У клубі Києва чоловік напав на трансгендерну дівчину: поліція відкрила провадження
У Києві в клубі Closer під час фестивалю "Strichka" невідомий чоловік напав на трансгендерну дівчину й ударив її. У дівчини відкрита рана обличчя. Столична поліція відкрила провадження.
Про це повідомляє видання Zmina, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що напад стався ввечері 18 травня.
Що відомо про напад?
За словами постраждалої дівчини Анастасії, нападник спершу погрожував їй насильством через її гендерну ідентичність, а згодом ударив в обличчя.
Вона розповідає, що спочатку чоловік підійшов до неї та заявив: "Ти що, п##ор, я тобі морду наб’ю й з#бусь у готель [назва танцполу, — ред.], де мене не знайдуть, і мені по##й буде".
Після цього Анастасія звернулася до охорони та повідомила про погрози.
Чоловік у цей час влаштував бійку з тими відвідувачами, які заступилися за дівчину. Під час цього він кричав, що ті "за під#ра заступаються".
Анастасія розповіла про погрози охоронцям — вони підійшли до неї, але на той момент чоловік уже пішов. Пізніше дівчина підходила до нападника з пропозицією примирення, на що той лише сказав: "Все, закрили тему".
Проте пізніше, коли вона підіймалася на сходи, щоб сфотографувати сцену, чоловік на неї напав.
"Він повернувся і вдарив мене по обличчю. Я втратила рівновагу, впала зі сходів, і все було в крові — обличчя, одяг, сумка", - розповіла дівчина.
Після цього небайдужі вивели Анастасію на вулицю, звідки її повезли на "швидкій" до лікарні — там у неї діагностували перелом носових кісток без зміщення та відкриту рану обличчя.
Коли ж наступного дня Анастасія писала заяву в поліцію, правоохоронці, за її словами, спершу намагалися відмовити її від цього, але все ж відкрили провадження.
Вона також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв’язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".
Яка реакція клубу Closer?
Представники клубу Closer та фестивалю "Strichka" спільно відреагували на інцидент, зазначивши, що усунули від роботи працівника, який може бути причетний до інциденту, а також почали співпрацювати зі слідством.
Окрім цього у Closer заявили, що зв’язалися з потерпілою, щоб допомагати та підтримувати її під час розслідування. Представники Closer також планують долучити експертів до навчань для команди, щоб у майбутньому такі ситуації більше не виникали.
Також планується проведення опитування серед працівників та працівниць, яке покаже рівень інклюзивності в артцентрі.
Як прогресивному артцентру, що цінує демократичні права та свободи, нам прикро, що прояви нетерпимості в принципі можуть існувати! Ми визнаємо, що це є неприпустимим у розрізі цінностей, які ми транслюємо <...> Своїм прикладом ми хочемо показати назовні, що нам завжди є над чим працювати. Цінність безпеки на наших подіях, у клубі, на вулиці та в державі має стояти в пріоритеті у всіх — завжди і без винятків", - йдеться у зверненні.
Після нападу 18 травня організатори вирішили посилити безпекові заходи на майбутній події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може у дитистві кожного на пляшку саджали?
Є старий радянський анекдот, де мова йде про класіфікацію пі.,рів.
Ключовим та є визначення- " он піа..с, в хорошем смысле слова".
Так от у ЗСУ москалів називають ..ідо..аса.и " в плохом смысле слова".
Якщо до тебе під ковдру не лізуть, яка тобі ріжниця, хто, з ким, у якій позі, на нозі, чи на стелі?
От коли будуть лізти, нічого поганого небуде, якщо роги трохи начистиш.. а так- , нормальній людині по цимбалам.
А кого ця тема сильно цікавить, викликає підозру, що сам має схильність, але ссісняється.
За останні 5 років два рази я тільки два рази стикався з лбгт меншинам -чоловічої статі - і вели вони себе саме як повії придорожні . Я їх не чіпав - просто просив іти далі повз культурно.
Тому ці байки про вялічіє і культуру лгбт спільнот - залиште для ідіотів
Може ти також як і володін латентний, що все такий агресивний и ображений?
Будь простіше, в Україні люди в масі цивіоізовані, на " гендерність" ніхто уваги у масі не звертає.
Поважають всіх, за реальні справи, як і неповажають, а не за ярлики..
А суть було в тому ,що в українського народу немає позитивного сприйняття слова "ідор" і це підтверджує використання його ЗСУ для москалів.
Якщо є щось по суті тези -заперечуй . А не знову словесний понос
сортах лайнатипах психічних відхилень не розбираюсь...
Коли католицькі монахи тисячами спалювали гарних жінок, я маю дуже великий сумнів, що всі ті нещасні дівчата були відьмами. А ось монахи, що розривалися між чоловічім інстинктом та целібатом, ховали свої бажання у вогнищах.
