Україна має врегулювати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - прем’єр Швеції Крістерссон
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна повинна врегулювати одностатеві партнерства в межах євроінтеграції та надати ЛГБТК-спільноті повний правовий захист.
Про це він повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я прийняв українських ветеранів ЛГБТК-спільноти та RFSL у Sagerska. Ризикуючи своїм життям на передовій та беручи участь в опорі іншими способами, ці українці допомагають захищати Україну. Але вони також є живим втіленням тих свободних цінностей, за які бореться Україна", - наголосив Крістерссон.
Міністр Швеції нагадав, що сьогодні одностатеві пари не можуть укласти шлюб або зареєструвати партнерство в Україні.
"Повний правовий захист прав усіх меншин, включаючи ЛГБТК-спільноту, є для нас важливою частиною наближення України до ЄС, і ми це підтримуємо. Як сильний прихильник України, Швеція буде ретельно стежити за виконанням цього", - додав Крістерссон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай оминають вас незгоди, а кашель і діарея, завжди тримають вас в тонусі!
У нас в бункере на Банковой - СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
Ждет не дождется официально оформить отношения
ПЕНИСтеннис: FT раскрыло секреты отношений Зеленского и Ермака
Список продовжують доповнювати... Ніби з т. Путіним радяться...
Тебе це яким чином непокоїть?
Единне залищается питання - яке призвище тоді собі візьме Вальодья, спадкову чи дЕрмак?
Це вам не Голову БЕБ призначити.
Якщо українці відмовляться від ЄС лише заради того, щоб не дозволити одностатеві шлюби - їм місце в тайожному союзі з рашкою.
Нехай гатять один одного, куди хочуть - нам більше жінок залишиться
У той же час, спроби перекласти частину відповідальності за війну з #уйла на будь-кого іншого (Захід, українців, євреїв, марсіан) - це ворожа, кацапська пропаганда.
спочатку допустили їх у школи з пропагандами типу не бійтесь визнати що ви не в тому тілі, давайте без погодження з батьками відріжемо вам зайве і пришиємо потрібне, а поки пийте гормони для хімічної кастрації
вже виросли ці дітки і вшоці. виявляється їм пудрили мізки, але тіло вже пошматоване
Це Україна хоче прийти в ЕС, бо там - цивілізація на противагу антизахідному дикунству росії, КНДР, Ірану. А ще там - економічні можливості, яких у самотньої України бути вже не може, бо піднятися самим, без пільгового доступу до ринків, ми вже не зможемо, дякувати кацапському нападу 2022 року.
Та якщо не хочете жити по правилам ЕС - ніхто не примушує, живіть собі окремо. До речі, як там в Іспанії - одностатеві шлюби дуже заважають? Може, краще назад до неньки повернутись?
Там одностатеві "шлюби" врегульовано законом?
Бачу відбою від клієнтів не буде, підуть косяком . Стоматологам на заздрість
- Знаєте, доктор, я напевно гей.
-Чому ви так вирішили?
- Бо мені подобаються чоловіки, я на них постійно дивлюсь.
- А ви хто по професії? Художник, актор чи співак?
- Та ні, я сантехнік.
- Голубчик, ніякий ви не гей. Ви звичайний ********.
Номери судових справ про відмову?
Бо інакше це все порожні балачки.
Називається: Педики наше все!