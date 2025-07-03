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Новости Защита прав ЛГБТ-общества
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Суд в Украине впервые признал "фактический брак" между двумя мужчинами: они воссоединятся за границей

Суд Украины впервые признал фактический брак между двумя мужчинами

Деснянский районный суд города Киева в июне 2025 года признал наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами - гражданами Украины.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.

В решении суда не указывается имя заявителя, однако указано, что с 2024 года он занимает должность первого секретаря Посольства Украины в Израиле. Известно, что на эту должность назначен Зорян Кись - открытый гей, который имеет многолетнего партнера Тимура Левчука.

Так, один из партнеров с 2024 года находится на дипломатической службе за рубежом в долгосрочной командировке и пытается добиться разрешения на воссоединение с партнером, который сейчас находится в Украине.

В то же время в 2024 году Министерство иностранных дел Украины отказалось признать гражданского партнера дипломатического работника членом его семьи и, соответственно, не предоставило ему разрешение на сопровождение в долгосрочной командировке. Основанием стало действующее украинское законодательство, которое признает брак исключительно как союз женщины и мужчины.

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Совместное проживание

В связи с отказом МИД, мужчины решили обратиться в суд с просьбой признать факт наличия между ними брачных отношений.

Издание пишет, что мужчины сообщили суду, что они проживают вместе как гражданские партнеры с 2013 года. В 2017 году провели символическую церемонию бракосочетания, а в 2021 - официально заключили брак в США, о чем имеют соответствующее свидетельство американского образца.

Процедура доказывания факта совместного проживания одной семьей оказалась сложной. В суде были заслушаны свидетели, которые подтвердили, что пара уже много лет живет вместе, ведет общее хозяйство, покупает продукты и бытовые вещи, имеет общее авто и фактически является полноценной семьей.

Также в суде исследовались семейные фото мужчин, фото с церемонии их бракосочетания, билеты на авиарейсы и тому подобное.

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Конституционные законы

Деснянский райсуд Киева отметил, что хотя Семейный кодекс Украины действительно определяет брак как "семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния", однако 21 Конституции Украины определяет, что "Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах".

Также решение Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года по делу № 5-рп/99 указывает, что к членам семьи относятся лица, которые постоянно проживают вместе и ведут совместное хозяйство.

Итак, членами семьи могут признаваться не только близкие родственники, но и другие лица, которые не связаны прямыми родственными связями. Ключевым условием является наличие фактической совместной жизни.

Поскольку мужчины длительное время проживают вместе, что подтверждается соответствующими документами, суд пришел к выводу о наличии между ними общего быта, характерного именно для семейной жизни.

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Правовая позиция ЕСПЧ

Также суд принимал решение, ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает право на уважение "частной и семейной жизни".

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что отказ государства признавать фактические брачные отношения между лицами одного пола нарушает их право на уважение частной и семейной жизни.

"Учитывая вышеизложенное и то, что семья и семейные отношения относятся к важнейшим сферам правового регулирования, суд пришел к выводу, что требования заявителя обоснованы, подтверждены надлежащими доказательствами и подлежат удовлетворению", - говорится в решении Деснянского райсуда Киева.

Таким образом, суд признал факт совместного проживания мужчин одной семьей и подтвердил наличие между ними фактических брачных отношений. В то же время это решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

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Министерство иностранных дел проигнорировало ход этого судебного процесса, добавляет издание.

Автор: 

Киев (25802) мужчины (137) ЛГБТ-сообщество (336)


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Топ комментарии
+30
Зєля і Йермак? Вітаю
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03.07.2025 17:01 Ответить
+10
нарожайте много детей )
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03.07.2025 17:11 Ответить
+10
О! Якшо це буде лазейка для перетину кордону, то українці офігєют від кількості однополих браків

А ще цікаво..
"Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя."
Тобто всі пацани в уеівкситетських гуртожитках виходить чоловіки і дружини?
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03.07.2025 17:13 Ответить
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Зєля і Йермак? Вітаю
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03.07.2025 17:01 Ответить
просто з язика зірвали...
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03.07.2025 17:22 Ответить
А що, так можна було?
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03.07.2025 17:03 Ответить
пара вже багато років живе разом, веде спільне господарство, купує продукти й побутові речі, має спільне авто й фактично є повноцінною родиною.

чому не можна було просто залишитись друзями ?

