Стефанчук обсудил с сенаторами США новые инструменты давления на РФ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с американскими сенаторами по вопросу усиления санкций против России.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится на странице Стефанчука в Фейсбуке, где он подробно описал переговоры в Вашингтоне.

Усиление санкций как ключевой инструмент

Во время встречи обсуждались жесткие санкции, которые могут заставить Россию пойти на мир. Стефанчук встретился с председателем бюджетного комитета Сената США Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем.

"Сегодня говорили о действенных инструментах, которые могут изменить ход войны", – отметил Стефанчук.

Они подробно рассмотрели содержание санкций, пути их введения и временные рамки.

Защита Украины и двухпартийная поддержка

Спикер сообщил сенаторам об атаках России на украинскую энергетическую инфраструктуру, что является террором против гражданского населения. Стороны также обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны как ключевого элемента защиты людей.

Стефанчук поблагодарил Линдси Грэма за продвижение инициативы по передаче Украине ракет Tomahawk.

Во время встречи присутствовали посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая. Спикер подчеркнул, что поддержка Украины в Конгрессе США остается двухпартийной, что делает ее стабильной.

Ранее Европейская Комиссия представила 20-й пакет санкций против России, который охватывает сферы энергетики, финансовых услуг и торговли. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

