Ветеран війни Сергій Янюк, який голодує на Майдані, влаштував сутичку з поліцією через затримання друга-активіста. ВIДЕО
Ветеран війни Сергій Янюк, який четвертий день протестує голодуванням на Майдані Незалежності у Києві проти будівництва Національного військового меморіального кладовища, прийшов до столичної поліції, яка напередодні затримала його товариша. Під час сутички з правоохоронцями він впав на підлогу.
Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"У соцмережах поширилась інформація про затримання активіста та нібито побиття ветерана. Повідомляємо – жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було. Так, під час патрулювання міста вночі поліцейські виявили у центрі Києва двох чоловіків – ветерана, який повідомив, що має намір ночувати на вулиці біля меморіалу з прапорами, встановленими у пам’ять полеглим Героям, а також його товариша, котрий перебував із ним", - йдеться у повідомленні поліціянтів.
Раніше в мережі опублікували відео, на якому Сергій Янюк намагається зайти до кімнати, щоб "урятувати" свого друга, київського блогера Василя, на псевдо Київський Ревізор, пише видання "Громадське".
Громадська організація "Бюро по боротьбі з екологічними злочинами", представником якої є Василь і яка опублікувала відео, стверджувала, що Василя "буквально викрали".
Під час сутички ветеран падає на землю, а до нього підбігають медики. У цей час за кадром кажуть, що той "три дні голодував".
Що кажуть у поліції?
Водночас, за даними поліціянтів, чоловікам було повідомлено щодо заборони перебування на вулиці під час комендантської години, на що активіст відреагував агресивно, тому його забрали до відділу поліції й склали на нього адмінпротокол.
"Через деякий час до управління поліції прибув ветеран, котрий хотів увірватись в одне зі службових приміщень. Правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, втім на прохання припинити свої дії, він не реагував. У якийсь момент він впав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу", - розповіли в поліції.
Наголошується, що увесь цей час у відділі велось відеоспостереження.
"Дії працівників поліції не суперечили нормам законодавства. Ми з повагою і шаною відносимось до усіх захисників та захисниць України, адже й у лавах поліції серед працівників є ветерани та ветеранки, учасники АТО, ООС та повномасштабної війни проти України", - додали там.
Що відомо про ветерана Сергія Янюка?
Ветеран Сергій Янюк оголосив голодування через проблеми із будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК), запланованого в лісовому масиві між селами Гатне та Мархалівка на Київщині.
Янюк голодує уже четвертий день біля народного меморіалу памʼяті загиблих військових на Майдані.
Він просить про зустріч з президентом Володимир Зеленським, щоб розповісти про проблему з будівництвом НВМК, а також вимагає особистих гарантій, що на території кладовища не з’явиться жодного традиційного поховання до того, як проведуть закордонну незалежну експертизу, яка доведе, що там можна ховати полеглих.
Ветеран зазначив, що таке будівництво НВМК, яке триває нині, може призвести до екологічної катастрофи.
У коментарі hromadske Янюк називав свій стан після кількох днів від початку голодування "повним трешаком", зокрема в нього паморочиться в голові, а напередодні "не було нормально сфокусованого зору".
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хто на цьому хайпує?
ветеран? зермачина? "активісти"?
начебто питання меморіалу вирішується всіма ким тільки можливо, і начебто всім вгодили.
чи нє?
А взагалі , когось , запитували ? Можливо там дійсно не варто будувати ?
свидетельс Иванковичей, рядом с будущим мемориалом. Это место болото. Хоронить в воде будут. Вырубка леса рассматривается Бернской конвенцией ( Украина присоединилась в 99-ом) Это место называется "смарагдова мережа" общеевропейская природная ценность. Но нам всем (украинцам) похер. В сырости быстрей сгиет. А значит оборачиваемость кладбищенского места будет высокая.
І як завжди - всі мовчать , доки один відчайдушний не з'явиться !
у дупі Зеленськогона паузі"…
Коли вже дійде до наріду, що Київ окупований москалями.
Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-cholovika-zatrimali-pratsivniki-ttsk-a-cherez-tizhden-yogo-znayshli-mertvim-u-richtsi-v-misti-mikolayiv-62828