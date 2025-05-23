Ветеран войны Сергей Янюк, голодающий на Майдане, устроил стычку с полицией из-за задержания друга-активиста. ВИДЕО
Ветеран войны Сергей Янюк, который четвертый день протестует голодовкой на Майдане Независимости в Киеве против строительства Национального военного мемориального кладбища, пришел к столичной полиции, которая накануне задержала его товарища. Во время стычки с правоохранителями он упал на пол.
Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"В соцсетях распространилась информация о задержании активиста и якобы избиении ветерана. Сообщаем: никаких противоправных действий в отношении участников события совершено не было. В частности, во время патрулирования города ночью полицейские обнаружили в центре Киева двух мужчин - ветерана, который сообщил, что намерен ночевать на улице возле мемориала с флагами, установленными в память павшим Героям, а также его товарища, который находился с ним", - говорится в сообщении полицейских.
Ранее в сети опубликовали видео, на котором Сергей Янюк пытается зайти в комнату, чтобы "спасти" своего друга, киевского блогера Василия с псевдонимом Киевский Ревизор, пишет издание "Громадське".
Общественная организация "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями", представителем которой является Василий и которая опубликовала видео, утверждала, что Василия "буквально похитили".
Во время схватки ветеран падает на землю, а к нему подбегают медики. В это время за кадром говорят, что тот "три дня голодал".
Что говорят в полиции?
В то же время, по данным полицейских, мужчинам было сообщено о запрете пребывания на улице во время комендантского часа, на что активист отреагировал агрессивно, поэтому его забрали в отдел полиции и составили на него админпротокол.
"Через некоторое время в управление полиции прибыл ветеран, который хотел ворваться в одно из служебных помещений. Правоохранители пытались успокоить мужчину, впрочем на просьбу прекратить свои действия он не реагировал. В какой-то момент он упал на пол, после чего полицейские вызвали к нему скорую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.
Отмечается, что все это время в отделе велось видеонаблюдение.
"Действия сотрудников полиции не противоречили нормам законодательства. Мы с уважением и почтением относимся ко всем защитникам и защитницам Украины, ведь и в рядах полиции среди работников есть ветераны, участники АТО, ООС и полномасштабной войны против Украины", - добавили там.
Что известно о ветеране Сергее Янюке?
Ветеран Сергей Янюк объявил голодовку из-за проблем со строительством Национального военного мемориального кладбища (НВМК), запланированного в лесном массиве между селами Гатное и Мархаловка Киевской области.
Янюк голодает уже четвертый день возле народного мемориала памяти погибших военных на Майдане.
Он просит о встрече с президентом Владимир Зеленским, чтобы рассказать о проблеме со строительством НВМК, а также требует личных гарантий, что на территории кладбища не появится ни одного традиционного захоронения до того, как проведут зарубежную независимую экспертизу, которая докажет, что там можно хоронить павших.
Ветеран отметил, что такое строительство НВМК, которое продолжается сейчас, может привести к экологической катастрофе.
В комментарии hromadske Янюк называл свое состояние после нескольких дней с начала голодовки "полным трешаком", в частности у него кружится голова, а накануне "не было нормально сфокусированного зрения".
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хто на цьому хайпує?
ветеран? зермачина? "активісти"?
начебто питання меморіалу вирішується всіма ким тільки можливо, і начебто всім вгодили.
чи нє?
А взагалі , когось , запитували ? Можливо там дійсно не варто будувати ?
свидетельс Иванковичей, рядом с будущим мемориалом. Это место болото. Хоронить в воде будут. Вырубка леса рассматривается Бернской конвенцией ( Украина присоединилась в 99-ом) Это место называется "смарагдова мережа" общеевропейская природная ценность. Но нам всем (украинцам) похер. В сырости быстрей сгиет. А значит оборачиваемость кладбищенского места будет высокая.
І як завжди - всі мовчать , доки один відчайдушний не з'явиться !
у дупі Зеленськогона паузі"…
Коли вже дійде до наріду, що Київ окупований москалями.
Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва.
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