2 128 91

Апеляційний суд вперше в Україні підтвердив шлюбні відносини між двома чоловіками

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Деснянського райсуду про визнання факту спільного проживання і шлюбних відносин між двома чоловіками –– першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила громадська організація "Інсайт".

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше в історії України визнав одностатеву пару сім’єю в Україні, встановивши факт спільного проживання та фактичних шлюбних відносин.

Рішення суду стало важливим прецедентом, оскільки в Україні наразі відсутні законодавчо закріплені інститути для визнання одностатевих партнерств, і судове встановлення факту сімейних відносин стало єдиним інструментом захисту прав таких пар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має врегулювати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - прем’єр Швеції Крістерссон

Однак справа не завершилася на рівні першої інстанції. Після рішення Деснянського районного суду, громадська організація "Всі разом!" подала апеляцію, заявляючи про порушення своїх прав та інтересів у сфері захисту традиційних сімейних цінностей.

Сьогодні, 10 вересня, відбувся розгляд апеляції у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука.

Справа Кіся та Левчука: апеляційний суд Києва вперше визнав шлюб

"Київський апеляційний суд відхилив скаргу, залишивши в силі рішення Деснянського районного суду, який вперше в історії України встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім'єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними. Ми дуже раді цьому рішенню. Це крок вперед для всієї ЛГБТІ+ спільноти", - зазначили в ГО.

Пара повідомила, що живе разом з 2013 року, у 2017 провела цивільну церемонію одруження, а у 2021 уклала офіційний шлюб у США (штат Юта) і має свідоцтво про шлюб американського зразка.

Кісь та Левченко надали докази того, що вже понад 10 років перебувають у стосунках, ведуть спільний побут, ділять витрати, разом відпочивають та піклуються одне про одного. Суд отримав фотопідтвердження, авіаквитки зі спільних подорожей, а також опитав сусідів та знайомих чоловіків, які підтвердили, що дипломат та його партнер разом протягом багатьох років та будують сімейні стосунки.

Читайте також: Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про одностатеві партнерства

Деснянський суд, ухвалюючи рішення, послався на Конституцію України та рішення Конституційного Суду 1999 року про розширене визначення членів сім’ї, а також на практику Європейського суду з прав людини щодо права на сімейне життя.

Під час розгляду справи активісти підтримували пару. Вони вийшли під будівлею суду із плакатами: "Моя сім’я існує, але держава її не визнає", "Сім’я понад стереотипи", "ЛБТК+ люди не забирають ваших прав, вони просто хочуть такі самі".

Справа Кіся та Левчука: апеляційний суд Києва вперше визнав шлюб

Раніше повідомлялося, що Деснянський районний суд міста Києва у червні 2025 року визнав наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками –– громадян України.

Автор: 

Київ (20151) чоловіки (179) ЛГБТ-спільнота (272) Апеляційний суд (412) шлюб (37)
Топ коментарі
+10
Та невже? А як же Лєнка?

