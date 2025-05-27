16 країн ЄС закликають примусити Угорщину пом’якшити заборону на ЛГБТ-прайд, - ЗМІ
Велика група країн Європейського союзу, зокрема, Франція та Німеччина наполягають на тому, щоб Єврокомісія вжила заходів щодо Угорщини через план прем’єр-міністра Віктора Орбана заборонити ЛГБТ-прайд у Будапешті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
У спільній заяві країн йдеться, що низка угорських законів, що під приводом захисту дітей погрожують штрафами організаторам та учасникам ЛГБТК+ заходів, "суперечать фундаментальним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз".
Водночас у листі не вказано, які заходи, на думку підписантів, має вжити Брюссель, щоб вплинути на Будапешт. Politico зауважує, що найімовірнішим варіантом може бути запровадження так званих тимчасових заходів проти Угорщини, які в юридичному порядку зобов’яжуть Угорщину дозволити проведення прайду.
За даними видання, лист підписали 14 країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція. Неназваний європейський дипломат повідомив Politico, що до звернення також долучилися Франція та Німеччина.
Нагадаємо, зараз Брюссель заморозив Угорщині виплати на близько 18 мільярдів євро з європейських фондів через порушення верховенства права.
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Піараси Орбан і Сіярто проти ЛГБТ?!?🙄😆
Вони мають очолювати цей ЛГБТ-прайд!!! 👲👮
біда що лгбт протистоять тупорилі чим лгбт успішно користується і продавлює свою пропаганду як постраждалих від тупорилих.
як наслідок прайди та паради крокують по планеті.
Сексменшини існують, існували і будуть існувати попри всі заборони та протистояння.
Але дебіли-борцуни тільки сприяють, тому, що суспільство захищає їх, як ображених жертв.
А от "намір заборонити" угорським ЛГБТ провести в Будапешті парад, це проблема світового масштабу.
Не знаю чи переживе світ, якщо угорські пед#к# не проведуть парад в Будапешті.🤦♀️
щодо Угорщіни?
то всі питання відпадають самі по собі...
Да, да, но нет! " (с)
ЧОГО у держав повинна "боліть голова" з-за того, що дехто не розуміє, для чого людині дана задниця, чи статеві органи?