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Новости Нападение на ЛГБТ-сообщество
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В клубе Киева мужчина напал на трансгендерную девушку: полиция открыла производство

В столичном клубе Closer на фестивале Strichka мужчина напал на трансгендерную девушку

В Киеве в клубе Closer во время фестиваля "Strichka" неизвестный мужчина напал на трансгендерную девушку и ударил ее. У девушки открытая рана лица. Столичная полиция открыла производство.

Об этом сообщает издание Zmina, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что нападение произошло вечером 18 мая.

Что известно о нападении?

По словам пострадавшей девушки Анастасии, нападавший сначала угрожал ей насилием из-за ее гендерной идентичности, а затем ударил в лицо.

Она рассказывает, что сначала мужчина подошел к ней и заявил: "Ты что, п###ор, я тебе морду набью и с##бусь в отель [название танцпола. - Ред.], где меня не найдут, и мне по###й будет".

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После этого Анастасия обратилась к охране и сообщила об угрозах.

Мужчина в это время устроил драку с теми посетителями, которые вступились за девушку. Во время этого он кричал, что те "за пид#ра заступаются".

Анастасия рассказала об угрозах охранникам - они подошли к ней, но на тот момент мужчина уже ушел. Позже девушка подходила к нападающему с предложением примирения, на что тот лишь сказал: "Все, закрыли тему".

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Однако позже, когда она поднималась на лестницу, чтобы сфотографировать сцену, мужчина на нее напал.

"Он повернулся и ударил меня по лицу. Я потеряла равновесие, упала с лестницы, и все было в крови - лицо, одежда, сумка", - рассказала девушка.

После этого неравнодушные вывели Анастасию на улицу, откуда ее повезли на "скорой" в больницу - там у нее диагностировали перелом носовых костей без смещения и открытую рану лица.

Когда же на следующий день Анастасия писала заявление в полицию, правоохранители, по ее словам, сначала пытались отговорить ее от этого, но все же открыли производство.

Она также заявила, что никто из администрации клуба с ней не связался, а охрана обвинила ее в "провокациях".

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Какова реакция клуба Closer?

Представители клуба Closer и фестиваля "Strichka" совместно отреагировали на инцидент, отметив, что отстранили от работы работника, который может быть причастен к инциденту, а также начали сотрудничать со следствием.

Кроме этого в Closer заявили, что связались с потерпевшей, чтобы помогать и поддерживать ее во время расследования. Представители Closer также планируют привлечь экспертов к учениям для команды, чтобы в будущем такие ситуации больше не возникали.

В Киеве мужчина напал на трансгендерную девушку: что известно

Также планируется проведение опроса среди работников и работниц, которое покажет уровень инклюзивности в арт-центре.

Как прогрессивному арт-центру, который ценит демократические права и свободы, нам обидно, что проявления нетерпимости в принципе могут существовать! Мы признаем, что это недопустимо в разрезе ценностей, которые мы транслируем <...> Своим примером мы хотим показать, что нам всегда есть над чем работать. Ценность безопасности на наших событиях, в клубе, на улице и в государстве должна стоять в приоритете у всех - всегда и без исключений", - говорится в обращении.

После нападения 18 мая организаторы решили усилить меры безопасности на предстоящем событии.

Также читайте: Представители ТЦК наведались в арт-центр Closer, где готовились к вечеринке Рейвах Прайд

Автор: 

Киев (25659) клуб (55) нападение (2227) трансгендерные люди (7) ЛГБТ-сообщество (335)