Найстрашніші расисти - мулати, найбільші антисеміти ті, у кого мама "нормальна", а тато - юрист...
Ні, зрозуміло не кожний "не такий" люто б'ється проти "не таких" же. Тільки ті, хто свою "не-такость" сам вважає чимось жахливим та грішним, ось і лютує, щоб на нього не подумали чогось...
- Россияне, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить по русски, сэр.
- А разве им кто то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят?
- ********, сэр.
Свять, свять, свять.....
У синєє море
Кров ворожу... ... а до того
Я не знаю Бога.
Це явище давно відоме. Прояви дуже явні, наприклад, у тих, хто багато дивився "Магнолія ТВ". Через місяць-два перегляду цього каналу люди починають вважати, що "що ж коїться, всі посходили з розуму, перестали навчати керувати, в країні вакханалія дтп". Хоча насправді нічого в статистиці дтп не змінюється роками.
Так і тут - ви забагато споживаєте новин про сексменшини або думаєте про них, тому вам здається, що "вони скрізь, оточили і вже до моєї дупці підбираються".
Вонавоно також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв'язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".
Воно не може бути провокатором! бо воно святий трансгендерррр!!!!1
Але вам чомусь цікаво про "воїна" в спідниці. І не цікаво про "воїна" в штанях. Тож мені цікво, чому у вас така вибірковість?
Вболіваю за всі сторони.
Нє, реально ржака.
Страшно бути в Таїланді, *****, нормальним мужиком
Всюди, ****, підараси - тут і там, тут і там
Косят підари під тьолок, вас цілуют і сосут
А тоді з трусів у сєтку *** метровий дістают
[Приспів]
Баба з ***** попаласі мені
Баба з *****, як у страшному сні
Баба з *****, волнітєльний момєнт
Баба з ***** - і став я імпотєнт
Злий репер Зеник ( Андрій Кузьменко)
расівЛгбт спільноту ...
- Слава Богу , я до нього не відношусь!
Але бити людей просто , що вони тобі не подобаються - це москальські звичаї . Тому мужика потрібно покарати . Він може свою агресії на фронті з більшою користю задіяти ...
Відразу забуті заклики до Європи, демократичних цінностей, свободи (в т.ч. свободи відрізати собі все що завгодно) і т.п. Лише цілковите єднання думками з північним гондурасом.
Але з іншого боку, в нас зараз цікавий час. Всі трансгендери, феміністки, ультрапатріоти, ЛГБТ+-косинус, і т.п. верстви населення, мають шанс показати усім що вони мають рівні права та навіть кращі за декого. Достатньо просто піти в ТЦК/центри рекрутингу та записатись в "програму рівності", яку реалізують ЗСУ. Але....чомусь не записуються. По крайній мірі про це не чути. От після війни, кожен з перелічених категорій, зможе продемонструвати шляхом пред'явлення військового квитка чи прагнули вони рівності, чи вони лише меншість, не варта уваги.
Насуваються темні віки -де панує право сильного - і ці всі "представники " займуть своє звичне місце маргіналів та девіантів на дні суспільства .
Але мене бентежить той факт, що купа народу безупинно повторяє наративи ерефії/МПЦ (ФСБ) та інших правих популістів. Повторяє, заперечуючи свободу власного вибору кожної людини, переводячи увагу суспільства з важливих питань на популістські, та розпалюючи суспільство з усілякої фігні.
Більше того, навіть ви своїм коментарем, де-факто стверджуєте, що усіляких....меншинств можна лише любити, або ненавидіти. Повторюєте праву пропаганду. А я пропоную нормальну центристську позицію - ігнорувати, не заглядати кожному в спальню, і займатись власними, важливішими справами. Кожен має право на свободу вибору та право на власні відхилення/захоплення - хтось збирає марки, хтось щоденно їздить на риболовлю, а хтось одягає сукню. І любити/ненавидіти за це.....
А також фани корпоративів голобородька
Він що - не знав, КУДИ іде? Знав... А раз знав і йшов - значить, мав намір вихлюпнуть свої негативні емоції... Не подобається спільнота - так не йди в її оточення...
"Працював у одному колективі з чоловіком. Людина як людина. Роботу свою виконував добре. З колегами спілкувався. Пиво пили разом - після роботи. Все было нормально - поки він не почав говорить про "упередженість" до нього, в зв"язку з його сексуальною орієнтацією... Тепер весь відділ знає, що він - ПІДАРАС!"
А взагалі-то світ перетворюється на дурдом. Мало того, що мальчики себе стали вважати себе девочками, так іще зʼявились ті, що вважають себе собачками і зайчиками.