Рада ЄС 27 травня не ухвалить рішення про позбавлення Угорщини права голосу, - ЗМІ

У вівторок, 27 травня, Європейський Союз не очікує рішення про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС під час засідання міністрів.

Про це повідомив топдипломат ЄС на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він розповів, що це питання стоїть на порядку денному майже за кожного президентства.

"Ми очікуємо на слухання. Я очікую, що Угорщина представить стан справ, комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але, наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено рішення", - зазначив топдипломат.

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Він додав, що не знає, коли у держав-членів з'явиться бажання розглянути таке рішення ще раз.

"Але на даному етапі, я не впевнений, що ми маємо необхідну кількість голосів", - додав топдипломат ЄС.

Нагадаємо, 27 травня, в Брюсселі під час засідання Ради ЄС із загальних справ Міністри проведуть 8 слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої пропозицією Європейського парламенту в вересні 2018 року.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

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