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Топ комментарии
+19
Там взагалі війна? Артцентри, трансгендери🤦А де ж ті ТЦК?
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23.05.2025 23:17
+13
Були б кацапи гомофобами- вони в Таїланд не літали б постійно. Та й найбільш популярний запит на порносайтах у них саме з дупою пов'язаний.
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23.05.2025 23:43
+11
- Бэрримор, кто это там шумит на гримпенских болотах?
- Россияне, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить по русски, сэр.
- А разве им кто то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят?
- ********, сэр.
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23.05.2025 23:11
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Правила форума Совет форумчан
Напав? Можливо захищався ..
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23.05.2025 23:10 Ответить
Ти не знаєш, чому всі російські ...ролі гомофоби?
Може у дитистві кожного на пляшку саджали?
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23.05.2025 23:34 Ответить
Були б кацапи гомофобами- вони в Таїланд не літали б постійно. Та й найбільш популярний запит на порносайтах у них саме з дупою пов'язаний.
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23.05.2025 23:43 Ответить
Так це ж як володін, наришкін, путін. Вдають що вони гомофоби, але " боряцця" із такими ж як і самі.
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24.05.2025 00:01 Ответить
А ну скажіть мені ,як в ЗСУ часто називають москалів ? Підкажу слово на "п " починаються на "р " закінчується
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23.05.2025 23:47 Ответить
Давай, я тобі техмінімум озвучу.
Є старий радянський анекдот, де мова йде про класіфікацію пі.,рів.
Ключовим та є визначення- " он піа..с, в хорошем смысле слова".
Так от у ЗСУ москалів називають ..ідо..аса.и " в плохом смысле слова".
Якщо до тебе під ковдру не лізуть, яка тобі ріжниця, хто, з ким, у якій позі, на нозі, чи на стелі?
От коли будуть лізти, нічого поганого небуде, якщо роги трохи начистиш.. а так- , нормальній людині по цимбалам.
А кого ця тема сильно цікавить, викликає підозру, що сам має схильність, але ссісняється.
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24.05.2025 00:09 Ответить
Ви можете скільки хочете словоблудити - але в слово "..ідор " - наше суспільство не вкладає ніякого "хорошого "сенсу..))) - ..ідор " - це означає щось нице та бридке...

За останні 5 років два рази я тільки два рази стикався з лбгт меншинам -чоловічої статі - і вели вони себе саме як повії придорожні . Я їх не чіпав - просто просив іти далі повз культурно.
Тому ці байки про вялічіє і культуру лгбт спільнот - залиште для ідіотів
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24.05.2025 00:36 Ответить
Ти мабуть погано сприймаєш друкований текст і якусь маячню про " вялічіє лгбт" городиш....
Може ти також як і володін латентний, що все такий агресивний и ображений?

Будь простіше, в Україні люди в масі цивіоізовані, на " гендерність" ніхто уваги у масі не звертає.
Поважають всіх, за реальні справи, як і неповажають, а не за ярлики..
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24.05.2025 00:43 Ответить
Знову багато літер і по суті - ні слова .

А суть було в тому ,що в українського народу немає позитивного сприйняття слова "ідор" і це підтверджує використання його ЗСУ для москалів.

Якщо є щось по суті тези -заперечуй . А не знову словесний понос
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24.05.2025 00:45 Ответить
Окуляри придбай, або нехай тобі суть тексту хтось розумний пояснить.
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24.05.2025 00:47 Ответить
100%
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24.05.2025 07:01 Ответить
тут каша з термінами. пасивний гей (п-р) і трансгендерна дівчина - це з різних площин. Колись бачив статистику, партнерами трансгендерних дівчат є гетеро дівчата у 60%, ще 17% - бі-дівчата. Тобто п-р тільки 1 трансгендарна дівчина з 4х.
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24.05.2025 03:31 Ответить
Вибачте -я в сортах лайна типах психічних відхилень не розбираюсь...
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24.05.2025 05:45 Ответить
Обі вже голову м'єрди налили про 52 гендери і нормальність шизиків всяких
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24.05.2025 02:30 Ответить
Бо найлютіший гомофоб - латентний гомосексуал. Вони так бояться своїх таємних бажань, що воліють знищити "пєрвопрічіну агрессії".
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24.05.2025 08:54 Ответить
Цю тезу придумали геї, і використовують її для борьби проти нормальних. Ну і всякі ідіоти за ними повторюють.
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24.05.2025 09:27 Ответить
Цю тезу придумало життя, і стосується це не тільки геїв. Це стосується чого завгодно, що суспільством вважається грішним чи збоченим.
Коли католицькі монахи тисячами спалювали гарних жінок, я маю дуже великий сумнів, що всі ті нещасні дівчата були відьмами. А ось монахи, що розривалися між чоловічім інстинктом та целібатом, ховали свої бажання у вогнищах.
Найстрашніші расисти - мулати, найбільші антисеміти ті, у кого мама "нормальна", а тато - юрист...
Ні, зрозуміло не кожний "не такий" люто б'ється проти "не таких" же. Тільки ті, хто свою "не-такость" сам вважає чимось жахливим та грішним, ось і лютує, щоб на нього не подумали чогось...
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24.05.2025 13:51 Ответить
Кого побили хлопця чи дівчину ?
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23.05.2025 23:10 Ответить
дівчину з пенісом. тут все просто.
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24.05.2025 01:11 Ответить
А як ви определили що це дівчина?
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24.05.2025 09:28 Ответить
Справді, тема сісєк зовсім не розкрита
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24.05.2025 09:43 Ответить
Я так розумію, що ви новину не читали. І те, що автор називає "постраждалу" "дівчина Анастасія" - у вас в голові не відклалось.
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24.05.2025 12:25 Ответить
А пеніс звідки в неї взявся? Чи може бути фалосом? Пояснити для просвіти населення можете?😆
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24.05.2025 11:27 Ответить
Дуже малий відсоток трансгендерів психологічно потребують реально хірургії щодо зміни первинних статевих ознак - в переважної більшості для заспокоєння психіки на 100% достатньо вдягатись у вбрання тієї статі, з якою трансгендер себе ідентифікує, та використовувати косметику або інші зовнішні прояви "причетності" до статі. До того ж в Україні, взагалі-то, фактично немає індустрії по операціям таким. Тож з вірогідністю 99.9% "дівчина Анастасія" - то біологічний хлопець з повним набором чоловічих первинних статевих ознак (з хєром і кадиком), який просто вдягнувся в жіноче вбрання та намастив пику якимось яскравим макіяжем.
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24.05.2025 12:30 Ответить
Анастаса побили.
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24.05.2025 10:25 Ответить
Не було у баби клопоту-купила баба порося.....
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23.05.2025 23:11 Ответить
- Бэрримор, кто это там шумит на гримпенских болотах?
- Россияне, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить по русски, сэр.
- А разве им кто то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят?
- ********, сэр.
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23.05.2025 23:11 Ответить
русскіє сэр.....
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23.05.2025 23:15 Ответить
іх там нет
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23.05.2025 23:22 Ответить
Господи, спаси, сохрани і помилуй!
Свять, свять, свять.....
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23.05.2025 23:14 Ответить
Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... ... а до того

