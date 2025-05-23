В клубе Киева мужчина напал на трансгендерную девушку: полиция открыла производство
В Киеве в клубе Closer во время фестиваля "Strichka" неизвестный мужчина напал на трансгендерную девушку и ударил ее. У девушки открытая рана лица. Столичная полиция открыла производство.
Об этом сообщает издание Zmina, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что нападение произошло вечером 18 мая.
Что известно о нападении?
По словам пострадавшей девушки Анастасии, нападавший сначала угрожал ей насилием из-за ее гендерной идентичности, а затем ударил в лицо.
Она рассказывает, что сначала мужчина подошел к ней и заявил: "Ты что, п###ор, я тебе морду набью и с##бусь в отель [название танцпола. - Ред.], где меня не найдут, и мне по###й будет".
После этого Анастасия обратилась к охране и сообщила об угрозах.
Мужчина в это время устроил драку с теми посетителями, которые вступились за девушку. Во время этого он кричал, что те "за пид#ра заступаются".
Анастасия рассказала об угрозах охранникам - они подошли к ней, но на тот момент мужчина уже ушел. Позже девушка подходила к нападающему с предложением примирения, на что тот лишь сказал: "Все, закрыли тему".
Однако позже, когда она поднималась на лестницу, чтобы сфотографировать сцену, мужчина на нее напал.
"Он повернулся и ударил меня по лицу. Я потеряла равновесие, упала с лестницы, и все было в крови - лицо, одежда, сумка", - рассказала девушка.
После этого неравнодушные вывели Анастасию на улицу, откуда ее повезли на "скорой" в больницу - там у нее диагностировали перелом носовых костей без смещения и открытую рану лица.
Когда же на следующий день Анастасия писала заявление в полицию, правоохранители, по ее словам, сначала пытались отговорить ее от этого, но все же открыли производство.
Она также заявила, что никто из администрации клуба с ней не связался, а охрана обвинила ее в "провокациях".
Какова реакция клуба Closer?
Представители клуба Closer и фестиваля "Strichka" совместно отреагировали на инцидент, отметив, что отстранили от работы работника, который может быть причастен к инциденту, а также начали сотрудничать со следствием.
Кроме этого в Closer заявили, что связались с потерпевшей, чтобы помогать и поддерживать ее во время расследования. Представители Closer также планируют привлечь экспертов к учениям для команды, чтобы в будущем такие ситуации больше не возникали.
Также планируется проведение опроса среди работников и работниц, которое покажет уровень инклюзивности в арт-центре.
Как прогрессивному арт-центру, который ценит демократические права и свободы, нам обидно, что проявления нетерпимости в принципе могут существовать! Мы признаем, что это недопустимо в разрезе ценностей, которые мы транслируем <...> Своим примером мы хотим показать, что нам всегда есть над чем работать. Ценность безопасности на наших событиях, в клубе, на улице и в государстве должна стоять в приоритете у всех - всегда и без исключений", - говорится в обращении.
После нападения 18 мая организаторы решили усилить меры безопасности на предстоящем событии.
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Може у дитистві кожного на пляшку саджали?
Є старий радянський анекдот, де мова йде про класіфікацію пі.,рів.
Ключовим та є визначення- " он піа..с, в хорошем смысле слова".
Так от у ЗСУ москалів називають ..ідо..аса.и " в плохом смысле слова".
Якщо до тебе під ковдру не лізуть, яка тобі ріжниця, хто, з ким, у якій позі, на нозі, чи на стелі?
От коли будуть лізти, нічого поганого небуде, якщо роги трохи начистиш.. а так- , нормальній людині по цимбалам.
А кого ця тема сильно цікавить, викликає підозру, що сам має схильність, але ссісняється.
За останні 5 років два рази я тільки два рази стикався з лбгт меншинам -чоловічої статі - і вели вони себе саме як повії придорожні . Я їх не чіпав - просто просив іти далі повз культурно.
Тому ці байки про вялічіє і культуру лгбт спільнот - залиште для ідіотів
Може ти також як і володін латентний, що все такий агресивний и ображений?
Будь простіше, в Україні люди в масі цивіоізовані, на " гендерність" ніхто уваги у масі не звертає.
Поважають всіх, за реальні справи, як і неповажають, а не за ярлики..
А суть було в тому ,що в українського народу немає позитивного сприйняття слова "ідор" і це підтверджує використання його ЗСУ для москалів.
Якщо є щось по суті тези -заперечуй . А не знову словесний понос
сортах лайнатипах психічних відхилень не розбираюсь...
Коли католицькі монахи тисячами спалювали гарних жінок, я маю дуже великий сумнів, що всі ті нещасні дівчата були відьмами. А ось монахи, що розривалися між чоловічім інстинктом та целібатом, ховали свої бажання у вогнищах.
