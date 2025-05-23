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Новини Напад на ЛГБТ-спільноту
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У клубі Києва чоловік напав на трансгендерну дівчину: поліція відкрила провадження

У столичному клубі Closer на фестивалі Strichka чоловік напав на трансгендерну дівчину

У Києві в клубі Closer під час фестивалю "Strichka" невідомий чоловік напав на трансгендерну дівчину й ударив її. У дівчини відкрита рана обличчя. Столична поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє видання Zmina, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напад стався ввечері 18 травня.

Що відомо про напад?

За словами постраждалої дівчини Анастасії, нападник спершу погрожував їй насильством через її гендерну ідентичність, а згодом ударив в обличчя.

Вона розповідає, що спочатку чоловік підійшов до неї та заявив: "Ти що, п##ор, я тобі морду наб’ю й з#бусь у готель [назва танцполу, — ред.], де мене не знайдуть, і мені по##й буде".

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Після цього Анастасія звернулася до охорони та повідомила про погрози.

Чоловік у цей час влаштував бійку з тими відвідувачами, які заступилися за дівчину. Під час цього він кричав, що ті "за під#ра заступаються".

Анастасія розповіла про погрози охоронцям — вони підійшли до неї, але на той момент чоловік уже пішов. Пізніше дівчина підходила до нападника з пропозицією примирення, на що той лише сказав: "Все, закрили тему".

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Проте пізніше, коли вона підіймалася на сходи, щоб сфотографувати сцену, чоловік на неї напав.

"Він повернувся і вдарив мене по обличчю. Я втратила рівновагу, впала зі сходів, і все було в крові — обличчя, одяг, сумка", - розповіла дівчина.

Після цього небайдужі вивели Анастасію на вулицю, звідки її повезли на "швидкій" до лікарні — там у неї діагностували перелом носових кісток без зміщення та відкриту рану обличчя.

Коли ж наступного дня Анастасія писала заяву в поліцію, правоохоронці, за її словами, спершу намагалися відмовити її від цього, але все ж відкрили провадження.

Вона також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв’язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".

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Яка реакція клубу Closer?

Представники клубу Closer та фестивалю "Strichka" спільно відреагували на інцидент, зазначивши, що усунули від роботи працівника, який може бути причетний до інциденту, а також почали співпрацювати зі слідством.

Окрім цього у Closer заявили, що зв’язалися з потерпілою, щоб допомагати та підтримувати її під час розслідування. Представники Closer також планують долучити експертів до навчань для команди, щоб у майбутньому такі ситуації більше не виникали.

У Києві чоловік напав на трансгендерну дівчину: що відомо

Також планується проведення опитування серед працівників та працівниць, яке покаже рівень інклюзивності в артцентрі.

Як прогресивному артцентру, що цінує демократичні права та свободи, нам прикро, що прояви нетерпимості в принципі можуть існувати! Ми визнаємо, що це є неприпустимим у розрізі цінностей, які ми транслюємо <...> Своїм прикладом ми хочемо показати назовні, що нам завжди є над чим працювати. Цінність безпеки на наших подіях, у клубі, на вулиці та в державі має стояти в пріоритеті у всіх — завжди і без винятків", - йдеться у зверненні.

Після нападу 18 травня організатори вирішили посилити безпекові заходи на майбутній події.

Також читайте: Представники ТЦК навідалися в арт-центр Closer, де готувалися до вечірки Рейвах Прайд

Автор: 

Київ (19632) клуб (41) напад (1137) трансгендерні люди (4) ЛГБТ-спільнота (269)


