄС, а не вони просять нас приєднатися. От в цьому і є проблема...
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01.08.2025 20:01 Відповісти
яка різниця , що з шлюбами , що так , під прикриттям , як багато хто …… під одним дахом
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01.08.2025 20:47 Відповісти
Спят рядом в бункере, играют в ПЕНИС теннис: FT раскрыло секреты отношений Зеленского и Ермака
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01.08.2025 19:52 Відповісти
Це зробити Зеленському на раз але не це відрізняє нас від громадян ЄС.
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01.08.2025 19:53 Відповісти
як казав воєнрук в школі "є юнаки, а є підростки"
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01.08.2025 19:56 Відповісти
А у Польщі легалізовані одностатеві браки? Що це треба визнати?
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01.08.2025 19:58 Відповісти
Україна має врегулювати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - прем'єр Швеції Крістерссон!

Список продовжують доповнювати... Ніби з т. Путіним радяться...
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01.08.2025 20:00 Відповісти
це основна проблема, чому державу Україну в ЄС не беруть?
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01.08.2025 20:02 Відповісти
Та хер там
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01.08.2025 20:03 Відповісти
Не хочеш заміж?

Тебе це яким чином непокоїть?
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01.08.2025 20:06 Відповісти
Можна і фільм відзняти ( тим паче режисер є комедіант) "Вовик або інші пригоди в бункері "
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01.08.2025 20:03 Відповісти
НУ НАРЕШТІ!
Единне залищается питання - яке призвище тоді собі візьме Вальодья, спадкову чи дЕрмак?
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01.08.2025 20:04 Відповісти
От це ЗЄ легко. 😁 Тим більше, що вже не секрет, що він спить з Єрмаком.

Це вам не Голову БЕБ призначити.
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01.08.2025 20:05 Відповісти
Хотів написати але тут уже куча коментів про Ермака+ЗЕ.....тому. Але вони не геї, вони п...ри
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01.08.2025 20:08 Відповісти
Справді на часі. Нарешті Бубочка зможе розлучитися з скумбрією і поєднати свою долю зі справжнім коханим.
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01.08.2025 20:09 Відповісти
в нього ,на содержініі , крім " бубачкі" , є набагато кращі і молодші
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01.08.2025 20:50 Відповісти
Відсутність законодавчої можливості одружитися не заважає чоловікам гатити один одного в сраку.
Якщо українці відмовляться від ЄС лише заради того, щоб не дозволити одностатеві шлюби - їм місце в тайожному союзі з рашкою.
Нехай гатять один одного, куди хочуть - нам більше жінок залишиться
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01.08.2025 20:10 Відповісти
Можуть один одного гатити так, що завалиться багатоповерхівка. У путіна не вистачить грошей на репарації і контрибуції.
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01.08.2025 20:28 Відповісти
Та нас тоді давно треба в єс-держава нас має всі 30років
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01.08.2025 20:14 Відповісти
Скумбрія буде проти ,непройде.
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01.08.2025 20:15 Відповісти
Таким чином вони нас ще більше підставляють у війні з кремлем. Для чого так спішити? Хіба такі питання вирішуються під час війни, однією з причин якої і є ця політика?
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01.08.2025 20:17 Відповісти
Єдиною причиною цієї війни є прагнення силою захопити Україну, бо після втечі яника Україна знову почала сунутись у протилежному від росії напрямку.

У той же час, спроби перекласти частину відповідальності за війну з #уйла на будь-кого іншого (Захід, українців, євреїв, марсіан) - це ворожа, кацапська пропаганда.
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01.08.2025 20:46 Відповісти
у нас згідно Конституції України всі мають рівні права, а чому якимось лигибитишним мають бути якісь додаткові? а нормальні люди, тоді, що?
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01.08.2025 20:18 Відповісти
І шведські сім"ї - як же ж без них
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01.08.2025 20:21 Відповісти
Я оце думаю. Якщо провести марш гетеросексуалів, чоловіки, жінки, з дітками, всі пристойно вдягнені, дітки з іграшками, чи не побачать ЛГТБК в цьому якоїсь дискримінації? Просто боюся що витимуть як ***** в тічку.
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01.08.2025 20:22 Відповісти
Фронт стікає кровʼю… як так? Чому нас ще й Захід насилує? Ми світська, християнська держава зі споконвічними християнськими традиціями. Це наруга над народом.
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01.08.2025 20:24 Відповісти
цікаво що Трампа обрали щоб трохи зменшити цю хрінь з трансами і іншими ***********
спочатку допустили їх у школи з пропагандами типу не бійтесь визнати що ви не в тому тілі, давайте без погодження з батьками відріжемо вам зайве і пришиємо потрібне, а поки пийте гормони для хімічної кастрації
вже виросли ці дітки і вшоці. виявляється їм пудрили мізки, але тіло вже пошматоване
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01.08.2025 20:27 Відповісти
Захід "Вас" не "насилує".

