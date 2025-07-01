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Новости Незаконное пересечение границы ЛОВА подделывала приказы о выезде мужчин за границу
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Выезд мужчин за границу по письмам с подписью императора РФ: нарушения могли произойти из-за того, что система "Шлях" не была адаптирована к условиям военного положения, - Львовская ОГА

Львовская ОГА согласовывала выезд мужчин по письмам с подписью Александра III

Пресс-служба Львовской ОВА прокомментировала скандал относительно согласования администрацией выезда за границу для мужчин по письмам вымышленной общественной организации "Гуманітарна надія нації" с подписью российского императора Александра III.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Доступ к ряду реестров был ограничен, не существовало законодательных ограничений для лиц, которые выезжали как водители, а объем запросов измерялся тысячами ежедневно. На тот момент у государства не было программного обеспечения, которое бы позволяло проверять каждое обращение с необходимой глубиной", - говорится в сообщении.

Решение о внесении мужчин в систему "Шлях" принимала специальная комиссия. В частности, в нее входили представители Государственной пограничной службы.

"Не снимая с себя ответственности, хотим подчеркнуть - в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. Однако, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений мы выбрали второе - чтобы армия не осталась без поддержки", - говорит пресс-служба.

С начала военного положения комиссия при Львовской ОГА согласовала выезд для более 50 тыс. человек. Из них срок пребывания за границей нарушили 1920 человек (3,7% от общего количества). Львовская ОВА сотрудничает с правоохранителями в расследовании случаев злоупотреблений.

Напомним, издание NGL.media выяснило, что Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу во время полномасштабной войны по письмам из вымышленной общественной организации с подписью российского императора Александра III и логотипом российского "Газпромбанка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались подкупить пограничников для выезда за границу: разоблачены мужчины в трех областях. ФОТОрепортаж

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Львов (4605) мужчины (136) Львовская область (2956) Львовский район (70)


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Топ комментарии
+21
Нічого не змінилося з тих часів.
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01.07.2025 14:08 Ответить
+16


а очі "непідкупних" погранців теж не пристосовані ? )
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01.07.2025 14:08 Ответить
+15
Це що анекдот ?????
Країна дебілкуватих клоунів
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01.07.2025 14:10 Ответить
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Нічого не змінилося з тих часів.
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01.07.2025 14:08 Ответить
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01.07.2025 14:23 Ответить


а очі "непідкупних" погранців теж не пристосовані ? )
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01.07.2025 14:08 Ответить
Яких очі "непідкупних" погранців це ти про що🤔🧐😁 Більш продажних тварюк ніж наш щирий погранець ще пошукати😁 Про що казати, коли розмір хабаря, який мали заплатити батьки майбутніх стражів кордону при вступі до Академії ДПСУ сягав в кращі часивід 5 до 12 тисяч доллярчиків... і приблизно стільки ж папаньки-маманьки повинні були відварити за хлібне місце деесь на прикордонному переході в Порубному, Чопі, Мостиську чи ті й же Раві-Руській. Тож випускник академії собаководів, як цю шарашкіну контору-напівсвинарник, зелений сопливий "лийтинант" йшов, точніше це чудо від'ємної селекції вже випускалось та приходило на службу зарядженим на те, щоб відбити бабло вкладеними мамусями-татусями в свої дибільнуватих відприсків🤔🧐😁 Чи ви думали, що Хмельницький славиться тільки однією Танюхою Крупою🧐 Там, якщо добряче колупнути, то таке гівно полізе... і не тільки прокурорсько-інвалідське, а ще є обласна рада та міська рада з усіма крадіжками гуманітарки і, на жаль Хмельницький не один такий, просто хмельничани зуміли попастися і обосратися епічно, але якщо копати далі, то таке ж гімно полізе і в Чернівцях з їхнім КПП Порубне та й в Львівському прикордонному загоні засіли такі жирні криси, що незабаром і зарохкають😝😝😝😝😝😝😜🤪 Сьогодні День слідчого, бажаю відмітити новими посадками, але не засіданнями крупою доведених до суду справ😁
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01.07.2025 14:45 Ответить
Патужна!
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01.07.2025 14:10 Ответить
Звісна патужна. Я ось наприклад в душі не їбав який там підпис був у государя Олександра 3го. А хтось знає. І мабуть знає і нє спроста знає. Шось тут не чисто одним словом, це я про того хто це знає чи мав би знати
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01.07.2025 14:20 Ответить
Це що анекдот ?????
Країна дебілкуватих клоунів
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01.07.2025 14:10 Ответить
Спробуйте виїхати. Без доларів і євро вас ніхто нікуди не пустить
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01.07.2025 14:11 Ответить
І залежить ще від настрою погранічника. Бо когось і для галочкі треба прісонуть, щоб зняти з себе підозри
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01.07.2025 14:18 Ответить
Пригадую як з автобуса зняли мужика з усіма можливими дозволами. Бо так вони рішили.
А тут за наказам імператора росії випускають
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01.07.2025 14:34 Ответить
В принципе и до войны без долларов и евро хрен было выехать 🤔🤣
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01.07.2025 14:21 Ответить