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Топ коментарі
+19
Там взагалі війна? Артцентри, трансгендери🤦А де ж ті ТЦК?
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23.05.2025 23:17
+13
Були б кацапи гомофобами- вони в Таїланд не літали б постійно. Та й найбільш популярний запит на порносайтах у них саме з дупою пов'язаний.
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23.05.2025 23:43
+11
- Бэрримор, кто это там шумит на гримпенских болотах?
- Россияне, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить по русски, сэр.
- А разве им кто то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят?
- ********, сэр.
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23.05.2025 23:11
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Напав? Можливо захищався ..
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23.05.2025 23:10 Відповісти
Ти не знаєш, чому всі російські ...ролі гомофоби?
Може у дитистві кожного на пляшку саджали?
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23.05.2025 23:34 Відповісти
Були б кацапи гомофобами- вони в Таїланд не літали б постійно. Та й найбільш популярний запит на порносайтах у них саме з дупою пов'язаний.
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23.05.2025 23:43 Відповісти
Так це ж як володін, наришкін, путін. Вдають що вони гомофоби, але " боряцця" із такими ж як і самі.
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24.05.2025 00:01 Відповісти
А ну скажіть мені ,як в ЗСУ часто називають москалів ? Підкажу слово на "п " починаються на "р " закінчується
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23.05.2025 23:47 Відповісти
Давай, я тобі техмінімум озвучу.
Є старий радянський анекдот, де мова йде про класіфікацію пі.,рів.
Ключовим та є визначення- " он піа..с, в хорошем смысле слова".
Так от у ЗСУ москалів називають ..ідо..аса.и " в плохом смысле слова".
Якщо до тебе під ковдру не лізуть, яка тобі ріжниця, хто, з ким, у якій позі, на нозі, чи на стелі?
От коли будуть лізти, нічого поганого небуде, якщо роги трохи начистиш.. а так- , нормальній людині по цимбалам.
А кого ця тема сильно цікавить, викликає підозру, що сам має схильність, але ссісняється.
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24.05.2025 00:09 Відповісти
Ви можете скільки хочете словоблудити - але в слово "..ідор " - наше суспільство не вкладає ніякого "хорошого "сенсу..))) - ..ідор " - це означає щось нице та бридке...

За останні 5 років два рази я тільки два рази стикався з лбгт меншинам -чоловічої статі - і вели вони себе саме як повії придорожні . Я їх не чіпав - просто просив іти далі повз культурно.
Тому ці байки про вялічіє і культуру лгбт спільнот - залиште для ідіотів
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24.05.2025 00:36 Відповісти
Ти мабуть погано сприймаєш друкований текст і якусь маячню про " вялічіє лгбт" городиш....
Може ти також як і володін латентний, що все такий агресивний и ображений?

Будь простіше, в Україні люди в масі цивіоізовані, на " гендерність" ніхто уваги у масі не звертає.
Поважають всіх, за реальні справи, як і неповажають, а не за ярлики..
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24.05.2025 00:43 Відповісти
Знову багато літер і по суті - ні слова .

А суть було в тому ,що в українського народу немає позитивного сприйняття слова "ідор" і це підтверджує використання його ЗСУ для москалів.

Якщо є щось по суті тези -заперечуй . А не знову словесний понос
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24.05.2025 00:45 Відповісти
Окуляри придбай, або нехай тобі суть тексту хтось розумний пояснить.
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24.05.2025 00:47 Відповісти
100%
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24.05.2025 07:01 Відповісти
тут каша з термінами. пасивний гей (п-р) і трансгендерна дівчина - це з різних площин. Колись бачив статистику, партнерами трансгендерних дівчат є гетеро дівчата у 60%, ще 17% - бі-дівчата. Тобто п-р тільки 1 трансгендарна дівчина з 4х.
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24.05.2025 03:31 Відповісти
Вибачте -я в сортах лайна типах психічних відхилень не розбираюсь...
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24.05.2025 05:45 Відповісти
Обі вже голову м'єрди налили про 52 гендери і нормальність шизиків всяких
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24.05.2025 02:30 Відповісти
Бо найлютіший гомофоб - латентний гомосексуал. Вони так бояться своїх таємних бажань, що воліють знищити "пєрвопрічіну агрессії".
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24.05.2025 08:54 Відповісти
Цю тезу придумали геї, і використовують її для борьби проти нормальних. Ну і всякі ідіоти за ними повторюють.
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24.05.2025 09:27 Відповісти
Цю тезу придумало життя, і стосується це не тільки геїв. Це стосується чого завгодно, що суспільством вважається грішним чи збоченим.
Коли католицькі монахи тисячами спалювали гарних жінок, я маю дуже великий сумнів, що всі ті нещасні дівчата були відьмами. А ось монахи, що розривалися між чоловічім інстинктом та целібатом, ховали свої бажання у вогнищах.
Найстрашніші расисти - мулати, найбільші антисеміти ті, у кого мама "нормальна", а тато - юрист...
Ні, зрозуміло не кожний "не такий" люто б'ється проти "не таких" же. Тільки ті, хто свою "не-такость" сам вважає чимось жахливим та грішним, ось і лютує, щоб на нього не подумали чогось...
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24.05.2025 13:51 Відповісти
Кого побили хлопця чи дівчину ?
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23.05.2025 23:10 Відповісти
дівчину з пенісом. тут все просто.
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24.05.2025 01:11 Відповісти
А як ви определили що це дівчина?
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24.05.2025 09:28 Відповісти
Справді, тема сісєк зовсім не розкрита
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24.05.2025 09:43 Відповісти
Я так розумію, що ви новину не читали. І те, що автор називає "постраждалу" "дівчина Анастасія" - у вас в голові не відклалось.
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24.05.2025 12:25 Відповісти
А пеніс звідки в неї взявся? Чи може бути фалосом? Пояснити для просвіти населення можете?😆
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24.05.2025 11:27 Відповісти
Дуже малий відсоток трансгендерів психологічно потребують реально хірургії щодо зміни первинних статевих ознак - в переважної більшості для заспокоєння психіки на 100% достатньо вдягатись у вбрання тієї статі, з якою трансгендер себе ідентифікує, та використовувати косметику або інші зовнішні прояви "причетності" до статі. До того ж в Україні, взагалі-то, фактично немає індустрії по операціям таким. Тож з вірогідністю 99.9% "дівчина Анастасія" - то біологічний хлопець з повним набором чоловічих первинних статевих ознак (з хєром і кадиком), який просто вдягнувся в жіноче вбрання та намастив пику якимось яскравим макіяжем.
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24.05.2025 12:30 Відповісти
Анастаса побили.
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24.05.2025 10:25 Відповісти
Не було у баби клопоту-купила баба порося.....
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23.05.2025 23:11 Відповісти
- Бэрримор, кто это там шумит на гримпенских болотах?
- Россияне, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить по русски, сэр.
- А разве им кто то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят?
- ********, сэр.
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23.05.2025 23:11 Відповісти
русскіє сэр.....
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23.05.2025 23:15 Відповісти
іх там нет
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23.05.2025 23:22 Відповісти
Господи, спаси, сохрани і помилуй!
Свять, свять, свять.....
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23.05.2025 23:14 Відповісти
Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... ... а до того

