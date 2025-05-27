16 стран ЕС призывают заставить Венгрию смягчить запрет на ЛГБТ-прайд, - СМИ
Большая группа стран Европейского союза, в частности, Франция и Германия настаивают на том, чтобы Еврокомиссия приняла меры в отношении Венгрии из-за плана премьер-министра Виктора Орбана запретить ЛГБТ-прайд в Будапеште.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
В совместном заявлении стран говорится, что ряд венгерских законов, которые под предлогом защиты детей угрожают штрафами организаторам и участникам ЛГБТК+ мероприятий, "противоречат фундаментальным ценностям человеческого достоинства, свободы, равенства и уважения к правам человека, изложенным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".
В то же время в письме не указано, какие меры, по мнению подписантов, должен принять Брюссель, чтобы повлиять на Будапешт. Politico отмечает, что наиболее вероятным вариантом может быть введение так называемых временных мер против Венгрии, которые в юридическом порядке обяжут Венгрию разрешить проведение прайда.
По данным издания, письмо подписали 14 стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Швеция и Эстония. Неназванный европейский дипломат сообщил Politico, что к обращению также присоединились Франция и Германия.
Напомним, сейчас Брюссель заморозил Венгрии выплаты на около 18 миллиардов евро из европейских фондов из-за нарушения верховенства права.
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Піараси Орбан і Сіярто проти ЛГБТ?!?🙄😆
Вони мають очолювати цей ЛГБТ-прайд!!! 👲👮
біда що лгбт протистоять тупорилі чим лгбт успішно користується і продавлює свою пропаганду як постраждалих від тупорилих.
як наслідок прайди та паради крокують по планеті.
Сексменшини існують, існували і будуть існувати попри всі заборони та протистояння.
Але дебіли-борцуни тільки сприяють, тому, що суспільство захищає їх, як ображених жертв.
А от "намір заборонити" угорським ЛГБТ провести в Будапешті парад, це проблема світового масштабу.
Не знаю чи переживе світ, якщо угорські пед#к# не проведуть парад в Будапешті.🤦♀️
щодо Угорщіни?
то всі питання відпадають самі по собі...
Да, да, но нет! " (с)
ЧОГО у держав повинна "боліть голова" з-за того, що дехто не розуміє, для чого людині дана задниця, чи статеві органи?