В клубе Киева мужчина напал на трансгендерную девушку: полиция открыла производство

В Киеве в клубе Closer во время фестиваля "Strichka" неизвестный мужчина напал на трансгендерную девушку и ударил ее. У девушки открытая рана лица. Столичная полиция открыла производство.

Об этом сообщает издание Zmina, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что нападение произошло вечером 18 мая.

Что известно о нападении?

По словам пострадавшей девушки Анастасии, нападавший сначала угрожал ей насилием из-за ее гендерной идентичности, а затем ударил в лицо.

Она рассказывает, что сначала мужчина подошел к ней и заявил: "Ты что, п###ор, я тебе морду набью и с##бусь в отель [название танцпола. - Ред.], где меня не найдут, и мне по###й будет".

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После этого Анастасия обратилась к охране и сообщила об угрозах.

Мужчина в это время устроил драку с теми посетителями, которые вступились за девушку. Во время этого он кричал, что те "за пид#ра заступаются".

Анастасия рассказала об угрозах охранникам - они подошли к ней, но на тот момент мужчина уже ушел. Позже девушка подходила к нападающему с предложением примирения, на что тот лишь сказал: "Все, закрыли тему".

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Однако позже, когда она поднималась на лестницу, чтобы сфотографировать сцену, мужчина на нее напал.

"Он повернулся и ударил меня по лицу. Я потеряла равновесие, упала с лестницы, и все было в крови - лицо, одежда, сумка", - рассказала девушка.

После этого неравнодушные вывели Анастасию на улицу, откуда ее повезли на "скорой" в больницу - там у нее диагностировали перелом носовых костей без смещения и открытую рану лица.

Когда же на следующий день Анастасия писала заявление в полицию, правоохранители, по ее словам, сначала пытались отговорить ее от этого, но все же открыли производство.

Она также заявила, что никто из администрации клуба с ней не связался, а охрана обвинила ее в "провокациях".

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Какова реакция клуба Closer?

Представители клуба Closer и фестиваля "Strichka" совместно отреагировали на инцидент, отметив, что отстранили от работы работника, который может быть причастен к инциденту, а также начали сотрудничать со следствием.

Кроме этого в Closer заявили, что связались с потерпевшей, чтобы помогать и поддерживать ее во время расследования. Представители Closer также планируют привлечь экспертов к учениям для команды, чтобы в будущем такие ситуации больше не возникали.

Также планируется проведение опроса среди работников и работниц, которое покажет уровень инклюзивности в арт-центре.

Как прогрессивному арт-центру, который ценит демократические права и свободы, нам обидно, что проявления нетерпимости в принципе могут существовать! Мы признаем, что это недопустимо в разрезе ценностей, которые мы транслируем <...> Своим примером мы хотим показать, что нам всегда есть над чем работать. Ценность безопасности на наших событиях, в клубе, на улице и в государстве должна стоять в приоритете у всех - всегда и без исключений", - говорится в обращении.

После нападения 18 мая организаторы решили усилить меры безопасности на предстоящем событии.

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