10.09.2025 22:05 Відповісти
+8
Пох..це їхня особиста справа.
10.09.2025 22:09 Відповісти
+7
в штатах теж з геїв починалось, нещодавно відмітилось звірячим вбивством нашої дівчини у трамваї, в якому пасажири поруч зробили вигляд що на них її кров не потрапила і вони нічого такого не бачили і не чули
у дивні часи живемо...
10.09.2025 21:45 Відповісти
Щастя молодим )
10.09.2025 21:41 Відповісти
Хто двоє із цих трьох молоді?
10.09.2025 21:48 Відповісти
Ті, що пукають частіше )
10.09.2025 21:50 Відповісти
Просто отой мужик в жилетці, то точно член пари. А оті два які виглядають сурово, то мабуть, той шо по-переду то адвокат. Хоча можливо це пара сурових лісорубів, а мужик в жилетці - це адвокат
10.09.2025 21:53 Відповісти
Ховайся, мужик в жилетці, то не мужик, а жінка
10.09.2025 21:55 Відповісти
от мені цікаво, після кожного акту кохання всі простині у каках чи як ?
10.09.2025 21:54 Відповісти
В трояндових пелюстках )
10.09.2025 21:57 Відповісти
В шоколаді !
10.09.2025 21:58 Відповісти
да да, швейцарський шоколад
10.09.2025 22:01 Відповісти
+++
Имянно.
Раньше ели редьку с квасом, и попёрдывали басом. А сейчас торты едят, и не бздят, а лишь шипят
10.09.2025 22:11 Відповісти
Мужик в жилетці то любовнік когось з двох перших
10.09.2025 22:39 Відповісти
І діточок побільше?!?
10.09.2025 22:00 Відповісти
в штатах теж з геїв починалось, нещодавно відмітилось звірячим вбивством нашої дівчини у трамваї, в якому пасажири поруч зробили вигляд що на них її кров не потрапила і вони нічого такого не бачили і не чули
у дивні часи живемо...
10.09.2025 21:45 Відповісти
Шо ты несешь?
10.09.2025 21:49 Відповісти
Привіт , голуба !
10.09.2025 21:50 Відповісти
Так, бачив відео. Там явно расистська тема. Добре що трагедія набула резонансу, дуже сподіваюсь що того нігера знайдуть і воно здохне на ел стільці.
10.09.2025 21:53 Відповісти
він арештований
трамп написав що вимагатимуть смертної кари
що цікаво у них бармен може отримати строк якщо продасть напої вже випившому і той вчинить аварію, але судді які 14 разів випускали злочинця не відповідають за свої рішення
а ще виявляється судді навіть не мають юридичної освіти, ніколи не працювали у судах, просто обрані
10.09.2025 21:56 Відповісти
"Сєгодня ти іграєш джаз, а завтра родіну продашь" (С)

