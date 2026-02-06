Стефанчук обсудил с сенаторами США новые инструменты давления на РФ

Стефанчук о новых санкциях против РФ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с американскими сенаторами по вопросу усиления санкций против России.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится на странице Стефанчука в Фейсбуке, где он подробно описал переговоры в Вашингтоне.

Усиление санкций как ключевой инструмент

Во время встречи обсуждались жесткие санкции, которые могут заставить Россию пойти на мир. Стефанчук встретился с председателем бюджетного комитета Сената США Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем.

"Сегодня говорили о действенных инструментах, которые могут изменить ход войны", – отметил Стефанчук.

Они подробно рассмотрели содержание санкций, пути их введения и временные рамки.

Защита Украины и двухпартийная поддержка

Спикер сообщил сенаторам об атаках России на украинскую энергетическую инфраструктуру, что является террором против гражданского населения. Стороны также обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны как ключевого элемента защиты людей.

Стефанчук поблагодарил Линдси Грэма за продвижение инициативы по передаче Украине ракет Tomahawk.

Во время встречи присутствовали посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая. Спикер подчеркнул, что поддержка Украины в Конгрессе США остается двухпартийной, что делает ее стабильной.

США Стефанчук Руслан Блюменталь Ричард Линдси Грэм
Пузом тиснути!! Харею і подборіддям !!
Негайно дави їх , блд!!
06.02.2026 22:55 Ответить
Дивно що сенатори не прийняли його за pork meats і не влаштували собі барбекю с пивом.
06.02.2026 23:07 Ответить
Як повʼязана написана тобою кухня з моїм коментарем? А ботяра?
Реєстрація: 06.02.2026
06.02.2026 23:43 Ответить
Ім було цікаво побачити кнура який розмовляє та арендує кут у тещі.
07.02.2026 08:16 Ответить
Ему в кино про дебилов сниматься.
06.02.2026 22:59 Ответить
до виборів 2019 го він в якому серіалі Кврталу знімався і коли ?
06.02.2026 22:59 Ответить
в серіалах не знімався; а копіював Юзіка в хмельницькій команді
06.02.2026 23:42 Ответить
Які можуть бути тиски на Фашистську Московію крім поставок Україні далекобійної зброї і ударів по моцкві, енергетиці і промисловості? Хіба ще Стефанчук може сісти своєю свиною жопою Х'уйлу на морду і тиснути на нього
06.02.2026 22:59 Ответить
нічого особистого, але з таким йбальніком не можна назначати на відповідальні посади.
06.02.2026 23:03 Ответить
Кабанчука випустили, як майбутнього голову держави , коли вовка буде не слухняним?

Мені зараз вовка нагадує Віцина посерелдині між Єрмаком та Кабанчуком у "РИГОПЛЄННІЦЕ БАНКОВОЙ"
Козир з одного боку компромат а Кабанчук з другого боку коснтітуційний спадкоємець ну тіпа ВЕНС
06.02.2026 23:07 Ответить
"Інструменти тиску"? 🤔 Плоскогубці? Лещата? А може навіть праску і паяльник?
06.02.2026 23:09 Ответить
Такий квест: кнур Стефа на молитовному сніданку; на столі для інших щось залишилось?
06.02.2026 23:40 Ответить
Гарантійний фізичний тиск на росію, буде тоді коли це 200 кілограмове тіло скинуть на москву.
06.02.2026 23:42 Ответить
Нова українська дипломатія: Замість міністра закордонних справ - начальник монобільшості ВРУ, голова бувшої адміністрації президента - діректор ОПи, начальник Генерального Штабу ЗСУ і нарешті повний пі-ць- Голова верховної ради. Результат на табло.
07.02.2026 00:20 Ответить
ну всім же друзякам гравця на піаніно потрібно поїздити по закордонах за наші гроші. Можливо їм потрібно щось прикупити для сім'ї.
07.02.2026 09:04 Ответить
какое оно гнусно- неприятное
07.02.2026 08:18 Ответить
 
 