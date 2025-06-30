Львовская ОВА согласовала мужчинам выезд из Украины по письмам с подписью российского императора, - СМИ

Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу во время полномасштабной войны по письмам из вымышленной общественной организации с подписью российского императора Александра III и логотипом российского "Газпромбанка".

Об этом говорится в расследовании NGL.media, передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарная надежда нации", которая называла себя либо общественной организацией, либо "украинско-французской группой", оформляла письма во Львовскую ОВА с просьбой разрешить выезд военнообязанных мужчин из Украины. В Минюсте заявили, что информации о такой ОО нет.

Подделка писем

При этом официальное письмо в ЛОВА эта организация оформила с явной насмешкой, использовав логотип российского "Газпромбанка" и автограф российского императора конца XIX в. Александра III.

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По меньшей мере 8 мужчин выехали на основании писем

Директором организации тоже указали, похоже, первую попавшуюся распространенную фамилию - Александр Николенко. Только в Украине живет около 500 человек с таким именем и фамилией.

В частности, в течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от "Гуманитарной надежды нации". Распоряжение с подписью председателя ЛОВА Максима Козицкого, которыми разрешали выезд, принимали в день подачи письма или уже на следующий день. В целом разрешение получили восемь мужчин.

Среди них - 25-летний житель Днепра Артем Лущан. В ноябре 2022 года он вместе с внештатным советником начальника ЛОВА Алексеем Шевчуком на автомобиле пересек границу с Польшей.

Лущана внесли в систему "Шлях" как водителя-волонтера для "перевозки через государственную границу Украины гуманитарного груза".

Журналисты NGL.media выяснили, что соцсети Лущана свидетельствуют о том, что он до сих пор находится за границей.

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По данным NGL.media, по меньшей мере семеро из восьми мужчин, которые выехали по обращению "Гуманитарной надежды нации", не вернулись в Украину. Один из них - Сергей Валиводзь - получил два разрешения: сначала от "Гуманитарной надежды нации", а затем от ОО "Львовский путешественник", которой юридически не существует. Вероятно, это также фейковая организация.

Реакция Львовской ОВА

Во Львовской ОВА сообщили, что знают только об одном водителе от "Гуманитарной надежды нации", который нарушил сроки пребывания за границей, однако не называют его имени. После сообщения Госпогранслужбы в июне 2024 года ему отменили право выезда.

На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА отписали лишь то, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

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