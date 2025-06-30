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Новости Незаконное пересечение границы ЛОВА подделывала приказы о выезде мужчин за границу
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Львовская ОВА согласовала мужчинам выезд из Украины по письмам с подписью российского императора, - СМИ

Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу во время полномасштабной войны по письмам из вымышленной общественной организации с подписью российского императора Александра III и логотипом российского "Газпромбанка".

Об этом говорится в расследовании NGL.media, передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарная надежда нации", которая называла себя либо общественной организацией, либо "украинско-французской группой", оформляла письма во Львовскую ОВА с просьбой разрешить выезд военнообязанных мужчин из Украины. В Минюсте заявили, что информации о такой ОО нет.

Подделка писем

При этом официальное письмо в ЛОВА эта организация оформила с явной насмешкой, использовав логотип российского "Газпромбанка" и автограф российского императора конца XIX в. Александра III.

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Львовская ОГА согласовывала выезд мужчин по письмам с подписью Александра III

По меньшей мере 8 мужчин выехали на основании писем

Директором организации тоже указали, похоже, первую попавшуюся распространенную фамилию - Александр Николенко. Только в Украине живет около 500 человек с таким именем и фамилией.

В частности, в течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от "Гуманитарной надежды нации". Распоряжение с подписью председателя ЛОВА Максима Козицкого, которыми разрешали выезд, принимали в день подачи письма или уже на следующий день. В целом разрешение получили восемь мужчин.

Среди них - 25-летний житель Днепра Артем Лущан. В ноябре 2022 года он вместе с внештатным советником начальника ЛОВА Алексеем Шевчуком на автомобиле пересек границу с Польшей.

Лущана внесли в систему "Шлях" как водителя-волонтера для "перевозки через государственную границу Украины гуманитарного груза".

Журналисты NGL.media выяснили, что соцсети Лущана свидетельствуют о том, что он до сих пор находится за границей.

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По данным NGL.media, по меньшей мере семеро из восьми мужчин, которые выехали по обращению "Гуманитарной надежды нации", не вернулись в Украину. Один из них - Сергей Валиводзь - получил два разрешения: сначала от "Гуманитарной надежды нации", а затем от ОО "Львовский путешественник", которой юридически не существует. Вероятно, это также фейковая организация.

Реакция Львовской ОВА

Во Львовской ОВА сообщили, что знают только об одном водителе от "Гуманитарной надежды нации", который нарушил сроки пребывания за границей, однако не называют его имени. После сообщения Госпогранслужбы в июне 2024 года ему отменили право выезда.

На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА отписали лишь то, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

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Автор: 

Львов (4604) мужчины (135) Львовская область (2956) Львовский район (68)