.
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03.07.2025 17:37 Ответить
Були б справді геями то так би і було, а під.ари завжди на показ таке роблять, хочуть щоб люди сприймали за належне їхні психічні захворювання, саме найстрашніше те, що тепер ці імбецили ще й дитину усиновити зможуть.
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03.07.2025 18:18 Ответить
Я шість років прожив у гуртожитку з товаришем в одній кімнаті, вели спільне господарство, купували продукти й побутові речі, на останньому курсі інституту разом на півроку виїзжали у відрядження за кордон де жили в одній кімнаті. Питання: ми були повноцінною родиною?
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03.07.2025 18:23 Ответить
новий канал ухилянства - содомія це вроджене каліцтво (недорозвинутий мозжечок), а інваліди у нас мають право на виїзд за поребрик
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03.07.2025 17:37 Ответить
Это заднеприводное ухилянство или как? Не могу понять, как могло министерство закордонных справ запретить ему жить в Израиле с мидовским геем.
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03.07.2025 17:05 Ответить
Цікаво інше. Що значить "...вони возз'єднаються за кордоном"? Виходить, якщо дружина виїхала за кордон, то чоловіка теж мають випустити для "возз'єднання сім'ї "? Чи це тільки для геїв працює "особливо, якщо один з них у посольстві працює)?
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03.07.2025 17:31 Ответить
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями...
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03.07.2025 17:07 Ответить
можна і з кнурем покохатися аби не москаль
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03.07.2025 17:12 Ответить
Ні не можна це протизаконно і знущання над тваринами, хоча те що свині розумніші і кращі за лишньохромосомих потомственно опущених жителів піда.расіюшки це факт! А кацапи поголівно з народження під.ари!
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03.07.2025 18:24 Ответить
яка гатьба для країни та суспільства.
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03.07.2025 17:07 Ответить
авжеж, авжеж!
а ще вони носять червоні кружевні трусєля....

.
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03.07.2025 17:24 Ответить
ну тоді вони обидва два- сурові чєлябінські парні ))
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03.07.2025 18:32 Ответить
Типові члЄностраждальці??
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03.07.2025 17:07 Ответить
А казали буряти....а вино хвранцузи.
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03.07.2025 17:09 Ответить
щастя молодим
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03.07.2025 17:10 Ответить
нарожайте много детей )
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03.07.2025 17:11 Ответить
Яка важлива новина, а вона нам потрібна, так як гей паради. Я ж не кричу на кожному кроці, що постійно виходжу заміж тільки за чоловіків
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03.07.2025 17:11 Ответить
Скількох одразу?
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03.07.2025 18:40 Ответить
Ухилянти!
Робоча схема!..
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03.07.2025 17:11 Ответить
Угу...Зараз будуть ставати на весільний рушник прямо в ТЦК.Воєнком зареєструє шлюб.
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03.07.2025 18:05 Ответить
))) як би вони воєнкомів не заїбали своєю любоффью ))
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03.07.2025 18:34 Ответить
О! Якшо це буде лазейка для перетину кордону, то українці офігєют від кількості однополих браків

А ще цікаво..
"Оскільки чоловіки тривалий час проживають разом, що підтверджується відповідними документами, суд дійшов висновку про наявність між ними спільного побуту, характерного саме для сімейного життя."
Тобто всі пацани в уеівкситетських гуртожитках виходить чоловіки і дружини?
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03.07.2025 17:13 Ответить
"намагається домогтися дозволу на возз'єднання з партнером, який наразі перебуває в Україні. "

