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Новини Незаконний перетин кордону ЛОВА підробляла накази про виїзд чоловіків за кордон
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Виїзд чоловіків за кордон за листами з підписом імператора РФ: порушення могли трапитися через те, що система "Шлях" не була адаптована до умов воєнного стану, - Львівська ОВА

Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III

Пресслужба Львівської ОВА прокоментувала скандал щодо погодження адміністрацією виїзду за кордон для чоловіків за листами вигаданої громадської організації "Гуманітарна надія нації" з підписом російського імператора Олександра III.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Доступ до ряду реєстрів був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами щодня. На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною", – йдеться у повідомленні.

Рішення про внесення чоловіків до системи "Шлях" ухвалювала спеціальна комісія. Зокрема, до неї входили представники Державної прикордонної служби.

"Не знімаючи з себе відповідальності, хочемо наголосити – в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге – щоб армія не залишилась без підтримки", – каже пресслужба.

Від початку воєнного стану комісія при Львівській ОВА погодила виїзд для понад 50 тис. людей. З них термін перебування за кордоном порушили 1920 осіб (3,7% від загальної кількості). Львівська ОВА співпрацює з правоохоронцями в розслідуванні випадків зловживань.

Нагадаємо, видання NGL.media з'ясувало, що Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон під час повномасштабної війни за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III та логотипом російського "Газпромбанку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися підкупити прикордонників для виїзду за кордон: викрито чоловіків у трьох областях. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3101) чоловіки (161) Львівська область (2487) Львівський район (77)


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Топ коментарі
+25
Нічого не змінилося з тих часів.
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01.07.2025 14:08 Відповісти
+18


а очі "непідкупних" погранців теж не пристосовані ? )
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01.07.2025 14:08 Відповісти
+16
Це що анекдот ?????
Країна дебілкуватих клоунів
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01.07.2025 14:10 Відповісти
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Нічого не змінилося з тих часів.
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01.07.2025 14:08 Відповісти
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01.07.2025 14:23 Відповісти


а очі "непідкупних" погранців теж не пристосовані ? )
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01.07.2025 14:08 Відповісти
Яких очі "непідкупних" погранців це ти про що🤔🧐😁 Більш продажних тварюк ніж наш щирий погранець ще пошукати😁 Про що казати, коли розмір хабаря, який мали заплатити батьки майбутніх стражів кордону при вступі до Академії ДПСУ сягав в кращі часивід 5 до 12 тисяч доллярчиків... і приблизно стільки ж папаньки-маманьки повинні були відварити за хлібне місце деесь на прикордонному переході в Порубному, Чопі, Мостиську чи ті й же Раві-Руській. Тож випускник академії собаководів, як цю шарашкіну контору-напівсвинарник, зелений сопливий "лийтинант" йшов, точніше це чудо від'ємної селекції вже випускалось та приходило на службу зарядженим на те, щоб відбити бабло вкладеними мамусями-татусями в свої дибільнуватих відприсків🤔🧐😁 Чи ви думали, що Хмельницький славиться тільки однією Танюхою Крупою🧐 Там, якщо добряче колупнути, то таке гівно полізе... і не тільки прокурорсько-інвалідське, а ще є обласна рада та міська рада з усіма крадіжками гуманітарки і, на жаль Хмельницький не один такий, просто хмельничани зуміли попастися і обосратися епічно, але якщо копати далі, то таке ж гімно полізе і в Чернівцях з їхнім КПП Порубне та й в Львівському прикордонному загоні засіли такі жирні криси, що незабаром і зарохкають😝😝😝😝😝😝😜🤪 Сьогодні День слідчого, бажаю відмітити новими посадками, але не засіданнями крупою доведених до суду справ😁
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01.07.2025 14:45 Відповісти
Патужна!
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01.07.2025 14:10 Відповісти
Звісна патужна. Я ось наприклад в душі не їбав який там підпис був у государя Олександра 3го. А хтось знає. І мабуть знає і нє спроста знає. Шось тут не чисто одним словом, це я про того хто це знає чи мав би знати
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01.07.2025 14:20 Відповісти
Це що анекдот ?????
Країна дебілкуватих клоунів
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01.07.2025 14:10 Відповісти
Спробуйте виїхати. Без доларів і євро вас ніхто нікуди не пустить
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01.07.2025 14:11 Відповісти
І залежить ще від настрою погранічника. Бо когось і для галочкі треба прісонуть, щоб зняти з себе підозри
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01.07.2025 14:18 Відповісти
Пригадую як з автобуса зняли мужика з усіма можливими дозволами. Бо так вони рішили.
А тут за наказам імператора росії випускають
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01.07.2025 14:34 Відповісти
В принципе и до войны без долларов и евро хрен было выехать 🤔🤣
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01.07.2025 14:21 Відповісти