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01.07.2025 14:24 Ответить
Да я катался до войны по разным странам. Необходимо было доказать что у тебя хватит денег на заявленный срок пребывания в этой стране, но не более 10к баксов налом. А на карте хоть миллионы, это не проверяют 🤣
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01.07.2025 14:50 Ответить
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01.07.2025 15:00 Ответить
А ти що хотіла, кого обрали,- таких і маєте🤔🧐😁 Дебілкуватий народєц таке ж тупе гівнисте чмо і обирає,- хотьпаржьом гигигигигиги, дибіли, *** 😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩💩💩🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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01.07.2025 14:52 Ответить
Тоже вначале подумала что анекдот. Перечитала еще раз и я в шоке.
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01.07.2025 14:58 Ответить
Це кінокомедія в головних ролях президента Зе, а актори - кварталівці, нажаль життя реальне одним здається, що вони гарно грають у комедії, а глядачі реально обливаються кров'ю.
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01.07.2025 15:08 Ответить
клас!
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01.07.2025 14:11 Ответить
Кожен з нас імператор
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01.07.2025 14:12 Ответить
Один в нас точно є..як зіграв Наполеона, так все з ролі не вийде..
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01.07.2025 14:14 Ответить
Думаю, на імператорів систему налаштують і вона не буде пропускати. Але якщо підписи будуть від єгипетських фараонів то система буде пропускати. Чи від керівництва Німеччини часів 2 світової. Неважливо. Суть в тому що ця система спеціально так створювалась щоб мати бекдори. Як і все ******* українське право та різноманітні законодавчі акти. І це не покійний Портнов створював. Він тільки систематизував і скористався в конвеєрних масштабах. Це ще від часів створення вільної України.
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01.07.2025 14:13 Ответить
імператора зловили, а Юлій Цезар ще підписує
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01.07.2025 14:15 Ответить
Країна повних дебілів. Це звісно, було зрозуміло ще в 19 році, але тепер стало остаточно зрозуміло, чому така перспективна країна за 30 з гаком років так і не стала нормальною державою, а в фіналі - взагалі отримала премію Дарвіна, обравши клоуна-піськограя.
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01.07.2025 14:14 Ответить
Просто Незалежність в 1991 році дісталася нам тупо на шару, бо совок розвалився. Ми не знали шо з нею робить. Тому отак все трапилось, як трапилось
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01.07.2025 14:17 Ответить
Не ми не знали, а ти не знав🤔🧐😁 Кравчук добряче знав та й Кучма з Пінчуком не відставали, один довбень-пасічник лоханувся, - черепки та шмаття старе збирав, в результаті сидить ідіот сам геть і Катька від нього втекла та щей ескортниця-невістка його придурковатого синка послала нах... Який народішко - такі і керо'вніки, - тьху на 73% бидло😝😝😝😝😝😜🤪🤮🤮🤮
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01.07.2025 15:00 Ответить
всяке було. Пливли ріками, блукали горами, бігли городами. Виїхати за пілписом імператора росії це вже вершина абсурду? Чи буде ще?
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01.07.2025 14:14 Ответить
Єта няшка-пракурорка с Крыма правакацию с ампиратарам устроила!
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01.07.2025 14:15 Ответить
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01.07.2025 14:22 Ответить
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01.07.2025 14:15 Ответить
А підпис государя це типу тролінг такий?
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01.07.2025 14:16 Ответить
згадалась історія про те, як людина кілька років ходила на режимний об'єкт з пропуском, на якому було фото його собаки... й нічого, все було норм, поки не трапився якийсь прискіпливий дід...
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01.07.2025 14:25 Ответить
Та нічого,війна ж тільки вчора розпочалась,не всигли адаптуватися...
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01.07.2025 14:29 Ответить
Нормальний експерт-графолог знає класичні підписи, або має інструменти для швидкого визначення. Дивились, хто не повернувся, через кого виїхав і перевіряли тих, хто явно фіктивний. Цих чуваків за одну лише назву "Гуманітарна надія нації" можна було сміливо вважати лохотронщиками )
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01.07.2025 14:32 Ответить
Это почитатели романов Ильфа и Петрова. Там тоже был такой "спаситель нации" Киса Воробьянов. Я более чем уверена, что эту организацию создали и управляли ею богоизбранные граждане Украины и Израиля.
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01.07.2025 15:01 Ответить
Три роки страшної навали , купа виїхало ау них не пристосовано…
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01.07.2025 14:44 Ответить
Довбойоби не лише на Банковій, вистачає і на Винниченка.
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01.07.2025 14:57 Ответить
Люди, ну от напрасно ви накинулись на прикордоників - ну звідки вони, тай хтось іншій з нас знає підпис імператора - ну, якись хакери заспорили - пройде чи не пройде така херь - пройшла, деякий час, хтось виграв кругленьку сумму грошей. Все.
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01.07.2025 14:58 Ответить
Система не пристосована?!
Так а ви там навіщо?! (зарплату отримуєте).
Будь-яка система не є ідеальною, і нагляд людини (суспільства) якраз і потрібен для таких особливих непростих випадків!
Всіх звільнити, на фронт, замість набрати комісованих солдат-інваладів!
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01.07.2025 15:01 Ответить
Не вмер данило, так болячка задавила!
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01.07.2025 15:03 Ответить
 
 