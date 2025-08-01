Україна має врегулювати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - прем'єр Швеції Крістерссон!

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна повинна врегулювати одностатеві партнерства в межах євроінтеграції та надати ЛГБТК-спільноті повний правовий захист.

Про це він повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я прийняв українських ветеранів ЛГБТК-спільноти та RFSL у Sagerska. Ризикуючи своїм життям на передовій та беручи участь в опорі іншими способами, ці українці допомагають захищати Україну. Але вони також є живим втіленням тих свободних цінностей, за які бореться Україна", - наголосив Крістерссон.

Міністр Швеції нагадав, що сьогодні одностатеві пари не можуть укласти шлюб або зареєструвати партнерство в Україні.

"Повний правовий захист прав усіх меншин, включаючи ЛГБТК-спільноту, є для нас важливою частиною наближення України до ЄС, і ми це підтримуємо. Як сильний прихильник України, Швеція буде ретельно стежити за виконанням цього", - додав Крістерссон.

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