Ушел из жизни отец спикера парламента Руслана Стефанчука
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о тяжелой утрате – смерти отца.
Как сообщает Цензор.Нет, об этом говорится в его публикации в фейсбуке.
. "Папа… Дорогой… Любил… Люблю… Всегда буду любить и помнить", – написал спикер на своей странице.
Алексей Стефанчук скончался после продолжительной болезни на 75-м году жизни и был известным ортопедом-травматологом, автором научных статей и семи изобретений. Он получил почетное звание "Заслуженный врач Украины" и награды Министерства здравоохранения и Президента Украины.
Жизненный путь Алексея Стефанчука
Алексей Иванович получил медицинское образование в Тернопольском государственном медицинском институте и работал в Хмельницком. В 1999 году он стал заведующим травматологическим отделением городской больницы, а с 2000 года работал внештатным городским травматологом. Его вклад в медицину был признан профессиональным сообществом, а многочисленные изобретения и научные статьи имели практическое значение для лечения политравм.
Який батько такий син.
(Народна мудрість)
По-друге, у нас нема президнта клоуна, бо "клоун" це реальна професія на яку треба навчатись, а воно, окрім середньоосвітній школи, ні де не навчалось і диплома клоуна не має.
По-трете, виходячи з пункту другого зараз у нас президентом де факто блазень-крадій та брехливий неук.
.
тому що у ухилянта немає Батьківщини
как-то так,
кожен робить свій життєвий вибір
.
а ухилянт то шелупєнь - треба позбавляти їх виборчих прав і жити буде вільніше
.
Біжи падло-біжи гнидо!!!
.
розумнийпорядний, а другий - .... Обидва зелені уроди.
.
Таку "народну любов" не кожен здатен "заслужити".
політика сайта нормальна
.
Можна по-різному ставитися до політиків, але смерть людини - це межа.
І коли за цією межею зникає співчуття, стає тривожно не за тих, про кого пишуть, а за нас самих -
хто в цьому світі залишається…
Ну і що? То про це треба писати на перших шпальтах цензора? А чому нічого не сказали про сусідського пса Бурка, який пішов зі життя тиждень назад?