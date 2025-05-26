Совет ЕС 27 мая не примет решение о лишении Венгрии права голоса, - СМИ
Во вторник, 27 мая, Европейский Союз не ожидает решения о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС во время заседания министров.
Об этом сообщил топ-дипломат ЕС на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он рассказал, что этот вопрос стоит на повестке дня почти при каждом президентстве.
"Мы ожидаем слушаний. Я ожидаю, что Венгрия представит состояние дел, комиссия также скажет свое слово, и я почти уверен, что государства-члены прокомментируют ситуацию. Но, насколько мне известно, это не является вопросом, по которому будет принято решение", - отметил топ-дипломат.
Он добавил, что не знает, когда у государств-членов появится желание рассмотреть такое решение еще раз.
"Но на данном этапе, я не уверен, что мы имеем необходимое количество голосов", - добавил топ-дипломат ЕС.
Напомним, 27 мая, в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по общим делам Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года.
Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.
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Зроблять їх "лишенцами" і всіх ділов
В Європі постійно так. Максимум пустопорожньої балаканини і мінімум дієвих рішень.
Шановному Європейському Союзу пора збагнути просту річ - час на роздуми та вагання пройшов, давно вже пора рішуче і швидко діяти. В т.ч. в питання Угорщини.
когдa вы думaете про Укрaину в ЕС, ответьте нa вопрос, что может предложить Укрaинa ЕС:
- передовые технологии? aминь
- редкоземельные ресурсы? уже нет - тaм уже aмерикaнцы
- с/х продукция? своей хвaтaет
- передовые технологии в криптокорупции?
- потенциaльнaя войнa с русней нa территории новопринятого членa ЕС? кошмaрный сон ЕС
чего тaкого ценного в Укрaине, чтобы ее зaбрaсывaть десяткaми и дaже сотнями миллиaрдов дотaций из Брюсселя?