10.09.2025 22:09 Відповісти
Сегодня ты при бороде. А завтра где? В НКВД
10.09.2025 22:14 Відповісти
Це критика чи я не так зрозуміла ?
Чому я взагалі так написала.
Бо побачила сьогодні думку активісток блек лайвз меттерз - чорні мають право на насильство і вона підтримує що час коли мавпа вбивала Ірину вибраний правильно
А саму організацію блек лайвс меттерз створили лесбійки.
Тому вони відповідають за цей злочин. Борці за права довбані.
10.09.2025 22:15 Відповісти
Ви так просто звʼязали в один ланцюжок геїв і вбивство українки всратим негром . Дивно шо євреїв не додали
10.09.2025 22:22 Відповісти
Бо це пов'язано. Вони боролись разом за свої права творити бєспрєдєл.
10.09.2025 22:25 Відповісти
Який бєспрєдєл? Ви такі хочете в кожній спальні тримати свічку?
10.09.2025 22:28 Відповісти
та хай човпуться , геморой довго лікувати і дорого, але прав ніяких не надавати, у них уже є всі права, як у всіх інших
10.09.2025 22:31 Відповісти
А чому прав не давати? Окрім вашої звіриної гомофобії можете навести якісь зважені логічні причини?
10.09.2025 22:33 Відповісти
Ніякої гомофобії. Лише факти. Може ви не дуже орієнтуєтесь у них.
Та і не живуть мужики у двох довго.
10.09.2025 22:35 Відповісти
Давайте факти. Де вони?
10.09.2025 22:36 Відповісти
Я спати. А вам нехай насниться прекрасний гей на ліжку з трояндою в зубах . Солодких снів і шоколадного фонтану !
10.09.2025 22:39 Відповісти
10.09.2025 22:45 Відповісти
Ну ось. Обіцяних фактів нема. Шо і треа було довести.
10.09.2025 22:48 Відповісти
Кідораси зовсім розпоясались! Треба зачиняти цю тему в Україні. В ЄС нас всерівно не беруть то чого дупу рвати. Паради конференції гей клуби саміти и інш. Ось коли візьмуть в ЄС тоді подумаємо що з цим кідорастизмом робити.
10.09.2025 21:49 Відповісти
в Європі і у штатах свобода всім- трансам, геям, нонбанерям, муслімам, нігерам, захисникам природи борцям за права тарганів, кацапам, ВСІМ, окрім адекватних людей
10.09.2025 21:52 Відповісти
У нас теж для пацанів 18-22 свобода, при чому повна! Майже за В.Висоцьким - «Это Вова Зеленский и Ермак наш Андрюша подарили свободу и их помнит народ!».
10.09.2025 22:17 Відповісти
а нічого було клоунам владу давати
10.09.2025 22:19 Відповісти
А на що ж ви за нього голосували «по пріколу»??? Мій кандидат нажаль програв… в нього стали бабла як у слуг каломийського не було.
10.09.2025 22:34 Відповісти
Позорище, та й ще жахливіше - це виклик Богу під час війни.
10.09.2025 21:49 Відповісти
заспокойтеся. і в біблійні часи вони були.
10.09.2025 21:50 Відповісти
Це типу відмазки для кідорасів? Так у біблійні часи багато чого було…
10.09.2025 22:11 Відповісти
пілораси в рашці. у нас іншої орієнтації і в армії служать.
10.09.2025 22:40 Відповісти
Це вже ПЕРЕМОГА ,чи як кава в Ялті ?!
10.09.2025 21:49 Відповісти
Виникає питання: а судді хто?
10.09.2025 21:51 Відповісти
Нарешті. 300 спартанців, непереможні леґіони Риму, цє банда підорасів чи ґероі? Дайте ім спокій, ок.
10.09.2025 21:54 Відповісти
Дуже важлива і потужна новина. Саме за це кожного дня вмирають та калічаться на нулі сотні чоловіків.
10.09.2025 21:56 Відповісти
_ Всегда приметные,
- Всю жизнь бездетные,
- И на аборты эти дяди не идут.
10.09.2025 21:56 Відповісти
Головне, що заброньовані
10.09.2025 21:57 Відповісти
Якщо, якись з них у декреті, то до ТЦК, може сміло йти інший!!
Стефанішина, чи не свахою їм була??
10.09.2025 22:02 Відповісти
Сподіваюсь , ви не про ОчкО мали на увазі ?!
10.09.2025 22:13 Відповісти
Шлюбні стосунки стають шлюбними тільки після народження дітей та їх спільного виховання та забезпечення. Все інше це партнерство. Знаю, наприклад, двох одиноких чоловіків, які мають по квартирі. Вирішили одну квартиру здавати і жити в іншій бо на пенсію не проживеш. Вони точно не геї.
10.09.2025 21:57 Відповісти
А після реєстрації в зашсі стосунки шлюбними не стають? Таке шось напишете...
10.09.2025 22:07 Відповісти
Ні, не стають. Формальний шлюб нічого не вартий. Це те ж саме партнерство без зобовязань. Зобовязання виникають тільки після народження спільних дітей. Сімя без дітей це партнерство. Таке собі спільне проживання в одному приміщенні.
10.09.2025 22:43 Відповісти
Це так за законом? Я не буду сперечатися, я не експерт в цій темі. А як щодо всиновлення? Не думаю, шо юридично є різниця - всиновлена дитина чи народжена.
10.09.2025 22:50 Відповісти
Одне втішає, що хоч не українці.
10.09.2025 22:03 Відповісти
в Німеччині як і у всій Європі ,це нормально ,але можливо це моя суб'єтивна думка ,пора захищати натуралів , тому шо як шо ти не один із них , кар'єри тобі не зробити , суспільство в якому навмисно популірязують такі відношення , хворе,таких легше контролювати , вони слабкі і істеричні ,їм дають" хліб і зреліща" і вони як і інваліди захищені законом ... але як шо ти нормальна людина ,тобі захисту і місця нема ...
10.09.2025 22:03 Відповісти
В Україні роботодавці ********, що геїв, що підерасів, що нормальних людей однаково. Так шо все ок
10.09.2025 22:05 Відповісти
Згодна за Україну ... часи такі ,так наші орігінали ,хоч зі зброєю на передку , поважні Воїни ...а работадавцям треба я* ця упорядкувати ,шоб визначилися ,на якому вони боці ...
10.09.2025 22:13 Відповісти
Ну, якщо вони при цьому ще й налаштовані "медовий місяць" на фронті провести, я в принципі не маю нічого проти таких відносин.
10.09.2025 22:04 Відповісти
Та невже? А як же Лєнка?

