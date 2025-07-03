Суд в Украине впервые признал "фактический брак" между двумя мужчинами: они воссоединятся за границей

Деснянский районный суд города Киева в июне 2025 года признал наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами - гражданами Украины.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.

В решении суда не указывается имя заявителя, однако указано, что с 2024 года он занимает должность первого секретаря Посольства Украины в Израиле. Известно, что на эту должность назначен Зорян Кись - открытый гей, который имеет многолетнего партнера Тимура Левчука.

Так, один из партнеров с 2024 года находится на дипломатической службе за рубежом в долгосрочной командировке и пытается добиться разрешения на воссоединение с партнером, который сейчас находится в Украине.

В то же время в 2024 году Министерство иностранных дел Украины отказалось признать гражданского партнера дипломатического работника членом его семьи и, соответственно, не предоставило ему разрешение на сопровождение в долгосрочной командировке. Основанием стало действующее украинское законодательство, которое признает брак исключительно как союз женщины и мужчины.

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Совместное проживание

В связи с отказом МИД, мужчины решили обратиться в суд с просьбой признать факт наличия между ними брачных отношений.

Издание пишет, что мужчины сообщили суду, что они проживают вместе как гражданские партнеры с 2013 года. В 2017 году провели символическую церемонию бракосочетания, а в 2021 - официально заключили брак в США, о чем имеют соответствующее свидетельство американского образца.

Процедура доказывания факта совместного проживания одной семьей оказалась сложной. В суде были заслушаны свидетели, которые подтвердили, что пара уже много лет живет вместе, ведет общее хозяйство, покупает продукты и бытовые вещи, имеет общее авто и фактически является полноценной семьей.

Также в суде исследовались семейные фото мужчин, фото с церемонии их бракосочетания, билеты на авиарейсы и тому подобное.

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Конституционные законы

Деснянский райсуд Киева отметил, что хотя Семейный кодекс Украины действительно определяет брак как "семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния", однако 21 Конституции Украины определяет, что "Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах".

Также решение Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года по делу № 5-рп/99 указывает, что к членам семьи относятся лица, которые постоянно проживают вместе и ведут совместное хозяйство.

Итак, членами семьи могут признаваться не только близкие родственники, но и другие лица, которые не связаны прямыми родственными связями. Ключевым условием является наличие фактической совместной жизни.

Поскольку мужчины длительное время проживают вместе, что подтверждается соответствующими документами, суд пришел к выводу о наличии между ними общего быта, характерного именно для семейной жизни.

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Правовая позиция ЕСПЧ

Также суд принимал решение, ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает право на уважение "частной и семейной жизни".

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что отказ государства признавать фактические брачные отношения между лицами одного пола нарушает их право на уважение частной и семейной жизни.

"Учитывая вышеизложенное и то, что семья и семейные отношения относятся к важнейшим сферам правового регулирования, суд пришел к выводу, что требования заявителя обоснованы, подтверждены надлежащими доказательствами и подлежат удовлетворению", - говорится в решении Деснянского райсуда Киева.

Таким образом, суд признал факт совместного проживания мужчин одной семьей и подтвердил наличие между ними фактических брачных отношений. В то же время это решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

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Министерство иностранных дел проигнорировало ход этого судебного процесса, добавляет издание.