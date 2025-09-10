Апеляційний суд вперше в Україні підтвердив шлюбні відносини між двома чоловіками
Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Деснянського райсуду про визнання факту спільного проживання і шлюбних відносин між двома чоловіками –– першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила громадська організація "Інсайт".
У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше в історії України визнав одностатеву пару сім’єю в Україні, встановивши факт спільного проживання та фактичних шлюбних відносин.
Рішення суду стало важливим прецедентом, оскільки в Україні наразі відсутні законодавчо закріплені інститути для визнання одностатевих партнерств, і судове встановлення факту сімейних відносин стало єдиним інструментом захисту прав таких пар.
Однак справа не завершилася на рівні першої інстанції. Після рішення Деснянського районного суду, громадська організація "Всі разом!" подала апеляцію, заявляючи про порушення своїх прав та інтересів у сфері захисту традиційних сімейних цінностей.
Сьогодні, 10 вересня, відбувся розгляд апеляції у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука.
"Київський апеляційний суд відхилив скаргу, залишивши в силі рішення Деснянського районного суду, який вперше в історії України встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім'єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними. Ми дуже раді цьому рішенню. Це крок вперед для всієї ЛГБТІ+ спільноти", - зазначили в ГО.
Пара повідомила, що живе разом з 2013 року, у 2017 провела цивільну церемонію одруження, а у 2021 уклала офіційний шлюб у США (штат Юта) і має свідоцтво про шлюб американського зразка.
Кісь та Левченко надали докази того, що вже понад 10 років перебувають у стосунках, ведуть спільний побут, ділять витрати, разом відпочивають та піклуються одне про одного. Суд отримав фотопідтвердження, авіаквитки зі спільних подорожей, а також опитав сусідів та знайомих чоловіків, які підтвердили, що дипломат та його партнер разом протягом багатьох років та будують сімейні стосунки.
Деснянський суд, ухвалюючи рішення, послався на Конституцію України та рішення Конституційного Суду 1999 року про розширене визначення членів сім’ї, а також на практику Європейського суду з прав людини щодо права на сімейне життя.
Під час розгляду справи активісти підтримували пару. Вони вийшли під будівлею суду із плакатами: "Моя сім’я існує, але держава її не визнає", "Сім’я понад стереотипи", "ЛБТК+ люди не забирають ваших прав, вони просто хочуть такі самі".
Раніше повідомлялося, що Деснянський районний суд міста Києва у червні 2025 року визнав наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками –– громадян України.
у дивні часи живемо...
Стефанішина, чи не свахою їм була??
Хіба все вищеперераховане не можна застосувати до солодкої парочки на фото???
