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Новини ЄС може позбавити Угорщину права голосу
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Рада ЄС обговорить можливість позбавлення Угорщини права голосу через порушення цінностей ЄС

Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

27 травня в Брюсселі на засіданні Ради ЄС з загальних питань міністри країн-членів обговорять застосування до Угорщини статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє призупинити право голосу країни у разі серйозних порушень базових принципів ЄС.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах цієї процедури, яку Європейський парламент ініціював ще у вересні 2018 року.

Згідно зі статтею 7 Договору про ЄС, якщо країна-член систематично порушує засадничі цінності Союзу, такі як повага до прав людини, демократії, верховенства права та прав меншин, ЄС може обмежити її права, зокрема - позбавити голосу в Раді ЄС.

Очікується, що міністри обговорять, чи є підстави вважати, що ситуація в Угорщині становить "серйозне та постійне порушення" цих цінностей.

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Автор: 

Угорщина (2328) Євросоюз (13604)


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Топ коментарі
+7
ОБГОВОРЯТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБГОВОРЮВАТИ???
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22.05.2025 17:45
+5
Як зазначається, це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах цієї процедури, яку Європейський парламент ініціював ще у вересні 2018 року.
Дивись, після 2030 року і на голосування поставлять.
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22.05.2025 17:38
+4
Це ДУЖЕ ДОБРЕ!
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22.05.2025 17:36
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Це ДУЖЕ ДОБРЕ!
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22.05.2025 17:36 Відповісти
ОБГОВОРЯТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБГОВОРЮВАТИ???
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22.05.2025 17:45 Відповісти
А потім сама ж Угорщина це голосування своїм голосом і заблокує))))
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22.05.2025 18:20 Відповісти
Треба взагалі виключати!
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22.05.2025 17:37 Відповісти
Як зазначається, це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах цієї процедури, яку Європейський парламент ініціював ще у вересні 2018 року.
Дивись, після 2030 року і на голосування поставлять.
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22.05.2025 17:38 Відповісти
невже
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22.05.2025 17:38 Відповісти
Вигнати на *** з ЕС , як і словаків. І ніяких дотацій. Шлюхи кацапські.
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22.05.2025 17:41 Відповісти
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22.05.2025 17:46 Відповісти
Сподобається ;у разі серйозних порушень базових принципів ЄС"
Угорщина на постійній основі має ЄС.
Чергове глубоке занепокоєння, що угорщина вертить ЄС як ій сподобається, з погляду на те, що цигани являються рещепторами бюджету ЄС!
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22.05.2025 17:49 Відповісти
Це Орбан втратить свої хабарі в російських нафтодоларах. Як угорською буде "Грабують!!!!!"
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22.05.2025 18:12 Відповісти
Незрозуміло, чому так довго чухатись. Але чому, чому, бо їм наsрати на Україну
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22.05.2025 18:31 Відповісти
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22.05.2025 18:43 Відповісти
Треба позбавити грошей тоді "голос орбана" сам по собі пропаде та з'явиться можливість що угорці його самі за яйця підвісять.
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22.05.2025 18:48 Відповісти
Блин, они уже 7 лет му-му водят
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22.05.2025 19:18 Відповісти
 
 