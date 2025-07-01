Виїзд чоловіків за кордон за листами з підписом імператора РФ: порушення могли трапитися через те, що система "Шлях" не була адаптована до умов воєнного стану, - Львівська ОВА

Пресслужба Львівської ОВА прокоментувала скандал щодо погодження адміністрацією виїзду за кордон для чоловіків за листами вигаданої громадської організації "Гуманітарна надія нації" з підписом російського імператора Олександра III.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Доступ до ряду реєстрів був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами щодня. На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною", – йдеться у повідомленні.

Рішення про внесення чоловіків до системи "Шлях" ухвалювала спеціальна комісія. Зокрема, до неї входили представники Державної прикордонної служби.

"Не знімаючи з себе відповідальності, хочемо наголосити – в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге – щоб армія не залишилась без підтримки", – каже пресслужба.

Від початку воєнного стану комісія при Львівській ОВА погодила виїзд для понад 50 тис. людей. З них термін перебування за кордоном порушили 1920 осіб (3,7% від загальної кількості). Львівська ОВА співпрацює з правоохоронцями в розслідуванні випадків зловживань.

Нагадаємо, видання NGL.media з'ясувало, що Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон під час повномасштабної війни за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III та логотипом російського "Газпромбанку".

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