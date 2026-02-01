Ушел из жизни отец спикера парламента Руслана Стефанчука

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о тяжелой утрате – смерти отца.

Как сообщает Цензор.Нет, об этом говорится в его публикации в фейсбуке.

. "Папа… Дорогой… Любил… Люблю… Всегда буду любить и помнить", – написал спикер на своей странице.

Алексей Стефанчук скончался после продолжительной болезни на 75-м году жизни и был известным ортопедом-травматологом, автором научных статей и семи изобретений. Он получил почетное звание "Заслуженный врач Украины" и награды Министерства здравоохранения и Президента Украины.

Жизненный путь Алексея Стефанчука

Алексей Иванович получил медицинское образование в Тернопольском государственном медицинском институте и работал в Хмельницком. В 1999 году он стал заведующим травматологическим отделением городской больницы, а с 2000 года работал внештатным городским травматологом. Его вклад в медицину был признан профессиональным сообществом, а многочисленные изобретения и научные статьи имели практическое значение для лечения политравм.

Вследствие обстрела россиянами Никопольского района Днепропетровской области 31 января погиб футболист ФК "Никополь" Владислав Стрельчук.