Я не знаю Бога.
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23.05.2025 23:18 Ответить
Тому і прийшли вороги ,що не знаєте...
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24.05.2025 11:42 Ответить
прийшли бо його нема
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24.05.2025 12:43 Ответить
Там взагалі війна? Артцентри, трансгендери🤦А де ж ті ТЦК?
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23.05.2025 23:17 Ответить
Всі міста мають в руїнах лежати? Думати треба, перш ніж щось ляпати
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24.05.2025 00:43 Ответить
Та ні,одні мають в окопах сидіти,а інші анально задовольняти якогось вуйка,що має владу бронь виписувати.
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24.05.2025 04:35 Ответить
Вони там є, але під прикриттям! Под девочек типу Анастасії косять...
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24.05.2025 07:30 Ответить
Я не знаю, кто там *****, а кто трансгендер, но обоих (обеих...) на рытье окопов.
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23.05.2025 23:18 Ответить
комент ти в перерві між риттям окопів написав?
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24.05.2025 01:12 Ответить
Буду донатити на адвоката нападнику.
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23.05.2025 23:23 Ответить
Проблеми цугундерних дівчат посідають чи двадцяте, чи тридцяте місце.
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23.05.2025 23:26 Ответить
Здається, що ще трохи, і люди з природньою сексуальністю будуть рахуватись сексменшинами....
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23.05.2025 23:28 Ответить
Не будуть. Та й "здається" вам, бо щось якось вам особисто часто в око впадають новини про геїв, трансів тощо. Мабуть, цікавитесь.

Це явище давно відоме. Прояви дуже явні, наприклад, у тих, хто багато дивився "Магнолія ТВ". Через місяць-два перегляду цього каналу люди починають вважати, що "що ж коїться, всі посходили з розуму, перестали навчати керувати, в країні вакханалія дтп". Хоча насправді нічого в статистиці дтп не змінюється роками.

Так і тут - ви забагато споживаєте новин про сексменшини або думаєте про них, тому вам здається, що "вони скрізь, оточили і вже до моєї дупці підбираються".
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24.05.2025 01:17 Ответить
Вона воно також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв'язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".

