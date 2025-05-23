У клубі Києва чоловік напав на трансгендерну дівчину: поліція відкрила провадження

У Києві в клубі Closer під час фестивалю "Strichka" невідомий чоловік напав на трансгендерну дівчину й ударив її. У дівчини відкрита рана обличчя. Столична поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє видання Zmina, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напад стався ввечері 18 травня.

Що відомо про напад?

За словами постраждалої дівчини Анастасії, нападник спершу погрожував їй насильством через її гендерну ідентичність, а згодом ударив в обличчя.

Вона розповідає, що спочатку чоловік підійшов до неї та заявив: "Ти що, п##ор, я тобі морду наб’ю й з#бусь у готель [назва танцполу, — ред.], де мене не знайдуть, і мені по##й буде".

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Після цього Анастасія звернулася до охорони та повідомила про погрози.

Чоловік у цей час влаштував бійку з тими відвідувачами, які заступилися за дівчину. Під час цього він кричав, що ті "за під#ра заступаються".

Анастасія розповіла про погрози охоронцям — вони підійшли до неї, але на той момент чоловік уже пішов. Пізніше дівчина підходила до нападника з пропозицією примирення, на що той лише сказав: "Все, закрили тему".

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Проте пізніше, коли вона підіймалася на сходи, щоб сфотографувати сцену, чоловік на неї напав.

"Він повернувся і вдарив мене по обличчю. Я втратила рівновагу, впала зі сходів, і все було в крові — обличчя, одяг, сумка", - розповіла дівчина.

Після цього небайдужі вивели Анастасію на вулицю, звідки її повезли на "швидкій" до лікарні — там у неї діагностували перелом носових кісток без зміщення та відкриту рану обличчя.

Коли ж наступного дня Анастасія писала заяву в поліцію, правоохоронці, за її словами, спершу намагалися відмовити її від цього, але все ж відкрили провадження.

Вона також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв’язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".

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Яка реакція клубу Closer?

Представники клубу Closer та фестивалю "Strichka" спільно відреагували на інцидент, зазначивши, що усунули від роботи працівника, який може бути причетний до інциденту, а також почали співпрацювати зі слідством.

Окрім цього у Closer заявили, що зв’язалися з потерпілою, щоб допомагати та підтримувати її під час розслідування. Представники Closer також планують долучити експертів до навчань для команди, щоб у майбутньому такі ситуації більше не виникали.

Також планується проведення опитування серед працівників та працівниць, яке покаже рівень інклюзивності в артцентрі.

Як прогресивному артцентру, що цінує демократичні права та свободи, нам прикро, що прояви нетерпимості в принципі можуть існувати! Ми визнаємо, що це є неприпустимим у розрізі цінностей, які ми транслюємо <...> Своїм прикладом ми хочемо показати назовні, що нам завжди є над чим працювати. Цінність безпеки на наших подіях, у клубі, на вулиці та в державі має стояти в пріоритеті у всіх — завжди і без винятків", - йдеться у зверненні.

Після нападу 18 травня організатори вирішили посилити безпекові заходи на майбутній події.

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