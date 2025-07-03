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Новини Захист прав ЛГТБ-спільноти
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Суд в Україні вперше визнав "фактичний шлюб" між двома чоловіками: вони возз’єднаються за кордоном

Суд України визнав вперше фактичний шлюб між двома чоловіками

Деснянський районний суд міста Києва у червні 2025 року визнав наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками –– громадян України.

Про це пише видання "Судово-юридична газета", передає Цензор.НЕТ.

У рішенні суду не вказується ім’я заявника, однак зазначено, що з 2024 року він обіймає посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі. Відомо, що на цю посаду призначений Зорян Кісь — відкритий гей, який має багаторічного партнера Тимура Левчука.

Так, один із партнерів із 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні та намагається домогтися дозволу на возз’єднання з партнером, який наразі перебуває в Україні.

Водночас у 2024 році Міністерство закордонних справ України відмовилося визнати цивільного партнера дипломатичного працівника членом його сім’ї й, відповідно, не надало йому дозвіл на супровід у довгостроковому відрядженні. Підставою стало чинне українське законодавство, яке визнає шлюб виключно як союз жінки та чоловіка.

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Спільне проживання

У зв’язку з відмовою МЗС, чоловіки вирішили звернутися до суду з проханням визнати факт наявності між ними шлюбних відносин.

Видання пише, що чоловіки повідомили суд, що вони проживають разом як цивільні партнери з 2013 року. У 2017 році провели символічну церемонію одруження, а у 2021 –– офіційно уклали шлюб у США, про що мають відповідне свідоцтво американського зразка.

Процедура доведення факту спільного проживання однією сім’єю виявилася складною. У суді були заслухані свідки, які підтвердили, що пара вже багато років живе разом, веде спільне господарство, купує продукти й побутові речі, має спільне авто й фактично є повноцінною родиною.

Також в суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їх одруження, квітки на авіарейси тощо.

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Конституційні закони

Деснянський райсуд Києва зазначив, що хоча Сімейний кодекс України дійсно визначає шлюб як "сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану", проте 21 Конституції України визначає, що "Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах".

Також рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року у справі № 5-рп/99 вказує, що до членів сім`ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство.

Отже, членами сім’ї можуть визнаватися не лише близькі родичі, а й інші особи, які не пов’язані прямими родинними зв’язками. Ключовою умовою є наявність фактичного спільного життя.

Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя.

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Правова позиція ЄСПЛ

Також суд ухвалював рішення, посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає право на повагу до "приватного і сімейного життя".

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що відмова держави визнавати фактичні шлюбні стосунки між особами однієї статі порушує їхнє право на повагу до приватного і сімейного життя.

"Зважаючи на викладене вище і те, що сім`я та сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання, суд дійшов висновку, що вимоги заявника обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають задоволенню", - йдеться у рішенні Деснянського райсуду Києва.

Отже, суд визнав факт спільного проживання чоловіків однією сім’єю та підтвердив наявність між ними фактичних шлюбних відносин. Водночас це рішення може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.

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Міністерство закордонних справ проігнорувало перебіг цього судового процесу, додає видання. 

Автор: 

Київ (19802) чоловіки (163) ЛГБТ-спільнота (270)


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Топ коментарі
+26
Зєля і Йермак? Вітаю
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03.07.2025 17:01 Відповісти
+7
Это заднеприводное ухилянство или как? Не могу понять, как могло министерство закордонных справ запретить ему жить в Израиле с мидовским геем.
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03.07.2025 17:05 Відповісти
+6
нарожайте много детей )
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03.07.2025 17:11 Відповісти
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Зєля і Йермак? Вітаю
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03.07.2025 17:01 Відповісти
просто з язика зірвали...
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03.07.2025 17:22 Відповісти
А що, так можна було?
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03.07.2025 17:03 Відповісти
пара вже багато років живе разом, веде спільне господарство, купує продукти й побутові речі, має спільне авто й фактично є повноцінною родиною.

чому не можна було просто залишитись друзями ?

.
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03.07.2025 17:37 Відповісти
новий канал ухилянства - содомія це вроджене каліцтво (недорозвинутий мозжечок), а інваліди у нас мають право на виїзд за поребрик
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03.07.2025 17:37 Відповісти
Это заднеприводное ухилянство или как? Не могу понять, как могло министерство закордонных справ запретить ему жить в Израиле с мидовским геем.
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03.07.2025 17:05 Відповісти
Цікаво інше. Що значить "...вони возз'єднаються за кордоном"? Виходить, якщо дружина виїхала за кордон, то чоловіка теж мають випустити для "возз'єднання сім'ї "? Чи це тільки для геїв працює "особливо, якщо один з них у посольстві працює)?
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03.07.2025 17:31 Відповісти
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями...
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03.07.2025 17:07 Відповісти
можна і з кнурем покохатися аби не москаль
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03.07.2025 17:12 Відповісти
яка гатьба для країни та суспільства.
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03.07.2025 17:07 Відповісти
авжеж, авжеж!
а ще вони носять червоні кружевні трусєля....