Воно не може бути провокатором! бо воно святий трансгендерррр!!!!1
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23.05.2025 23:29 Ответить
Скрепи....
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23.05.2025 23:31 Ответить
Шибать новини...
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23.05.2025 23:32 Ответить
Читаю новини там безпілотники,ракети,там щось горить,там щось вибухнуло,там загиблі,там поранені,і серед цього що якомусь полупокеру дали в морду.Ви серйозно? Хто цей трансгендер Анастасія подружка зеленського чи Хламідії? Хто цей воїн в жіночій спідниці?
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23.05.2025 23:35 Ответить
В клюбі бухий "воїн", в штанях, напав на іншого бухого "воїна", в спідниці, обидва з хєрами, обидва військовозобов'язані.

Але вам чомусь цікаво про "воїна" в спідниці. І не цікаво про "воїна" в штанях. Тож мені цікво, чому у вас така вибірковість?
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24.05.2025 01:21 Ответить
В нас немає жодної інформації про ніби то нападника,тільки зі слів мужика Анастасії.Можливо це герой війни,який побачив це одоробало Анастасію і запитав,чому він не захищає країну,а вирядився в спідницю?Тобто ми можемо припускати любі варіанти.Можливо це взагалі коханці посварились.Ми не можемо вірити на слово чоловіку,якій і так обманює оточуючих,і навіть вигадав собі жіноче ім'я.Зато всім добре видно,що відбувається в столиці в той час,коли бійців нема на кого міняти,і одні ті самі сидять місяцями,роками в окопах.
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24.05.2025 04:30 Ответить
У тусовщиків під час війни своє неповторне життя.
Вболіваю за всі сторони.
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23.05.2025 23:36 Ответить
Анастасія повістку отримала?
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23.05.2025 23:38 Ответить
Обох підарів з клубу під Покровськ, та всіх з цього клубу туди!
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23.05.2025 23:40 Ответить
А от цікаво. Оцей транс, він по паспорту мужик. В душі то може й собачкою чи там котиком, та хоч і карасем чи бобром бути. Але по паспорту- чоловік. Трансвеститів мобілізують?
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23.05.2025 23:41 Ответить
Їм ніззя на війну. Стратегічно важливі істоти.
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23.05.2025 23:47 Ответить
Ой, норм було б. Місяць в окопах, бороду відпустить.
Нє, реально ржака.
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23.05.2025 23:48 Ответить
Мобілізують. Трансгендерність не є психіатрією. Отримати на основі цього психічного неспівпадіння гендерної ідентичності "білий квиток" - фактично неможливо. Там потрібна ще реальна психіатрія додаткова - дісфорія тощо. Тобто - доведеш психіатру ТЦК, що в тебе тяжка форма стресу тощо (що майже не можливо) - не призовуть. Але з'являться записи у відповідних місцях. І тебе потім взагалі на більшість робот не будуть брати, бо і в психоневрологічному диспансері записи з'являться, а всі такі дані вже централізуються.
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24.05.2025 01:31 Ответить
Дякую Вам,Орест, за відповідь,особливо за " дебилів". Але все ж таки будьте добріші до людей. Я, як українка, Вас поважаю, нас і так мало. Чого у Вас ненависть до людей така, що Вам аж обзивати людей хочеться...
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24.05.2025 18:25 Ответить
Бачте, ви свою дебілістичну фразу про "люди-інваліди" - не видалили. Тобто продовжуєте в цій частині вважати себе правою. А отже - ви кондова дебілка, яка сама першою почала ображати людей і чомусь дивується, що люди у відповідь їй в обличчя ногою дають.
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24.05.2025 22:04 Ответить
Як Вам не соромно? Ці люди-інваліди.
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24.05.2025 12:06 Ответить
ніт. невідповідність психічного гендерної ідентифікації та біологічних первинних статевих ознак - не інвалідність. І навіть не психіатрія. 90+% трасгендерів психічно стабільні. Цей відсоток не більший і не менший за тих, в кого немає невідповідності в гендерній ідентифікації. Лише невелика частка трансгендерів має психічні і психіатричні розлади, які в переважній більшості спричинені тиском дебілів типу вас, які таких людей вважають неповноцінними, хворими чи інвалідами.
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24.05.2025 12:34 Ответить
Содоміти
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23.05.2025 23:42 Ответить
Толєрасти: ви ж уточняйте, якого ґєндєру була ця істота. Мужик з силіконовими цицьками, що відрізав собі прутня, щоб пісяти сидячи. Чи "менстуюючий чоловік", з мінус першим розміром грудей, який носить в трусах над лобком силіконову китайську накладку, що імітує контури пеніса.
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23.05.2025 23:45 Ответить
Баба з *****.

