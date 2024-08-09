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Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про одностатеві партнерства

Цивільні партнерства

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства.

Про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту – народний депутат Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП. Життя.

Члени комітету з питань здоров’я нації рекомендували законопроєкт до ухвалення у першому читанні.

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"Автори законопроєкту постійно зіштовхуються з позицією депутатів, нібито "одностатеві сімʼї – це ненормально". Комітет з питань здоров’я нації – це саме той комітет, у сферу діяльності якого входить оцінка "нормальності" будь-чого з погляду медичної науки.

Гомосексуальність не є хворобою чи розладом. Різні види сексуальності є частиною великої та різноманітної медичної норми, тому право на сімʼю не може залежати від сексуальної орієнтації", – підкреслив нардеп.

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Нагадаємо, у березні 2023 року депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні (реєстровані) партнерства. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, яка має бути доступною для різностатевих і одностатевих пар.

Згідно із законопроєктом, цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, однак не можуть усиновлювати дітей і брати над ними опіку.

У червні 2023 року петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тисяч голосів.

Водночас Православна церква України виступила проти його ухвалення, тому що він нібито "суперечить природному, Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка та однієї жінки".

Раніше законопроєкт вже отримав підтримку чотирьох комітетів Верховної Ради: комітет молоді та спорту, комітет з питань європейської інтеграції, комітет з питань цифрової трансформації та комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів.

У жовтні 2023 року його також підтримали Міністерство оборони та Міністерство юстиції.

Автор: 

ВР (14942) сім’я (111) ЛГБТ-спільнота (266)


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Топ коментарі
+35
То тепер єрмак і зеленський зможуть офіційно одружитися?
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09.08.2024 16:52
+24
Фігньою займаєтесь,РПЦ краще забороніть.
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09.08.2024 16:52
+24
Тепер ОПа пережениться офіційно.
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09.08.2024 16:52
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Дело в планомерной агитации. На Западе поколение назад гомосексуализм считался уголовным преступлением. Людей нетрадиционной ориентации бросали в тюрьмы, подвергали химической кастрации. А теперь все их любят. Смотрели открытие Олимпиады в Париже? И посмотрите сколько уже здесь защитников ЛГБТ, а совсем недавно все на говно исходили. Народ потихоньку перевоспитывается.
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09.08.2024 17:54 Відповісти
"покоління" - 20-25 років
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09.08.2024 18:37 Відповісти
Да, те кто называют ЛГБТ нормой, это ещё незрелые инфантилы.
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09.08.2024 17:59 Відповісти
а как же тцк? как оно на улице будет определять кто мама? а влк? ухи то у убоих)))

женись на кореше и официально можно за границу?))
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09.08.2024 17:27 Відповісти
Монро вже ходила (ив) у ТЦК. Підозрюю, що не призвали.
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09.08.2024 18:38 Відповісти
Спосіб відкосить від армії тут я бачу.

Типу призивають тільки одного з сім'ї
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09.08.2024 17:30 Відповісти
Интересно, второго отца заберут на войну если ребенок инвалид или как там по закону правильно🥴
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09.08.2024 18:28 Відповісти
1. Нє.

2. Служити. Не факт, що на війну.
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09.08.2024 18:40 Відповісти
Тут помалу теж двіж починається ..бо істеричність трансів вже задовбала багатьох ...хочеться шоб в Україні вони теж не претендували на особливість ...бо як шо хтось ЛГБТ...то і натурал має право бути не ошуканим... як і інші ....
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09.08.2024 17:43 Відповісти
Разрешить браки депутатам и гаишникам так как их и так все признали нетрадиционными.
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09.08.2024 17:47 Відповісти
Тогда и всем пленным кацапам
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09.08.2024 18:18 Відповісти
Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект об однополых партнерствах.

Оксюморон, ****.
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09.08.2024 17:47 Відповісти
Яке "здоров'я нації" від одностатевих шлюбів?! Для християнської країни це гріх. А по-людському - хвороба, а не здоров'я.
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09.08.2024 18:00 Відповісти
Тепер ясно чому потягнули із забороною УПЦ МП - пообіцяли партнерам протягнути, зроблять шумок, і щоб виглядало пакетом. Але в Америці 70% населення за опитуваннями за ці шлюби, а у нас 70% - проти.
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09.08.2024 18:23 Відповісти
До 1990 года была включена в список психических отклонений. Но раз проплаченные доктора решили что гомосексуальность это нормально значит поверим на слово. Лучше бы своей головой думали а не под шумок законы принимали. После войны вам вспомнят все
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09.08.2024 18:27 Відповісти
І не дарма, достатньо подивитись на їхню поведінку
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09.08.2024 20:05 Відповісти
Гомосексуалізм це психічне захворювання , котре лікується тільки операбельно. Лазером випалюється 1 мм. куб. мозкової тканини кори головного мозку і вперед на жінок. І з гоміка виходить нормальний чоловік з нормальною психікою чоловіка і потягом до жінки
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09.08.2024 20:08 Відповісти
Це якийсь треш і знущання - "здоров"я нації" і перверсії.
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09.08.2024 18:41 Відповісти
Про здоров'я нації бояться тільки ті котрі живуть за Старим Завітом і мріють про відомі біблейські міста Содом і Гомора. Для них содомський гріх це природньо як і шлюб батька з донькою, сина з матір'ю, Брата і з сестрою. Християнство забороняє шлюб від 4-го коліна і менше щоб не було виродження. А єврейське гетто освячує інцест і всі інші збочення з ціллю збереження чистоти нації
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09.08.2024 20:16 Відповісти
Медицина стверджує - інцести ведуть до виродження роду. Мутації.
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09.08.2024 21:38 Відповісти
Пора роддоми для гоміків будувати .
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09.08.2024 19:09 Відповісти
З 2002 року працював https://lb.ua/file/person/4761_gurin_dmitriy_aleksandrovich.html дизайнером у Москві у студії Артемія Лебедєва.



Ну так цей закон саме для нього
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09.08.2024 19:39 Відповісти
Здобули...
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09.08.2024 19:53 Відповісти
Педікі для педіків...
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09.08.2024 20:24 Відповісти
Підорасом - був. Підорасом - є. Підорасом - буде.

Льоня, да ти голубой! Нє, - я Голубков! ))) Партньорство Льоні Голубкова.

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09.08.2024 20:44 Відповісти
Через содомські гріхи Україна так і не вибереться з війн, бо Бог не буде на її боці. І винні в цьому будуть оті депутати і суспільство, яке, будучи ніби християнським, спокійно це сприймає.
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09.08.2024 20:47 Відповісти
підараси.
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09.08.2024 21:23 Відповісти
Принято ссылаться на Писание, когда речь заходит о половых причудах двуногого. Неужели ни одному придурку никогда не приходит в голову, почему человек навыдумывал всех этих верований? Потому что баб ***** не получалось, вот и навыдумывал. Нет никакого сомнения, что религиозность растёт из сексуальных проблем.
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09.08.2024 23:37 Відповісти
нічого дивного: комітет, який очолює п...ід...ор радуцький, вважає п...ід...орасню основою здоров"я нації
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10.08.2024 07:15 Відповісти
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