Война закончится тогда, когда Украина вернет Крым, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что война закончится тогда, когда временно оккупированный Россией Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Партнеры поддерживают территориальную целостность Украины
"Почти 70 парламентских делегаций со всего мира и со всех континентов присутствовали здесь, в Швеции, и говорили о Крыме, об Украине, о демократии", - отметил он.
По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали четкие и понятные месседжи:
"Главный из них — что они вместе с Украиной и поддерживают ее территориальную целостность, независимость и суверенитет".
Крым – часть государства Украина
Стефанчук подчеркнул, что сегодня у партнеров не было никаких сомнений относительно того, кто является агрессором в этой войне и на кого должно быть направлено мировое давление.
"Все четко высказались, что виновной в этой войне является Российская Федерация и что именно она вместе со своим главой, преступником Путиным, должна нести юридическую ответственность за развязанную войну", - отметил он.
Спикер украинского парламента поблагодарил партнеров за то, что вопрос Крыма также однозначно был воспринят всеми присутствующими: "Крым — это Украина, часть Украинского государства, и война закончится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хочется "злобна" вумнічать-розкажу лиш анекдот .
Лежать у ліжечку парочка , от вона , дружина генерала, запитує у генерала - дорогенький, чи мріяв ти хоч коли-небудь , ну хоч у снах про те , що будеш й......мати біля себе саму ГЕНЕРАЛЬШУ ???!!! ...
Він теж може показати приклад,достатньо просто звільнитись і записатись добровольцем
Вкурсі що є варіант не воювати ні за кого відкривши кордони?
Скільки з тот спокійно виїхали в Європу?
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Що воно конкретно зробило для суспільства? Окрім гною.
Якшо все це не допоможе, на трибуну вийде Богуцька і покаже цицьки. Поки всі блюватимуть, ніхто не буде згадувати про Міндіча.
Замість цього краще б поставив питання про створення переговорної групи легітимною Верховною Радою, а не більш, ніж сумнівно легітимним президентом!
Вперед мордами Потужними руйнувати амбразури !!!