Найстрашніші расисти - мулати, найбільші антисеміти ті, у кого мама "нормальна", а тато - юрист...
Ні, зрозуміло не кожний "не такий" люто б'ється проти "не таких" же. Тільки ті, хто свою "не-такость" сам вважає чимось жахливим та грішним, ось і лютує, щоб на нього не подумали чогось...
- Россияне, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить по русски, сэр.
- А разве им кто то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят?
- ********, сэр.
Свять, свять, свять.....
У синєє море
Кров ворожу... ... а до того
Я не знаю Бога.
Це явище давно відоме. Прояви дуже явні, наприклад, у тих, хто багато дивився "Магнолія ТВ". Через місяць-два перегляду цього каналу люди починають вважати, що "що ж коїться, всі посходили з розуму, перестали навчати керувати, в країні вакханалія дтп". Хоча насправді нічого в статистиці дтп не змінюється роками.
Так і тут - ви забагато споживаєте новин про сексменшини або думаєте про них, тому вам здається, що "вони скрізь, оточили і вже до моєї дупці підбираються".
Вонавоно також заявила, що ніхто з адміністрації клубу з нею не зв'язався, а охорона звинуватила її в "провокаціях".
Воно не може бути провокатором! бо воно святий трансгендерррр!!!!1
Але вам чомусь цікаво про "воїна" в спідниці. І не цікаво про "воїна" в штанях. Тож мені цікво, чому у вас така вибірковість?
Вболіваю за всі сторони.
Нє, реально ржака.
Страшно бути в Таїланді, *****, нормальним мужиком
Всюди, ****, підараси - тут і там, тут і там
Косят підари під тьолок, вас цілуют і сосут
А тоді з трусів у сєтку *** метровий дістают
[Приспів]
Баба з ***** попаласі мені
Баба з *****, як у страшному сні
Баба з *****, волнітєльний момєнт
Баба з ***** - і став я імпотєнт
Злий репер Зеник ( Андрій Кузьменко)
расівЛгбт спільноту ...
- Слава Богу , я до нього не відношусь!
Але бити людей просто , що вони тобі не подобаються - це москальські звичаї . Тому мужика потрібно покарати . Він може свою агресії на фронті з більшою користю задіяти ...
Відразу забуті заклики до Європи, демократичних цінностей, свободи (в т.ч. свободи відрізати собі все що завгодно) і т.п. Лише цілковите єднання думками з північним гондурасом.
Але з іншого боку, в нас зараз цікавий час. Всі трансгендери, феміністки, ультрапатріоти, ЛГБТ+-косинус, і т.п. верстви населення, мають шанс показати усім що вони мають рівні права та навіть кращі за декого. Достатньо просто піти в ТЦК/центри рекрутингу та записатись в "програму рівності", яку реалізують ЗСУ. Але....чомусь не записуються. По крайній мірі про це не чути. От після війни, кожен з перелічених категорій, зможе продемонструвати шляхом пред'явлення військового квитка чи прагнули вони рівності, чи вони лише меншість, не варта уваги.
Насуваються темні віки -де панує право сильного - і ці всі "представники " займуть своє звичне місце маргіналів та девіантів на дні суспільства .
Але мене бентежить той факт, що купа народу безупинно повторяє наративи ерефії/МПЦ (ФСБ) та інших правих популістів. Повторяє, заперечуючи свободу власного вибору кожної людини, переводячи увагу суспільства з важливих питань на популістські, та розпалюючи суспільство з усілякої фігні.
Більше того, навіть ви своїм коментарем, де-факто стверджуєте, що усіляких....меншинств можна лише любити, або ненавидіти. Повторюєте праву пропаганду. А я пропоную нормальну центристську позицію - ігнорувати, не заглядати кожному в спальню, і займатись власними, важливішими справами. Кожен має право на свободу вибору та право на власні відхилення/захоплення - хтось збирає марки, хтось щоденно їздить на риболовлю, а хтось одягає сукню. І любити/ненавидіти за це.....
А також фани корпоративів голобородька
Він що - не знав, КУДИ іде? Знав... А раз знав і йшов - значить, мав намір вихлюпнуть свої негативні емоції... Не подобається спільнота - так не йди в її оточення...
"Працював у одному колективі з чоловіком. Людина як людина. Роботу свою виконував добре. З колегами спілкувався. Пиво пили разом - після роботи. Все было нормально - поки він не почав говорить про "упередженість" до нього, в зв"язку з його сексуальною орієнтацією... Тепер весь відділ знає, що він - ПІДАРАС!"
А взагалі-то світ перетворюється на дурдом. Мало того, що мальчики себе стали вважати себе девочками, так іще зʼявились ті, що вважають себе собачками і зайчиками.