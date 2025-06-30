Львівська ОВА погоджувала чоловікам виїзд з України за листами з підписом російського імператора, - ЗМІ
Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон під час повномасштабної війни за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III та логотипом російського "Газпромбанку".
Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, передає Цензор.НЕТ.
"Гуманітарна надія нації", яка називала себе або громадською організацією, або "українсько-французькою групою", оформлювала листи до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд військовозобовʼязаних чоловіків з України. У Мінʼюсті заявили, що інформації про таку ГО немає.
Підробка листів
При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра III.
Щонайменше 8 чоловіків виїхали на підставі листів
Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.
Так, упродовж осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від "Гуманітарної надії нації". Розпорядження з підписом голови ЛОВА Максима Козицького, якими дозволяли виїзд, ухвалювали в день подачі листа або вже наступного дня. Загалом дозвіл отримали вісім чоловіків.
Серед них — 25-річний мешканець Дніпра Артем Лущан. У листопаді 2022 року він разом із позаштатним радником начальника ЛОВА Олексієм Шевчуком на автомобілі перетнув кордон з Польщею.
Лущана внесли до системи "Шлях" як водія-волонтера для "перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу".
Журналісти NGL.media з'ясували, що соцмережі Лущана свідчать про те, що він досі перебуває за кордоном.
За даними NGL.media, щонайменше семеро з восьми чоловіків, які виїхали за зверненням "Гуманітарної надії нації", не повернулися в Україну. Один із них — Сергій Валіводзь — отримав два дозволи: спершу від "Гуманітарної надії нації", а потім від ГО "Львівський мандрівник", якої юридично не існує. Імовірно, це також фейкова організація.
Реакція Львівської ОВА
У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні 2024 року йому скасували право виїзду.
На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".
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то можеж бути і імператором лохом..
Кадровики підбирають найкращих, голова НацдержСлужби може це підтвердити і запевнити!!
Упевненість групи осіб, у безкарності та прикриттю їх дій старшим керовніком, призводять до кривавих злочинів та зради!
Акакая разніца, як каже зеленський та портновські !!
з найгірших..
а то як видно, всім це подобається,
привикли так жити..
та тільки скиглити..
Після втечі Януковича з України у 2014 році, "золотий батон" був знайдений у його резиденції "Межигір'я" і став одним із символів його розкоші та корупції. Справа щодо "золотого батона" була предметом розслідувань, але згодом її було закрито. У квітні 2022 року золото, вилучене в оточення Януковича (вартістю понад 90 млн грн), було передано на забезпечення обороноздатності України.
Правильно!
Президент Зеленський!
Кому найбільше видала погоджень Львівська ОВА під керівництвом Максима Козицького (сина газового олігарха) на виїзд за кордон під час війни.?
А ось тут дуже цікаво...
Мешканцям Києва, Кривого Рогу, Дніпропетровської області.
А хто ці люди.?
В переважній більшості - родичі, сусіди, друзі, колеги по роботі і навчанню - представників теперішньої влади від 95кварталу під керівництвом Єрмака-Зеленського.
Усього видано таких погоджень - на осіб які не повернулись - на декілька сотень людей...
І це тільки в одній області...
Зеленський береже від війни своїх друзів.
А як же звичайні прості Українці.?
Та в сраці він мав Українців.
Зеленський своїх ''слуг'' не здає.