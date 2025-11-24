РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
3 892 52

Война закончится тогда, когда Украина вернет Крым, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что война закончится тогда, когда временно оккупированный Россией Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Партнеры поддерживают территориальную целостность Украины

"Почти 70 парламентских делегаций со всего мира и со всех континентов присутствовали здесь, в Швеции, и говорили о Крыме, об Украине, о демократии", - отметил он.

По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали четкие и понятные месседжи:

"Главный из них — что они вместе с Украиной и поддерживают ее территориальную целостность, независимость и суверенитет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Их никто не имеет права пересечь": Стефанчук назвал красные линии Украины на мирных переговорах

Крым – часть государства Украина

Стефанчук подчеркнул, что сегодня у партнеров не было никаких сомнений относительно того, кто является агрессором в этой войне и на кого должно быть направлено мировое давление.

"Все четко высказались, что виновной в этой войне является Российская Федерация и что именно она вместе со своим главой, преступником Путиным, должна нести юридическую ответственность за развязанную войну", - отметил он.

Спикер украинского парламента поблагодарил партнеров за то, что вопрос Крыма также однозначно был воспринят всеми присутствующими: "Крым — это Украина, часть Украинского государства, и война закончится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины".

Читайте также: В Эстонии отменили концерт американской группы Limp Bizkit – все из-за поддержки оккупации Крыма

Автор: 

Крым (26529) территориальная целостность (304) Стефанчук Руслан (685) война в Украине (6951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Ти дивися як свинка розхоробрилася!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:01 Ответить
+19
"Коливан" натякає, що збирається ще дуже довго псувати повітря у ВР.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:01 Ответить
+18
Не сдерживай себя, требуй и москву отдать
показать весь комментарий
24.11.2025 17:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.11.2025 16:59 Ответить
Чи мріяло воно ще поросятком, що отак буде побудована його кар"єра юриста констутційного права ( про рівень освіти не говоримо, знаючи під яким юристом ПРезиком цей кабан НЕКОНСТИТУЦІЙНО ПРинижено лежить) - говоримо лиш про його ПОСАДУ СЬОГОДНІ ...
Не хочется "злобна" вумнічать-розкажу лиш анекдот .