а шо цього гея хтось в Україну до його ****** не пуская чи як?
крети іпланоголові, а може ви тоді відпустите всіх ЗСУшників до їх дружин які за кордоном? Чи це не достатньо толерантно ?
скотойобло тупориле саме все робить для того щоб їх всіх перевішали на одному каштані в один чудой день який сподіваюсь таки настане.
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03.07.2025 17:15 Ответить
Тобто оцей "брак " виправдали і чкурнули за кордон?
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03.07.2025 17:16 Ответить
Цікаво ,а хто з них чоловік ,а хто -жінка ,чи як це в них там називається.
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03.07.2025 17:17 Ответить
Час від часу міняються, коли попа починає боліти )
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03.07.2025 17:48 Ответить
а от щас попам стало обідно з-за образи їх релігійних почуттів! ))
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03.07.2025 18:36 Ответить
Один із "кластерів" відкрито.
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03.07.2025 17:18 Ответить
Дискредитація МЗС потужно продовжується. ZEленський МЗС вже повністю перетворив на вбогий смітник, кого там тільки нема і екс прокурори і екс міністри оборони і тренерки з мінєту, тепер вже під... тобто гєї. Лише справжніх дипломатів там немає, тому й жодних успіхів у зовнішній політиці, суцільні пройоби, провали та імітація бурхливої діяльності. Але ще 6 років тому, до приходу на Банкову зелених щурів, українська дипломатична служба була однією з найефективніших, саме завдяки дипломатії 5 Президенту вдавалося вирішувати налскладні питання, у вирішення яких тоді ніхто не вірив, як то підписання асоційованого членства з ЄС, безвіз, отримання Томосу, а також Мінські домовленості, які, як казав Франсуа Олланд, дозволили Україні виграти час на відновлення армії та оборонного потенціалу, що дало змогу у 2022 вистояти українській державі і не впасти за 3 дні, як розраховували в кремлі та слуги кремля в Україні.
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03.07.2025 17:19 Ответить
Пургену молодятам , щоб знали ,що і для чого .
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03.07.2025 17:19 Ответить
То треба йти далі - узаконювати шлюб з тваринами...
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03.07.2025 17:19 Ответить
З свинособаками?
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03.07.2025 17:36 Ответить
Та ну нах! Це вже знущяння!
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03.07.2025 17:50 Ответить
Взрыв сероводорода на мокшанских болотах обеспечен. А вообще кому какое дело кто с кем спит,ну или не спит? Главное чтобы все выспались.
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03.07.2025 17:20 Ответить
Дурдом "Веселка"...Закон України визначає шлюб як союз чоловіка і жінки,але так як всі люди у нас рівні то жінка може бути чоловіком.Дайте призвіще того (чи тієї) судді,хочу на нього подивитись...Зрештою як людям приспічило то в світі є багато країн де геї можуть жити в шлюбі,той самий Ізраїль...І це остання крапля,людина яка призначає на вищі державні посади відкритих ********** або повний телепень,або сам такий...
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03.07.2025 17:23 Ответить
Який лідор такі й суди
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03.07.2025 17:23 Ответить
Терміново одружились, бо хтось вагітний!
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03.07.2025 17:23 Ответить
Цікаво, в Ізраїлі до сих пір, геїв каменують, згідно закону Моісея?
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03.07.2025 17:28 Ответить
А шо вот та тимура может попасть с изгаиль вместо фронта?
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03.07.2025 17:36 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122130220058743342&set=ecnf.61572300286001
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03.07.2025 18:26 Ответить
Цікаво, як би це прокоментував Аятолла Хаменеї?
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03.07.2025 17:37 Ответить
Тепер ви знаєте кому можна за кордон!
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03.07.2025 17:51 Ответить
Їм і раніше, можна було. "Свої", завжди випустять
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03.07.2025 17:56 Ответить
Козацтво лягло і лягає під прапори а дупотрахи стають "елітою" і шось нескладається а чи наш Зеленський не є дівкою Єрмака бо дуже вони ведуть себе не по пацанськи ..
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03.07.2025 17:55 Ответить
Як тепер? "Хрущі над вишнями гудуть, співають, ідучи "хлопчата", "чоловіки" вечерять ждуть..?"
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03.07.2025 17:55 Ответить
Он вже дупотрахи коменти банят ..Бутусов ти шо задніприводних набрав в адміни ?
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03.07.2025 17:57 Ответить
надо быть толерантным, или вам геи не дают?)
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03.07.2025 18:17 Ответить
Якщо хтось відчуває інтимний потяг до Трампа і пише це в коментарях - не банять. Яка може бути допомога з США?
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03.07.2025 18:21 Ответить
Слава воїнам ЗСУ! Ганьба дупотрахам !
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03.07.2025 17:59 Ответить
Ухилесы уже почуяли новую лозейку и разчехлили задний привод
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03.07.2025 18:25 Ответить
тухис - на идиш.
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03.07.2025 18:49 Ответить
Чого всі так возбудились, чи жалкуете🤮
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03.07.2025 18:56 Ответить
"вони возз'єднаються за кордоном" - ухилянт, якщо хочеш за кордон, то назвися підором
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03.07.2025 18:57 Ответить
 
 