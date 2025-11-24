Война закончится тогда, когда Украина вернет Крым, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что война закончится тогда, когда временно оккупированный Россией Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Партнеры поддерживают территориальную целостность Украины

"Почти 70 парламентских делегаций со всего мира и со всех континентов присутствовали здесь, в Швеции, и говорили о Крыме, об Украине, о демократии", - отметил он.

По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали четкие и понятные месседжи:

"Главный из них — что они вместе с Украиной и поддерживают ее территориальную целостность, независимость и суверенитет".

Крым – часть государства Украина

Стефанчук подчеркнул, что сегодня у партнеров не было никаких сомнений относительно того, кто является агрессором в этой войне и на кого должно быть направлено мировое давление.

"Все четко высказались, что виновной в этой войне является Российская Федерация и что именно она вместе со своим главой, преступником Путиным, должна нести юридическую ответственность за развязанную войну", - отметил он.

Спикер украинского парламента поблагодарил партнеров за то, что вопрос Крыма также однозначно был воспринят всеми присутствующими: "Крым — это Украина, часть Украинского государства, и война закончится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины".