Я не знаю Бога.
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23.05.2025 23:18 Відповісти
Тому і прийшли вороги ,що не знаєте...
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24.05.2025 11:42 Відповісти
прийшли бо його нема
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24.05.2025 12:43 Відповісти
Там взагалі війна? Артцентри, трансгендери🤦А де ж ті ТЦК?
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23.05.2025 23:17 Відповісти
Всі міста мають в руїнах лежати? Думати треба, перш ніж щось ляпати
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24.05.2025 00:43 Відповісти
Та ні,одні мають в окопах сидіти,а інші анально задовольняти якогось вуйка,що має владу бронь виписувати.
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24.05.2025 04:35 Відповісти
Вони там є, але під прикриттям! Под девочек типу Анастасії косять...
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24.05.2025 07:30 Відповісти
Я не знаю, кто там *****, а кто трансгендер, но обоих (обеих...) на рытье окопов.
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23.05.2025 23:18 Відповісти
комент ти в перерві між риттям окопів написав?
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24.05.2025 01:12 Відповісти
Буду донатити на адвоката нападнику.
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23.05.2025 23:23 Відповісти
Проблеми цугундерних дівчат посідають чи двадцяте, чи тридцяте місце.
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23.05.2025 23:26 Відповісти
Здається, що ще трохи, і люди з природньою сексуальністю будуть рахуватись сексменшинами....
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23.05.2025 23:28 Відповісти
Не будуть. Та й "здається" вам, бо щось якось вам особисто часто в око впадають новини про геїв, трансів тощо. Мабуть, цікавитесь.

Це явище давно відоме. Прояви дуже явні, наприклад, у тих, хто багато дивився "Магнолія ТВ". Через місяць-два перегляду цього каналу люди починають вважати, що "що ж коїться, всі посходили з розуму, перестали навчати керувати, в країні вакханалія дтп". Хоча насправді нічого в статистиці дтп не змінюється роками.

Так і тут - ви забагато споживаєте новин про сексменшини або думаєте про них, тому вам здається, що "вони скрізь, оточили і вже до моєї дупці підбираються".
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24.05.2025 01:17 Відповісти
Вона воно також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв'язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".

