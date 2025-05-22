РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10243 посетителя онлайн
Новости ЕС может лишить Венгрию права голоса
1 987 14

Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса из-за нарушения ценностей ЕС

Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

27 мая в Брюсселе на заседании Совета ЕС по общим вопросам министры стран-членов обсудят применение к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить право голоса страны в случае серьезных нарушений базовых принципов ЕС.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это будет уже восьмое слушание по Венгрии в рамках этой процедуры, которую Европейский парламент инициировал еще в сентябре 2018 года.

Согласно статье 7 Договора о ЕС, если страна-член систематически нарушает основополагающие ценности Союза, такие как уважение прав человека, демократии, верховенства права и прав меньшинств, ЕС может ограничить ее права, в частности - лишить голоса в Совете ЕС.

Ожидается, что министры обсудят, есть ли основания считать, что ситуация в Венгрии представляет "серьезное и постоянное нарушение" этих ценностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брюссель все больше пытается протолкнуть Украину в Евросоюз, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1995) Евросоюз (17245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
ОБГОВОРЯТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБГОВОРЮВАТИ???
показать весь комментарий
22.05.2025 17:45
+5
Як зазначається, це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах цієї процедури, яку Європейський парламент ініціював ще у вересні 2018 року.
Дивись, після 2030 року і на голосування поставлять.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:38
+4
Це ДУЖЕ ДОБРЕ!
показать весь комментарий
22.05.2025 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ДУЖЕ ДОБРЕ!
показать весь комментарий
22.05.2025 17:36 Ответить
ОБГОВОРЯТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБГОВОРЮВАТИ???
показать весь комментарий
22.05.2025 17:45 Ответить
А потім сама ж Угорщина це голосування своїм голосом і заблокує))))
показать весь комментарий
22.05.2025 18:20 Ответить
Треба взагалі виключати!
показать весь комментарий
22.05.2025 17:37 Ответить
Як зазначається, це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах цієї процедури, яку Європейський парламент ініціював ще у вересні 2018 року.
Дивись, після 2030 року і на голосування поставлять.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:38 Ответить
невже
показать весь комментарий
22.05.2025 17:38 Ответить
Вигнати на *** з ЕС , як і словаків. І ніяких дотацій. Шлюхи кацапські.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:41 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 17:46 Ответить
Сподобається ;у разі серйозних порушень базових принципів ЄС"
Угорщина на постійній основі має ЄС.
Чергове глубоке занепокоєння, що угорщина вертить ЄС як ій сподобається, з погляду на те, що цигани являються рещепторами бюджету ЄС!
показать весь комментарий
22.05.2025 17:49 Ответить
Це Орбан втратить свої хабарі в російських нафтодоларах. Як угорською буде "Грабують!!!!!"
показать весь комментарий
22.05.2025 18:12 Ответить
Незрозуміло, чому так довго чухатись. Але чому, чому, бо їм наsрати на Україну
показать весь комментарий
22.05.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 18:43 Ответить
Треба позбавити грошей тоді "голос орбана" сам по собі пропаде та з'явиться можливість що угорці його самі за яйця підвісять.
показать весь комментарий
22.05.2025 18:48 Ответить
Блин, они уже 7 лет му-му водят
показать весь комментарий
22.05.2025 19:18 Ответить
 
 