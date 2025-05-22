Рада ЄС обговорить можливість позбавлення Угорщини права голосу через порушення цінностей ЄС
27 травня в Брюсселі на засіданні Ради ЄС з загальних питань міністри країн-членів обговорять застосування до Угорщини статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє призупинити право голосу країни у разі серйозних порушень базових принципів ЄС.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах цієї процедури, яку Європейський парламент ініціював ще у вересні 2018 року.
Згідно зі статтею 7 Договору про ЄС, якщо країна-член систематично порушує засадничі цінності Союзу, такі як повага до прав людини, демократії, верховенства права та прав меншин, ЄС може обмежити її права, зокрема - позбавити голосу в Раді ЄС.
Очікується, що міністри обговорять, чи є підстави вважати, що ситуація в Угорщині становить "серйозне та постійне порушення" цих цінностей.
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Дивись, після 2030 року і на голосування поставлять.
Угорщина на постійній основі має ЄС.
Чергове глубоке занепокоєння, що угорщина вертить ЄС як ій сподобається, з погляду на те, що цигани являються рещепторами бюджету ЄС!