Лежать у ліжечку парочка , от вона , дружина генерала, запитує у генерала - дорогенький, чи мріяв ти хоч коли-небудь , ну хоч у снах про те , що будеш й......мати біля себе саму ГЕНЕРАЛЬШУ ???!!! ...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:18 Ответить
Ти дивися як свинка розхоробрилася!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:01 Ответить
"Коливан" натякає, що збирається ще дуже довго псувати повітря у ВР.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:01 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 17:02 Ответить
Воно вже в крісло не вміщається ця жирна свиня в воно хоче Крим, хряк єталонний, чує що кінець їхній зеленій шоблі наближається., твої синки де прилаштовані? Громозека з мультику
показать весь комментарий
24.11.2025 17:03 Ответить
Не сдерживай себя, требуй и москву отдать
показать весь комментарий
24.11.2025 17:04 Ответить
Стефанчук Олесь 20 рочків піде відвойовувати Крим, чи він не лох?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:04 Ответить
він вже громадянин інших країн та доросла,самостійна людина,вічний ,,студент,,....і взагалі він однояйцевий гермофродит або інвалід ,як краще???
показать весь комментарий
24.11.2025 17:33 Ответить
Хочеш відволікти увагу від друганів Зєлі Міндіча-Цукермана - ляпни потужну заяву. І не важливо як буде відбуватися звільнення Криму нарід схаває.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:05 Ответить
ні він прямо каже що кінець війни йому не потрібен,а лохів для окопу ще багато на вулицях ,мясо для війни на ловлять....
показать весь комментарий
24.11.2025 17:35 Ответить
Війна закінчиться тоді коли ви зелена банда будете на нарах чи висіти на стовпах, цього хряка жирного потрібно від корита вже відсувати бо визжить так хоробро! Жирок зрізувати пора
показать весь комментарий
24.11.2025 17:06 Ответить
Українці чекають отих стефанчуків з купою радників, помічників, адвокатів та керівництвом апарату ВРУ, на передових позиціях в Херсоні, а потім, і про звільнені ними Криму…. Теліпаючи своїм язиком, стефанчуки, тільки геморой свій турбують!!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:07 Ответить
КВНщики дають вистави глядачам у залі. А потім ідуть за лаштунки, і роблять зовсім другі справи.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:07 Ответить
Хто із родини Стефанчука воює?
Він теж може показати приклад,достатньо просто звільнитись і записатись добровольцем
показать весь комментарий
24.11.2025 17:07 Ответить
Найбільше закликають йти на війну ті, хто туди нвкрли не потрапить (депутати, мусора, військові пенсіонери, просто пенсіонери, різні нахронтниці тощо)
показать весь комментарий
24.11.2025 17:26 Ответить
а найбільше закликають здаватися кацапам такі криси як ти? думаєш,будеш у них стукачем чи поліцаєм і на штурм Вільнюса та Варшави тебе не пошлють,крис?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:39 Ответить
Сам жеш з окопу пишеш?
Вкурсі що є варіант не воювати ні за кого відкривши кордони?
Скільки з тот спокійно виїхали в Європу?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:47 Ответить
Як Ваше здоров'я? Санітари вже приходили? Чи їх забрало тцк?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:25 Ответить
он не хочет отправиться лично его отвоёвывать?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:07 Ответить
Його можна було б скинути як цар-бомбу туди
показать весь комментарий
24.11.2025 17:17 Ответить
Війна не закінчиться ніколи, бо вона потрібна перш за все тим хто нам розказує про демократію...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
24.11.2025 17:08 Ответить
тобто Путіну та Кабаєвой війна не потрібна зовсім? адже вони демократію лають?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:40 Ответить
Що воно таке? Тільки жрать і срать. Навіщо громада тримає на повному забезпеченні цю свиню?
Що воно конкретно зробило для суспільства? Окрім гною.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:08 Ответить
А уяви у цієї повтори пихатої є і свої шанувальники і группа в телезі, мені цікаво подивитися що там за істоти?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:12 Ответить
О вояка ..розвоювався
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
а нехай Весельчак У і зїсть пуйла..
показать весь комментарий
24.11.2025 17:11 Ответить
В хід пішла тяжко-важко-жирна артилерія для відволікання від міндичгейту, свинарчук єталонний, без твого синка не відвоюємо!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:11 Ответить
Сценарій накатаний. Заяви -> бійка в раді -> арешт когось невеликого і танці з бубном навколо цьогою.
Якшо все це не допоможе, на трибуну вийде Богуцька і покаже цицьки. Поки всі блюватимуть, ніхто не буде згадувати про Міндіча.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:14 Ответить
😁😁😁
показать весь комментарий
24.11.2025 18:05 Ответить
люди!!!!!!!!!!!!! кого ви довбоклюви вибрали на свої дурні голови?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:13 Ответить
Тут стоїть питаня як зупинити ворога який продовжує наступ майже по всьому фронті ,особливо складно на покровському ,гуляйпільському і купянському напрямох ,а він несе дичину про Крим ,це не спікер це посміховисько.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:13 Ответить
Покровськ спочатку поверни, хрюня з апельсином....
показать весь комментарий
24.11.2025 17:13 Ответить
Що й треба було довести)
показать весь комментарий
24.11.2025 17:19 Ответить
Капец кацапских троллей набежало
показать весь комментарий
24.11.2025 17:20 Ответить
А що цей хряк правильно каже? Та нічого , перш за все закликають йти на війну ті хто ніколи туди не потрапить!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:27 Ответить
Вы что оканчивали?? 3 класса церковно- приходской?? Да будет вам известно, чтотроссия в состоянии войны с Японией из-за 3 камней, так что все правильно хряк сказал, бо кацап уже все присвоил, его аж коробит, когда Украина Свой Крым упоминает.
показать весь комментарий
24.11.2025 18:32 Ответить
Не більше ніж диванних воїнів
показать весь комментарий
24.11.2025 17:48 Ответить
А хіба буданов ще не звільнив Крим?
Замість цього краще б поставив питання про створення переговорної групи легітимною Верховною Радою, а не більш, ніж сумнівно легітимним президентом!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:24 Ответить
там кава скінчилася,вирішив що поки зарано...у буданги вже інші пріорітери,катаєься по світу,турист....
показать весь комментарий
24.11.2025 17:38 Ответить
потужний воїтель
показать весь комментарий
24.11.2025 17:24 Ответить
Я дам вам парабєлум . © Остап
показать весь комментарий
24.11.2025 18:30 Ответить
Зарікалася свиня гівна не істи...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:25 Ответить
Дайте автомат хай п.......є
показать весь комментарий
24.11.2025 17:33 Ответить
Можно ще додати 300 млрд. $ репарацій за руйнування.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:37 Ответить
Ну це він загнув . Війна завершиться значно раніше , а Крим ще довго повертати доведеться .
показать весь комментарий
24.11.2025 17:38 Ответить
І зараз все зелебоби забудуть про корупцію, про повалений фронт і будуть
показать весь комментарий
24.11.2025 17:39 Ответить
Війна закінчіться коли вівці перестануть вибирати стефанчуків і каратимуть за двушку на мацкву
показать весь комментарий
24.11.2025 18:05 Ответить
Миллион хорошо обученных и мотивированных Стефанчуков освободят Крым
показать весь комментарий
24.11.2025 18:23 Ответить
Це типу шоп приспати бучу за здачу України?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:27 Ответить
Вперед хряк!! Ви вже один раз "вмерли та не здали "!!! Тільки "отріцатєльно" не_здали..
Вперед мордами Потужними руйнувати амбразури !!!
показать весь комментарий
24.11.2025 18:29 Ответить
 
 