Страшно бути в Таїланді, *****, нормальним мужиком

Всюди, ****, підараси - тут і там, тут і там

Косят підари під тьолок, вас цілуют і сосут

А тоді з трусів у сєтку *** метровий дістают

[Приспів]

Баба з ***** попаласі мені

Баба з *****, як у страшному сні

Баба з *****, волнітєльний момєнт

Баба з ***** - і став я імпотєнт

Злий репер Зеник ( Андрій Кузьменко)
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23.05.2025 23:49 Ответить
Щоб в нас так пенсіонерів захищали в Україні ,як ....расів Лгбт спільноту ...
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23.05.2025 23:49 Ответить
- Как ви атносітєсь к лгбт -саобщєству?

- Слава Богу , я до нього не відношусь!

Але бити людей просто , що вони тобі не подобаються - це москальські звичаї . Тому мужика потрібно покарати . Він може свою агресії на фронті з більшою користю задіяти ...
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23.05.2025 23:54 Ответить
може ревнощі
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24.05.2025 00:02 Ответить
Ви впевнені, що воно його не зпровокувало?
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24.05.2025 06:27 Ответить
Читаю коментарі, і ніби на рсєйський форум зайшов. Тільки українською мовою.
Відразу забуті заклики до Європи, демократичних цінностей, свободи (в т.ч. свободи відрізати собі все що завгодно) і т.п. Лише цілковите єднання думками з північним гондурасом.
Але з іншого боку, в нас зараз цікавий час. Всі трансгендери, феміністки, ультрапатріоти, ЛГБТ+-косинус, і т.п. верстви населення, мають шанс показати усім що вони мають рівні права та навіть кращі за декого. Достатньо просто піти в ТЦК/центри рекрутингу та записатись в "програму рівності", яку реалізують ЗСУ. Але....чомусь не записуються. По крайній мірі про це не чути. От після війни, кожен з перелічених категорій, зможе продемонструвати шляхом пред'явлення військового квитка чи прагнули вони рівності, чи вони лише меншість, не варта уваги.
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24.05.2025 00:08 Ответить
Забудьте - ніякі лгбт активісти масово воювати не підуть . Як і феміністки. Це все -муйня мирного часу ,яка може існувати лише в мирному ситому суспільстві. Хай собі існують . Але не прагнуть збочення зробити нормою
Насуваються темні віки -де панує право сильного - і ці всі "представники " займуть своє звичне місце маргіналів та девіантів на дні суспільства .
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24.05.2025 00:42 Ответить
Трохи тупо закликати любити піда*асів виправдовуючи це москалями.
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24.05.2025 03:19 Ответить
Розумієте, в мене, тут в Україну, йде війна. І останнє що мене цікавить - хто, кого і в якій позі і в якій сукні/штанях. Більше того, і до війни мене це не цікавило.
Але мене бентежить той факт, що купа народу безупинно повторяє наративи ерефії/МПЦ (ФСБ) та інших правих популістів. Повторяє, заперечуючи свободу власного вибору кожної людини, переводячи увагу суспільства з важливих питань на популістські, та розпалюючи суспільство з усілякої фігні.
Більше того, навіть ви своїм коментарем, де-факто стверджуєте, що усіляких....меншинств можна лише любити, або ненавидіти. Повторюєте праву пропаганду. А я пропоную нормальну центристську позицію - ігнорувати, не заглядати кожному в спальню, і займатись власними, важливішими справами. Кожен має право на свободу вибору та право на власні відхилення/захоплення - хтось збирає марки, хтось щоденно їздить на риболовлю, а хтось одягає сукню. І любити/ненавидіти за це.....
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24.05.2025 09:39 Ответить
То із несподіванки. Поперся знайомитися поближче. Ще повезло що в неї не було трасгендерного брата. Так би був потерпілим.
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24.05.2025 00:11 Ответить
Cодоміти просто не можуть, щоб хоч якось не привернути до себе увагу. Пропаганда ЛГБТ повинна бути заборонена.
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24.05.2025 00:24 Ответить
Доречі, охоронці у нічному клубі працюють у критичній інфраструутурі, що цих кабанів не мобілізують?
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24.05.2025 00:33 Ответить
Один народ, нажаль!
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24.05.2025 00:37 Ответить
Интересно,Анастасия подлежит призыву? Почему тцк не вызвали?
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24.05.2025 00:59 Ответить
Біологічно і по документам - то чоловік. А отже - військовозобов'язаний. А що трансгендеркині більш воліють в клюбах проводити час - так такі бажання не тільки особам з психіатричними хворобами та розладами.
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24.05.2025 01:09 Ответить
Мабуть, треба писати: на трансгендеркиню?
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24.05.2025 01:01 Ответить
треба писати: хвора людина.
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24.05.2025 06:22 Ответить
Дебілізм написали ви. Невідповідність психічного гендерної ідентифікації та біологічних первинних статевих ознак - не хвороба і не інвалідність. І навіть не психіатрія. 90+% трасгендерів психічно стабільні. Цей відсоток не більший і не менший за тих, в кого немає невідповідності в гендерній ідентифікації. Лише невелика частка трансгендерів має психічні і психіатричні розлади, які в переважній більшості спричинені тиском дебілів типу вас, які таких людей вважають неповноцінними, хворими чи інвалідами.
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24.05.2025 12:36 Ответить
Та помітно, що в темі задньоприводних з таким хфахівцем як Ви, не поспориш
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24.05.2025 14:37 Ответить
Та ні, я спеціаліст не в видах задньоприводних, а в видах дебілів, типу вас.
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24.05.2025 22:05 Ответить
та не виправдовуйся, "гендерно психічно стабільний". Ніхто тобі не забороняє гордитися вітерцем в дупі .
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25.05.2025 06:34 Ответить
Ну ти свій вибір зробив життєвий - тепер перебуваєш в стані "дебіл звичайний, не задньоприводний".
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25.05.2025 08:29 Ответить
скільки "цікавого" про себе пишеш.
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25.05.2025 10:33 Ответить
Запитання до ТЦК. Якщо підор називає себе дівчиною, чи можуть його мобілізувати?
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24.05.2025 01:01 Ответить
Х.цйня і провокатори.
А також фани корпоративів голобородька
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24.05.2025 01:07 Ответить
Яка ще "дівчина"? Називати таких персонажів дівчатами, це ображати справжніх жінок. Щось з неадекватними мізками могло і вести себе неадеквано. Тому, хто там і що зпровокував, це питанння.
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24.05.2025 06:20 Ответить
А от мені цікаво хто бообраніший хасиди чи сексуальні збоченці..чи не занадто багато уваги цим категоріям..в них що особливі права якісь
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24.05.2025 07:06 Ответить
"Блаженны праведные, ибо не идут на совет нечестивых..." ("Святе писання").
Він що - не знав, КУДИ іде? Знав... А раз знав і йшов - значить, мав намір вихлюпнуть свої негативні емоції... Не подобається спільнота - так не йди в її оточення...