Це Україна хоче прийти в ЕС, бо там - цивілізація на противагу антизахідному дикунству росії, КНДР, Ірану. А ще там - економічні можливості, яких у самотньої України бути вже не може, бо піднятися самим, без пільгового доступу до ринків, ми вже не зможемо, дякувати кацапському нападу 2022 року.

Та якщо не хочете жити по правилам ЕС - ніхто не примушує, живіть собі окремо. До речі, як там в Іспанії - одностатеві шлюби дуже заважають? Може, краще назад до неньки повернутись?
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01.08.2025 20:53 Відповісти
Польща з Угорщиною живуть за правилами ЄС?

Там одностатеві "шлюби" врегульовано законом?
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01.08.2025 20:56 Відповісти
Треба вступати в медичний на спеціалізацію проктолога.
Бачу відбою від клієнтів не буде, підуть косяком . Стоматологам на заздрість
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01.08.2025 20:24 Відповісти
Всі вільні приміщення зайняті аптеками і стоматологічними кабінетами. Де будуть приймати проктологи? На трамвайних зупинках?
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01.08.2025 20:36 Відповісти
У підвалах, у найбільш таємничих закутках міста
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01.08.2025 20:40 Відповісти
відеодзвінок,
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01.08.2025 20:58 Відповісти
о радості буде у дєрьмака та зєлі, коли срочно врегулюють ))
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01.08.2025 20:30 Відповісти
Однополые браки запрещены в мадьярии, их нет в Чехии. нет в поляндии, в Сорвакии, в Румынии, вХорватии и т. д.
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01.08.2025 20:33 Відповісти
Список, де не легалізовані одностатеві шлюби: Болгарія, Румунія, Латвія, Литва, Словаччина, Польща, Хорватія, Угорщина. Італія,Чехія-шлюби заборонені ,снує реєстроване партнерство. Легалізовано одност.шлюби: Іспанія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Швеція.
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01.08.2025 20:34 Відповісти
В Италии с 2016 года разрешены однополые гражданские союзы, но не браки
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01.08.2025 20:34 Відповісти
Цей бовдур розуміє, що лише Україна стримує кадирівців від вступу з ним у одностатеві відносини?
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01.08.2025 20:34 Відповісти
Приходить мужик на прийом до сексопатолога:
- Знаєте, доктор, я напевно гей.
-Чому ви так вирішили?
- Бо мені подобаються чоловіки, я на них постійно дивлюсь.
- А ви хто по професії? Художник, актор чи співак?
- Та ні, я сантехнік.
- Голубчик, ніякий ви не гей. Ви звичайний ********.
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01.08.2025 20:36 Відповісти
Для начала дайте крылатые ракеты и много.
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01.08.2025 20:37 Відповісти
Тобто, як катують в тцк, їх не хвилює. Всі думки про оце
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01.08.2025 20:42 Відповісти
Як часто Вас катують? Опишіть тортури.
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01.08.2025 20:44 Відповісти
Ви збоченець-садист? Вам приємно про тортури читати?
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01.08.2025 20:49 Відповісти
Та ні. Тут один сєпар багато патякає. Подумуємо з хлопцями вивезти його на кордон і там прикопати. Але просто померти для нього- завелика честь. От і шукаю ідеї.
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01.08.2025 20:53 Відповісти
Можете у росіян поцікавитись. Багато ідей, від них запозичите. Від своїх ідейних братів
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01.08.2025 21:00 Відповісти
А там катують? Не пишить дурниць.
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01.08.2025 20:44 Відповісти
Звісно. Маю знайомих, з яких відбивну зробили
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01.08.2025 20:48 Відповісти
Номери кримінальних проваджень?
Номери судових справ про відмову?
Бо інакше це все порожні балачки.
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01.08.2025 20:57 Відповісти
А не забагото ви хочете?
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01.08.2025 21:01 Відповісти
Просто так? Чи може рвали на грудях косоворотку і кричали ;Пукін ввєді вайска!;?
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01.08.2025 21:02 Відповісти
Раша вже готова до вступу в одностатевий ЄС. 😀
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01.08.2025 20:48 Відповісти
за педиків вся Європа анус рве, а те, що у нас пенсіонери помирають від мізерних пенсій, нікому справи немає.
Називається: Педики наше все!
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01.08.2025 20:58 Відповісти
Ну, може вiн i правий цей швед. Працюе на перспективу. Може так статися, що залишиться тiльки одна стать в Украiнi.
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01.08.2025 21:02 Відповісти
 
 