Воно не може бути провокатором! бо воно святий трансгендерррр!!!!1
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23.05.2025 23:29 Відповісти
Скрепи....
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23.05.2025 23:31 Відповісти
Шибать новини...
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23.05.2025 23:32 Відповісти
Читаю новини там безпілотники,ракети,там щось горить,там щось вибухнуло,там загиблі,там поранені,і серед цього що якомусь полупокеру дали в морду.Ви серйозно? Хто цей трансгендер Анастасія подружка зеленського чи Хламідії? Хто цей воїн в жіночій спідниці?
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23.05.2025 23:35 Відповісти
В клюбі бухий "воїн", в штанях, напав на іншого бухого "воїна", в спідниці, обидва з хєрами, обидва військовозобов'язані.

Але вам чомусь цікаво про "воїна" в спідниці. І не цікаво про "воїна" в штанях. Тож мені цікво, чому у вас така вибірковість?
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24.05.2025 01:21 Відповісти
В нас немає жодної інформації про ніби то нападника,тільки зі слів мужика Анастасії.Можливо це герой війни,який побачив це одоробало Анастасію і запитав,чому він не захищає країну,а вирядився в спідницю?Тобто ми можемо припускати любі варіанти.Можливо це взагалі коханці посварились.Ми не можемо вірити на слово чоловіку,якій і так обманює оточуючих,і навіть вигадав собі жіноче ім'я.Зато всім добре видно,що відбувається в столиці в той час,коли бійців нема на кого міняти,і одні ті самі сидять місяцями,роками в окопах.
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24.05.2025 04:30 Відповісти
У тусовщиків під час війни своє неповторне життя.
Вболіваю за всі сторони.
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23.05.2025 23:36 Відповісти
Анастасія повістку отримала?
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23.05.2025 23:38 Відповісти
Обох підарів з клубу під Покровськ, та всіх з цього клубу туди!
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23.05.2025 23:40 Відповісти
А от цікаво. Оцей транс, він по паспорту мужик. В душі то може й собачкою чи там котиком, та хоч і карасем чи бобром бути. Але по паспорту- чоловік. Трансвеститів мобілізують?
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23.05.2025 23:41 Відповісти
Їм ніззя на війну. Стратегічно важливі істоти.
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23.05.2025 23:47 Відповісти
Ой, норм було б. Місяць в окопах, бороду відпустить.
Нє, реально ржака.
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23.05.2025 23:48 Відповісти
Мобілізують. Трансгендерність не є психіатрією. Отримати на основі цього психічного неспівпадіння гендерної ідентичності "білий квиток" - фактично неможливо. Там потрібна ще реальна психіатрія додаткова - дісфорія тощо. Тобто - доведеш психіатру ТЦК, що в тебе тяжка форма стресу тощо (що майже не можливо) - не призовуть. Але з'являться записи у відповідних місцях. І тебе потім взагалі на більшість робот не будуть брати, бо і в психоневрологічному диспансері записи з'являться, а всі такі дані вже централізуються.
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24.05.2025 01:31 Відповісти
Дякую Вам,Орест, за відповідь,особливо за " дебилів". Але все ж таки будьте добріші до людей. Я, як українка, Вас поважаю, нас і так мало. Чого у Вас ненависть до людей така, що Вам аж обзивати людей хочеться...
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24.05.2025 18:25 Відповісти
Бачте, ви свою дебілістичну фразу про "люди-інваліди" - не видалили. Тобто продовжуєте в цій частині вважати себе правою. А отже - ви кондова дебілка, яка сама першою почала ображати людей і чомусь дивується, що люди у відповідь їй в обличчя ногою дають.
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24.05.2025 22:04 Відповісти
Як Вам не соромно? Ці люди-інваліди.
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24.05.2025 12:06 Відповісти
ніт. невідповідність психічного гендерної ідентифікації та біологічних первинних статевих ознак - не інвалідність. І навіть не психіатрія. 90+% трасгендерів психічно стабільні. Цей відсоток не більший і не менший за тих, в кого немає невідповідності в гендерній ідентифікації. Лише невелика частка трансгендерів має психічні і психіатричні розлади, які в переважній більшості спричинені тиском дебілів типу вас, які таких людей вважають неповноцінними, хворими чи інвалідами.
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24.05.2025 12:34 Відповісти
Содоміти
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23.05.2025 23:42 Відповісти
Толєрасти: ви ж уточняйте, якого ґєндєру була ця істота. Мужик з силіконовими цицьками, що відрізав собі прутня, щоб пісяти сидячи. Чи "менстуюючий чоловік", з мінус першим розміром грудей, який носить в трусах над лобком силіконову китайську накладку, що імітує контури пеніса.
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23.05.2025 23:45 Відповісти
Баба з *****.