"Працював у одному колективі з чоловіком. Людина як людина. Роботу свою виконував добре. З колегами спілкувався. Пиво пили разом - після роботи. Все было нормально - поки він не почав говорить про "упередженість" до нього, в зв"язку з його сексуальною орієнтацією... Тепер весь відділ знає, що він - ПІДАРАС!"
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24.05.2025 07:23 Ответить
То тільки психолог-спеціаліст розрізнить біологічного чоловіка-трансгендера та чоловіка, який є пасивним гомосексуалістом з певними уподобаннями щодо зовнішності. Обидва вдягнуть сукню, зроблять макіяж, зроблять дрібну косметичну хірургію і будуть "назовні" себе називати жінкою. Причому кожен з них не буде психічно чи психіатрично хворим, по-факту...
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24.05.2025 12:41 Ответить
Тут мова не про "трансгендера"... І навіть - не про його опонента... Мова про їх сприйняття оточуючого... Якщо я не сприймаю людей-колекціонерів "чогось" - то я не піду на їх зборище. Якщо мені не подобається "хеві-метал" - я не буду "душиться в чергах", щоб купить квиток на концерт... Але, якщо ти прешся туди, де можеш зустріть "інших" (а, кажуть, саме так і розшифровується слово "гей") - будь добрий, веди себе толерантно і не заважай "іншим" буть "іншими"...
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24.05.2025 12:57 Ответить
Нападник нарвався на дівчину з яйцями - не злякалась і заяву написала...
А взагалі-то світ перетворюється на дурдом. Мало того, що мальчики себе стали вважати себе девочками, так іще зʼявились ті, що вважають себе собачками і зайчиками.
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24.05.2025 07:39 Ответить
Чоловік, хотів, полабизати «дівчину», а потім відчув що «дівчина» паркується до нього ззаду.
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24.05.2025 11:38 Ответить
 
 