Львівська ОВА погоджувала чоловікам виїзд з України за листами з підписом російського імператора, - ЗМІ

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон під час повномасштабної війни за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III та логотипом російського "Газпромбанку".

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарна надія нації", яка називала себе або громадською організацією, або "українсько-французькою групою", оформлювала листи до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд військовозобовʼязаних чоловіків з України. У Мінʼюсті заявили, що інформації про таку ГО немає.

Підробка листів

При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра III.

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Щонайменше 8 чоловіків виїхали на підставі листів

Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.

Так, упродовж осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від "Гуманітарної надії нації". Розпорядження з підписом голови ЛОВА Максима Козицького, якими дозволяли виїзд, ухвалювали в день подачі листа або вже наступного дня. Загалом дозвіл отримали вісім чоловіків.

Серед них — 25-річний мешканець Дніпра Артем Лущан. У листопаді 2022 року він разом із позаштатним радником начальника ЛОВА Олексієм Шевчуком на автомобілі перетнув кордон з Польщею.

Лущана внесли до системи "Шлях" як водія-волонтера для "перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу".

Журналісти NGL.media з'ясували, що соцмережі Лущана свідчать про те, що він досі перебуває за кордоном.

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За даними NGL.media, щонайменше семеро з восьми чоловіків, які виїхали за зверненням "Гуманітарної надії нації", не повернулися в Україну. Один із них — Сергій Валіводзь — отримав два дозволи: спершу від "Гуманітарної надії нації", а потім від ГО "Львівський мандрівник", якої юридично не існує. Імовірно, це також фейкова організація.

Реакція Львівської ОВА

У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні 2024 року йому скасували право виїзду.

На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".

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