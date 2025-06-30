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Новини Незаконний перетин кордону ЛОВА підробляла накази про виїзд чоловіків за кордон
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Львівська ОВА погоджувала чоловікам виїзд з України за листами з підписом російського імператора, - ЗМІ

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон під час повномасштабної війни за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III та логотипом російського "Газпромбанку".

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарна надія нації", яка називала себе або громадською організацією, або "українсько-французькою групою", оформлювала листи до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд військовозобовʼязаних чоловіків з України. У Мінʼюсті заявили, що інформації про таку ГО немає.

Підробка листів

При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра III.

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Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III

Щонайменше 8 чоловіків виїхали на підставі листів

Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.

Так, упродовж осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від "Гуманітарної надії нації". Розпорядження з підписом голови ЛОВА Максима Козицького, якими дозволяли виїзд, ухвалювали в день подачі листа або вже наступного дня. Загалом дозвіл отримали вісім чоловіків.

Серед них — 25-річний мешканець Дніпра Артем Лущан. У листопаді 2022 року він разом із позаштатним радником начальника ЛОВА Олексієм Шевчуком на автомобілі перетнув кордон з Польщею.

Лущана внесли до системи "Шлях" як водія-волонтера для "перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу".

Журналісти NGL.media з'ясували, що соцмережі Лущана свідчать про те, що він досі перебуває за кордоном.

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За даними NGL.media, щонайменше семеро з восьми чоловіків, які виїхали за зверненням "Гуманітарної надії нації", не повернулися в Україну. Один із них — Сергій Валіводзь — отримав два дозволи: спершу від "Гуманітарної надії нації", а потім від ГО "Львівський мандрівник", якої юридично не існує. Імовірно, це також фейкова організація.

Реакція Львівської ОВА

У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні 2024 року йому скасували право виїзду.

На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".

Також читайте: Рада може дозволити виїзд за кордон юнакам до 24 років, – "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Львів (3100) чоловіки (161) Львівська область (2485) Львівський район (76)


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Топ коментарі
+27
Кожен із нас імператор
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30.06.2025 22:09 Відповісти
+21
А чого не Австро - Угорського монарха?
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30.06.2025 22:09 Відповісти
+19
голова Львівської ОВА потужний менеджер. В 2022 р. сестра дружини потужного менеджера через свій благодійний фонд вивезла більше ніж 200 ухилянтів. А скільки вони гуманітарки розікрали....
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30.06.2025 22:15 Відповісти
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Кожен із нас імператор
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30.06.2025 22:09 Відповісти
якщо маєш ксіву..
то можеж бути і імператором лохом..
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30.06.2025 22:42 Відповісти
А чого не Австро - Угорського монарха?
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30.06.2025 22:09 Відповісти
Та почекайте, ще і з такою назвою органнізація випливе.
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30.06.2025 22:21 Відповісти
Остапи Бендери ще не перевелись.
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30.06.2025 22:10 Відповісти
суцільне бардельєро
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30.06.2025 22:12 Відповісти
Не вказано головне: такса за погодження одного листа чи одного прізвища. Плати та підписуйся хоч Дартом Вейдером.
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30.06.2025 22:14 Відповісти
У слугориг такса скрізь і за все одна - від 3-х до 10 штук баксів. Вони перетворили країну у злочинне ОЗУ.
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30.06.2025 22:22 Відповісти
це взагалі...
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30.06.2025 22:14 Відповісти
голова Львівської ОВА потужний менеджер. В 2022 р. сестра дружини потужного менеджера через свій благодійний фонд вивезла більше ніж 200 ухилянтів. А скільки вони гуманітарки розікрали....
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30.06.2025 22:15 Відповісти
Це ж робила, упродовж довгого часу, ціла група осіб, на посадах держслужбовців, не у повному вакуумі???
Кадровики підбирають найкращих, голова НацдержСлужби може це підтвердити і запевнити!!
Упевненість групи осіб, у безкарності та прикриттю їх дій старшим керовніком, призводять до кривавих злочинів та зради!
Акакая разніца, як каже зеленський та портновські !!
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30.06.2025 22:15 Відповісти
напевно найкращих..
з найгірших..
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30.06.2025 22:50 Відповісти
А де стаття за сепаратизм? І за колабораціонізм? Як це - виконувати забаганки кацапського!!! імператора, нехай навіть давно усопшого? 😲
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30.06.2025 22:17 Відповісти
А вони шо від партії "ЄС"? Вони від сваого - кацапського імператора. Баканов не дасть збрехати. Я тільки догадуюся скільки таких листів отримали і задовольнили слугориги від московської секти - УПЦ МП.
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30.06.2025 22:24 Відповісти
Козицькій невінаватий!!!!!!!
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30.06.2025 22:18 Відповісти
Типу для когось секрет як видаються такі дозволи? Там можна шо хоч писати, якщо в правильний кабінет конверт заніс. Клоуни, новину зробили. В 22-ому такий дозвіл коштував 2-3 тисячі доларів. Зараз не менше 10. Ціни залежать від області
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30.06.2025 22:19 Відповісти
Малороси і зелена потвора-слизняки витерли в черговий раз ноги об Україну. Могли ще оформити з підписом пуйла. Нарідце 73% - це ваше обличчя, це ваш рівень управлення державою під час війни. Це ти - наріде 73% довірив під час війни ключі від всієї України і навіть українського серця - Галичини -неукам. Жартувати і обливати брудом Україну блазні "95 кварталу" вміють і робили це все своє життя, а це їх послідовники.ж Яке йшло -таке і здибало!!! Мабуть десь застрелився від соррому Верховний? Чи такі не стріляються, вони vsираються!!!
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30.06.2025 22:20 Відповісти
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30.06.2025 22:48 Відповісти
А прикордонники і митники нічого не замічали, ага. Отак все в нашій кріїні і робиться. За бабкою яка торгує петрушкою чи трусами так і поліцаї з автоматами і податкивці як на світових злочинців пресують. А коли мільярди крадуть чи контрабанду фурами возять по печаткам які корова копитом поробила так в упор ніхто нічого не замітив
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30.06.2025 22:24 Відповісти
напевно треба знизу, від себе, ситуацію міняти..
а то як видно, всім це подобається,
привикли так жити..
та тільки скиглити..
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30.06.2025 22:47 Відповісти
А ви мобілізуйтесь, посполиті - бо так Наполеон наказав! 😎
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30.06.2025 22:26 Відповісти
А що ти пропонуєш?
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30.06.2025 22:32 Відповісти
А ти що пропонуєш?
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30.06.2025 22:46 Відповісти
Воювати до останнього кацапа.
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30.06.2025 22:56 Відповісти
Особисто тобі, віктор хведорович, пропоную покаятись, продати золотий батон, в гроші на потреби ЗСУ переказати 😎
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30.06.2025 22:54 Відповісти
Так, "золотий батон" Януковича існував. Це було прес-пап'є у вигляді батона, виготовлене із золота, вагою близько двох кілограмів. Його подарував Віктору Януковичу президент ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» Володимир Лук'яненко на 63-річчя.

