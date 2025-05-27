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Новости ЛГБТ-прайд в Венгрии
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16 стран ЕС призывают заставить Венгрию смягчить запрет на ЛГБТ-прайд, - СМИ

В Евросоюзе большая группа стран хочет заставить Венгрию разрешить гей-прайд

Большая группа стран Европейского союза, в частности, Франция и Германия настаивают на том, чтобы Еврокомиссия приняла меры в отношении Венгрии из-за плана премьер-министра Виктора Орбана запретить ЛГБТ-прайд в Будапеште.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В совместном заявлении стран говорится, что ряд венгерских законов, которые под предлогом защиты детей угрожают штрафами организаторам и участникам ЛГБТК+ мероприятий, "противоречат фундаментальным ценностям человеческого достоинства, свободы, равенства и уважения к правам человека, изложенным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".

В то же время в письме не указано, какие меры, по мнению подписантов, должен принять Брюссель, чтобы повлиять на Будапешт. Politico отмечает, что наиболее вероятным вариантом может быть введение так называемых временных мер против Венгрии, которые в юридическом порядке обяжут Венгрию разрешить проведение прайда.

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По данным издания, письмо подписали 14 стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Швеция и Эстония. Неназванный европейский дипломат сообщил Politico, что к обращению также присоединились Франция и Германия.

Напомним, сейчас Брюссель заморозил Венгрии выплаты на около 18 миллиардов евро из европейских фондов из-за нарушения верховенства права.

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Автор: 

Венгрия (1995) Евросоюз (17252) ЛГБТ-сообщество (334)


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Топ комментарии
+19
Це эдине, що непокоїть 16 країн ЄС в Угорщині?
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27.05.2025 01:06
+18
Ото зайняті. Яка там ще війна? Який геноцид українців? Тут тухлодирих треба негайно рятувати.
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27.05.2025 01:05
+15
Я за демократію, але вважаю, що як і цигарки, ЛГБТ-прайд потрібно не рекламувати і не виставляти на "вітрини".
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27.05.2025 01:33
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Правила форума Совет форумчан
Ото зайняті. Яка там ще війна? Який геноцид українців? Тут тухлодирих треба негайно рятувати.
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27.05.2025 01:05 Ответить
Це эдине, що непокоїть 16 країн ЄС в Угорщині?
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27.05.2025 01:06 Ответить
Трамп примусить Угорщину пом'якшити заборону на ЛГБТ-прайд
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27.05.2025 01:06 Ответить
Збочення це мерзота, не залежно від країни
Читайте Біблію
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27.05.2025 01:07 Ответить
Та ти що?!!! І саме тому найбільша, в процентному співвідношенні, соціальна група людей, які є "збоченцями" - саме християнські священники... То вони так "Святе писання" "шанують"...
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27.05.2025 04:38 Ответить
Проблема світового рівня, навіть ***** на тлі цієї проблеми виглядає не дуже яскраво.
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27.05.2025 01:08 Ответить
Ну вот и ясно откуда у жабы рейтинг. Заняться больше не чем. Повесточка важнее жизней.
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27.05.2025 01:18 Ответить
Це якесь неподобство!🤬
Піараси Орбан і Сіярто проти ЛГБТ?!?🙄😆
Вони мають очолювати цей ЛГБТ-прайд!!! 👲👮
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27.05.2025 01:21 Ответить
В цій чудовій країні прайд 24/7
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27.05.2025 01:45 Ответить
лгбт не біда.
біда що лгбт протистоять тупорилі чим лгбт успішно користується і продавлює свою пропаганду як постраждалих від тупорилих.
як наслідок прайди та паради крокують по планеті.
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27.05.2025 01:27 Ответить
Питання у тому навіщо взагалі цьому протистояти, утворюючи зайвий галас та інфоприводи.
Сексменшини існують, існували і будуть існувати попри всі заборони та протистояння.
Але дебіли-борцуни тільки сприяють, тому, що суспільство захищає їх, як ображених жертв.
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27.05.2025 01:37 Ответить
Я за демократію, але вважаю, що як і цигарки, ЛГБТ-прайд потрібно не рекламувати і не виставляти на "вітрини".
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27.05.2025 01:33 Ответить
Блокування будь-якої допомоги від ЄС Україні, постійні вето в ООН, на все, що стосується України, підтримка інтересів роssії, то все куйня.
А от "намір заборонити" угорським ЛГБТ провести в Будапешті парад, це проблема світового масштабу.
Не знаю чи переживе світ, якщо угорські пед#к# не проведуть парад в Будапешті.🤦‍♀️
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27.05.2025 01:43 Ответить
якщо це єдина причина яка викликає у 16 країн ЕС обурення,
щодо Угорщіни?
то всі питання відпадають самі по собі...
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27.05.2025 02:01 Ответить
"А ежелі человек невчоний, то он тоже человек, но невчоний...
Да, да, но нет! " (с)
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27.05.2025 02:08 Ответить
А потім , ці ідіоти , дивуються чому Трамп , для них , 50% мита вводить ...
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27.05.2025 02:09 Ответить
пі*араси проти геїв...
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27.05.2025 03:43 Ответить
"Працював у одному колективі з чоловіком. Людина як людина . Роботу свою виконував добре. З колегами спілкувався. Пиво пили разом - після роботи... Все было нормально - поки він не почав говорить про "упередженість" до нього в зв"язку з його сексуальною орієнтацією... Тепер весь відділ знає що він - ПІДАРАС!"
ЧОГО у держав повинна "боліть голова" з-за того, що дехто не розуміє, для чого людині дана задниця, чи статеві органи?
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27.05.2025 04:52 Ответить
А "16 країн ЄС" не колише, що та жаба вертить їх на фую, як хоче? Хоча, привикли...
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27.05.2025 06:27 Ответить
Війна війною але право трахать людей в жопу це святе
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27.05.2025 06:42 Ответить
Якщо ЛГБТ допоможе вигнати Угорщину з ЄС, то я за )
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27.05.2025 09:17 Ответить
Якщо європітарів так турбують обмеження по єплі в сраку, то хай не переживають, вже скоро мусліми і кацапи влаштують їм прайд без обмежень, так що вистачить на все подальше життя
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27.05.2025 11:18 Ответить
 
 