.
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03.07.2025 17:24 Відповісти
Типові члЄностраждальці??
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03.07.2025 17:07 Відповісти
А казали буряти....а вино хвранцузи.
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03.07.2025 17:09 Відповісти
щастя молодим
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03.07.2025 17:10 Відповісти
нарожайте много детей )
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03.07.2025 17:11 Відповісти
Яка важлива новина, а вона нам потрібна, так як гей паради. Я ж не кричу на кожному кроці, що постійно виходжу заміж тільки за чоловіків
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03.07.2025 17:11 Відповісти
Ухилянти!
Робоча схема!..
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03.07.2025 17:11 Відповісти
Угу...Зараз будуть ставати на весільний рушник прямо в ТЦК.Воєнком зареєструє шлюб.
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03.07.2025 18:05 Відповісти
О! Якшо це буде лазейка для перетину кордону, то українці офігєют від кількості однополих браків

А ще цікаво..
"Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя."
Тобто всі пацани в уеівкситетських гуртожитках виходить чоловіки і дружини?
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03.07.2025 17:13 Відповісти
"намагається домогтися дозволу на возз'єднання з партнером, який наразі перебуває в Україні. "

а шо цього гея хтось в Україну до його ****** не пуская чи як?
крети іпланоголові, а може ви тоді відпустите всіх ЗСУшників до їх дружин які за кордоном? Чи це не достатньо толерантно ?
скотойобло тупориле саме все робить для того щоб їх всіх перевішали на одному каштані в один чудой день який сподіваюсь таки настане.
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03.07.2025 17:15 Відповісти
Тобто оцей "брак " виправдали і чкурнули за кордон?
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03.07.2025 17:16 Відповісти
Цікаво ,а хто з них чоловік ,а хто -жінка ,чи як це в них там називається.
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03.07.2025 17:17 Відповісти
Час від часу міняються, коли попа починає боліти )
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03.07.2025 17:48 Відповісти
Один із "кластерів" відкрито.
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03.07.2025 17:18 Відповісти
Дискредитація МЗС потужно продовжується. ZEленський МЗС вже повністю перетворив на вбогий смітник, кого там тільки нема і екс прокурори і екс міністри оборони і тренерки з мінєту, тепер вже під... тобто гєї. Лише справжніх дипломатів там немає, тому й жодних успіхів у зовнішній політиці, суцільні пройоби, провали та імітація бурхливої діяльності. Але ще 6 років тому, до приходу на Банкову зелених щурів, українська дипломатична служба була однією з найефективніших, саме завдяки дипломатії 5 Президенту вдавалося вирішувати налскладні питання, у вирішення яких тоді ніхто не вірив, як то підписання асоційованого членства з ЄС, безвіз, отримання Томосу, а також Мінські домовленості, які, як казав Франсуа Олланд, дозволили Україні виграти час на відновлення армії та оборонного потенціалу, що дало змогу у 2022 вистояти українській державі і не впасти за 3 дні, як розраховували в кремлі та слуги кремля в Україні.
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03.07.2025 17:19 Відповісти
Пургену молодятам , щоб знали ,що і для чого .
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03.07.2025 17:19 Відповісти
То треба йти далі - узаконювати шлюб з тваринами...
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03.07.2025 17:19 Відповісти
З свинособаками?
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03.07.2025 17:36 Відповісти
Та ну нах! Це вже знущяння!
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03.07.2025 17:50 Відповісти
Взрыв сероводорода на мокшанских болотах обеспечен. А вообще кому какое дело кто с кем спит,ну или не спит? Главное чтобы все выспались.
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03.07.2025 17:20 Відповісти
Дурдом "Веселка"...Закон України визначає шлюб як союз чоловіка і жінки,але так як всі люди у нас рівні то жінка може бути чоловіком.Дайте призвіще того (чи тієї) судді,хочу на нього подивитись...Зрештою як людям приспічило то в світі є багато країн де геї можуть жити в шлюбі,той самий Ізраїль...І це остання крапля,людина яка призначає на вищі державні посади відкритих ********** або повний телепень,або сам такий...
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03.07.2025 17:23 Відповісти
Який лідор такі й суди
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03.07.2025 17:23 Відповісти
Терміново одружились, бо хтось вагітний!
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03.07.2025 17:23 Відповісти
Цікаво, в Ізраїлі до сих пір, геїв каменують, згідно закону Моісея?
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03.07.2025 17:28 Відповісти
А шо вот та тимура может попасть с изгаиль вместо фронта?
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03.07.2025 17:36 Відповісти
Цікаво, як би це прокоментував Аятолла Хаменеї?
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03.07.2025 17:37 Відповісти
Тепер ви знаєте кому можна за кордон!
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03.07.2025 17:51 Відповісти
Їм і раніше, можна було. "Свої", завжди випустять
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03.07.2025 17:56 Відповісти
Козацтво лягло і лягає під прапори а дупотрахи стають "елітою" і шось нескладається а чи наш Зеленський не є дівкою Єрмака бо дуже вони ведуть себе не по пацанськи ..
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03.07.2025 17:55 Відповісти
Як тепер? "Хрущі над вишнями гудуть, співають, ідучи "хлопчата", "чоловіки" вечерять ждуть..?"
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03.07.2025 17:55 Відповісти
Он вже дупотрахи коменти банят ..Бутусов ти шо задніприводних набрав в адміни ?
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03.07.2025 17:57 Відповісти
Слава воїнам ЗСУ! Ганьба дупотрахам !
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03.07.2025 17:59 Відповісти
 
 