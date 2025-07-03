Суд в Україні вперше визнав "фактичний шлюб" між двома чоловіками: вони возз’єднаються за кордоном

Деснянський районний суд міста Києва у червні 2025 року визнав наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками –– громадян України.

Про це пише видання "Судово-юридична газета", передає Цензор.НЕТ.

У рішенні суду не вказується ім’я заявника, однак зазначено, що з 2024 року він обіймає посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі. Відомо, що на цю посаду призначений Зорян Кісь — відкритий гей, який має багаторічного партнера Тимура Левчука.

Так, один із партнерів із 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні та намагається домогтися дозволу на возз’єднання з партнером, який наразі перебуває в Україні.

Водночас у 2024 році Міністерство закордонних справ України відмовилося визнати цивільного партнера дипломатичного працівника членом його сім’ї й, відповідно, не надало йому дозвіл на супровід у довгостроковому відрядженні. Підставою стало чинне українське законодавство, яке визнає шлюб виключно як союз жінки та чоловіка.

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Спільне проживання

У зв’язку з відмовою МЗС, чоловіки вирішили звернутися до суду з проханням визнати факт наявності між ними шлюбних відносин.

Видання пише, що чоловіки повідомили суд, що вони проживають разом як цивільні партнери з 2013 року. У 2017 році провели символічну церемонію одруження, а у 2021 –– офіційно уклали шлюб у США, про що мають відповідне свідоцтво американського зразка.

Процедура доведення факту спільного проживання однією сім’єю виявилася складною. У суді були заслухані свідки, які підтвердили, що пара вже багато років живе разом, веде спільне господарство, купує продукти й побутові речі, має спільне авто й фактично є повноцінною родиною.

Також в суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їх одруження, квітки на авіарейси тощо.

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Конституційні закони

Деснянський райсуд Києва зазначив, що хоча Сімейний кодекс України дійсно визначає шлюб як "сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану", проте 21 Конституції України визначає, що "Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах".

Також рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року у справі № 5-рп/99 вказує, що до членів сім`ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство.

Отже, членами сім’ї можуть визнаватися не лише близькі родичі, а й інші особи, які не пов’язані прямими родинними зв’язками. Ключовою умовою є наявність фактичного спільного життя.

Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя.

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Правова позиція ЄСПЛ

Також суд ухвалював рішення, посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає право на повагу до "приватного і сімейного життя".

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що відмова держави визнавати фактичні шлюбні стосунки між особами однієї статі порушує їхнє право на повагу до приватного і сімейного життя.

"Зважаючи на викладене вище і те, що сім`я та сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання, суд дійшов висновку, що вимоги заявника обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають задоволенню", - йдеться у рішенні Деснянського райсуду Києва.

Отже, суд визнав факт спільного проживання чоловіків однією сім’єю та підтвердив наявність між ними фактичних шлюбних відносин. Водночас це рішення може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.

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Міністерство закордонних справ проігнорувало перебіг цього судового процесу, додає видання.