Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса из-за нарушения ценностей ЕС
27 мая в Брюсселе на заседании Совета ЕС по общим вопросам министры стран-членов обсудят применение к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить право голоса страны в случае серьезных нарушений базовых принципов ЕС.
Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это будет уже восьмое слушание по Венгрии в рамках этой процедуры, которую Европейский парламент инициировал еще в сентябре 2018 года.
Согласно статье 7 Договора о ЕС, если страна-член систематически нарушает основополагающие ценности Союза, такие как уважение прав человека, демократии, верховенства права и прав меньшинств, ЕС может ограничить ее права, в частности - лишить голоса в Совете ЕС.
Ожидается, что министры обсудят, есть ли основания считать, что ситуация в Венгрии представляет "серьезное и постоянное нарушение" этих ценностей.
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Дивись, після 2030 року і на голосування поставлять.
Угорщина на постійній основі має ЄС.
Чергове глубоке занепокоєння, що угорщина вертить ЄС як ій сподобається, з погляду на те, що цигани являються рещепторами бюджету ЄС!