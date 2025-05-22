Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса из-за нарушения ценностей ЕС

27 мая в Брюсселе на заседании Совета ЕС по общим вопросам министры стран-членов обсудят применение к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить право голоса страны в случае серьезных нарушений базовых принципов ЕС.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это будет уже восьмое слушание по Венгрии в рамках этой процедуры, которую Европейский парламент инициировал еще в сентябре 2018 года.

Согласно статье 7 Договора о ЕС, если страна-член систематически нарушает основополагающие ценности Союза, такие как уважение прав человека, демократии, верховенства права и прав меньшинств, ЕС может ограничить ее права, в частности - лишить голоса в Совете ЕС.

Ожидается, что министры обсудят, есть ли основания считать, что ситуация в Венгрии представляет "серьезное и постоянное нарушение" этих ценностей.

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