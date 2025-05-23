Ветеран війни Сергій Янюк, який голодує на Майдані, влаштував сутичку з поліцією через затримання друга-активіста. ВIДЕО

Ветеран війни Сергій Янюк, який четвертий день протестує голодуванням на Майдані Незалежності у Києві проти будівництва Національного військового меморіального кладовища, прийшов до столичної поліції, яка напередодні затримала його товариша. Під час сутички з правоохоронцями він впав на підлогу.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"У соцмережах поширилась інформація про затримання активіста та нібито побиття ветерана. Повідомляємо – жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було. Так, під час патрулювання міста вночі поліцейські виявили у центрі Києва двох чоловіків – ветерана, який повідомив, що має намір ночувати на вулиці біля меморіалу з прапорами, встановленими у пам’ять полеглим Героям, а також його товариша, котрий перебував із ним", - йдеться у повідомленні поліціянтів.

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Раніше в мережі опублікували відео, на якому Сергій Янюк намагається зайти до кімнати, щоб "урятувати" свого друга, київського блогера Василя, на псевдо Київський Ревізор, пише видання "Громадське".

Громадська організація "Бюро по боротьбі з екологічними злочинами", представником якої є Василь і яка опублікувала відео, стверджувала, що Василя "буквально викрали".

Під час сутички ветеран падає на землю, а до нього підбігають медики. У цей час за кадром кажуть, що той "три дні голодував".

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Що кажуть у поліції?

Водночас, за даними поліціянтів, чоловікам було повідомлено щодо заборони перебування на вулиці під час комендантської години, на що активіст відреагував агресивно, тому його забрали до відділу поліції й склали на нього адмінпротокол.

"Через деякий час до управління поліції прибув ветеран, котрий хотів увірватись в одне зі службових приміщень. Правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, втім на прохання припинити свої дії, він не реагував. У якийсь момент він впав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу", - розповіли в поліції.

Наголошується, що увесь цей час у відділі велось відеоспостереження.

"Дії працівників поліції не суперечили нормам законодавства. Ми з повагою і шаною відносимось до усіх захисників та захисниць України, адже й у лавах поліції серед працівників є ветерани та ветеранки, учасники АТО, ООС та повномасштабної війни проти України", - додали там.

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Що відомо про ветерана Сергія Янюка?

Ветеран Сергій Янюк оголосив голодування через проблеми із будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК), запланованого в лісовому масиві між селами Гатне та Мархалівка на Київщині.

Янюк голодує уже четвертий день біля народного меморіалу памʼяті загиблих військових на Майдані.

Він просить про зустріч з президентом Володимир Зеленським, щоб розповісти про проблему з будівництвом НВМК, а також вимагає особистих гарантій, що на території кладовища не з’явиться жодного традиційного поховання до того, як проведуть закордонну незалежну експертизу, яка доведе, що там можна ховати полеглих.

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Ветеран зазначив, що таке будівництво НВМК, яке триває нині, може призвести до екологічної катастрофи.

У коментарі hromadske Янюк називав свій стан після кількох днів від початку голодування "повним трешаком", зокрема в нього паморочиться в голові, а напередодні "не було нормально сфокусованого зору".