10.09.2025 22:05 Відповісти
Ведуть спільний побут, ділять витрати, разом відпочивають та піклуються одне про одного. Суд отримав фотопідтвердження, авіаквитки зі спільних подорожей, а також опитав сусідів та знайомих чоловіків, які підтвердили, що дипломат та його партнер разом протягом багатьох років Джерело: https://censor.net/ua/n3573440

Хіба все вищеперераховане не можна застосувати до солодкої парочки на фото???
10.09.2025 22:22 Відповісти
як би ці орігінали мали повагу до натуралів ,то не було би проблем ...а то воно губки дме ,я як йому кажеш, шо ти з п* зди народилося ,то воно у транс впадає ...
10.09.2025 22:08 Відповісти
Пох..це їхня особиста справа.
10.09.2025 22:09 Відповісти
Це вкрай опортуністична заява! Як вони могли реєструвати шлюб, не отримавши дозвіл на форумі Цензора?
10.09.2025 22:30 Відповісти
та да.. якщо тут розробляються і візуються стратегічні битви, отчення , захоплення моцкви і військові призначення то шо вже казати про питання шлюбу і сім"ї)
10.09.2025 22:52 Відповісти
а я вже вирішив що Шевченко з Ребровим одружились. після того що вони зробили зі збірною вони повинні це зробити
10.09.2025 22:10 Відповісти
А я з початку думав що це Зорян і Шкиряк !
10.09.2025 22:20 Відповісти
Мені зажди було якось абсолютно пофігу, хочуть нехай женяться, хай хоч на головах ходять, це їх особиста справа.
10.09.2025 22:16 Відповісти
якби особиста то не було би фоточок і статті у пресі.
наступний крок це перевдягнуті у проституток розфарбовані мужики будуть ходити по школах і вчити дітей ідіотизму, почнуть збивати незрілі уми з толку, нав'язувати їм свої проблеми і комплекси.
10.09.2025 22:22 Відповісти
Ви би таке до своїх дітей пустили , щоб життю їх повчило
10.09.2025 22:29 Відповісти
А ви знаєте шо Алан Тьюрінг, дякуючи якому ви зараз можете строчити свої пасквілі в інтернетиках, теж був "такий". І такі як ви його вбили. Просто тупо нізащо.
10.09.2025 22:32 Відповісти
Колись і ви зрозумієте що оці всі борці за свої права банально вбивають спільне майбутнє націй.
10.09.2025 22:37 Відповісти
Ви борців за права ніколи в житті в очі не бачили, а тим не менш шось про це розмірковуєте...
10.09.2025 22:39 Відповісти
А що тут такого поганого?
10.09.2025 22:54 Відповісти
а ще ж почнуть вимагати пускати трансів в жіночі туалети та роздягальні
заборонять називати жінок матерями та годуючими жінками
будуть морочити голову - то звертайся до мене він, то я вже вона, то воно, або нас багато
10.09.2025 22:23 Відповісти
Гей парад це теж особиста справа? Але страждають всі навкруги. Проїхати неможна, навкруги менти, галас, крики, візги свинячи та інше. Я прочитав у французів (СМі) що якщо національне лгбт суспільство не проводить хоча б раз на рік широкого заходу типу параду, то воно не получає грант від їх міжнародного лгбт фонду ILGA (штаб квартира Женева). Мабуть бабла там багато бо кідари не зря дупу рвуть за свої правди.
10.09.2025 22:26 Відповісти
Знаєте, для мене хресна хода нічим не відрізняється від гей параду. Те саме, люди виряджаються у якісь дивні костюми і кудись йдуть, щось собі роблять, це їх справа і я не маю нічого проти.
10.09.2025 22:56 Відповісти
Ну хоч один пункт вимог майдану здійснився. Вони у Європі.)
