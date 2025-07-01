Выезд мужчин за границу по письмам с подписью императора РФ: нарушения могли произойти из-за того, что система "Шлях" не была адаптирована к условиям военного положения, - Львовская ОГА
Пресс-служба Львовской ОВА прокомментировала скандал относительно согласования администрацией выезда за границу для мужчин по письмам вымышленной общественной организации "Гуманітарна надія нації" с подписью российского императора Александра III.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Доступ к ряду реестров был ограничен, не существовало законодательных ограничений для лиц, которые выезжали как водители, а объем запросов измерялся тысячами ежедневно. На тот момент у государства не было программного обеспечения, которое бы позволяло проверять каждое обращение с необходимой глубиной", - говорится в сообщении.
Решение о внесении мужчин в систему "Шлях" принимала специальная комиссия. В частности, в нее входили представители Государственной пограничной службы.
"Не снимая с себя ответственности, хотим подчеркнуть - в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. Однако, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений мы выбрали второе - чтобы армия не осталась без поддержки", - говорит пресс-служба.
С начала военного положения комиссия при Львовской ОГА согласовала выезд для более 50 тыс. человек. Из них срок пребывания за границей нарушили 1920 человек (3,7% от общего количества). Львовская ОВА сотрудничает с правоохранителями в расследовании случаев злоупотреблений.
Напомним, издание NGL.media выяснило, что Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу во время полномасштабной войны по письмам из вымышленной общественной организации с подписью российского императора Александра III и логотипом российского "Газпромбанка".
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а очі "непідкупних" погранців теж не пристосовані ? )
Країна дебілкуватих клоунів
А тут за наказам імператора росії випускають
Так а ви там навіщо?! (зарплату отримуєте).
Будь-яка система не є ідеальною, і нагляд людини (суспільства) якраз і потрібен для таких особливих непростих випадків!
Всіх звільнити, на фронт, замість набрати комісованих солдат-інваладів!