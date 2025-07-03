Суд в Україні вперше визнав "фактичний шлюб" між двома чоловіками: вони возз’єднаються за кордоном
Деснянський районний суд міста Києва у червні 2025 року визнав наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками –– громадян України.
Про це пише видання "Судово-юридична газета", передає Цензор.НЕТ.
У рішенні суду не вказується ім’я заявника, однак зазначено, що з 2024 року він обіймає посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі. Відомо, що на цю посаду призначений Зорян Кісь — відкритий гей, який має багаторічного партнера Тимура Левчука.
Так, один із партнерів із 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні та намагається домогтися дозволу на возз’єднання з партнером, який наразі перебуває в Україні.
Водночас у 2024 році Міністерство закордонних справ України відмовилося визнати цивільного партнера дипломатичного працівника членом його сім’ї й, відповідно, не надало йому дозвіл на супровід у довгостроковому відрядженні. Підставою стало чинне українське законодавство, яке визнає шлюб виключно як союз жінки та чоловіка.
Спільне проживання
У зв’язку з відмовою МЗС, чоловіки вирішили звернутися до суду з проханням визнати факт наявності між ними шлюбних відносин.
Видання пише, що чоловіки повідомили суд, що вони проживають разом як цивільні партнери з 2013 року. У 2017 році провели символічну церемонію одруження, а у 2021 –– офіційно уклали шлюб у США, про що мають відповідне свідоцтво американського зразка.
Процедура доведення факту спільного проживання однією сім’єю виявилася складною. У суді були заслухані свідки, які підтвердили, що пара вже багато років живе разом, веде спільне господарство, купує продукти й побутові речі, має спільне авто й фактично є повноцінною родиною.
Також в суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їх одруження, квітки на авіарейси тощо.
Конституційні закони
Деснянський райсуд Києва зазначив, що хоча Сімейний кодекс України дійсно визначає шлюб як "сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану", проте 21 Конституції України визначає, що "Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах".
Також рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року у справі № 5-рп/99 вказує, що до членів сім`ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство.
Отже, членами сім’ї можуть визнаватися не лише близькі родичі, а й інші особи, які не пов’язані прямими родинними зв’язками. Ключовою умовою є наявність фактичного спільного життя.
Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя.
Правова позиція ЄСПЛ
Також суд ухвалював рішення, посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає право на повагу до "приватного і сімейного життя".
Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що відмова держави визнавати фактичні шлюбні стосунки між особами однієї статі порушує їхнє право на повагу до приватного і сімейного життя.
"Зважаючи на викладене вище і те, що сім`я та сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання, суд дійшов висновку, що вимоги заявника обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають задоволенню", - йдеться у рішенні Деснянського райсуду Києва.
Отже, суд визнав факт спільного проживання чоловіків однією сім’єю та підтвердив наявність між ними фактичних шлюбних відносин. Водночас це рішення може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.
Міністерство закордонних справ проігнорувало перебіг цього судового процесу, додає видання.
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чому не можна було просто залишитись друзями ?
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а ще вони носять червоні кружевні трусєля....
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Робоча схема!..
А ще цікаво..
"Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя."
Тобто всі пацани в уеівкситетських гуртожитках виходить чоловіки і дружини?
а шо цього гея хтось в Україну до його ****** не пуская чи як?
крети іпланоголові, а може ви тоді відпустите всіх ЗСУшників до їх дружин які за кордоном? Чи це не достатньо толерантно ?
скотойобло тупориле саме все робить для того щоб їх всіх перевішали на одному каштані в один чудой день який сподіваюсь таки настане.