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Топ комментарии
+7
Кожен із нас імператор
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30.06.2025 22:09 Ответить
+7
А чого не Австро - Угорського монарха?
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30.06.2025 22:09 Ответить
+6
голова Львівської ОВА потужний менеджер. В 2022 р. сестра дружини потужного менеджера через свій благодійний фонд вивезла більше ніж 200 ухилянтів. А скільки вони гуманітарки розікрали....
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30.06.2025 22:15 Ответить
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Кожен із нас імператор
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30.06.2025 22:09 Ответить
якщо маєш ксіву..
то можеж бути і імператором лохом..
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30.06.2025 22:42 Ответить
А чого не Австро - Угорського монарха?
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30.06.2025 22:09 Ответить
Та почекайте, ще і з такою назвою органнізація випливе.
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30.06.2025 22:21 Ответить
Остапи Бендери ще не перевелись.
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30.06.2025 22:10 Ответить
суцільне бардельєро
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30.06.2025 22:12 Ответить
Не вказано головне: такса за погодження одного листа чи одного прізвища. Плати та підписуйся хоч Дартом Вейдером.
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30.06.2025 22:14 Ответить
У слугориг такса скрізь і за все одна - від 3-х до 10 штук баксів. Вони перетворили країну у злочинне ОЗУ.
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30.06.2025 22:22 Ответить
це взагалі...
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30.06.2025 22:14 Ответить
голова Львівської ОВА потужний менеджер. В 2022 р. сестра дружини потужного менеджера через свій благодійний фонд вивезла більше ніж 200 ухилянтів. А скільки вони гуманітарки розікрали....
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30.06.2025 22:15 Ответить
Це ж робила, упродовж довгого часу, ціла група осіб, на посадах держслужбовців, не у повному вакуумі???
Кадровики підбирають найкращих, голова НацдержСлужби може це підтвердити і запевнити!!
Упевненість групи осіб, у безкарності та прикриттю їх дій старшим керовніком, призводять до кривавих злочинів та зради!
Акакая разніца, як каже зеленський та портновські !!
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30.06.2025 22:15 Ответить
напевно найкращих..
з найгірших..
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30.06.2025 22:50 Ответить
А де стаття за сепаратизм? І за колабораціонізм? Як це - виконувати забаганки кацапського!!! імператора, нехай навіть давно усопшого? 😲
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30.06.2025 22:17 Ответить
А вони шо від партії "ЄС"? Вони від сваого - кацапського імператора. Баканов не дасть збрехати. Я тільки догадуюся скільки таких листів отримали і задовольнили слугориги від московської секти - УПЦ МП.
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30.06.2025 22:24 Ответить
Козицькій невінаватий!!!!!!!
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30.06.2025 22:18 Ответить
Типу для когось секрет як видаються такі дозволи? Там можна шо хоч писати, якщо в правильний кабінет конверт заніс. Клоуни, новину зробили. В 22-ому такий дозвіл коштував 2-3 тисячі доларів. Зараз не менше 10. Ціни залежать від області
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30.06.2025 22:19 Ответить
Малороси і зелена потвора-слизняки витерли в черговий раз ноги об Україну. Могли ще оформити з підписом пуйла. Нарідце 73% - це ваше обличчя, це ваш рівень управлення державою під час війни. Це ти - наріде 73% довірив під час війни ключі від всієї України і навіть українського серця - Галичини -неукам. Жартувати і обливати брудом Україну блазні "95 кварталу" вміють і робили це все своє життя, а це їх послідовники.ж Яке йшло -таке і здибало!!! Мабуть десь застрелився від соррому Верховний? Чи такі не стріляються, вони vsираються!!!
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30.06.2025 22:20 Ответить
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30.06.2025 22:48 Ответить
А прикордонники і митники нічого не замічали, ага. Отак все в нашій кріїні і робиться. За бабкою яка торгує петрушкою чи трусами так і поліцаї з автоматами і податкивці як на світових злочинців пресують. А коли мільярди крадуть чи контрабанду фурами возять по печаткам які корова копитом поробила так в упор ніхто нічого не замітив
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30.06.2025 22:24 Ответить
напевно треба знизу, від себе, ситуацію міняти..
а то як видно, всім це подобається,
привикли так жити..
та тільки скиглити..
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30.06.2025 22:47 Ответить
А ви мобілізуйтесь, посполиті - бо так Наполеон наказав! 😎
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30.06.2025 22:26 Ответить
А що ти пропонуєш?
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30.06.2025 22:32 Ответить
Пропоную мобілізувати самого наполеона та його дітей!
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30.06.2025 22:46 Ответить
А ти що пропонуєш?
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30.06.2025 22:46 Ответить
Союз меча и орала?
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30.06.2025 22:27 Ответить
"за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали"- конгеніально
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30.06.2025 22:29 Ответить
креативненько так..
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30.06.2025 22:30 Ответить
І Портнова теж ніхто непомітив! Наша ДПСУ поступово перетворюється на опг!
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30.06.2025 22:34 Ответить
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30.06.2025 22:40 Ответить
А причиною цієї ситуації є те що особовий склад ДПСУ на західному кордоні в переважній більшості складається з кугутів які є у родинних звязках з керівництвом! І вимагати від таких екземплярів перевірку підписів російських імператорів це зайве! вони краще не одну сотню чоловіків у яких все в порядку не пропустять - і їх зелене керівництво за це похвалить!
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30.06.2025 22:42 Ответить
Креативненько. І крайніх нема. )
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30.06.2025 22:43 Ответить
Це означає , що у Львівській ОВА сидять віслюки. Той хто підписував має бути звільнений зпосади.
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30.06.2025 22:47 Ответить
А у ДПСУ не сидять віслюки?
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30.06.2025 22:49 Ответить
 
 