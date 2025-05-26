Совет ЕС 27 мая не примет решение о лишении Венгрии права голоса, - СМИ

Во вторник, 27 мая, Европейский Союз не ожидает решения о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС во время заседания министров.

Об этом сообщил топ-дипломат ЕС на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он рассказал, что этот вопрос стоит на повестке дня почти при каждом президентстве.

"Мы ожидаем слушаний. Я ожидаю, что Венгрия представит состояние дел, комиссия также скажет свое слово, и я почти уверен, что государства-члены прокомментируют ситуацию. Но, насколько мне известно, это не является вопросом, по которому будет принято решение", - отметил топ-дипломат.

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Он добавил, что не знает, когда у государств-членов появится желание рассмотреть такое решение еще раз.

"Но на данном этапе, я не уверен, что мы имеем необходимое количество голосов", - добавил топ-дипломат ЕС.

Напомним, 27 мая, в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по общим делам Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

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