Після втечі Януковича з України у 2014 році, "золотий батон" був знайдений у його резиденції "Межигір'я" і став одним із символів його розкоші та корупції. Справа щодо "золотого батона" була предметом розслідувань, але згодом її було закрито. У квітні 2022 року золото, вилучене в оточення Януковича (вартістю понад 90 млн грн), було передано на забезпечення обороноздатності України.
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30.06.2025 22:57 Відповісти
Союз меча и орала?
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30.06.2025 22:27 Відповісти
"за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали"- конгеніально
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30.06.2025 22:29 Відповісти
креативненько так..
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30.06.2025 22:30 Відповісти
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30.06.2025 22:40 Відповісти
Обличчя пройдохи. Друге теж саме
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30.06.2025 23:07 Відповісти
Кажуть що він є кумом і самого Зеленського.
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30.06.2025 23:24 Відповісти
Чернишов - кум не Зеленського, а Лєнки Зеленської - їхні жінки ще й подружки.
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30.06.2025 23:50 Відповісти
Креативненько. І крайніх нема. )
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30.06.2025 22:43 Відповісти
Це означає , що у Львівській ОВА сидять віслюки. Той хто підписував має бути звільнений зпосади.
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30.06.2025 22:47 Відповісти
Того хто підписував - призначив особисто Зеленський - а він свої ''слуг'' не здає.
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30.06.2025 23:15 Відповісти
А хто у нас в Україні призначає голів Обласних Адміністрацій в тому числі і Львівської.?
Правильно!
Президент Зеленський!
Кому найбільше видала погоджень Львівська ОВА під керівництвом Максима Козицького (сина газового олігарха) на виїзд за кордон під час війни.?
А ось тут дуже цікаво...
Мешканцям Києва, Кривого Рогу, Дніпропетровської області.
А хто ці люди.?
В переважній більшості - родичі, сусіди, друзі, колеги по роботі і навчанню - представників теперішньої влади від 95кварталу під керівництвом Єрмака-Зеленського.
Усього видано таких погоджень - на осіб які не повернулись - на декілька сотень людей...
І це тільки в одній області...
Зеленський береже від війни своїх друзів.
А як же звичайні прості Українці.?
Та в сраці він мав Українців.
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30.06.2025 23:07 Відповісти
За такі узгодження треба звільняти з посад та притягати,як мінімум, до кримінальної відповідальності за службову недбалість з тяжкими наслідками....
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30.06.2025 23:46 Відповісти
Козицький підписував багато погоджень на виїзд за кордон Криворізьким друзям Зеленського - а ви кажете звільняти - кримінальну відповідальність...
Зеленський своїх ''слуг'' не здає.
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30.06.2025 23:57 Відповісти
За увесь бардак повинен відповісти олександр 3?
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01.07.2025 00:18 Відповісти
 
 