10.09.2025 22:19 Відповісти
Одне питання: їх в окоп теж мобілізують?
10.09.2025 22:21 Відповісти
А чого вас це так хвилює?
10.09.2025 22:24 Відповісти
Читаю сьогодні в новинах, що продається дитячий табір біля моря в Одесі. Я виросла в таких таборах, в т.ч. і в ньому.
Нас чудово годували, нами займалися вожаті, нас вчили жити правильно!!!!!!!!
Про педофілію і сексуальне рабство 11-річних як у епштейна це я почула вже зараз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вмикаю американський фільм для підлітків і там одні збочення: то оргії, то лгбт, то і те і те, то ще наркотики!!!!!!!!! І так всі фільми для підлітків!!!!!!
Потім трамп каже, що це Венесуела з Мексикою і Канадою винні!!!!!!!!!!
ЩО нам пропонує захід?!
Бородаті прайди в рожевих спідничках в день жалоби чи день пам'яті жертв голодомору!!!!!!!
І пенсії в 2,9 тисяч гривень!!!!!!!!!
На ютубі 20-річні "доктори" наук розповідають про радянський союз, при тому, що їх ще в проекті не було, коли союз розпався!!!! Що вони можуть знати про радянський союз?!
Зато в 20 років вже докторську дисертацію "захистили"!
Питання - сша впевнені, що українці воюють за прайди в рожевих спідничках?!
10.09.2025 22:24 Відповісти
Сталіна на них нема!
10.09.2025 22:29 Відповісти
Правильно, традіціонніє ценності треба виховувати. І оті геї з їх інтернетами то все сатана!
10.09.2025 22:36 Відповісти
По обличчах відразу все видно що то за "чоловіки"
10.09.2025 22:28 Відповісти
Коментарі жах) Негайно усіх до газової камери!
10.09.2025 22:34 Відповісти
🤣
10.09.2025 22:46 Відповісти
Камера вже їде до вас!
10.09.2025 22:48 Відповісти
Судовий прецедент - це коли верховний суд так скаже. І це ще не точно!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОМУ що верховний суд має думку, але він з нею НЕ згоден!!!!!!!!!!!
Ось коли Конституційний Суд України визнає неконституційними положення Конституції України і Сімейного кодексу України про те, що шлюб - це союз чоловіка і жінки, ось тоді це буде прецедентом!!!!!!!!!!!!!!
В поки що чергове корупційне діяння наших корупційних суддів!!!!!
10.09.2025 22:34 Відповісти
а такие как размножаются? или популяция пусть выдыхает?
10.09.2025 22:35 Відповісти
популяція виздихає якшо всі будуть егегеї. А так просто невеликий відсоток перестає конкурувати з вами за самок. Хоча вашу гендерну приналежність складно визначити за вашим ніком. Тож якшо ви - самка, то тоді ваше незадоволення зрозуміло. Бо егегеї тіпа конкурують з вами за самців.
10.09.2025 22:44 Відповісти
Що за ....уйня!!!???
10.09.2025 22:37 Відповісти
Ну знайшли про шо говорить..Й шо?..я нелюблю гейпаради й тих хто їх розгоняе..Однаково..ну росписались й шо тепер?..Тепер срач тут буде великий...під нього добре мародерить країну..
10.09.2025 22:47 Відповісти
Живуть у шлюбі і хай собі живуть. Це не має нікого хвилювати. Якшо ти не психічно хворий, який любить пхати своє рило у чужі справи.
10.09.2025 22:52 Відповісти
Якщо коротко, то Деснянського райсуду клав на Сімейний кодекс України. За ним Київський апеляційний суд зробив теж саме. Дуже дивне рішення двох судових інстанцій. Наче в цих судах судді у зговорі із цими двома чоловіками
10.09.2025 22:53 Відповісти
 
 