Страшно бути в Таїланді, *****, нормальним мужиком

Всюди, ****, підараси - тут і там, тут і там

Косят підари під тьолок, вас цілуют і сосут

А тоді з трусів у сєтку *** метровий дістают

[Приспів]

Баба з ***** попаласі мені

Баба з *****, як у страшному сні

Баба з *****, волнітєльний момєнт

Баба з ***** - і став я імпотєнт

Злий репер Зеник ( Андрій Кузьменко)
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23.05.2025 23:49 Відповісти
Щоб в нас так пенсіонерів захищали в Україні ,як ....расів Лгбт спільноту ...
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23.05.2025 23:49 Відповісти
- Как ви атносітєсь к лгбт -саобщєству?

- Слава Богу , я до нього не відношусь!

Але бити людей просто , що вони тобі не подобаються - це москальські звичаї . Тому мужика потрібно покарати . Він може свою агресії на фронті з більшою користю задіяти ...
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23.05.2025 23:54 Відповісти
може ревнощі
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24.05.2025 00:02 Відповісти
Ви впевнені, що воно його не зпровокувало?
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24.05.2025 06:27 Відповісти
Читаю коментарі, і ніби на рсєйський форум зайшов. Тільки українською мовою.
Відразу забуті заклики до Європи, демократичних цінностей, свободи (в т.ч. свободи відрізати собі все що завгодно) і т.п. Лише цілковите єднання думками з північним гондурасом.
Але з іншого боку, в нас зараз цікавий час. Всі трансгендери, феміністки, ультрапатріоти, ЛГБТ+-косинус, і т.п. верстви населення, мають шанс показати усім що вони мають рівні права та навіть кращі за декого. Достатньо просто піти в ТЦК/центри рекрутингу та записатись в "програму рівності", яку реалізують ЗСУ. Але....чомусь не записуються. По крайній мірі про це не чути. От після війни, кожен з перелічених категорій, зможе продемонструвати шляхом пред'явлення військового квитка чи прагнули вони рівності, чи вони лише меншість, не варта уваги.
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24.05.2025 00:08 Відповісти
Забудьте - ніякі лгбт активісти масово воювати не підуть . Як і феміністки. Це все -муйня мирного часу ,яка може існувати лише в мирному ситому суспільстві. Хай собі існують . Але не прагнуть збочення зробити нормою
Насуваються темні віки -де панує право сильного - і ці всі "представники " займуть своє звичне місце маргіналів та девіантів на дні суспільства .
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24.05.2025 00:42 Відповісти
Трохи тупо закликати любити піда*асів виправдовуючи це москалями.
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24.05.2025 03:19 Відповісти
Розумієте, в мене, тут в Україну, йде війна. І останнє що мене цікавить - хто, кого і в якій позі і в якій сукні/штанях. Більше того, і до війни мене це не цікавило.
Але мене бентежить той факт, що купа народу безупинно повторяє наративи ерефії/МПЦ (ФСБ) та інших правих популістів. Повторяє, заперечуючи свободу власного вибору кожної людини, переводячи увагу суспільства з важливих питань на популістські, та розпалюючи суспільство з усілякої фігні.
Більше того, навіть ви своїм коментарем, де-факто стверджуєте, що усіляких....меншинств можна лише любити, або ненавидіти. Повторюєте праву пропаганду. А я пропоную нормальну центристську позицію - ігнорувати, не заглядати кожному в спальню, і займатись власними, важливішими справами. Кожен має право на свободу вибору та право на власні відхилення/захоплення - хтось збирає марки, хтось щоденно їздить на риболовлю, а хтось одягає сукню. І любити/ненавидіти за це.....
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24.05.2025 09:39 Відповісти
То із несподіванки. Поперся знайомитися поближче. Ще повезло що в неї не було трасгендерного брата. Так би був потерпілим.
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24.05.2025 00:11 Відповісти
Cодоміти просто не можуть, щоб хоч якось не привернути до себе увагу. Пропаганда ЛГБТ повинна бути заборонена.
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24.05.2025 00:24 Відповісти
Доречі, охоронці у нічному клубі працюють у критичній інфраструутурі, що цих кабанів не мобілізують?
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24.05.2025 00:33 Відповісти
Один народ, нажаль!
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24.05.2025 00:37 Відповісти
Интересно,Анастасия подлежит призыву? Почему тцк не вызвали?
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24.05.2025 00:59 Відповісти
Біологічно і по документам - то чоловік. А отже - військовозобов'язаний. А що трансгендеркині більш воліють в клюбах проводити час - так такі бажання не тільки особам з психіатричними хворобами та розладами.
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24.05.2025 01:09 Відповісти
Мабуть, треба писати: на трансгендеркиню?
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24.05.2025 01:01 Відповісти
треба писати: хвора людина.
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24.05.2025 06:22 Відповісти
Дебілізм написали ви. Невідповідність психічного гендерної ідентифікації та біологічних первинних статевих ознак - не хвороба і не інвалідність. І навіть не психіатрія. 90+% трасгендерів психічно стабільні. Цей відсоток не більший і не менший за тих, в кого немає невідповідності в гендерній ідентифікації. Лише невелика частка трансгендерів має психічні і психіатричні розлади, які в переважній більшості спричинені тиском дебілів типу вас, які таких людей вважають неповноцінними, хворими чи інвалідами.
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24.05.2025 12:36 Відповісти
Та помітно, що в темі задньоприводних з таким хфахівцем як Ви, не поспориш
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24.05.2025 14:37 Відповісти
Та ні, я спеціаліст не в видах задньоприводних, а в видах дебілів, типу вас.
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24.05.2025 22:05 Відповісти
та не виправдовуйся, "гендерно психічно стабільний". Ніхто тобі не забороняє гордитися вітерцем в дупі .
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25.05.2025 06:34 Відповісти
Ну ти свій вибір зробив життєвий - тепер перебуваєш в стані "дебіл звичайний, не задньоприводний".
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25.05.2025 08:29 Відповісти
скільки "цікавого" про себе пишеш.
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25.05.2025 10:33 Відповісти
Запитання до ТЦК. Якщо підор називає себе дівчиною, чи можуть його мобілізувати?
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24.05.2025 01:01 Відповісти
Х.цйня і провокатори.
А також фани корпоративів голобородька
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24.05.2025 01:07 Відповісти
Яка ще "дівчина"? Називати таких персонажів дівчатами, це ображати справжніх жінок. Щось з неадекватними мізками могло і вести себе неадеквано. Тому, хто там і що зпровокував, це питанння.
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24.05.2025 06:20 Відповісти
А от мені цікаво хто бообраніший хасиди чи сексуальні збоченці..чи не занадто багато уваги цим категоріям..в них що особливі права якісь
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24.05.2025 07:06 Відповісти
"Блаженны праведные, ибо не идут на совет нечестивых..." ("Святе писання").
Він що - не знав, КУДИ іде? Знав... А раз знав і йшов - значить, мав намір вихлюпнуть свої негативні емоції... Не подобається спільнота - так не йди в її оточення...

