Ветеран войны Сергей Янюк, голодающий на Майдане, устроил стычку с полицией из-за задержания друга-активиста. ВИДЕО

Ветеран войны Сергей Янюк, который четвертый день протестует голодовкой на Майдане Независимости в Киеве против строительства Национального военного мемориального кладбища, пришел к столичной полиции, которая накануне задержала его товарища. Во время стычки с правоохранителями он упал на пол.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях распространилась информация о задержании активиста и якобы избиении ветерана. Сообщаем: никаких противоправных действий в отношении участников события совершено не было. В частности, во время патрулирования города ночью полицейские обнаружили в центре Киева двух мужчин - ветерана, который сообщил, что намерен ночевать на улице возле мемориала с флагами, установленными в память павшим Героям, а также его товарища, который находился с ним", - говорится в сообщении полицейских.

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Ранее в сети опубликовали видео, на котором Сергей Янюк пытается зайти в комнату, чтобы "спасти" своего друга, киевского блогера Василия с псевдонимом Киевский Ревизор, пишет издание "Громадське".

Общественная организация "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями", представителем которой является Василий и которая опубликовала видео, утверждала, что Василия "буквально похитили".

Во время схватки ветеран падает на землю, а к нему подбегают медики. В это время за кадром говорят, что тот "три дня голодал".

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Что говорят в полиции?

В то же время, по данным полицейских, мужчинам было сообщено о запрете пребывания на улице во время комендантского часа, на что активист отреагировал агрессивно, поэтому его забрали в отдел полиции и составили на него админпротокол.

"Через некоторое время в управление полиции прибыл ветеран, который хотел ворваться в одно из служебных помещений. Правоохранители пытались успокоить мужчину, впрочем на просьбу прекратить свои действия он не реагировал. В какой-то момент он упал на пол, после чего полицейские вызвали к нему скорую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Отмечается, что все это время в отделе велось видеонаблюдение.

"Действия сотрудников полиции не противоречили нормам законодательства. Мы с уважением и почтением относимся ко всем защитникам и защитницам Украины, ведь и в рядах полиции среди работников есть ветераны, участники АТО, ООС и полномасштабной войны против Украины", - добавили там.

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Что известно о ветеране Сергее Янюке?

Ветеран Сергей Янюк объявил голодовку из-за проблем со строительством Национального военного мемориального кладбища (НВМК), запланированного в лесном массиве между селами Гатное и Мархаловка Киевской области.

Янюк голодает уже четвертый день возле народного мемориала памяти погибших военных на Майдане.

Он просит о встрече с президентом Владимир Зеленским, чтобы рассказать о проблеме со строительством НВМК, а также требует личных гарантий, что на территории кладбища не появится ни одного традиционного захоронения до того, как проведут зарубежную независимую экспертизу, которая докажет, что там можно хоронить павших.

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Ветеран отметил, что такое строительство НВМК, которое продолжается сейчас, может привести к экологической катастрофе.

В комментарии hromadske Янюк называл свое состояние после нескольких дней с начала голодовки "полным трешаком", в частности у него кружится голова, а накануне "не было нормально сфокусированного зрения".