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01.07.2025 14:24 Відповісти
Да я катался до войны по разным странам. Необходимо было доказать что у тебя хватит денег на заявленный срок пребывания в этой стране, но не более 10к баксов налом. А на карте хоть миллионы, это не проверяют 🤣
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01.07.2025 14:50 Відповісти
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01.07.2025 15:00 Відповісти
А ти що хотіла, кого обрали,- таких і маєте🤔🧐😁 Дебілкуватий народєц таке ж тупе гівнисте чмо і обирає,- хотьпаржьом гигигигигиги, дибіли, *** 😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩💩💩🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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01.07.2025 14:52 Відповісти
Тоже вначале подумала что анекдот. Перечитала еще раз и я в шоке.
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01.07.2025 14:58 Відповісти
Це кінокомедія в головних ролях президента Зе, а актори - кварталівці, нажаль життя реальне одним здається, що вони гарно грають у комедії, а глядачі реально обливаються кров'ю.
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01.07.2025 15:08 Відповісти
клас!
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01.07.2025 14:11 Відповісти
Кожен з нас імператор
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01.07.2025 14:12 Відповісти
Один в нас точно є..як зіграв Наполеона, так все з ролі не вийде..
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01.07.2025 14:14 Відповісти
Думаю, на імператорів систему налаштують і вона не буде пропускати. Але якщо підписи будуть від єгипетських фараонів то система буде пропускати. Чи від керівництва Німеччини часів 2 світової. Неважливо. Суть в тому що ця система спеціально так створювалась щоб мати бекдори. Як і все ******* українське право та різноманітні законодавчі акти. І це не покійний Портнов створював. Він тільки систематизував і скористався в конвеєрних масштабах. Це ще від часів створення вільної України.
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01.07.2025 14:13 Відповісти
імператора зловили, а Юлій Цезар ще підписує
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01.07.2025 14:15 Відповісти
Країна повних дебілів. Це звісно, було зрозуміло ще в 19 році, але тепер стало остаточно зрозуміло, чому така перспективна країна за 30 з гаком років так і не стала нормальною державою, а в фіналі - взагалі отримала премію Дарвіна, обравши клоуна-піськограя.
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01.07.2025 14:14 Відповісти
Просто Незалежність в 1991 році дісталася нам тупо на шару, бо совок розвалився. Ми не знали шо з нею робить. Тому отак все трапилось, як трапилось
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01.07.2025 14:17 Відповісти
Не ми не знали, а ти не знав🤔🧐😁 Кравчук добряче знав та й Кучма з Пінчуком не відставали, один довбень-пасічник лоханувся, - черепки та шмаття старе збирав, в результаті сидить ідіот сам геть і Катька від нього втекла та щей ескортниця-невістка його придурковатого синка послала нах... Який народішко - такі і керо'вніки, - тьху на 73% бидло😝😝😝😝😝😜🤪🤮🤮🤮
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01.07.2025 15:00 Відповісти
всяке було. Пливли ріками, блукали горами, бігли городами. Виїхати за пілписом імператора росії це вже вершина абсурду? Чи буде ще?
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01.07.2025 14:14 Відповісти
Єта няшка-пракурорка с Крыма правакацию с ампиратарам устроила!
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01.07.2025 14:15 Відповісти
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01.07.2025 14:22 Відповісти
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01.07.2025 14:15 Відповісти
Мда...Бубочка сильно "сдал" за годы войны.Ему бы молоко "за вредность" давать,а не сухую мивину грызть.
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01.07.2025 15:20 Відповісти
А підпис государя це типу тролінг такий?
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01.07.2025 14:16 Відповісти
80-го левелу.
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01.07.2025 15:21 Відповісти
згадалась історія про те, як людина кілька років ходила на режимний об'єкт з пропуском, на якому було фото його собаки... й нічого, все було норм, поки не трапився якийсь прискіпливий дід...
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01.07.2025 14:25 Відповісти
Та нічого,війна ж тільки вчора розпочалась,не всигли адаптуватися...
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01.07.2025 14:29 Відповісти
Нормальний експерт-графолог знає класичні підписи, або має інструменти для швидкого визначення. Дивились, хто не повернувся, через кого виїхав і перевіряли тих, хто явно фіктивний. Цих чуваків за одну лише назву "Гуманітарна надія нації" можна було сміливо вважати лохотронщиками )
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01.07.2025 14:32 Відповісти
Это почитатели романов Ильфа и Петрова. Там тоже был такой "спаситель нации" Киса Воробьянов. Я более чем уверена, что эту организацию создали и управляли ею богоизбранные граждане Украины и Израиля.
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01.07.2025 15:01 Відповісти
Три роки страшної навали , купа виїхало ау них не пристосовано…
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01.07.2025 14:44 Відповісти
Довбойоби не лише на Банковій, вистачає і на Винниченка.
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01.07.2025 14:57 Відповісти
Люди, ну от напрасно ви накинулись на прикордоників - ну звідки вони, тай хтось іншій з нас знає підпис імператора - ну, якись хакери заспорили - пройде чи не пройде така херь - пройшла, деякий час, хтось виграв кругленьку сумму грошей. Все.
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01.07.2025 14:58 Відповісти
Це в черговий раз підтверджує той факт,що на той підпис,та і взагалі в тідокументи ніхто не дивиться.Дивляться наскільки товстий конверт з грошима дав мігрант.
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01.07.2025 15:32 Відповісти
"Документ" - потрібно було показати ...
Але ніхто його особливо не провіряв - є - добре ...
Але $ були ретельно перераховані та провірені на справжність
По сукупності - дано "добро" на виїзд
А хто просто приніс якісь документи - хоч десяток ... до сих пір чекає на "рішення"
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01.07.2025 15:48 Відповісти
Система не пристосована?!
Так а ви там навіщо?! (зарплату отримуєте).
Будь-яка система не є ідеальною, і нагляд людини (суспільства) якраз і потрібен для таких особливих непростих випадків!
Всіх звільнити, на фронт, замість набрати комісованих солдат-інваладів!
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01.07.2025 15:01 Відповісти
Думаєте на зарплату пластичні опереції прикордонниці роблять, а потім подорожують по Парижах?

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01.07.2025 15:40 Відповісти
Не вмер данило, так болячка задавила!
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01.07.2025 15:03 Відповісти
Дебіли при владі, це аксіома.
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01.07.2025 15:29 Відповісти
Хахаха,"между свободным выездом всех желающих,что соответствует конституции и ограничением выезда с возможностью это сделать только для аферистов,поддельщиков документов и махинаторов - мы выбрали второе".
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01.07.2025 15:31 Відповісти
 
 