"Працював у одному колективі з чоловіком. Людина як людина. Роботу свою виконував добре. З колегами спілкувався. Пиво пили разом - після роботи. Все было нормально - поки він не почав говорить про "упередженість" до нього, в зв"язку з його сексуальною орієнтацією... Тепер весь відділ знає, що він - ПІДАРАС!"
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24.05.2025 07:23 Відповісти
То тільки психолог-спеціаліст розрізнить біологічного чоловіка-трансгендера та чоловіка, який є пасивним гомосексуалістом з певними уподобаннями щодо зовнішності. Обидва вдягнуть сукню, зроблять макіяж, зроблять дрібну косметичну хірургію і будуть "назовні" себе називати жінкою. Причому кожен з них не буде психічно чи психіатрично хворим, по-факту...
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24.05.2025 12:41 Відповісти
Тут мова не про "трансгендера"... І навіть - не про його опонента... Мова про їх сприйняття оточуючого... Якщо я не сприймаю людей-колекціонерів "чогось" - то я не піду на їх зборище. Якщо мені не подобається "хеві-метал" - я не буду "душиться в чергах", щоб купить квиток на концерт... Але, якщо ти прешся туди, де можеш зустріть "інших" (а, кажуть, саме так і розшифровується слово "гей") - будь добрий, веди себе толерантно і не заважай "іншим" буть "іншими"...
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24.05.2025 12:57 Відповісти
Нападник нарвався на дівчину з яйцями - не злякалась і заяву написала...
А взагалі-то світ перетворюється на дурдом. Мало того, що мальчики себе стали вважати себе девочками, так іще зʼявились ті, що вважають себе собачками і зайчиками.
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24.05.2025 07:39 Відповісти
Чоловік, хотів, полабизати «дівчину», а потім відчув що «дівчина» паркується до нього ззаду.
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24.05.2025 11:38 Відповісти
 
 