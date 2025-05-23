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Новини Відео Ветеран Сергій Янюк голодує на Майдані Незалежності Сутичка з поліцією
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Ветеран війни Сергій Янюк, який голодує на Майдані, влаштував сутичку з поліцією через затримання друга-активіста. ВIДЕО

Ветеран війни Сергій Янюк, який четвертий день протестує голодуванням на Майдані Незалежності у Києві проти будівництва Національного військового меморіального кладовища, прийшов до столичної поліції, яка напередодні затримала його товариша. Під час сутички з правоохоронцями він впав на підлогу.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"У соцмережах поширилась інформація про затримання активіста та нібито побиття ветерана. Повідомляємо – жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було. Так, під час патрулювання міста вночі поліцейські виявили у центрі Києва двох чоловіків – ветерана, який повідомив, що має намір ночувати на вулиці біля меморіалу з прапорами, встановленими у пам’ять полеглим Героям, а також його товариша, котрий перебував із ним", - йдеться у повідомленні поліціянтів.

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Раніше в мережі опублікували відео, на якому Сергій Янюк намагається зайти до кімнати, щоб "урятувати" свого друга, київського блогера Василя, на псевдо Київський Ревізор, пише видання "Громадське".

Громадська організація "Бюро по боротьбі з екологічними злочинами", представником якої є Василь і яка опублікувала відео, стверджувала, що Василя "буквально викрали".

Під час сутички ветеран падає на землю, а до нього підбігають медики. У цей час за кадром кажуть, що той "три дні голодував".

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Що кажуть у поліції?

Водночас, за даними поліціянтів, чоловікам було повідомлено щодо заборони перебування на вулиці під час комендантської години, на що активіст відреагував агресивно, тому його забрали до відділу поліції й склали на нього адмінпротокол.

"Через деякий час до управління поліції прибув ветеран, котрий хотів увірватись в одне зі службових приміщень. Правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, втім на прохання припинити свої дії, він не реагував. У якийсь момент він впав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу", - розповіли в поліції.

Наголошується, що увесь цей час у відділі велось відеоспостереження.

"Дії працівників поліції не суперечили нормам законодавства. Ми з повагою і шаною відносимось до усіх захисників та захисниць України, адже й у лавах поліції серед працівників є ветерани та ветеранки, учасники АТО, ООС та повномасштабної війни проти України", - додали там.

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Що відомо про ветерана Сергія Янюка?

Ветеран Сергій Янюк оголосив голодування через проблеми із будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК), запланованого в лісовому масиві між селами Гатне та Мархалівка на Київщині.

Янюк голодує уже четвертий день біля народного меморіалу памʼяті загиблих військових на Майдані.

Він просить про зустріч з президентом Володимир Зеленським, щоб розповісти про проблему з будівництвом НВМК, а також вимагає особистих гарантій, що на території кладовища не з’явиться жодного традиційного поховання до того, як проведуть закордонну незалежну експертизу, яка доведе, що там можна ховати полеглих.

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Ветеран зазначив, що таке будівництво НВМК, яке триває нині, може призвести до екологічної катастрофи.

У коментарі hromadske Янюк називав свій стан після кількох днів від початку голодування "повним трешаком", зокрема в нього паморочиться в голові, а напередодні "не було нормально сфокусованого зору".

Автор: 

ветерани (1082) Київ (19626) Нацполіція (15258) активіст (314)


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Топ коментарі
+24
А чого ви не долучились до війська,а пишете із за кордону?
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23.05.2025 19:55
+11
та зеленський гуй ложив на ветеранів - які наівні і прості люди....
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23.05.2025 20:10
+10
Мусорні набігло стільки, що якби були на фронті - була би "кава в Криму"
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23.05.2025 20:16
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А чому до нього, не приєднається Луценко, як борець за посади з часів Революції на Граніті??
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23.05.2025 19:49 Відповісти
А чого ви не долучились до війська,а пишете із за кордону?
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23.05.2025 19:55 Відповісти
Не знаючи броду, не лізьте у воду!
Підтримуйте Захисників України та їх Родини, як і чим, можете!
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23.05.2025 20:43 Відповісти
Oleksandr Valovyi, Вам не соромно Луценка чіпати своїм отим язиком? Він при онкохворобі і так достатньо зробив.
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23.05.2025 22:02 Відповісти
якась тупа дурна тема!
хто на цьому хайпує?
ветеран? зермачина? "активісти"?
начебто питання меморіалу вирішується всіма ким тільки можливо, і начебто всім вгодили.
чи нє?
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23.05.2025 19:55 Відповісти
Чи нє ...
А взагалі , когось , запитували ? Можливо там дійсно не варто будувати ?
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23.05.2025 20:04 Відповісти
Ну я свидетель с Иванковичей, рядом с будущим мемориалом. Это место болото. Хоронить в воде будут. Вырубка леса рассматривается Бернской конвенцией ( Украина присоединилась в 99-ом) Это место называется "смарагдова мережа" общеевропейская природная ценность. Но нам всем (украинцам) похер. В сырости быстрей сгиет. А значит оборачиваемость кладбищенского места будет высокая.
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23.05.2025 20:57 Відповісти
Так отож ...
І як завжди - всі мовчать , доки один відчайдушний не з'явиться !
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23.05.2025 21:07 Відповісти
Мы не молчим. За наши деньги работают юристы. Мы (общественность) выиграли несколько судов. Они (суды) запретили строительство. Но власти похер. Это мы этих ублюдков Берну заложили
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23.05.2025 21:11 Відповісти
та зеленський гуй ложив на ветеранів - які наівні і прості люди....
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23.05.2025 20:10 Відповісти
Ветеран -не ветеран а законы надо соблюдать или очень далеко можем зайти.
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23.05.2025 20:15 Відповісти
Ви б ще про Конституцію згадали.
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23.05.2025 20:23 Відповісти
Уже далеко зашли, прямо в самые темные глубины *опы. Никогда никому нельзя позволять плевать на закон, потом всем приходится блевать кровью.
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23.05.2025 20:38 Відповісти
Мусорні набігло стільки, що якби були на фронті - була би "кава в Криму"
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23.05.2025 20:16 Відповісти
Оті в жовтих жилетках це хто? Які ненавчені воювати? А для чого вони тоді?
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23.05.2025 20:28 Відповісти
"Дорожники".
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24.05.2025 10:34 Відповісти
"Конституція у дупі Зеленського на паузі"…
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23.05.2025 21:21 Відповісти
Він не "впав".... Його повалили сміття у формі..... Прийде час і наш народ проведе справжню реформу сміттяслужби....
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23.05.2025 21:22 Відповісти
Добре що живі. Наступний раз пристрелять.
Коли вже дійде до наріду, що Київ окупований москалями.

Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-cholovika-zatrimali-pratsivniki-ttsk-a-cherez-tizhden-yogo-znayshli-mertvim-u-richtsi-v-misti-mikolayiv-62828
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23.05.2025 22:15 Відповісти
Во скоко ********* на украинца напало а говорят штурмавать некому
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24.05.2025 00:44 Відповісти
а чем ему кладбище не угодило?))) все хотят а он нет))))) проверьте человека на вменяемость, может ему нужна помощь и лечение?
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24.05.2025 10:31 Відповісти
 
 