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Новини ЛГБТ-прайд в Угорщині
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16 країн ЄС закликають примусити Угорщину пом’якшити заборону на ЛГБТ-прайд, - ЗМІ

У Євросоюзі велика група країн хоче змусити Угорщину дозволити гей-прайд

Велика група країн Європейського союзу, зокрема, Франція та Німеччина наполягають на тому, щоб Єврокомісія вжила заходів щодо Угорщини через план прем’єр-міністра Віктора Орбана заборонити ЛГБТ-прайд у Будапешті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

У спільній заяві країн йдеться, що низка угорських законів, що під приводом захисту дітей погрожують штрафами організаторам та учасникам ЛГБТК+ заходів, "суперечать фундаментальним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз".

Водночас у листі не вказано, які заходи, на думку підписантів, має вжити Брюссель, щоб вплинути на Будапешт. Politico зауважує, що найімовірнішим варіантом може бути запровадження так званих тимчасових заходів проти Угорщини, які в юридичному порядку зобов’яжуть Угорщину дозволити проведення прайду.

Читайте: Рада ЄС 27 травня не ухвалить рішення про позбавлення Угорщини права голосу, - ЗМІ

За даними видання, лист підписали 14 країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція. Неназваний європейський дипломат повідомив Politico, що до звернення також долучилися Франція та Німеччина.

Нагадаємо, зараз Брюссель заморозив Угорщині виплати на близько 18 мільярдів євро з європейських фондів через порушення верховенства права.

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Автор: 

Угорщина (2328) Євросоюз (13604) ЛГБТ-спільнота (268)


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Топ коментарі
+8
Це эдине, що непокоїть 16 країн ЄС в Угорщині?
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27.05.2025 01:06
+5
Ото зайняті. Яка там ще війна? Який геноцид українців? Тут тухлодирих треба негайно рятувати.
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27.05.2025 01:05
+5
Я за демократію, але вважаю, що як і цигарки, ЛГБТ-прайд потрібно не рекламувати і не виставляти на "вітрини".
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27.05.2025 01:33
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Ото зайняті. Яка там ще війна? Який геноцид українців? Тут тухлодирих треба негайно рятувати.
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27.05.2025 01:05 Відповісти
Це эдине, що непокоїть 16 країн ЄС в Угорщині?
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27.05.2025 01:06 Відповісти
Трамп примусить Угорщину пом'якшити заборону на ЛГБТ-прайд
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27.05.2025 01:06 Відповісти
Збочення це мерзота, не залежно від країни
Читайте Біблію
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27.05.2025 01:07 Відповісти
Та ти що?!!! І саме тому найбільша, в процентному співвідношенні, соціальна група людей, які є "збоченцями" - саме християнські священники... То вони так "Святе писання" "шанують"...
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27.05.2025 04:38 Відповісти
Проблема світового рівня, навіть ***** на тлі цієї проблеми виглядає не дуже яскраво.
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27.05.2025 01:08 Відповісти
Ну вот и ясно откуда у жабы рейтинг. Заняться больше не чем. Повесточка важнее жизней.
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27.05.2025 01:18 Відповісти
Це якесь неподобство!🤬
Піараси Орбан і Сіярто проти ЛГБТ?!?🙄😆
Вони мають очолювати цей ЛГБТ-прайд!!! 👲👮
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27.05.2025 01:21 Відповісти
В цій чудовій країні прайд 24/7
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27.05.2025 01:45 Відповісти
лгбт не біда.
біда що лгбт протистоять тупорилі чим лгбт успішно користується і продавлює свою пропаганду як постраждалих від тупорилих.
як наслідок прайди та паради крокують по планеті.
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27.05.2025 01:27 Відповісти
Питання у тому навіщо взагалі цьому протистояти, утворюючи зайвий галас та інфоприводи.
Сексменшини існують, існували і будуть існувати попри всі заборони та протистояння.
Але дебіли-борцуни тільки сприяють, тому, що суспільство захищає їх, як ображених жертв.
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27.05.2025 01:37 Відповісти
Я за демократію, але вважаю, що як і цигарки, ЛГБТ-прайд потрібно не рекламувати і не виставляти на "вітрини".
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27.05.2025 01:33 Відповісти
Блокування будь-якої допомоги від ЄС Україні, постійні вето в ООН, на все, що стосується України, підтримка інтересів роssії, то все куйня.
А от "намір заборонити" угорським ЛГБТ провести в Будапешті парад, це проблема світового масштабу.
Не знаю чи переживе світ, якщо угорські пед#к# не проведуть парад в Будапешті.🤦‍♀️
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27.05.2025 01:43 Відповісти
якщо це єдина причина яка викликає у 16 країн ЕС обурення,
щодо Угорщіни?
то всі питання відпадають самі по собі...
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27.05.2025 02:01 Відповісти
"А ежелі человек невчоний, то он тоже человек, но невчоний...
Да, да, но нет! " (с)
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27.05.2025 02:08 Відповісти
А потім , ці ідіоти , дивуються чому Трамп , для них , 50% мита вводить ...
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27.05.2025 02:09 Відповісти
пі*араси проти геїв...
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27.05.2025 03:43 Відповісти
"Працював у одному колективі з чоловіком. Людина як людина . Роботу свою виконував добре. З колегами спілкувався. Пиво пили разом - після роботи... Все было нормально - поки він не почав говорить про "упередженість" до нього в зв"язку з його сексуальною орієнтацією... Тепер весь відділ знає що він - ПІДАРАС!"
ЧОГО у держав повинна "боліть голова" з-за того, що дехто не розуміє, для чого людині дана задниця, чи статеві органи?
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27.05.2025 04:52 Відповісти
 
 