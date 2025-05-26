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Новини ЄС може позбавити Угорщину права голосу
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Рада ЄС 27 травня не ухвалить рішення про позбавлення Угорщини права голосу, - ЗМІ

Угорщина може втратити право голосу в Раді ЄС

У вівторок, 27 травня, Європейський Союз не очікує рішення про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС під час засідання міністрів.

Про це повідомив топдипломат ЄС на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Він розповів, що це питання стоїть на порядку денному майже за кожного президентства.

"Ми очікуємо на слухання. Я очікую, що Угорщина представить стан справ, комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але, наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено рішення", - зазначив топдипломат.

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Він додав, що не знає, коли у держав-членів з'явиться бажання розглянути таке рішення ще раз. 

"Але на даному етапі, я не впевнений, що ми маємо необхідну кількість голосів", - додав топдипломат ЄС.

Нагадаємо, 27 травня, в Брюсселі під час засідання Ради ЄС із загальних справ Міністри проведуть 8 слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої пропозицією Європейського парламенту в вересні 2018 року.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

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Автор: 

Угорщина (2328) вето (194) Євросоюз (13604)


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Топ коментарі
+12
Бюрократи довбануті. Засцяна угорщина завалить весь евроколгосп
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26.05.2025 20:32
+4
******** засцяні.
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26.05.2025 20:50
+3
"Ми очікуємо на слухання. Я очікую, що Угорщина представить стан справ, комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але, наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено рішення", - зазначив топдипломат.

В Європі постійно так. Максимум пустопорожньої балаканини і мінімум дієвих рішень.
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26.05.2025 20:52
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Бюрократи довбануті. Засцяна угорщина завалить весь евроколгосп
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26.05.2025 20:32 Відповісти
Якщо в них вийде мадярів під хвіст вжарити то можливо фіца подумає ***** чи ЄС.
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26.05.2025 20:36 Відповісти
Не дослухались до Мерца - пожурать та й по всьому
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26.05.2025 20:37 Відповісти
рішучі!!!
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26.05.2025 21:00 Відповісти
рішучі , як вовка потужні
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26.05.2025 21:05 Відповісти
****** мазохісти без яєць, але з маленьким м'яким пиптиком!
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26.05.2025 20:44 Відповісти
******** засцяні.
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26.05.2025 20:50 Відповісти
Найтолковіший комент.
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26.05.2025 20:54 Відповісти
импотенты
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26.05.2025 21:46 Відповісти
Хтось у цьому сумнівався?
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26.05.2025 20:52 Відповісти
"Ми очікуємо на слухання. Я очікую, що Угорщина представить стан справ, комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але, наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено рішення", - зазначив топдипломат.

В Європі постійно так. Максимум пустопорожньої балаканини і мінімум дієвих рішень.
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26.05.2025 20:52 Відповісти
Оце напевно одна з найгірших речей в політичному устрої ЄС - тягомотина. "А якщо почекаємо до виборів?", "давайте ще порадимось, через місяць", "треба ще трохи перемовин", "а може воно якось само розсосеться?"
Шановному Європейському Союзу пора збагнути просту річ - час на роздуми та вагання пройшов, давно вже пора рішуче і швидко діяти. В т.ч. в питання Угорщини.
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26.05.2025 20:57 Відповісти
Вони дочекаються, що Китай та раша брудними руками орбана розвалить ЄС.
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26.05.2025 20:59 Відповісти
Вони прикриваються Орбаном, коли не хочуть приймати якісь рішення, а самі не можуть в цьому зізнатись. Особливо він вигідний державам, що бовтаються як гуно в ополонці по всім питанням України.
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26.05.2025 21:40 Відповісти
 
 