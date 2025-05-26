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Новости ЕС может лишить Венгрию права голоса
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Совет ЕС 27 мая не примет решение о лишении Венгрии права голоса, - СМИ

Венгрия может лишиться права голоса в Совете ЕС

Во вторник, 27 мая, Европейский Союз не ожидает решения о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС во время заседания министров.

Об этом сообщил топ-дипломат ЕС на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он рассказал, что этот вопрос стоит на повестке дня почти при каждом президентстве.

"Мы ожидаем слушаний. Я ожидаю, что Венгрия представит состояние дел, комиссия также скажет свое слово, и я почти уверен, что государства-члены прокомментируют ситуацию. Но, насколько мне известно, это не является вопросом, по которому будет принято решение", - отметил топ-дипломат.

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Он добавил, что не знает, когда у государств-членов появится желание рассмотреть такое решение еще раз.

"Но на данном этапе, я не уверен, что мы имеем необходимое количество голосов", - добавил топ-дипломат ЕС.

Напомним, 27 мая, в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по общим делам Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

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Автор: 

Венгрия (1995) вето (365) Евросоюз (17245)


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Топ комментарии
+25
Бюрократи довбануті. Засцяна угорщина завалить весь евроколгосп
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26.05.2025 20:32
+12
******** засцяні.
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26.05.2025 20:50
+8
****** мазохісти без яєць, але з маленьким м'яким пиптиком!
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26.05.2025 20:44
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Бюрократи довбануті. Засцяна угорщина завалить весь евроколгосп
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26.05.2025 20:32 Ответить
Не завадить !

Зроблять їх "лишенцами" і всіх ділов
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26.05.2025 22:18 Ответить
Якщо в них вийде мадярів під хвіст вжарити то можливо фіца подумає ***** чи ЄС.
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26.05.2025 20:36 Ответить
Не дослухались до Мерца - пожурать та й по всьому
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26.05.2025 20:37 Ответить
рішучі!!!
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26.05.2025 21:00 Ответить
рішучі , як вовка потужні
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26.05.2025 21:05 Ответить
****** мазохісти без яєць, але з маленьким м'яким пиптиком!
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26.05.2025 20:44 Ответить
******** засцяні.
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26.05.2025 20:50 Ответить
Найтолковіший комент.
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26.05.2025 20:54 Ответить
импотенты
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26.05.2025 21:46 Ответить
Хтось у цьому сумнівався?
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26.05.2025 20:52 Ответить
"Ми очікуємо на слухання. Я очікую, що Угорщина представить стан справ, комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але, наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено рішення", - зазначив топдипломат.

В Європі постійно так. Максимум пустопорожньої балаканини і мінімум дієвих рішень.
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26.05.2025 20:52 Ответить
Оце напевно одна з найгірших речей в політичному устрої ЄС - тягомотина. "А якщо почекаємо до виборів?", "давайте ще порадимось, через місяць", "треба ще трохи перемовин", "а може воно якось само розсосеться?"
Шановному Європейському Союзу пора збагнути просту річ - час на роздуми та вагання пройшов, давно вже пора рішуче і швидко діяти. В т.ч. в питання Угорщини.
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26.05.2025 20:57 Ответить
Вони дочекаються, що Китай та раша брудними руками орбана розвалить ЄС.
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26.05.2025 20:59 Ответить
Вони прикриваються Орбаном, коли не хочуть приймати якісь рішення, а самі не можуть в цьому зізнатись. Особливо він вигідний державам, що бовтаються як гуно в ополонці по всім питанням України.
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26.05.2025 21:40 Ответить
Та ніхто того торбана чіпати не буде. Всі чекають виборів в бугорщині 2026 року. Може, саме розсмокчеться.
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26.05.2025 21:59 Ответить
Сцикуни безхребетні!!!
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26.05.2025 22:21 Ответить
Позбавте дотаційного фінансування і голосу не треба позбавляти, запищать.
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26.05.2025 22:52 Ответить
імітація діяльності
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26.05.2025 23:04 Ответить
он им нужен чтобы откaзывaть кaким-то нaдоедливым просителям по типу Укрaины.

когдa вы думaете про Укрaину в ЕС, ответьте нa вопрос, что может предложить Укрaинa ЕС:
- передовые технологии? aминь
- редкоземельные ресурсы? уже нет - тaм уже aмерикaнцы
- с/х продукция? своей хвaтaет
- передовые технологии в криптокорупции?
- потенциaльнaя войнa с русней нa территории новопринятого членa ЕС? кошмaрный сон ЕС

чего тaкого ценного в Укрaине, чтобы ее зaбрaсывaть десяткaми и дaже сотнями миллиaрдов дотaций из Брюсселя?
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26.05.2025 23:15 Ответить
Коли приймали Грецію в тоді ще в Спільний ринок, що з переліченого вище вона могла запропонувати?
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27.05.2025 00:07 Ответить
Ми то канєшно ЗА! Але - Орбан ні. А Европа єдина як ніколи. А що робити? Так отож....
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26.05.2025 23:32 Ответить
 
 