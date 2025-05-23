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Новости Видео Ветеран Сергей Янюк голодает на Майдане Незалежности Схватка с полицией
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Ветеран войны Сергей Янюк, голодающий на Майдане, устроил стычку с полицией из-за задержания друга-активиста. ВИДЕО

Ветеран войны Сергей Янюк, который четвертый день протестует голодовкой на Майдане Независимости в Киеве против строительства Национального военного мемориального кладбища, пришел к столичной полиции, которая накануне задержала его товарища. Во время стычки с правоохранителями он упал на пол.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях распространилась информация о задержании активиста и якобы избиении ветерана. Сообщаем: никаких противоправных действий в отношении участников события совершено не было. В частности, во время патрулирования города ночью полицейские обнаружили в центре Киева двух мужчин - ветерана, который сообщил, что намерен ночевать на улице возле мемориала с флагами, установленными в память павшим Героям, а также его товарища, который находился с ним", - говорится в сообщении полицейских.

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Ранее в сети опубликовали видео, на котором Сергей Янюк пытается зайти в комнату, чтобы "спасти" своего друга, киевского блогера Василия с псевдонимом Киевский Ревизор, пишет издание "Громадське".

Общественная организация "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями", представителем которой является Василий и которая опубликовала видео, утверждала, что Василия "буквально похитили".

Во время схватки ветеран падает на землю, а к нему подбегают медики. В это время за кадром говорят, что тот "три дня голодал".

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Что говорят в полиции?

В то же время, по данным полицейских, мужчинам было сообщено о запрете пребывания на улице во время комендантского часа, на что активист отреагировал агрессивно, поэтому его забрали в отдел полиции и составили на него админпротокол.

"Через некоторое время в управление полиции прибыл ветеран, который хотел ворваться в одно из служебных помещений. Правоохранители пытались успокоить мужчину, впрочем на просьбу прекратить свои действия он не реагировал. В какой-то момент он упал на пол, после чего полицейские вызвали к нему скорую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Отмечается, что все это время в отделе велось видеонаблюдение.

"Действия сотрудников полиции не противоречили нормам законодательства. Мы с уважением и почтением относимся ко всем защитникам и защитницам Украины, ведь и в рядах полиции среди работников есть ветераны, участники АТО, ООС и полномасштабной войны против Украины", - добавили там.

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Что известно о ветеране Сергее Янюке?

Ветеран Сергей Янюк объявил голодовку из-за проблем со строительством Национального военного мемориального кладбища (НВМК), запланированного в лесном массиве между селами Гатное и Мархаловка Киевской области.

Янюк голодает уже четвертый день возле народного мемориала памяти погибших военных на Майдане.

Он просит о встрече с президентом Владимир Зеленским, чтобы рассказать о проблеме со строительством НВМК, а также требует личных гарантий, что на территории кладбища не появится ни одного традиционного захоронения до того, как проведут зарубежную независимую экспертизу, которая докажет, что там можно хоронить павших.

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Ветеран отметил, что такое строительство НВМК, которое продолжается сейчас, может привести к экологической катастрофе.

В комментарии hromadske Янюк называл свое состояние после нескольких дней с начала голодовки "полным трешаком", в частности у него кружится голова, а накануне "не было нормально сфокусированного зрения".

Автор: 

ветераны (1114) Киев (25655) Нацполиция (16546) активист (632)


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Топ комментарии
+24
А чого ви не долучились до війська,а пишете із за кордону?
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23.05.2025 19:55
+11
та зеленський гуй ложив на ветеранів - які наівні і прості люди....
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23.05.2025 20:10
+10
Мусорні набігло стільки, що якби були на фронті - була би "кава в Криму"
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23.05.2025 20:16
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А чому до нього, не приєднається Луценко, як борець за посади з часів Революції на Граніті??
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23.05.2025 19:49 Ответить
А чого ви не долучились до війська,а пишете із за кордону?
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23.05.2025 19:55 Ответить
Не знаючи броду, не лізьте у воду!
Підтримуйте Захисників України та їх Родини, як і чим, можете!
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23.05.2025 20:43 Ответить
Oleksandr Valovyi, Вам не соромно Луценка чіпати своїм отим язиком? Він при онкохворобі і так достатньо зробив.
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23.05.2025 22:02 Ответить
якась тупа дурна тема!
хто на цьому хайпує?
ветеран? зермачина? "активісти"?
начебто питання меморіалу вирішується всіма ким тільки можливо, і начебто всім вгодили.
чи нє?
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23.05.2025 19:55 Ответить
Чи нє ...
А взагалі , когось , запитували ? Можливо там дійсно не варто будувати ?
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23.05.2025 20:04 Ответить
Ну я свидетель с Иванковичей, рядом с будущим мемориалом. Это место болото. Хоронить в воде будут. Вырубка леса рассматривается Бернской конвенцией ( Украина присоединилась в 99-ом) Это место называется "смарагдова мережа" общеевропейская природная ценность. Но нам всем (украинцам) похер. В сырости быстрей сгиет. А значит оборачиваемость кладбищенского места будет высокая.
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23.05.2025 20:57 Ответить
Так отож ...
І як завжди - всі мовчать , доки один відчайдушний не з'явиться !
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23.05.2025 21:07 Ответить
Мы не молчим. За наши деньги работают юристы. Мы (общественность) выиграли несколько судов. Они (суды) запретили строительство. Но власти похер. Это мы этих ублюдков Берну заложили
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23.05.2025 21:11 Ответить
та зеленський гуй ложив на ветеранів - які наівні і прості люди....
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23.05.2025 20:10 Ответить
Ветеран -не ветеран а законы надо соблюдать или очень далеко можем зайти.
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23.05.2025 20:15 Ответить
Ви б ще про Конституцію згадали.
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23.05.2025 20:23 Ответить
Уже далеко зашли, прямо в самые темные глубины *опы. Никогда никому нельзя позволять плевать на закон, потом всем приходится блевать кровью.
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23.05.2025 20:38 Ответить
Мусорні набігло стільки, що якби були на фронті - була би "кава в Криму"
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23.05.2025 20:16 Ответить
Оті в жовтих жилетках це хто? Які ненавчені воювати? А для чого вони тоді?
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23.05.2025 20:28 Ответить
"Дорожники".
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24.05.2025 10:34 Ответить
"Конституція у дупі Зеленського на паузі"…
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23.05.2025 21:21 Ответить
Він не "впав".... Його повалили сміття у формі..... Прийде час і наш народ проведе справжню реформу сміттяслужби....
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23.05.2025 21:22 Ответить
Добре що живі. Наступний раз пристрелять.
Коли вже дійде до наріду, що Київ окупований москалями.

Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-cholovika-zatrimali-pratsivniki-ttsk-a-cherez-tizhden-yogo-znayshli-mertvim-u-richtsi-v-misti-mikolayiv-62828
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23.05.2025 22:15 Ответить
Во скоко ********* на украинца напало а говорят штурмавать некому
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24.05.2025 00:44 Ответить
а чем ему кладбище не угодило?))) все хотят а он нет))))) проверьте человека на вменяемость, может ему нужна помощь и лечение?
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24.05.2025 10:31 Ответить
 
 